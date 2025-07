Putin: BRICS überflügelt G7 wirtschaftlich + Elon Musk kündigt seine eigene politische Partei „America Party“ an + RFK: Happy Independence Day gegen Industriennahrung + Grüne Klima Hysterikerin Windl flüchtet vor Klimaskeptikern bei ServusTV + Klimakleberin wünscht sich Protestgruppe, „die alles anzündet“+ Sudhof-Maskenbericht beweist Spahns kriminelle Machenschaften

Putin: BRICS überflügelt G7 wirtschaftlich

Auf dem diesjährigen BRICS-Gipfel erklärte Wladimir Putin, dass das Bündnis anderen Verbänden wie der Gruppe der G7 in wirtschaftlicher Hinsicht mittlerweile überlegen ist. Der russische Präsident dankte auch dem brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva für die Förderung der strategischen Partnerschaft innerhalb der BRICS.

Startschuss für BRICS-Gipfel in Rio – Ausbau globaler Partnerschaften geplant

Am Sonntag hat in Rio de Janeiro das 17. Gipfeltreffen der BRICS-Staaten begonnen. Die Konferenz, die bis zum 7. Juli andauert, steht ganz im Zeichen einer vertieften Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedsländern. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen Themen wie inklusive Regierungsführung, nachhaltige Entwicklung und der Ausbau gemeinsamer strategischer Initiativen innerhalb des Globalen Südens.

Elon Musk kündigt seine eigene politische Partei „America Party“ an

Elon Musk hat die Gründung einer neuen politischen Partei mit dem Namen America Party angekündigt, nachdem er seine Anhänger auf X befragt hatte. Er behauptete, dass eine Zwei-zu-Eins-Mehrheit für die Gründung dieser Partei sei, und erklärte:

Diese Entscheidung folgt auf einen öffentlichen Streit mit Präsident Donald Trump, der kürzlich ein Steuersenkungs- und Ausgabengesetz unterzeichnete, das Musk ablehnte. Der Milliardär unterstützte zuvor Trumps Wahlkampf, hat aber seitdem Teile seiner Agenda kritisiert. Ihre Beziehung hat sich verschlechtert, und Trump hat seine Enttäuschung über Musk zum Ausdruck gebracht.

RFK: Happy Independence Day gegen Industriennahrung – die Freiheit, gesund zu sein

„Da ultra-verarbeitete Lebensmittel unsere Ernährung übernommen haben und pharmazeutische Gewinne unser Gesundheitssystem korrumpiert haben, hat dieses Land die grundlegendste aller Freiheiten verloren: die Freiheit, gesund zu sein. Aber gerade jetzt ist hier bei @HHSGov eine neue amerikanische Revolution im Gange, um ein Lebensmittel- und Gesundheitssystem wieder aufzubauen, das Ihr Vertrauen verdient.

Ich lade Sie ein, sich dieser Revolution anzuschließen, indem Sie gesunde Entscheidungen für sich und Ihre Familie treffen. Einen schönen Unabhängigkeitstag! “

