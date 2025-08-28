Britischer Oberst warnt vor bevorstehendem Bürgerkrieg

Bild: wikipedia

„Die Menschen werden das Gefühl haben, keine andere Wahl zu haben, als selbst zu handeln“, so die mahnenden Worte eines pensionierten britischen Oberst.

Ein Bürgerkrieg sei nicht nur in seinem Land unvermeidlich, da die Politiker nicht bereit seien, sinnvolle Maßnahmen zu ergreifen, um den gesellschaftlichen Zusammenbruch zu verhindern.

„Zusammenstoß“ von Linken und islamischen Extremisten mit konservativer Bevölkerung

Colonel Richard Kemp, der dem Gemeinsamen Geheimdienstausschuss und dem Krisenzentrum COBRA des Kabinettsbüros angehörte, warnt davor, dass ein Bündnis „von extremen Linken und islamistischen Extremisten“ mit der überwiegend konservativen britischen Bevölkerung zusammenstoßen und zu weitverbreiteten, anhaltenden Unruhen führen werde, wie Steve Watson für modernity.news berichtet hatte.

Kemp vermutet, dass diese islamistischen Linken „zusammen mit anderen Ursachen“ „den Zusammenhalt und die Kultur, wie auch die politische Existenz des Westens bedrohen“ werden.

Kemp, der in Nordirland gegen Aufstände kämpfte, im Golfkrieg und in Bosnien diente und in Afghanistan das Kommando hatte, behauptet, die Agitatoren würden „von unseren internationalen Feinden wie Russland, China, dem Iran und anderen Ländern gefördert“ und „in großem Maße finanziert“.

In einem Podcast-Interview mit Conor Tomlinson bemerkt Kemp, dass die Politiker in Großbritannien „verwirrt wie Kaninchen im Scheinwerferlicht“ seien. Sie wüssten zwar, wie die Unruhen geschürt würden, seien aber nicht in der Lage oder nicht willens, ihnen ein Ende zu setzen.

Nur Wahlgewinn zählt

Kemper sagt über die politischen Führer, ihr „Zeitraum beträgt vier Jahre“ und „sie wollen in dieser Zeit ein Gleichgewicht aufrechterhalten und alles tun, um die nächste Wahl zu gewinnen.“

„Sie wollen keine radikalen Maßnahmen ergreifen, die zur Lösung dieser Probleme notwendig sein könnten“, betont der Oberst und hebt die Massenmigration als ein Hauptproblem hervor.

„Ich denke, die Menschen können das nur bedingt ertragen, und bisher haben sie sich sehr zurückgehalten. Die Menschen in Großbritannien haben ihre Stimme dagegen nicht wirklich erhoben, oder nur sehr begrenzt. Aber je weiter sich die Lage entwickelt, und sie wird sich immer weiter entwickeln, desto mehr Unruhen werden wir erleben“, betont Kemp. Er fügt hinzu, „sie haben keine andere Wahl. Ich ermutige oder unterstütze das nicht, aber ich denke, die Menschen werden das Gefühl haben, dass sie keine andere Wahl haben, als selbst aktiv zu werden, anstatt sich auf politische Führer zu verlassen, die ihrer Meinung nach nichts tun.“

Bürgerkrieg sehr wahrscheinlich

„Ich halte es für sehr wahrscheinlich. Ich kenne den Zeitrahmen nicht, aber ich würde sogar so weit gehen, nicht nur soziale Unruhen, sondern einen Bürgerkrieg in Großbritannien in den kommenden Jahren vorherzusagen, wenn diese Situation anhält, was meiner Meinung nach der Fall sein wird“, drängt er.

„Ich möchte nicht Recht haben, aber ich glaube, dass es keine politische Lösung für die Situation gibt, mit der Großbritannien heute konfrontiert ist“, erklärt Kemp weiter und fügt hinzu, „wenn ich sage, es gibt keine Lösung, meine ich nicht, dass es tatsächlich keine Lösung gibt, sondern dass es keine Lösung gibt, die einer unserer Politiker bereit ist zu akzeptieren, weil sie Angst haben, etwas Bedeutendes zu tun.“

Wendepunkt bereits überschritten

Wie wir bereits hervorgehoben haben, teilt auch Dr. David Betz, Kriegsprofessor am Londoner King’s College, diese Ansicht. Er glaubt, dass Großbritannien den Wendepunkt für einen Bürgerkrieg in naher Zukunft bereits überschritten hat.

Betz erklärte bereits Anfang des Jahres, „sie können nichts tun, es ist vorprogrammiert. Meiner Einschätzung nach haben wir den Wendepunkt bereits überschritten, wir haben den Punkt überschritten, an dem es eine politische Ausfahrt gibt. Wir haben den Punkt überschritten, an dem normale Politik das Problem lösen kann, fast jeder plausible Weg von hier aus beinhaltet meiner Ansicht nach irgendeine Form von Gewalt.“

Kemps Interview-Partner Conor Tomlinson merkt an, dass Colonel Kemp noch nie von Professor Betz gehört hat und völlig unabhängig zu demselben Schluss gekommen ist, was „seine wohlinformierten Warnungen umso alarmierender macht.“

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.