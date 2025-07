Wetterbericht: Heiß, heißer, scheinheilig

Wenn 35 Grad in Antalya zum Sonnenhut führen, in Erfurt aber zur Schockstarre, dann stimmt etwas nicht. Vielleicht hilft es, den Wetterbericht wieder als Information zu gestalten, nicht als Erziehungsmaßnahme. Und vielleicht reicht auf der Karte auch mal ein Eis am Stiel statt Weltuntergangsrot. Denn Sommer ist kein Notfall. Es ist einfach Sommer.

