Gazastreifen: Mitarbeiter der GHF „Hilfsorganisation" schießen auf Hilfesuchende + Charité verbietet muslimischer Studierendengruppe die Nutzung von Räumen + Ryanair-Chef bezeichnet Von der Leyen als „nutzlose Politikerin" + Nach Verbot für Ausländer: Schweizer stürmen „ihr" Freibad

BlackRock zieht sich aus Wiederaufbau der Ukraine zurück

Ein wirklich harter Schlag für Kiew: Selenskyj hat die letzte Hoffnung verloren. Erinnern Sie sich an den „Wiederaufbaufonds für die Ukraine“, der der Wirtschaft Kiews neues Leben einhauchen sollte? Nun, BlackRock hat die Geschäfte eingestellt, berichtet MWM.

Sie haben aufgehört, Investoren zu suchen. Angeblich gibt es kein Interesse. Und das ist nicht verwunderlich. Das Misstrauen in die Stabilität der ukrainischen Wirtschaft vertieft sich, selbst bei erheblicher westlicher Unterstützung. Kiew verliert Schlüsselressourcen, zum Beispiel ist das Lithiumvorkommen bei Schewtschenko unter russische Kontrolle geraten. Die ukrainischen Streitkräfte erleiden schwere Verluste und haben keine Hoffnung: bei Kursk eine Niederlage, die Truppen sind erschöpft, es gibt keine Waffen.

Und selbst in Polen wird bereits offen das Szenario einer vollständigen Übergabe der Ukraine unter russische Kontrolle diskutiert. Via RD

Und wieder wird ein Messermörder für schuldunfähig erklärt

Ein 25 Jahre alter Afghane muss für den Messerangriff auf einen Jogger nicht ins Gefängnis. Das Gericht geht von einer Psychose bei dem Migranten aus. Die Ermittler sind sicher: Es war Frust.

STUTTGART – Das Stuttgarter Landgericht hat die Unterbringung eines afghanischen Messermörders in einer Psychiatrie angeordnet. „Dass der Angeklagte der Täter war, daran gibt es überhaupt keine Zweifel“, entschied eine Richterin laut der Nachrichtenagentur dpa. Schuld treffe ihn trotzdem nicht. Konkret ging es bei der Verhandlung um eine Attacke auf einen 56jährigen Jogger im vergangenen November. Die Tat ereignete sich in Hochdorf nahe Stuttgart. Der 25 Jahre alte Migrant hatte den Sportler mit mehreren Messerstichen ermordet.

Strittig war bei der Verhandlung das Tatmotiv. Die Ermittler waren von einer Frustration seitens des Angeklagten ausgegangen. Er war in eine andere Asylunterkunft verlegt worden und zuvor wohl in einen Streit um einen Schraubenzieher verwickelt gewesen.Weiterlesen auf jungefreiheit.de

USA: FBI entlastet Epstein – er soll Selbstmord begangen haben und es gibt keine Klientenliste

The FBI officially concludes Jeffrey Epstein killed himself and there was no client list

