Hisbollah-Verehrer veranstaltet „Krieger“-Trainingscamp für junge britische Muslime

In England fand Anfang August ein islamisches Trainingslager für „Spirituelle Krieger“ statt, das von einem Hisbollah-Verehrer veranstaltet wurde. Neben Wrestling- und Boxkursen gab es auch Gebete für die Ankunft eines islamischen Weltherrschers.

Vom 30. Juli bis zum 3. August fand das „Spiritual Warrior Camp“ in Darwin Lake in England statt. Der Veranstalter des Camps ist ein schiitischer Muslim, der die Terrororganisationen Hamas und Hisbollah lobt und sich für das Kommen des Mahdi, des erwarteten letzten großen Kalifen und islamischen Weltherrschers, einsetzt. In dem Trainingslager sollten Männer in „ganzheitlicher Weise“ mit Sport und Gebet in ihrem Leben als Muslime gestärkt werden.

„Bete freitags für das Wiedererscheinen von Imam Mahdi und dafür, die Ehre zu haben, einer seiner 313 zu sein,“ meinte der Leiter des Camps, Hussain Makke.

Er arbeitet aktiv auf das Erscheinen eines muslimischen Weltherrschers hin. Makke war auch bei der Beerdigung von Nasrallah anwesend und lobte ihn in der Vergangenheit als „größten Freiheitskämpfer“ der Welt. Weiterlesen auf apollo-news.net

+++

Wut auf Migranten: Proteste in Großbritannien eskalieren

Bei einwanderungsfeindlichen Protesten in Großbritannien ist es erneut zu Zusammenstößen und Festnahmen gekommen. In Manchester demonstrierte die rechtsextreme Partei Britain First für eine massenhafte „Remigration“, in London kam es ebenfalls zu Auseinandersetzungen. Weiterlesen auf kleinezeitung.at

+++

Netto Null, null Wissenschaft: US-Regierungsbericht zerlegt die Klima-Agenda

Ein hochkarätiges Wissenschaftsteam erstellte für die US-Regierung einen Bericht, der es wirklich in sich hat. Dieser ist eine komplette Demontage von Klimareligion und Netto Null. Ein wissenschaftlicher Schlag ins Gesicht der Klimaapokalyptiker.

Wer bisher naiverweise tatsächlich glaubte, die “Klimawissenschaft” sei ein Hort nüchterner Fakten und unbestechlicher Methodik, dürfte sich nach der Lektüre eines aktuellen Berichts des US-Energieministeriums verwundert die Augen reiben. Unter dem Titel “Climate and Energy – The Case for Realism” fegt ein Team hochkarätiger Wissenschaftler – mit Stationen bei NASA, IPCC und namhaften Universitäten – gleich das ganze Gebäude der sogenannten “konsolidierten” Klimawissenschaft hinweg. Man könnte sagen: Die Vereinigten Staaten haben offiziell den Stecker bei Net Zero gezogen.

Weiterlesen auf report24.news

+++

mRNA-Industrie bläst zum Sturm auf Kennedy

Die Kündigung der milliardenschweren mRNA-Förderung in den USA ist ein dramatischer Wendepunkt in der Gesundheitspolitik und der erste Schritt zu einem generellen Verbot von mRNA. Big Pharma mobilisiert nun alle Kräfte zum Gegenangriff.

Mit einer halben Milliarde Dollar haben die USA bisher die Entwicklung und Erforschung von mRNA-Impfstoffen gefördert. Nun wurden alle diese Verträge, die teilweise mit Unis laufen, teilweise mit Start-ups, teilweise mit Pharmariesen, gekündigt – TKP hat berichtet. Denn die Technologie kann toxisch wirken und zu schweren Nebenwirkungen wie „Turbo-Krebs“ führen, argumentiert das US-Gesundheitsministerium. Doch die mRNA- und Impfindustrie gibt nicht so schnell nach.

Robert Malone, selbst ein Pionier der mRNA-Forschung und enger Verbündeter von Kennedy, meldet nach der Entscheidung: „Big Pharma mobilisiert alle Kräfte, um diese Kündigung rückgängig zu machen.“ Malone ist seit 2025 Teil des Beratungsgremiums der CDC in Immunisierungspraktiken. Weiterlesen auf tkp.at

+++

Österreichische Nationalbank startet Bargeldoffensive

Ab 1. Juli 2025 beginnt die OeNB gemeinsam mit dem Österreichischen Gemeindebund eine Initiative zur besseren Bargeldversorgung in ländlichen Regionen. In 48 ausgewählten Gemeinden, darunter Obritzberg‑Rust, wurden bereits die ersten Geldausgabeautomaten aufgestellt.

Ziel: Bis zu 120 neue Automaten in Gemeinden, die bislang mehr als 2 km von Bargeld entfernt sind und mindestens 500 Einwohner haben.

OeNB-Gouverneur Holzmann betont:

Bargeld ist sicher, schützt Privatsphäre und ist inklusiv

Der besondere Fokus liegt auf Gemeinden ohne Bankfiliale oder Geldautomat – die OeNB übernimmt Aufstellung und Betrieb für fünf Jahre. Fazit: Bargeld bleibt in Österreich stark geschätzt – und wird gezielt erhalten und gestärkt. Ob Europa diesem Beispiel folgen wird?

+++

US-Zoll: „Erheblicher Wettbewerbsnachteil“ – Schweizer Flugzeugbauer stoppt Exporte in die USA

Der Schweizer Flugzeughersteller Pilatus hat wegen des seit Donnerstag geltenden 39-prozentigen US-Zolls auf viele Schweizer Waren seine Exporte in die Vereinigten Staaten gestoppt.

„Der von den US-Behörden neu erhobene Zolltarif stellt für Pilatus einen erheblichen Wettbewerbsnachteil dar“, erklärte der Hersteller von Geschäfts- und militärischen Trainingsflugzeugen am Freitag. „Kurzfristig führt der Tarif zu einem vorübergehenden Auslieferungsstopp und damit zu einer temporären Unterbrechung des US-Geschäfts.“ Die Beziehungen zu amerikanischen Kunden und die Servicedienstleistungen will das Unternehmen fortführen. Pilatus setzt rund 40 Prozent seiner zivilen Flugzeuge in den USA ab. Weiterlesen auf welt.de

+++

ÖSTERREICH: Teurer „Erfolg“ – Weitere Millionen für ungebildete Zuwanderer?

100 Millionen Euro will der AMS-Chef in Jugendcolleges stecken Jugendarbeitslosigkeit und Integrationsprobleme spitzen sich zu. Besonders junge Syrer und Afghanen finden kaum Arbeit. AMS-Chef Johannes Kopf fordert ein Millionenpaket, um Ganztagsprogramme ohne Wartezeit zu starten. Doch diese verschlingen schon jetzt Millionen. Der Erfolg ist dürftig. Es droht ein Fass ohne Boden.

Die Lage am österreichischen Arbeitsmarkt ist angespannt – und trifft vor allem jene, die schon bisher am schwersten Fuß fassen konnten: Jugendliche, Ausländer und Menschen mit geringer Ausbildung. Im Juli waren laut Arbeitsmarktservice (AMS) 359.374 Menschen arbeitslos oder in Schulung – ein Plus von 5,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Wenig bekannt: Davon waren 150.324 Personen oder bereits knapp 42 Prozent ausländische Staatsangehörige, was einem Anstieg von 5,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat entspricht.

[…]

Werden Flüchtlinge in Schulungen geparkt? Die Vermittlung von bildungsfernen Zuwanderern ist unbestritten ein schwieriges Unterfangen. Dennoch drängt sich der Eindruck auf, dass viele Migranten aktuell nur in Schulungen geparkt werden. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Im Dezember 2024 waren laut AMS-Daten 46.980 Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte als arbeitslos oder in Schulung gemeldet – ein Anstieg von zehn Prozent im Vergleich zu 2023 und der höchste Wert seit 15 Jahren. Zum Vergleich: Bei österreichischen Staatsbürgern lag der Zuwachs im selben Zeitraum bei fünf Prozent. Weiterlesen auf krone.at

+++

Parlamentarische Zwangsneurose – Bund erlaubt Speicherung von CO₂

Prof. Stefan Homburg schreibt auf X:

„Gestern beschloss das Kabinett, CO2 unterirdisch zu verbuddeln. Trotz enormer Umweltrisiken und Kosten für Bürger und Wirtschaft“

Herr @bundeskanzler: Das ist nicht die versprochene Wachstumspolitik, sondern eine Zwangsneurose!

Hintergrund: In der tiefsten und längsten Rezession seit Beginn der Aufzeichnungen denkt die Regierung nicht um, sondern verschärft Habecks Kurs des „grünen Schrumpfens”.

Merz und Klingbeil haben nicht einmal die Kraft, den Heizhammer rückgängig zu machen, geschweige denn andere Fesseln, die Deutschland immer weiter abwärts treiben. Die Union führt nicht nur die erdrosselnden CO2-Steuern fort, sondern verschärft das Degrowrth durch Emissionshandel und CO2-Speicherung. Quelle: ndr.de / Degrowth: destatis.de

+++WIR VEERGESSEN NICHT +++

Infiziert mit der Verschwörungsgeschichte

Sie haben die Gefahr von Corona bestritten, die Impfung ebenso abgelehnt wie Masken – und Beziehungen zum Albtraum gemacht. Soll man mit diesen Menschen brechen oder bleiben? In München treffen sich Angehörige von „Querdenkern“ in einer Selbsthilfegruppe.

Corona – ist das nicht längst vorbei? Für viele schon. Doch die Haltung zu dem Virus und der politische Umgang damit haben Paare sich erbittert streiten lassen und auch getrennt. Haben Kinder dazu gebracht, mit ihren verschwörungsgläubigen Eltern zu brechen. Haben beste Freundschaften zerstört. Viele Tausende sind davon getroffen in ihrem persönlichsten Inneren, als hätte man ihnen ein Messer ins Herz gestoßen. Haufenweise Tipps sind veröffentlicht worden: „Was tun, wenn der Verschwörungsonkel loslegt?“ oder ein Buch „Verschwörungsmythen und Fake News kontern“. Wohl alle dürften im Bekannten- und Verwandtenkreis einen Fall kennen, bei dem ein Mensch abgedriftet ist in die Realitätsverleugnung.

[…]

„Was tun, wenn der Verschwörungsonkel loslegt?“ oder ein Buch „Verschwörungsmythen und Fake News kontern“. Wohl alle dürften im Bekannten- und Verwandtenkreis einen Fall kennen, bei dem ein Mensch abgedriftet ist in die Realitätsverleugnung. Weiterlesen auf fr.de

+++

FRANKREICH: Familienhund beißt Neunjährigen tot – Vater mit Messer gegen Rottweiler

Ein Rottweiler hat in Frankreich einen Neunjährigen angegriffen und totgebissen. Der Junge war mit dem Hund der Familie alleine zu Hause, als dieser das Kind attackierte und in Kopf und Nacken biss, wie die Zeitung „La République du Centre“ und weitere Medien unter Verweis auf die Staatsanwaltschaft in Orléans berichteten.

Nachbarn hören Schreie – Vater findet Sohn blutüberströmt auf dem Boden

Ein Nachbar in der Ortschaft Escrennes hörte den Jungen schreien und rief den Vater an, der gerade beim Einkaufen war. Dieser fand seinen Sohn blutüberströmt auf dem Boden liegend vor und stach mit einem Messer zweimal auf den weiterhin aggressiven, 60 Kilogramm schweren Hund ein. Die Polizei musste einen Elektroschocker gegen den Hund einsetzen, der später eingeschläfert wurde. Weiterlesen auf stuttgartner-nachrichten.de

+++

