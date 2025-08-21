USA – Krankenhaus wegen Vertuschung von vermehrten Todgeburten nach Corona-Impfung verklagt

Bild: Mindener Tagblatt

In einer, Anfang August beim kalifornischen Superior Court eingereichten Klage, muss sich ein Krankenhaus rechtfertigen, den massiven Anstieg von Todgeburten nach Corona-Impfungen „verheimlicht“ zu haben.

Überdies geht es in besagter Klage auch um rigorose Vergeltungsmaßnahmen gegen die Whistleblowerin Michelle Spencer, die eine diesbezügliche interne E-Mail des Krankenhauses veröffentlicht hatte.

Katastrophaler Anstieg von Todgeburten

Ein kalifornisches Krankenhaus hatte also Daten verschwiegen, die auf einen „katastrophalen Anstieg“ von Totgeburten bei Frauen hingewiesen hatten, die mit dem COVID-19 Impfstoff geimpft worden waren, wie aus einem Bericht von childrenshealthdefense.org hervorgegangen war.

Dieser Sachverhalt wird nun in einer Klage, die Anfang August beim Superior Court of California, Fresno County, eingereicht worden war.

Michelle Spencer, Krankenschwester im Community Medical Centers (CMC) Community Regional Medical Center, hatte behauptet, das Krankenhaus habe dem Personal, den Patienten und den Aufsichtsbehörden „absichtlich und selektiv“ einen Anstieg der Todesfälle bei ungeborenen Kindern verheimlicht, der im Frühjahr 2021 begonnen hatte, und Vergeltungsmaßnahmen gegen sie ergriffen, als sie diese Informationen veröffentlicht hatte.

Des Weiteren heißt es in der Klage, das Krankenhaus habe medizinische Daten im Zusammenhang mit den Todesfällen bei Föten verschwiegen, die einen Zusammenhang mit der COVID-19 Impfung von schwangeren Müttern gezeigt hatten.

Zu den betroffenen Daten gehören krankenhausweite medizinische Aufzeichnungen, die die Anzahl der Totgeburten und die Impferfahrungen der Mütter dieser Babys dokumentieren. Eine leitende Krankenschwester des Krankenhauses berichtet gegenüber einem Mitarbeiter, dass fast alle Totgeburten bei geimpften Müttern auftraten.

Krankenschwester hatte alles „miterlebt“

Dem Inhalt der Klage zu Folge hatte Schwester Spencer „aus erster Hand den exponentiellen Anstieg der Todesfälle bei ungeborenen Kindern miterlebt, der direkt mit schwangeren Frauen korreliert, die einen Covid-Impfstoff erhalten hatten und dann einige Tage oder Wochen nach der Injektion ein totes Baby zur Welt gebracht hatten.“

Dazu äußerte sich Spencers Anwalt, Greg Glaser, wie folgt, „das Wesentliche an diesem Fall ist, dass die Wahrheit dich frei machen wird. Das Krankenhaus besaß Vergleichsdaten zwischen geimpften und ungeimpften Kindern. Die Zahlen bewiesen, dass die Impfstoffe Fehlgeburten und mehr in der geimpften Gruppe verursachten. Wir wissen, dass die Krankenhausleitung die Daten analysiert hat, weil sie das gesagt hat, und wir sehen, dass sie es vor den Aufsichtsbehörden verheimlicht hat, weil die Datei die von den Aufsichtsbehörden angefordert wurde, leer ist.“

Betrug und unethische Geschäftspraktiken

Children’s Health Defense finanziert nun die Klage, in der das Krankenhaus des Betrugs, der Vergeltung und unethischer Geschäftspraktiken beschuldigt wird.

Spencer, die seit 2017 im Krankenhaus angestellt war, arbeitet in den Abteilungen für Frühgeburten, Nachgeburten und Entbindungen, die sich alle im dritten Stock des Krankenhauses befunden hatten. Vor der Einführung der COVID-19-Impfung verzeichnete das Krankenhaus im Durchschnitt einen fötalen Tod pro Monat, so Spencer in der Klageschrift.

Ab dem Frühjahr 2021 war die Zahl der Totgeburten jedoch sprunghaft auf etwa 20 pro Monat angestiegen und bis heute auf diesem Niveau verblieben, erklärt Spencer. Die Zahl ist eine Schätzung, da Spencer keinen Zugang mehr zu den vollständigen medizinischen Aufzeichnungen des Krankenhauses hat.

Im September 2022 hatte Julie Christopherson, eine auf perinatale Pflege und Trauer spezialisierte Krankenschwester, eine E-Mail an das pflegerische und technische Personal des Krankenhauses gesandt, in der sie die anhaltende Zunahme von Totgeburten beschrieben hatte, die sie als „demise patients“ bezeichnet hatte.

„Es sieht so aus, als ob die Zunahme der Totgeburten, die wir beobachten, weitergehen wird“, schrieb Christopherson. „Im August gab es 22 Sterbefälle, was die Rekordzahl von Sterbefällen im Juli 2021 übertrifft, und im September waren es bisher 7, und es ist erst der achte Tag des Monats.“

Sie erklärte, die Krankenschwestern hätten nicht alle Todesfälle gesehen, weil die Statistik auch andere Abteilungen des Krankenhauses umfasse, „aber es gab trotzdem so viele alleine in unserer Abteilung.“

„Ich weiß von einigen weiteren, die in der kommenden Woche entbinden werden, so dass der Vorgang Ihnen allen leider sehr vertraut sein wird.“

Eltern forderten Autopsien der Babys

Der E-Mail zu Folge forderten viele Eltern Autopsien ihrer Babys an. Sie enthielt auch anschauliche Details über den unsachgemäßen Umgang mit einem toten Fötus und erinnerte das Personal an ordnungsgemäße Verfahren für den Umgang mit den sterblichen Überresten der Babys und anderem biologischen Material.

In der Klage wird überdies dargelegt, dass das Krankenhaus „aggressiv“ für Impfstoffe geworben hatte, obwohl es Anzeichen für Risiken gegeben hatte und weiters, dass der Anstieg der Todesfälle bei Säuglingen im Frühjahr 2021begonnen hatte, als das Krankenhaus „aggressiv für Covid-19-Impfstoffe bei schwangeren Frauen warb und von Gynäkologen mit Krankenhausprivilegien (und deren Mitarbeitern) verlangte, Impfstoffe zu verabreichen, ohne die Risiken oder Vorteile zu kennen oder offenzulegen“.

Aus der Klage geht ebenfalls hervor, dass Christopherson „Voreingenommenheit gegenüber ungeimpften Kindern und ihren Eltern“ geäußert hatte und dem Krankenhaus geholfen hatte, Daten zu verheimlichen, die einen Zusammenhang zwischen Impfstoffen und der rekordverdächtigen Zahl von Totgeburten hergestellt hätten.

Verstorbene Babys fast nur bei geimpften Müttern

Fast alle verstorbenen Babys wurden von Müttern geboren, die den COVID-19-Impfstoff erhalten hatten, während die Zahl der fötalen Todesfälle bei Müttern, die den Impfstoff nicht erhalten hatten, auf dem Niveau vor der Einführung des Impfstoffs blieb, im Durchschnitt eine pro Monat, so die Klage.

Die Krankenhausleitung hatte „mehrfache Sicherheitssignale“ für COVID-19-Impfstoff-Verletzungen bei Müttern und Babys ignoriert, so die Klage, in der es weiter heißt, „es kam nicht nur zu einem Anstieg der Todesfälle bei ungeborenen Kindern, sondern die Mütter hatten plötzlich häufiger und schwerwiegendere Gesundheitsprobleme (Gefäßprobleme, Blutgerinnsel, Blutungen), die vor dem Frühjahr 2021 nicht auftraten, basierend auf den direkten Beobachtungen des Klägers und Gesprächen mit Kollegen.

„Zur gleichen Zeit erlebte auch die Neugeborenen-Intensivstation (NICU) im vierten Stock einen so dramatischen Anstieg der Verletzungen, dass sich die Zahl der Patienten fast verdoppelte. Aus direkter Beobachtung und aus Gesprächen mit Kollegen nach dem März 2021 erfuhr der Kläger, dass immer mehr Babys im CMC mit Erkrankungen wie fehlenden Fingern und Zehen, Herzgeräuschen und Gelbsucht geboren wurden.“

Das Krankenhaus, so die Klage, habe finanziell von der Förderung der Impfstoffe profitiert, heißt es in der Klage, und gleichzeitig die Kosten dieser Politik auf Patienten und Angehörige der Gesundheitsberufe abgewälzt, indem es sich weigerte, die COVID-19-Impfung als mögliche Ursache für die steigenden Verletzungs- und Todesraten zu untersuchen.

Bonus nicht ausbezahlt aus Vergeltung

Laut Schwester Spencer hatte das Krankenhaus als Vergeltung ihren Bonus zurückgehalten.

Spencer behielt eine Kopie von Christophersons E-Mail, die sie an mehrere unabhängige Nachrichtenquellen weitergegeben hatte. Sie appellierte auch an die klinischen Aufsichtsbehörden, zu untersuchen, ob die Impfstoffe mit dem Tod von Föten in Verbindung stünden.

Daraufhin wurde Spencer „von der Geschäftsleitung ausgepfiffen, die weiterhin unbegründete Ausreden wie ‚Pestizide‘ als wahrscheinlichere Ursache für die rekordverdächtig hohe Zahl toter Babys am CMC vorbrachte“, so die Klageschrift.

Spencer erklärte, sie habe sich an die Standards für ethisches Whistleblowing gehalten und nicht gegen die Krankenhausregeln verstoßen. Als das Krankenhaus jedoch erfahren hatte, dass sie die E-Mail an die Medien weitergegeben hatte, hatte es eine, wie Spencer es nannte „voreingenommene Untersuchung“ gegen sie eingeleitet, um sie und andere besorgte Kollegen zum Schweigen zu bringen.

Sie hatte an die kalifornische Gesundheitsbehörde appelliert, die Todesfälle zu untersuchen. Das Krankenhaus hatte jedoch seinen Einfluss genutzt, um eine Untersuchung zu verhindern, hatte der Behörde falsche medizinische Informationen über die Anzahl der Todesfälle bei Föten geliefert und erklärt, dass COVID-19-Impfstoffe bei den Totgeburten keine Rolle gespielt hatten, so die Klage.

Im Dezember 2022 hatte sich das Krankenhaus schließlich geweigert, Spencer einen Bonus in Höhe von 5.000 Dollar zu zahlen, da sie angeblich nicht mehr in gutem Ansehen stand, weil gegen sie ermittelt wurde.

Dies war eine Botschaft an das Personal gewesen, dass „Whistleblower bestraft werden“, erklärte sie dazu.

Durch das absichtliche Verschweigen der impfstoffbezogenen Daten über den Tod von Säuglingen habe das Krankenhaus sie daran gehindert, ihrer Verantwortung als Krankenschwester nachzukommen und ihre Patienten ordnungsgemäß über deren Gesundheitsrisiken zu informieren, so Spencer.

Aufklärung über Risiken von Impfungen

Sie arbeitet weiterhin im Krankenhaus und informiert die Patienten über die, mit Impfstoffen verbundenen Risiken, einschließlich des Hep B-Impfstoffs. Sie wurde jedoch für diese Maßnahmen bereits verwarnt.

Spencer fordert nunmehr das Gericht auf, das Krankenhaus zu verpflichten, die Todesfälle durch einen qualifizierten Dritten untersuchen zu lassen. Sie fordert außerdem entgangenen Lohn und Strafschadenersatz.

Spencer erklärte, sie hoffe, dass ihre Klage „das Übel aufdeckt, das im Krankenhaussystem vor sich geht“, und dass sie „Eltern aufweckt und Krankenschwestern aufklärt“.

