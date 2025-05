Islamischer Alltagsterror: Deutschland wird auch für Christen zunehmend lebensgefährlich

+ Washington „Free, free Palestine“: Zwei israelische Botschaftsmitarbeiter erschossen + US Gesundheitsminister Kennedy ruft zum WHO-Ausstieg auf + Berlin plant Asyl-Koloss für 1.500 Migranten + Behördenformular: Die leibliche Mutter eines Kindes kann nun “männlich” sein + EU-Sanktionen gegen pro-russische Journalisten + Adipositas Programm in der Türkei + Wien: Erstes islamisches Realgymnasium Europas eröffnet +



USA: Schüsse bei Jüdischem Museum in Washington – Zwei israelische Botschaftsmitarbeiter tot

Bei den Toten soll es sich um ein junges Paar handeln. Ein Verdächtiger festgenommen, der „Free, free Palestine“ gerufen habe. Israel erhöht Schutz aller Botschaften.

Washington – In der Nähe des Jüdischen Museums in der US-Hauptstadt Washington, D.C., sind zwei Personen getötet worden. Bei ihnen handelt es sich um Mitarbeiter der israelischen Botschaft. Das erklärte die US-amerikanische Heimatschutzministerin Kristi Noem am späten Mittwochabend bei X. Justizministerin Pam Bondi schrieb, sie sei „am Schauplatz der schrecklichen Schießerei“. FBI-Chef Kash Patel sagte, er und sein Team seien über die Schießerei informiert worden. Die Bundespolizei untersuche den Fall als ein mögliches Hassverbrechen.

Bei einer Pressekonferenz erklärte die Polizeichefin von Washington, ein Verdächtiger sei festgenommen worden. Der 30-Jährige stamme aus Chicago und sei nun in Polizeigewahrsam. Bei seiner Festnahme habe er „Free, free Palestine“ gerufen. Weiterlesen auf derstandard.at

US-Gesundheitsminister ruft zum WHO-Ausstieg auf und wettert gegen Pandemie-Abkommen

US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. hat die Teilnehmer-Staaten der Weltgesundheitsversammlung in Genf dazu aufgerufen, wie sein Land aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) auszutreten.

„Ich rufe die Gesundheitsminister der Welt und die WHO auf, unseren Rückzug aus der Organisation als Weckruf zu verstehen“, sagte Kennedy am Dienstag in einer Videobotschaft an die Weltgesundheitsversammlung.

„Wir sind schon in Kontakt mit gleichgesinnten Ländern gewesen und ermutigen andere zu erwägen, sich uns anzuschließen“, fügte der als Impfskeptiker bekannte US-Gesundheitsminister hinzu. Seine Videobotschaft nutzte er außerdem für Kritik am angeblich unangemessenen Einfluss Chinas auf die WHO, zudem wetterte er gegen Gender-Ideologie und die Pharma-Branche. Weiterlesen auf stern.de

DEUTSCHLAND: 165 Millionen Euro für 10 Jahre – Berlin plant Asyl-Koloss für 1.500 Migranten

Für sagenhafte 165 Millionen Euro plant Berlin die nächste gigantische Asylunterkunft, die ab 2026 Platz für 1.500 Migranten bieten soll. Mittlerweile belaufen sich in der Hauptstadt die Kosten allein für die Unterbringung von Asylbewerbern auf eine Milliarde Euro. Das Beispiel in Berlin-Kreuzberg zeigt: Für zahlreiche Unternehmen ist das Asylgeschäft weiterhin eine Goldgrube.

Gegenüber des Volksparks Hasenheide in Berlin-Kreuzberg türmt sich ein riesiger Zehngeschosser in die Luft. Hunderte Meter weit begleitet der langgezogene Koloss in leicht abgewetzter, beiger Farbe den Straßenrand. Seit dem Auszug der Deutschen Rentenversicherung im November 2022 steht das rund 33.000 Quadratmeter große Gebäude jedoch leer. Die Türen sind verbarrikadiert, vereinzelt liegen Müllreste herum. Komplett eingezäunt wartet der riesige Komplex auf neue Bewohner, die hier ab Januar 2026 einziehen sollen. Weiterlesen auf nius.de

Deutschland wird auch für Christen zunehmend lebensgefährlich

Der Islam gehört nicht zu Deutschland, er kämpft zunehmend dafür, dass ihm Deutschland gehört. Die gesamte Republik ist mittlerweile einem Ausmaß alltäglicher Zuwanderergewalt und insbesondere auch islamischem Alttagsterror ausgesetzt, der sich nicht nur in spektakulären Anschlägen ausdrückt, sondern auch in tausenden kleineren Vorfällen, die sich überall ereignen.

Die Tatsache, dass ein Großteil der Muslime nicht gewalttätig ist, ist so lange kein Trost, wie ein Großteil der Gewalttäter muslimisch ist;

und diese Feststellung hat nichts mit “Islamophobie” zu tun, sondern ihre Verleugnung umgekehrt viel mit autophobem nationalem Selbsthass.

So riskieren neben Juden inzwischen auch Christen Leib und Leben, wenn sie sich öffentlich zu ihrem Glauben bekennen – vor allem in Berlin, das auch wieder einmal Vorreiter ist: Im Stadtteil Wedding wurde ein 24-Jähriger von fünf Unbekannten nach seiner Religionszugehörigkeit gefragt. Als er entgegnete, christlich getauft zu sein, wurde er zusammengeschlagen. Weiterlesen auf anonymousnews.org

Deutsches Behördenformular: Die leibliche Mutter eines Kindes kann nun “männlich” sein

Geschlechtsverwirrung als Staatsräson: Wer im besten Deutschland die Geburt eines Kindes im Ausland beurkunden lassen möchte, wird auf dem zugehörigen Formular naturgemäß nach der leiblichen Mutter des Kindes befragt. Was eine Mutter ist, weiß man in der Buntenrepublik aber offensichtlich nicht mehr so genau. Denn dort wird das Geschlecht nicht etwa als weiblich vorausgesetzt – nein, man kann auch “männlich” oder “divers” ankreuzen.

Ein Mitarbeiter des Mediums Nius musste nämlich ebendieses Formular ausfüllen und staunte nicht schlecht, als das Geschlecht der leiblichen Mutter erfragt wurde. Weiblich? Männlich? Divers? Oder lieber gar keine Angaben? Man wundert sich, wo im Formular doch explizit darauf hingewiesen wird, dass es um die Person geht, die das Kind geboren hat. Wie soll das einem Mann gelingen?

Das Formular – “Antrag auf Beurkundung einer Auslandsgeburt im Geburtenregister (§ 36 PStG)” – ist auch online aufrufbar.

Weiterlesen auf report24.news

EU-Sanktionen gegen pro-russische Journalisten Thomas Röper und Alina Lipp bestätigt!

Die EU hat soeben das 17. Sanktionspaket gegen Russland verabschiedet. Erstmals richten sich die Strafmaßnahmen auch gegen EU-Bürger. Den Bloggern Alina Lipp und Thomas Röper wird vorgeworfen, Deutschland und die EU zu destabilisieren. Nun sollen ihre Vermögenswerte in der EU beschlagnahmt werden, auch von Reisebeschränkungen ist die Rede.

„Ohne Gerichtsurteil und fern jedweder Rechtsstaatlichkeit hat die Europäische Union durch das Verhängen von Sanktionen die Existenzen von Thomas Röper und Alina Lipp vernichtet. Was hier geschieht, hat eine neue Qualität. Es ist eine juristische Auslöschung, eine moralische Hinrichtung durch Formblatt und ein brandgefährlicher Präzedenzfall, der uns alle betrifft.“ schreibt anonymous news.

Überseegebiet: Großbritannien gibt die Chagos-Inseln ab

Großbritannien gibt nach langen Verhandlungen eines seiner Überseegebiete ab. Die Inseln wurden 1965 von Mauritius abgespalten. Die britische Kontrolle endet nun – fast zumindest.

Die Souveränität über die Chagos-Inseln geht an Mauritius über. Premierminister Keir Starmer unterzeichnete eine entsprechende Vereinbarung. Ausgenommen wird allerdings die Insel Diego Garcia, auf der ein wichtiger, an die USA verpachteter Militärstützpunkt liegt.

Die strategische Position des Gebiets sei von größter Bedeutung für Großbritannien, sagte Starmer. Die Insel soll deswegen noch mindestens 99 Jahre unter britischer Kontrolle bleiben. Dafür wollen die Briten im Gegenzug eine Milliardensumme zahlen. Weiterlesen auf diepresse.com

Adipositas Programm: Menschen in der Türkei auf offener Straße auf Waage gebeten

Istanbul (dpa) – In der Türkei werden Menschen auf offener Straße auf die Waage gebeten – bei einer Gesundheitskampagne der Regierung.

Die Aktion des Gesundheitsministeriums mit dem Titel «Lern dein Idealgewicht kennen, lebe gesund» soll dabei helfen, Übergewicht in der Bevölkerung zu bekämpfen. Kritiker werfen der Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan allerdings Demütigung vor.

[…] Mit den Daten werden Menschen mit hohen Body-Mass-Index-Werten ab 25 zu Gesundheitszentren verwiesen. Dort werden dann Ernährungsberatungen und Nachsorge durch Diätassistenten angeboten. Der Body-Mass-Index errechnet sich aus Gewicht und Größe.

[…]

Laut einem Bericht der staatlichen Nachichtenagentur Anadolu, sollen sechs von zehn Bürgern in der Türkei übergewichtig oder adipös sein.

Weiterlesen auf nachrichten.yahoo

Wien: Erstes islamisches Realgymnasium Europas eröffnet

Das Islamische Realgymnasium Wien ist die erste islamische Sekundarschule Europas mit Öffentlichkeitsrecht und wird teilweise durch den Europäischen Sozialfonds gefördert, wobei es eine Bildung auf der Basis islamischer Werte bietet.

Es wirbt mit hochwertiger Bildung, basierend auf islamischen Werten.

Was ist ein „Öffentlichkeitsrecht“?

Das Öffentlichkeitsrecht in Österreich bezieht sich auf eine staatliche Anerkennung, die Privatschulen unter bestimmten Voraussetzungen erhalten können. Mit diesem Recht dürfen diese Schulen Schulzeugnisse ausstellen, die rechtlich den Zeugnissen öffentlicher Schulen gleichgestellt sind. Dadurch erlangen die Schüler Zugang zu staatlichen Bildungseinrichtungen, Hochschulen oder dem öffentlichen Dienst, ohne zusätzliche Prüfungen ablegen zu müssen, und die Schule kann Lehramtsanwärter für die Praxisausbildung erhalten. Quelle irgw.at

Ja wohin sind sie denn verschwunden, die Steuergeld-Milliarden?

So mussten mit Inseraten bestochene Medien pflichtgemäß die Hysterie weiter am Kochen halten

