15,5 Millionen Menschen sprechen zu Hause nicht Deutsch

Kippt Großbritannien? Bürgerkriegs‑Debatte eskaliert + USA planen wochenlangen Luftkrieg gegen Iran + Bekannte Dachgeste auf Plakat: Gericht verhängt Strafe wegen Hitlergruß gegen AfD-Politiker + Europa unter Druck: Trotz und Panik nach Trumps Klimaschock

Kippt Großbritannien? Bürgerkriegs‑Debatte eskaliert

Großbritannien ringt mit einem lange tabuisierten Begriff: Bürgerkrieg. Ex-Oberst Richard Kemp warnt vor „physischer Eskalation“, Kriegsforscher David Betz hält Aufstände für möglich.

Auch Elon Musk erklärte 2024: „Bürgerkrieg ist unausweichlich.“ Regierung und viele Experten widersprechen – doch Militäranalysten schlagen Alarm.

Großbritannien diskutiert ein Wort, das lange als undenkbar galt: Bürgerkrieg. In einem Interview mit dem MirYam Institute zeichnete der frühere britische Oberst Richard Kemp ein düsteres Szenario: „Ich würde sogar so weit gehen, nicht nur Unruhen, sondern einen Bürgerkrieg im Vereinigten Königreich in den kommenden Jahren vorherzusagen.“ Und er fügte hinzu: „Ich würde es hassen, recht zu behalten.“

USA planen wochenlangen Luftkrieg gegen Iran

Laut US-Medienberichten ist das Pentagon bereit und wartet nur noch auf Donald Trumps Autorisierung des Angriffs. Viele Analysten warnen dagegen vor tiefgreifenden Risiken, darunter regionale Eskalationen, globales wirtschaftliches Chaos und potenziell katastrophale Schäden an strategischen Zielen der USA.

Jüngste Entwicklungen im US-Verteidigungsministerium deuten auf intensivierte Vorbereitungen auf einen potenziell mehrere Wochen andauernden brutalen, unprovozierten und völkerrechtswidrigen Bombenkrieg mit vereinzelten Kommandounternehmen gegen Landziele hin. Alles weise auf einen besonders schweren Bombenkrieg hin, so die US-Medien. Die Planungen gingen über kurzfristige Notfallszenarien hinaus und bezögen sich angeblich ausdrücklich auf lang anhaltende Operationen. Eine politische Entscheidung sei zwar noch nicht gefallen, doch die militärischen Szenarien zeigten, dass mit einem komplexen und ausgedehnten Konflikt gerechnet wird.

Bekannte Dachgeste auf Plakat: Gericht verhängt Strafe wegen Hitlergruß gegen AfD-Politiker

Das Landgericht Frankfurt (Oder) hat den AfD-Landtagsabgeordneten Wilko Möller zu einer Geldstrafe von 11.600 Euro wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verurteilt – die Staatsanwaltschaft hatte die bekannte Dachgeste, die von anderen Parteien problemlos genutzt werden darf, auf einem AfD-Wahlplakat als Hitlergruß ausgelegt und Anklage erhoben. Möller will Rechtsmittel einlegen.

Konkret geht es um ein Wahlplakat aus dem Landtagswahlkampf 2024. Darauf ist eine Familie zu sehen: Die beiden Erwachsenen bilden mit ihren Armen ein Dach über den drei sitzenden Kindern. “Wir schützen eure Kinder” steht darüber. In dieser Schutzgeste sah die Staatsanwaltschaft eine Ähnlichkeit mit einem Hitlergruß und nahm die Ermittlungen auf. Anzeige erstattet hatte die Frankfurter Linken-Politikerin Anja Kreisel.

Europa unter Druck: Trotz und Panik nach Trumps Klimaschock

In Brüssel und den europäischen Hauptstädten spricht man nur ungern über Donald Trump und dessen Zwischenbilanz nach dem ersten Jahr seiner zweiten Präsidentschaft.

Dabei sind die Konturen seiner Politik unübersehbar: die massiven Deregulierungsschritte im Energiesektor, die Steuersenkungen im Rahmen der „Big Beautiful Bill“ sowie die harte außenpolitische Linie zeigen Wirkung – „America First” ist bodenständig und kreist in maximaler Distanz zum europäischen Wirtschaftsmodell. (…)

Doch neben der hektischen Reaktion auf der obersten Führungsebene der EU zeigte man sich in Berlin auf Regierungsebene trotzig. Man habe die Entscheidung Washingtons zur Kenntnis genommen, wolle jedoch an der wissenschaftsbasierten Klimapolitik der EU festhalten, hieß es aus Regierungskreisen. In der Abkehr der Amerikaner vom Klimakomplex sieht man einen historischen Fehler, eine Schwächung der internationalen Klimakooperation.

15,5 Millionen Menschen sprechen zu Hause nicht Deutsch

Das Statistische Bundesamt hat neue Zahlen zur Sprachverwendung in deutschen Haushalten vorgelegt und damit das Ausmaß sprachlicher Parallelwelten offengelegt. (…)

Besonders deutlich zeigen sich die Unterschiede bei Migranten. Von ihnen sprachen nur 22 Prozent zu Hause ausschließlich Deutsch. Mehr als die Hälfte – 55 Prozent – nutzte Deutsch lediglich ergänzend. Innerhalb dieser Gruppe dominierte in 78 Prozent der Fälle eine andere Sprache.

Hacker legten Ticket-System lahm: IT-Chaos bei Bahn war Cyber-Angriff

IT-Chaos bei der Bahn durch einen Cyber-Angriff: Hacker legten das Ticket-System des Konzerns lahm. Nachdem es bereits am Dienstag massive Probleme bei der Verbindungssuche und beim Abruf von Tickets gegeben hatte, waren nun erneut die IT-Systeme der Deutschen Bahn betroffen. Inzwischen ist die Störung behoben. (…)

Erst am Dienstag hatte es eine größere technische Störung gegeben, die nach rund 2 Stunden 15 Minuten behoben werden konnte. Zwei IT-Vorfälle innerhalb weniger Tage werfen erneut Fragen zur Stabilität der Systeme auf. Die digitalen Buchungssysteme sind inzwischen ein zentraler Vertriebskanal des Konzerns. Fällt dieser Bereich aus, trifft das nicht nur Reisende, sondern auch das operative Geschäft der Bahn.

„Kinder kippen reihenweise um“ – Ramadan in Schulen

„Sie werden richtig ohnmächtig“, sagt die oberste Elternvertreterin über immer mehr Kinder, die fasten. In Schulen werden die Konsequenzen sichtbar.

Startschuss für die knapp 800.000 Muslime in Österreich: Jetzt beginnt der Fastenmonat Ramadan. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang dürfen gläubige Muslime nicht essen und nicht trinken – bis zum 19. März.

Ramadan: Schüler zu schwach für Schwimmunterricht

Zu gravierenden Problemen führe das in manchen Schulen, Kinder seien unterzuckert und völlig kraftlos. Evelyn Kometter, Vorsitzende des Dachverbands der Elternvereine der Pflichtschulen Österreichs: „Reihenweise kippen Kinder, die fasten, im Unterricht weg.“ Auf Nachfrage erklärt sie: „Sie werden richtig ohnmächtig.“

Bischof Athanasius Schneider zur Massenmigration nach Europa:

„Wir erleben jetzt eine Invasion. Das sind keine Flüchtlinge. Nein! Dies ist eine Invasion der massiven Islamisierung Europas.

Und deshalb ist das eine globale politische Agenda der Mächtigen dieser Welt, um Europa kulturell und religiös zu zerstören. Ich meine, letztendlich das Christentum in Europa zu zerstören.“

Bischof Athanasius Schneider zur Massenmigration nach Europa: „Wir erleben jetzt eine Invasion. Das sind keine Flüchtlinge. Nein! Dies ist eine Invasion der massiven Islamisierung Europas. Und deshalb ist das eine globale politische Agenda der Mächtigen dieser Welt, um Europa… pic.twitter.com/zGPxV2rvkR — Georg Pazderski (@Georg_Pazderski) February 16, 2026

