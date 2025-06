COVID-Zeitreihendiagramme zeigen deutlich: „Impfstoffe“ waren tödlich!

Bild: shutterstock

Die Zeitreihendiagramme zu Corona zeigen deutlich, dass der Impfstoff Menschen tötet. Deshalb werden sie vor der Öffentlichkeit geheim gehalten. Man müß lediglich die Zeitreihendiagramme erstellen, um das Sicherheitssignal klar zu erkennen. Das ist keine Raketenwissenschaft. Was machen sie also? Sie verbergen die Zeitreihendaten.

Von STEVE KIRCH | Die Behauptung, dass die Corona-Impfstoffe vollkommen sicher sind, lässt sich anhand von Zeitreihengrafiken leicht widerlegen. Ein sicherer Impfstoff weist eine relativ flache Zeitreihe auf. Es kann jedoch zu saisonalen Schwankungen kommen, wenn der Impfstoff in einem engen Zeitfenster verabreicht wird.

Ein unsicherer Impfstoff ist in einer Zeitreihe erkennbar, in der die täglichen Todesfälle gegenüber dem Ausgangswert ansteigen. Aus den Zeitreihendaten geht also eindeutig hervor, was vor sich geht. Wussten Sie aber, dass keiner der in der wissenschaftlichen Fachliteratur veröffentlichten Artikel eine Zeitreihengrafik für den Corona-Impfstoff enthält? Ich konnte keine einzige finden!

Als Andrew Bridgen (zusammen mit sechs weiteren Abgeordneten) einen Brief an Professor Sir Ian Diamond, den CEO des britischen Statistikamtes ONS, schickte, um die Zeitreihendaten anzufordern, wurde er abgewiesen. Lesen Sie hier mehr.

Dies ist einer der Hauptgründe, warum es meinen Substack gibt: um Daten zu veröffentlichen, die Mainstream-Wissenschaftler nicht veröffentlichen.

In diesem Artikel werde ich erklären:

Was ist eine Zeitreihe? Wie sieht ein sicherer Impfstoff aus? Wie sehen die COVID-Impfstoffe aus?

Wenn Sie das erfahren haben, werden Sie den Kopf schütteln und sich fragen:

Das ist doch so offensichtlich. Wie kann die medizinische Fachwelt diese Beweise ignorieren?

Gerne würde ich ihnen diese Frage stellen, aber keiner von ihnen spricht mit mir. Es ist auch ausgeschlossen, dass jemand aus den Mainstream-Medien diese Frage stellt. Das wird wohl nie passieren!

Was ist eine Zeitreihe?

Für einen Impfstoff wird eine Grafik erstellt, die die Anzahl der Todesfälle pro Tag ab dem Zeitpunkt der Impfung darstellt.

Werden die Impfungen über einen längeren Zeitraum verteilt verabreicht, so ist die Linie relativ flach mit einer Steigung, wenn das Durchschnittsalter niedrig ist. Bei einem Durchschnittsalter von 86 Jahren ist die Steigung flach und bei einem Alter über 86 Jahren fällt die Steigung ab.

Werden die Impfungen innerhalb eines kurzen Zeitraums, beispielsweise innerhalb eines Quartals, verabreicht, können saisonale Effekte die Kurve beeinflussen.

Was sind die zwei Arten von HVE? Was ist „Einhorn-HVE“?

Sie sehen auch einen starken Abfall, der über 21 Tage exponentiell abklingt und verschwindet (Halbwertszeit von etwa 4 Tagen). Das ist der „kurzfristige gesunde Impfstoffeffekt“ (HVE), der darauf zurückzuführen ist, dass fast 75 % der kurzfristigen Todesfälle (z. B. 1 Tag später) vorhersehbar sind und diese Menschen sich nicht impfen lassen, weil sie wissen, dass sie sterben werden.

Es gibt auch einen „langfristigen HVE“-Effekt, der dazu führt, dass die Sterblichkeit der Geimpften viel geringer ist als die der Ungeimpften. Dies ist ein DAUERHAFTER Unterschied und hat KEINE Halbwertszeit. Dieser Effekt ist in der Zeitreihe nicht zu sehen. Jedes Mal, wenn Sie eine Population impfen, entscheiden sich dieselben Personen dafür, sodass dieser Effekt jedes Mal auftritt.

Es gibt auch einen „Einhorn-HVE“-Effekt, dessen Existenz Leute wie Henjin behaupten. Er bezieht sich auf eine 20-wöchige (oder längere) Version des kurzfristigen HVE. Er wird Einhorn-HVE genannt, weil ihn noch niemand gesehen hat und er in der wissenschaftlichen Literatur nicht erwähnt wird. Hier können Sie mehr über den Einhorn-HVE und die vielen Möglichkeiten, diesen Effekt zu fälschen, lesen. Einhorn-HVE tritt nur bei COVID-Impfstoffen auf (aus Gründen, die nie offengelegt werden) und wird von Leuten wie Henjin verwendet, um die Anzeichen von Sterblichkeit wegzuerklären.

Zeitreihen-Diagramme für Nicht-COVID-Impfstoffe: eine FLACHE Linie

Die Grippeimpfungen sehen sicher aus, nicht wahr? Überraschung! Schauen Sie sich t=0 an. Sehen Sie y=475? Das übersehen die meisten Leute. Die Grippeimpfungen haben einen starken „Zero-Day”-Kill-Effekt, der bei anderen Impfstoffen nicht zu finden ist.

Aber die medizinische Fachwelt schaut weg, weil ihr gesagt wird, dass die Impfungen sicher sind. Die Grippeimpfungen sind nicht sicher, und das belegen mehrere Studien (wie die Anderson-Diskontinuitätsstudie aus dem Jahr 2020 und die NIH-Studie aus dem Jahr 2005, über die Sharyl Attkisson berichtet hat).

„Je mehr ältere Menschen Grippeimpfungen erhielten, desto höher stieg die Sterblichkeitsrate.” (Quelle)

Aber so „sollte“ eine Zeitreihe für einen sicheren Impfstoff aussehen. Eine flache Linie.

Hier ist ein weiterer Impfstoff. Sehen Sie? Dieselbe flache Linie.

Zeitreihen-Diagramme für COVID-Impfstoffe aus der Tschechischen Republik: keine flache Linie!

Der Anstieg der Sterblichkeit in nur 200 Tagen ist erschreckend: 20 %, 58 % und 39 % für Dosis 1, 2 und 3. Dies gilt für alle Altersgruppen.

Hier ist eine Nahaufnahme des HVE-Effekts, der am besten bei Dosis 1 zu sehen ist. Zählen Sie die Punkte von links, bis Sie die „Grundlinie” erreichen.

Bei Dosis 2 ist es schwieriger zu erkennen, da es sich mit der viel steileren Kurve vermischt.

Und HVE ist aus dem gleichen Grund bei Dosis 3 schwerer zu erkennen.

Zeitreihen-Diagramme für COVID-Impfstoffe aus Israel: keine flache Linie!

Hier sind die Diagramme, die Sie aus Israel nicht sehen sollen.

Es gibt keine HVE, wahrscheinlich weil jeder, der noch am Leben ist, die Impfung erhalten hat. Die Impfungen beginnen 30 Tage nach der Impfung zu wirken. Beachten Sie den 9-fachen Unterschied zwischen den Linien für die höchsten und niedrigsten Todesfälle pro Tag.

Ein 9-facher Unterschied und Sie halten den Impfstoff für sicher?!?

Dies ist eine FIXE Kohorte von Menschen. Es gibt eine KONSTANTE Sterberate für jede feste Kohorte von Menschen.

Neuseeländischer COVID-Impfstoff: keine flache Linie!

Aus meinem Artikel „In-depth analysis” (Eingehende Analyse) zu den Daten aus Neuseeland.

Dies sind die Daten der vierten Impfung aus Neuseeland. Sie können sehen, dass die HVE nach 21 Tagen endet.

Dies ist Dosis 1. Die Personen wurden aus Dosis 1 in den Bereich Dosis 2 verschoben. Da sich die Kohorte verändert hat, ist es schwierig zu sagen, was genau vor sich geht. In dieser Zeitreihe wurden die Personen grundsätzlich NUR in den Bereich eingeordnet, in dem sie sich aktuell befanden, anstatt einfach alle Todesfälle nach der ersten Impfung anzuzeigen.

Dies ist Aufnahme Nr. 2. Die Sterblichkeitsrate steigt innerhalb von nur 7 Wochen nach der Impfung von 1.500 auf fast 2.500. Dies geschieht zu einer Zeit, in der die saisonalen Schwankungen die Zahl der Todesfälle normalerweise senken.

Hier ist Dosis 3, die verabreicht wird, wenn die Saisonalität in einem Aufwärtstrend ist. Jetzt geht es WIRKLICH los!

Wir haben also einen Anstieg der Sterblichkeit nach der Impfung, obwohl der Hintergrund einen Abwärtstrend oder Aufwärtstrend aufweist.

Das kann nur bei einem unsicheren Impfstoff passieren.

Es gibt keine andere Erklärung, die passt.

COVID-Impfstoff der US-Krankenversicherung Medicare: keine flache Linie!

Details finden Sie in diesem Artikel. Die erste Impfung wurde zu unterschiedlichen Zeitpunkten verabreicht. Die erste Grafik erleichtert das Zählen der Punkte. Nach 21 Tagen ist die HVE vorbei. Ob COVID oder nicht, die HVE dauert also immer gleich lang.

Todesfälle pro Tag nach der ersten COVID-Impfung im Jahr 2021 bei US-Medicare-Patienten. Der HVE-Effekt hält etwa 21 Tage an, genau wie bei anderen Impfstoffen.

Dosis #2

Dosis #3

Dosis #4… In der Datenbank, auf die ich Zugriff hatte, ist die Zeit abgelaufen, in der sie sterben können.

Das scheint mir offensichtlich. Habe ich etwas übersehen?

Nein. Es ist wie bei VAERS. Als die COVID-Impfungen eingeführt wurden, gab es einen sprunghaften Anstieg der Sterblichkeitsmeldungen. Auch dies war ein eindeutiges Sicherheitssignal, aber alle haben weggeguckt und behauptet, es handele sich um „übermäßige Meldungen”. Oder all die Menschen, die im Fernsehen sterben oder beim Sport ums Leben kommen. Sie sagten: „Oh, das gab es schon immer. Das ist Ihnen vorher nur nie aufgefallen.” Also ja, egal wie eindeutig das Signal ist, es kommt nicht durch den Filter der kognitiven Dissonanz.

Zusammenfassung

Bei einem sicheren Impfstoff gibt es einen Anstieg von drei Wochen aufgrund von HVE, und dann stabilisieren sich die Todesfälle pro Tag mit einer leichten geraden Kurve, basierend auf dem Durchschnittsalter der geimpften Kohorte.

Bei einem unsicheren Impfstoff steigen die Todesfälle pro Tag weiter an, bis sie sich einpendeln. Das ist doch offensichtlich, oder? Die Zeitreihe der COVID-Impfungen zeigt in jedem Land einen Anstieg, weil es sich nicht um einen sicheren Impfstoff handelt. Aber die medizinische Fachwelt weigert sich, das Offensichtliche zuzugeben. Und ich glaube nicht, dass sie es jemals tun wird. Egal, wie eindeutig die Beweise sind. Also leiste ich einfach meinen Beitrag, um zu dokumentieren, wie kaputt das System ist. Nur für die Akten.

Quelle: kirschsubstack.com

