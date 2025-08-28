Präsident von Brasilien: 800 EU-Milliarden für Waffen könnten gegen Hunger eingesetzt werden

Der brasilianische Präsident Lula da Silva kritisierte die europäischen Kriegstreiber-Länder scharf: Sie hätten 800 Milliarden Euro für Militärausgaben bewilligt, anstatt diese Mittel für die Bekämpfung des weltweiten Hungers zu verwenden.

„Die EU hat 800 Milliarden Euro bewilligt, um alle Länder der Gemeinschaft zu bewaffnen, während wir [die Entwicklungsländer] dieses Geld verwenden würden, um den Hunger zu beenden oder die Wälder zu schützen.„

– so Lula.

Die UNO hätte somit aber ihre grundlegende Aufgabe, Kriege zu verhindern, nicht erfüllt. Das Versagen und die Krise der Organisation zeige sich am Gaza-Konflikt:

„Seit langem sagen wir: Veränderungen in der UN-Struktur sind notwendig, damit man diesen Völkermord stoppen, Kriege beenden und sie verhindern kann. Deshalb werden wir weiter für eine Neudefinierung von Global Governance kämpfen.„

Nicht zum das erste Mal kritisierte der brasilianische Präsident die europäischen Militärausgaben scharf. Erst im Mai, nach seinem Besuch in Russland, bezeichnete er das Aufrüstungstempo als verrückt. (report)

