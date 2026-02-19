web analytics

VonRedaktion

Feb. 20, 2026 #achtung reichelt, #Julian Reichelr, #Lügen, #ZDF

Fälschen, lügen, täuschen – das System ZDF!

JULIAN REICHELT | Norbert Himmler, der Intendant des ZDF, spielt in einem der größten Fälschungsskandale der deutschen Mediengeschichte eine ganz zentrale Rolle.

In dieser Folge von „Achtung, Reichelt!“ entlarven wir die politischen Agenden, die hinter der Medienberichterstattung des öffentlich-rechtlichen Fernsehens rund um ARD und ZDF stecken, und die Gefahren der Propaganda, die unter Himmlers Leitung immer dreister zu werden scheint. Die zwangsgebührenfinanzierten Medien haben sich immer mehr zu einem Werkzeug der politischen Propaganda und des Machterhalts entwickelt.

Von Redaktion

