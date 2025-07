„Global Risk Report“: UNO richtet eine Taskforce zu „Desinformation“ ein, die ihr Mandat beeinträchtigt

Image Source: AI generated using Grok

Die Bekämpfung von Desinformation hat wenig mit der Suche nach der Wahrheit zu tun, sondern vielmehr mit der Kontrolle von Narrativen, die den Fortschritt der UN-Agenda 2030 behindern könnten: Die Perspektive

Die Vereinten Nationen richten eine Taskforce ein, die sich mit den Auswirkungen von „Fehlinformationen und Desinformation“ auf die Fähigkeit der globalistischen Organisation, ihr Mandat zu erfüllen, befassen wird.

Bei der Durchsicht von Dokumenten und Reden der UNO stellen wir jedoch fest, dass die Bekämpfung von Fehlinformationen und Desinformation wenig mit der Suche nach der Wahrheit zu tun hat, sondern vielmehr mit der Kontrolle von Narrativen, die den Fortschritt der Arbeit der UNO behindern könnten.

Hier kommt das neue „Task Team“ ins Spiel, das sich „auf die Auswirkungen von Fehlinformationen und Desinformation auf die Erfüllung des Mandats der Vereinten Nationen konzentrieren“ soll.

„Der Generalsekretär verpflichtet sich, unverzüglich eine Arbeitsgruppe einzurichten, um die Fähigkeit des Systems der Vereinten Nationen zur Bewältigung von Risiken im Informationsökosystem zu stärken. Die Arbeitsgruppe wird sich auf die Auswirkungen von Fehlinformationen und Desinformation auf die Erfüllung der Mandate der Vereinten Nationen konzentrieren, unter anderem durch Forschung, Risikobewertung und Reaktionsstrategien.“ Vereinte Nationen, Global Risk Report, Juli 2025

Die UNO definiert ein globales Risiko als „ein Ereignis oder einen Zustand, der erhebliche negative Auswirkungen auf einen großen Teil der Menschheit und der Ökosysteme hätte“.

Der Global Risk Report sagt jedoch nichts darüber aus, wie die neue Taskforce gegen Desinformation „einem großen Teil der Menschheit“ helfen soll.

Stattdessen wird sich dieses neue „Task Team“ auf „Risiken im Informationsökosystem“ und „die Auswirkungen von Fehlinformationen und Desinformation auf die Erfüllung des Mandats der Vereinten Nationen“ konzentrieren, was im Grunde bedeutet, dass es versuchen wird, alle Informationen zu unterdrücken, die den Fortschritt der UN behindern.

Und was steht ganz oben auf der Agenda der UNO? Die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs), auch bekannt als „Agenda 2030“ oder „Agenda 2030“.

Mit anderen Worten: Die UNO impliziert, dass alle Informationen, die die Umsetzung ihrer Agenda 2030 behindern, als Fehlinformationen oder Desinformationen betrachtet werden.

„Eine Schwachstelle sticht besonders hervor: Fehlinformationen und Desinformation. Diese werden als äußerst wichtiges Risiko wahrgenommen, auf das die internationale Gemeinschaft nicht vorbereitet ist und das geopolitische Spannungen, gesellschaftliche Unruhen und Herausforderungen bei der Krisenbewältigung verschärfen könnte.“ Vereinte Nationen, Global Risk Report, Juli 2025

Source: United Nations Global Risk Report

„Wir verpflichten uns, bis 2030 die Sammlung von Belegen durch UN-Einrichtungen in Zusammenarbeit mit Regierungen und relevanten Interessengruppen über die Auswirkungen von Falsch- und Desinformation auf die Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG 17) zu fördern.“ Entwurf des UN Global Digital Compact, Juli 2024

Wie Sie sich vielleicht erinnern, hat die UNO im vergangenen Jahr den Gipfel der Zukunft abgehalten, um die Fortschritte bei den SDGs zu beschleunigen.

Bei dieser Veranstaltung unterzeichneten die UN-Mitgliedstaaten den „Pakt für die Zukunft”, der den „Global Digital Compact” enthielt, in dem die Nationen aufgefordert wurden, „einen inklusiven, offenen, sicheren und geschützten digitalen Raum” zu fördern, in dem kein Platz für das ist, was die UNO als Falsch- und Desinformation betrachtet.

Und genau darum geht es bei dieser neuen Taskforce gegen Desinformation: Sie ist eine Fortsetzung des „Paktes für die Zukunft“ und des „Global Digital Compact“, um alle Narrative zu unterbinden, die die Umsetzung des Mandats der UN – der Agenda 2030 – behindern könnten.

„Der Global Digital Compact „fordert eine Bewertung der Auswirkungen von Falsch- und Desinformationen auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung“. Melissa Fleming, G20-Gipfeltreffen, November 2024

[Übersetzung „X“: „Die Menschen werden sich der Schäden bewusst, die durch Falschinformationen zum Klimawandel verursacht werden. Wir leben in einem toxischen Informationsökosystem.“ Melissa „WE OWN THE SCIENCE“ Fleming, G20]

Auf dem G20-Gipfel in Rio im Jahr 2024 betonte Melissa Fleming, Untergeneralsekretärin der Vereinten Nationen für globale Kommunikation, dass ein Teil des „Global Digital Compact“ eine Bewertung der Auswirkungen von Fehlinformationen und Desinformation auf die SDGs fordert.

Fleming behauptete, dass Falschinformationen zum Klimawandel „von Sonderinteressen“ und „irreführender Werbung“ angetrieben würden, die „die Energiewende behindern“ wollten, „wissenschaftliche Fakten leugnen“ wollten und „das Vertrauen in die Klimawissenschaft und ihre Lösungen untergraben, während sie genau diejenigen schikanieren, die versuchen, diese Fakten zu verbreiten“.

Sie beklagte auch, dass Journalisten, Wissenschaftler und Klimaaktivisten angegriffen würden, weil sie von den Vereinten Nationen gebilligte Klimanarrative verbreiteten.

Die Maßnahmen gegen Falsch- und Desinformation führen immer wieder zurück zu Narrativen über die UN und ihre SDGs.

„Die globale Initiative der G20 für Informationsintegrität im Bereich Klimawandel „reagiert auf die Verpflichtung aus dem Global Digital Compact, der von den Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen auf dem Zukunftsgipfel im September 2024 verabschiedet wurde und in dem die UN-Einrichtungen aufgefordert werden, in Zusammenarbeit mit Regierungen und relevanten Interessengruppen die Auswirkungen von Falsch- und Desinformationen auf die Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung zu bewerten“. G20-Gipfeltreffen, November 2024

Im Jahr 2023 veröffentlichte die UNO einen „Freiwilligen Verhaltenskodex für Informationsintegrität auf digitalen Plattformen”, der in vielerlei Hinsicht zeigt, dass „Informationsintegrität” wenig mit ehrlicher und offener Debatte zu tun hat, sondern vielmehr mit der Unterdrückung jeglicher abweichender Meinungen zur Agenda 2030.

Um Ihnen eine Vorstellung von dem schieren Ausmaß und Umfang zu vermitteln, in dem die UNO alles ausmerzen will, was sie als „Fehlinformationen und Desinformation“ betrachtet, hier einige politische Empfehlungen aus dem „Towards a United Nations Code of Conduct“ (Auf dem Weg zu einem Verhaltenskodex der Vereinten Nationen), der nicht nur die Mitgliedstaaten, sondern auch private Gruppen wie Interessengruppen (d. h. NGOs, Unternehmen, Wissenschaft usw.), digitale Plattformen, Werbetreibende und Nachrichtenmedien auffordert, den Anweisungen der UNO zu folgen:

Alle Interessengruppen sollten davon absehen, Desinformation und Hassreden für irgendeinen Zweck zu nutzen, zu unterstützen oder zu verstärken.

sollten davon absehen, Desinformation und Hassreden für irgendeinen Zweck zu nutzen, zu unterstützen oder zu verstärken. Alle Interessengruppen sollten Ressourcen bereitstellen, um die Ursachen, die Verbreitung und die Auswirkungen von Falschinformationen, Desinformation und Hassreden zu untersuchen und darüber zu berichten, wobei die Menschenrechtsnormen und -standards zu achten sind, und sie sollten weiter in die Kapazitäten zur Überprüfung von Fakten in allen Ländern und Kontexten investieren.

sollten Ressourcen bereitstellen, um die Ursachen, die Verbreitung und die Auswirkungen von Falschinformationen, Desinformation und Hassreden zu untersuchen und darüber zu berichten, wobei die Menschenrechtsnormen und -standards zu achten sind, und sie sollten weiter in die Kapazitäten zur Überprüfung von Fakten in allen Ländern und Kontexten investieren. Alle Interessengruppen sollten Schulungen und Kapazitätsaufbau fördern, um das Verständnis dafür zu entwickeln, wie Falschinformationen, Desinformation und Hassreden sich manifestieren, und um Präventions- und Eindämmungsstrategien zu stärken.

sollten Schulungen und Kapazitätsaufbau fördern, um das Verständnis dafür zu entwickeln, wie Falschinformationen, Desinformation und Hassreden sich manifestieren, und um Präventions- und Eindämmungsstrategien zu stärken. Alle Interessengruppen sollten dringend und unverzüglich Maßnahmen ergreifen, um eine sichere, verantwortungsvolle, ethische und menschenrechtskonforme Nutzung künstlicher Intelligenz zu gewährleisten und die Auswirkungen der jüngsten Fortschritte in diesem Bereich auf die Verbreitung von Falschinformationen, Desinformation und Hassreden anzugehen.

sollten dringend und unverzüglich Maßnahmen ergreifen, um eine sichere, verantwortungsvolle, ethische und menschenrechtskonforme Nutzung künstlicher Intelligenz zu gewährleisten und die Auswirkungen der jüngsten Fortschritte in diesem Bereich auf die Verbreitung von Falschinformationen, Desinformation und Hassreden anzugehen. Die Mitgliedstaaten sollten den Zugang der Öffentlichkeit zu genauen, transparenten und aus glaubwürdigen Quellen stammenden Informationen der Regierung gewährleisten, insbesondere zu Informationen, die im öffentlichen Interesse liegen, einschließlich aller Aspekte der Ziele für nachhaltige Entwicklung .

sollten den Zugang der Öffentlichkeit zu genauen, transparenten und aus glaubwürdigen Quellen stammenden Informationen der Regierung gewährleisten, insbesondere zu Informationen, die im öffentlichen Interesse liegen, . Die Mitgliedstaaten sollten in unabhängige Forschung über die Verbreitung und die Auswirkungen von Falschinformationen, Desinformation und Hassreden in verschiedenen Ländern und Sprachen investieren und diese unterstützen, insbesondere in unterversorgten Kontexten und in anderen Sprachen als Englisch, damit die Zivilgesellschaft und die Wissenschaft frei und sicher arbeiten können.

sollten in unabhängige Forschung über die Verbreitung und die Auswirkungen von Falschinformationen, Desinformation und Hassreden in verschiedenen Ländern und Sprachen investieren und diese unterstützen, insbesondere in unterversorgten Kontexten und in anderen Sprachen als Englisch, damit die Zivilgesellschaft und die Wissenschaft frei und sicher arbeiten können. Digitale Plattformen und Werbetreibende sollten sicherstellen, dass Werbung nicht neben Online-Fehlinformationen, Desinformation oder Hassreden platziert wird und dass Werbung, die Desinformation enthält, nicht beworben wird.

und Werbetreibende sollten sicherstellen, dass Werbung nicht neben Online-Fehlinformationen, Desinformation oder Hassreden platziert wird und dass Werbung, die Desinformation enthält, nicht beworben wird. Digitale Plattformen sollten für sinnvolle Transparenz in Bezug auf Algorithmen, Daten, Inhaltsmoderation und Werbung sorgen.

sollten für sinnvolle Transparenz in Bezug auf Algorithmen, Daten, Inhaltsmoderation und Werbung sorgen. Digitale Plattformen sollten leicht zugängliche Richtlinien zu Falsch- und Desinformationen sowie Hassreden veröffentlichen und bekannt machen und über die Verbreitung koordinierter Desinformationen auf ihren Diensten sowie über die Wirksamkeit von Maßnahmen zur Bekämpfung solcher Aktivitäten berichten.

sollten leicht zugängliche Richtlinien zu Falsch- und Desinformationen sowie Hassreden veröffentlichen und bekannt machen und über die Verbreitung koordinierter Desinformationen auf ihren Diensten sowie über die Wirksamkeit von Maßnahmen zur Bekämpfung solcher Aktivitäten berichten. Digitale Plattformen sollten die uneingeschränkte Beteiligung der Zivilgesellschaft an den Bemühungen zur Bekämpfung von Falsch- und Desinformationen sowie Hassreden gewährleisten.

sollten die uneingeschränkte Beteiligung der Zivilgesellschaft an den Bemühungen zur Bekämpfung von Falsch- und Desinformationen sowie Hassreden gewährleisten. Nachrichtenmedien sollten sicherstellen, dass alle bezahlten Werbeanzeigen und Advertorials eindeutig als solche gekennzeichnet sind und keine Falsch- und Desinformationen sowie Hassreden enthalten.

Sie haben vielleicht bemerkt, dass die UNO – und insbesondere Melissa Fleming – gerne Falschinformationen und Desinformationen mit Hassreden vermischen, sodass sie nicht mehr voneinander zu unterscheiden sind.

So beklagte Fleming beispielsweise letzten Monat anlässlich des Internationalen Tages der UNO gegen Hassreden, dass falsche und hasserfüllte Informationen die Arbeit der UNO untergraben würden.

„KI wird missbraucht, um in großem Umfang falsche und hasserfüllte Informationen zu erstellen und zu verbreiten […] Außerdem untergräbt sie die Arbeit der UN-Organisationen, da falsche Informationen über unsere Absichten und unsere Arbeit verbreitet werden.“ Melissa Fleming, Internationaler Tag der Vereinten Nationen gegen Hassreden, Juni 2025

Melissa ‚WE OWN THE SCIENCE‘ Fleming:

Seit Jahren prahlt Fleming regelmäßig mit den Bemühungen der UNO, gegen sogenannte Hassreden, Falschinformationen und Desinformation vorzugehen, ohne dass sie oder die UNO jemals konkrete Beispiele dafür nennen würden, worum es dabei eigentlich geht.

So prahlte sie beispielsweise 2022 vor dem Weltwirtschaftsforum (WEF), dass die UNO mit Google zusammengearbeitet habe, um Suchergebnisse zum Thema „Klimawandel” künstlich zu manipulieren, und dass die UNO mit TikTok zusammengearbeitet habe, um den Traffic zu von der UNO anerkannten Wissenschaftlern zum Thema COVID und Klima zu erhöhen.

Bei einer Nebenveranstaltung des Zukunftsgipfels im September 2024 gab Fleming zu, dass die UNO erschöpft sei, gegen Desinformation und Hassreden vorzugehen.

Sie wirkte frustriert und ehrlich überrascht, dass die Menschen den Narrativen der nicht gewählten Globalisten kein Vertrauen schenken.

„Desinformation und Hassreden gab es schon immer”, sagte Fleming und fügte hinzu: „Aber ich war noch nie in einer Situation, in der ich versuchen musste, in einem so toxischen Umfeld zu kommunizieren, das aktiv gegen die Kräfte des Guten arbeitet.

„Wir als UN hatten keine andere Wahl, als Maßnahmen zu ergreifen.”

Wieder einmal gibt es keine Grenze zwischen Desinformation und Hassrede, und das Einzige, was die UN interessiert, ist, wie bestimmte Informationen die Agenda 2030 behindern können.

„Wir haben im Laufe der Zeit festgestellt, dass UN-Inhalte genau auf den Plattformen herabgestuft wurden, die wir für große Chancen hielten, um Menschen in aller Welt zu erreichen.“ Melissa Fleming, Die Zukunft der Informationsintegrität und die SDGs, September 2024

[Übersetzung von „X“: Die Kommunikationsdirektorin der Vereinten Nationen, Melissa „We Own The Science” Fleming, sagt, sie sei erschöpft davon, sich durch Desinformation und Hass zu kämpfen:

„Wir wurden online angegriffen … Jedes einzelne Thema, jedes einzelne SDG ist von Desinformation oder Hassreden betroffen.” https://webtv.un.org/en/asset/k1m/k]

„Wir müssen jetzt so kommunizieren, dass wir nicht nur den Lärm durchbrechen, sondern auch durch die Desinformation und den Hass navigieren können.“ Melissa Fleming, Die Zukunft der Informationsintegrität und die SDGs, September 2024

Ebenfalls auf dem Zukunftsgipfel erklärte Fleming, es sei ihre Verantwortung, „die Welt über den Zustand der Welt zu informieren“, beispielsweise über „die Daten zum Klimawandel“.

Sie zeigte sich enttäuscht darüber, dass die Menschen ihr nicht glaubten, was sie ihnen verkaufte, und dass sogar große Technologieplattformen die Narrative der UN herabstuften, was sie auf Desinformation und Hassreden zurückführte.

„In gewisser Weise waren wir einfach erschöpft davon. Warum tun wir das? Wir haben sogar festgestellt, dass UN-Inhalte auf genau den Plattformen herabgestuft wurden, von denen wir dachten, dass sie eine große Chance bieten, Menschen weit und breit zu erreichen“, fügte sie hinzu.

Nach all den Reden, Gipfeltreffen, Vereinbarungen und Pakten, in denen dazu aufgerufen wurde, abweichende Narrative zu unterdrücken, kündigte die UNO in nur zwei Sätzen, versteckt in einem Absatz auf Seite 37 ihres ersten Global Risk Report, die Einrichtung einer Taskforce gegen Desinformation an.

„Fehlinformationen und Desinformation: Falsche oder irreführende Informationen, wobei Fehlinformationen Ungenauigkeiten sind, die ohne böswillige Absicht verbreitet werden, und Desinformation absichtlich falsche oder irreführende Informationen sind, die mit der Absicht verbreitet werden, Schaden zu verursachen oder Wahrnehmungen zu manipulieren“

Vereinte Nationen, Global Risk Report, Juli 2025

Wenn wir zum Ende des UN-Weltrisikoberichts scrollen, finden wir eine Definition für „Fehlinformationen und Desinformation“.

Wir sehen Begriffe wie „Ungenauigkeiten“, „böswillige Absicht“, „irreführende Informationen“, „Schaden verursachen“ und „Wahrnehmungen manipulieren“.

Aber wer entscheidet, was richtig ist und was nicht? Die UNO?

Schaden für wen? Für uns, das Volk, oder für die nicht gewählten Globalisten?

Absichtlich falsche oder irreführende Informationen? Gilt das nur für die Opposition, oder kann die UNO sich dessen auch schuldig machen?

Und schließlich, wenn Sie versuchen würden, die globale Autorität in Weltangelegenheiten zu sein, würden Sie dann nicht auch sagen, dass diejenigen, die der Macht die Wahrheit sagen, „die Wahrnehmung manipulieren”, um Sie zu schädigen?

Der UN-Generalsekretär hat sich nun verpflichtet, „unverzüglich“ eine Taskforce gegen Desinformation einzurichten – etwas, das in den USA mit dem vorgeschlagenen Disinformation Governance Board nicht zustande gekommen ist.

Wir werden sehen, welche Empfehlungen diese Taskforce aussprechen wird und ob sie von den Mitgliedstaaten abgelehnt oder bei einem Sonderrat in nicht allzu ferner Zukunft einstimmig angenommen werden.

Quelle: sociable.co

