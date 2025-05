„Belohnung für MSM“ erreicht neue Dimension – Journalist nun Sprecher in Verkehrsministerium

Bild: Facebook

Offenbar genügt es nun nicht mehr, dass die Mainstream Medien, kurz MSM, von Staatsseite finanziell am Leben erhalten werden. Nunmehr wird der SWR-Journalist Georg Link, als einer aus einer ganzen Riege von Journalisten, zum Regierungssprecher im Verkehrsministerium bestellt.

Belohnung für systemtreue Journalisten

Der SWR-Journalist Georg Link wird künftig Sprecher im Verkehrsministerium. Zuvor war er auch im ARD-Hauptstadtstudio tätig gewesen, wie auch apollo.news zu berichten wusste. Er ist bereits der zweite Journalist aus dem Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk, der von der Schwarz-Roten Regierung „belohnt wird.

Georg Link arbeitete bisher beim öffentlich-rechtlichen SWR, war dort Korrespondent für die Landespolitik, zuvor war er auch im ARD-Hauptstadtstudio tätig gewesen. Doch wie auch Table.Media berichtet, wechselt Link nun das Berufsfeld. Aus dem Journalisten wird nun „flugs“ ganz einfach ein Regierungssprecher. Link wechselt ins Bundesverkehrsministerium des CDU-Ministers Patrick Schnieder. Dort wird er nun zum Sprecher des Ministeriums.

Link erhielt bislang breite öffentliche Aufmerksamkeit für Kritik, die er am ehemaligen Landesinnenminister von Rheinland-Pfalz, Roger Lewentz (SPD), geübt hatte. Dieser wurde 2023 erneut zum SPD-Landesvorsitzenden gewählt, obwohl er im Jahr davor als Innenminister, wegen anhaltender Kritik an seinem Vorgehen während der Flutkatastrophe im Ahrtal, zurückgetreten war. Dass Lewentz Landesvorsitzender geblieben war, kritisierte Link und kassierte dafür freilich von der Medienstaatssekretärin Heike Raab (SPD) Kritik. Sie hatte damals sogar einen Brandbrief an die SWR-Landesdirektion geschrieben.

Union belohnt „treue“ Journalisten

Link ist nicht der erste Journalist aus dem Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk, der nun in die neue Schwarz-Rote Regierung wechselt. Bereits am 12. Mai wurde bekannt, dass Sarah Frühauf, die bislang als Korrespondentin für das ARD-Hauptstadtstudiotätig war, als Sprecherin ins unionsgeführte Bundesinnenministerium wechseln würde. Frühauf war zuvor vor allem für die Berichterstattung über die Union verantwortlich gewesen und war etwa während der Corona-Krise, durch regierungskonforme Kommentare aufgefallen.

Auch der Regierungssprecher im Kanzleramt von Merz war vorher Journalist. Stefan Kornelius war vorher Politikchef bei der Süddeutschen Zeitung. Die Schwarz-Rote Regierung hat also eine Reihe von „getreuen“ Journalisten, insbesondere aus dem Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk, in die Exekutive „befördert“. Die Zahl könnte freilich noch wachsen, denn noch sind nicht alle neuen Ministeriumssprecher bekannt worden.

In diesem Zusammenhang ist es wohl müßig geworden den Zusammenhang von MSM und Regierungen noch länger zu hinterfragen. Die einstmals vierte Macht des Staates als Kontrollinstanz der Regierenden ist inexistent geworden und dem eigenen „geld-und Machtrausch“ längst erlegen. Unter einem Kanzler der binnen Stunden nach der Wahl sämtliche seiner Wahlversprechen zu brechen im Stande ist, scheut eben auch vor einer solchen unbestreitbaren „Transparenz“ nicht zurück.

