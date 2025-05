Papst Leo stellt klar, was die „Ehe“ ist

+ Wahl in Portugal: Konservative stärkste Kraft, Rechte mit Rekordergebnis + von der Leyen wird mit dem Karlspreis geehrt + Hotel wird Unterkunft für Migranten mit psychischen Problemen + plötzlicher Kindstod: 78% innerhalb einer Woche nach Impfung + Solarzubau außer Kontrolle? +



ZDF heute zählt Opfer von Solingen-Messerattacke zu „Todesopfern rechter Gewalt“

Neun Menschen sind im Jahr 2024 durch rechte und rassistisch motivierte Gewalt gestorben: Das zumindest bekamen die Zuschauer von ZDF heute am Dienstagabend zu hören.

Die Aussagen der Sprecherin eines linken Verbands wurden in den 19-Uhr-Nachrichten ohne Einordnung übernommen. Dabei zeigt ein Blick in die Auflistung der Fälle: Der Verband listet auch die drei Todesopfer der Messerattacke von Solingen sowie den Tod eines Kameruners durch einen Mann mit türkischen Wurzeln zu den Toten durch „rechte Gewalt“.

[…]

Heißt im Klartext: Die Opfer eines islamistischen Terroranschlags wurden dem heute-Zuschauer als „Todesopfer rechter Gewalt“ verkauft. Weiterlesen auf nius.de

+++

Wahl in Portugal: Konservative stärkste Kraft, Rechte mit Rekordergebnis

Die Aliança Democrática hat am Sonntag die Parlamentswahlen in Portugal gewonnen. Das konservative Bündnis von Ministerpräsident Luís Montenegro holte 32,7 Prozent der Stimmen und legte damit im Vergleich zur Wahl im vergangenen Jahr deutlich zu (+2,6 Prozent).

Auf dem zweiten Platz landete die linke Partido Socialista. Mit einem Stimmenanteil von 23,4 Prozent erzielten die Sozialdemokraten jedoch ihr schlechtestes Wahlergebnis seit 1987, als sie auf 22,2 Prozent kamen. Bei den Parlamentswahlen im vergangenen Jahr erreichte die Partei 29,3 Prozent der Stimmen.

Die Rechtspartei Chega hingegen erreichte am Sonntag mit 22,6 Prozent der Stimmen ein neues Rekordergebnis. „Wir schreiben Geschichte. Von nun an wird in Portugal nichts mehr wie vorher sein“, rief Chega-Chef André Ventura unter dem Jubel seiner Anhänger. Man habe „das seit 50 Jahren herrschende Zweiparteiensystem“ zerstört. Weiterlesen auf nius.de

+++

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen wird mit dem Karlspreis geehrt – wegen ihrer Verdienste?

Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert, wird wohl das Motto der undurchsichtigen wie mächtigen Ursula von der Leyen heißen. Die deutsche EU-Kommissionspräsidentin verlor zwar gerade im Pfizer-Gate-Fall vor dem Europäischen Gerichtshof.

Doch freut sie sich sicher sogleich auf eine besondere Ehrung: Ursula von der Leyen erhält den Internationalen Karlspreis von Aachen.

In der Begründung der Verleiher des Internationalen Karlspreises wird hervorgehoben, Ursula von der Leyen habe besondere Verdienste für Europa erbracht. Gemeint sind nicht (oder doch?) ihr Gebaren während der Corona-Pandemie und ihr ehrgeiziges wie rücksichtslos-unzivilisiertes Projekt „Rearm Europe“, übersetzt „Europa wiederbewaffnen“. Ursula von der Leyens Ziel ist es, ein viele Milliarden Euro schweres „Programm“ (Ende offen) zur flächendeckenden Militarisierung der Europäischen Union durchzusetzen.Weiterlesen auf nachdenkseiten.de

+++

BERLIN: Grüne wollen in der ganzen Stadt Ramadan-Beleuchtung

Sie wollen in der ganzen deutschen Hauptstadt eine Ramadan-Beleuchtung. Das wird eine politische Debatte auslösen, und zwar die Forderung: „Gleichbehandlung jetzt!“ Das bezieht die Öko-Partei auf den Ramadan.

„Migrantisch geprägte Orte“

Nach Meinung der Berliner Grünen sollen „migrantisch geprägte Orte“ sichtbarer werden und „in der Breite der Gesellschaft Raum finden“. Erstmals sollte dann in der deutschen Hauptstadt im kommenden Jahr und dann jährlich eine öffentliche Festbeleuchtung installiert werden. Quelle: OE24

+++

DEUTSCHLAND: Anwohner in Angst – Hotel wird Unterkunft für Migranten mit psychischen Problemen

In Ingolstadt (Bayern) wurde ein Hotel in eine Flüchtlingsunterkunft umgewandelt. Allerdings werden dort nur ganz besondere Migranten untergebracht, nämlich Männer mit körperlichen oder psychischen Problemen. Die Sorgen und Ängste der Anwohner wurden ignoriert.

Im November 2024 hatte die oberbayerische Regierung das ARA-Hotel in der Schollstraße angemietet – für die Dauer von 15 Jahren. Derzeit wird es in eine Gemeinschaftsunterkunft für Asylanten umgewandelt. Maximal 110 Personen sollen dort untergebracht werden. Die ersten Bewohner sollen Ende Mai einziehen.

Aufgrund der Bedenken vieler Bürger hatte die Regierung zugesagt, sich dafür einzusetzen, dass vor allem Familien und Kinder in der neuen Unterkunft untergebracht werden. Doch nun werden dort Männer mit körperlichen oder psychischen Problemen einquartiert, die nicht in einer herkömmlichen Gemeinschaftsunterkunft wohnen können, weil sie ein Einzelzimmer benötigen – ein Schlag ins Gesicht der ohnehin besorgten Anwohner. Wie viele blutige Horrormeldungen wurden schon durch Migranten in sogenannten “psychischen Ausnahmezuständen” verursacht. Weiterlesen auf report24.news

+++

Papst Leo stellt klar, was die „Ehe“ ist

Klare Worte des neuen Papstes, die für viele schwule und lesbische Katholiken eine herbe Enttäuschung sein dürften.

Bereits vor seiner offiziellen Amtseinführung machte Papst Leo XIV. (69) klar, was er unter Familie versteht. Für das Oberhaupt von 1,4 Milliarden Katholiken weltweit beruht Familie „auf einer stabilen Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau“.

In seiner Rede vor rund 100 Vertretern des diplomatischen Korps des Vatikans erteilte der Nachfolger von Papst Franziskus (†88) mit diesem Satz allen Familienmodellen eine klare Absage, in denen Kinder bei gleichgeschlechtlichen oder queeren Elternteilen aufwachsen.Weiterlesen auf bild.de

+++

Schockierende Studie deckt auf: 78 % aller SIDS-Fälle passieren innerhalb der ersten Woche nach der Impfung!

Jahrzehntelang wurden trauernde Eltern vom medizinischen Establishment abgewimmelt, indem man ihnen sagte, der plötzliche Tod ihres Kindes sei ein tragisches, aber zufälliges Ereignis – einfach „Pech“.

Doch eine bahnbrechende Analyse der VAERS-Daten und von Fachleuten begutachteter Forschungsergebnisse enthüllt die erschreckende Wahrheit: Das Plötzliche Kindstod-Syndrom (SIDS) ist kein Zufall. Es besteht ein statistischer Zusammenhang mit Impfungen, wobei 78 % der Fälle innerhalb der ersten Woche nach der Impfung auftreten. Dies ist kein Zufall.

Es besteht ein unbestreitbarer Zusammenhang zwischen Impfungen und plötzlichem Kindstod – ein Zusammenhang, den Tausende von Eltern gerne gewusst hätten, bevor sie ihre Babys impfen ließen. Bitte leiten Sie diese Informationen an Freunde und Verwandte weiter, die die Wahrheit über Impfstoffe und SIDS erfahren müssen. — Childrens Health Defence 30. April 2025

+++

„Stabilitätsproblem nimmt tendenziell zu“ – Solarzubau außer Kontrolle? Bundesnetzagentur schlägt Alarm

Immer mehr Solaranlagen produzieren tagsüber Strom in Deutschland. Die Bundesnetzagentur warnt nun vor den Schattenseiten, die dieser Ausbau mit sich bringt. Dieser könnte ernsthaft die Netzstabilität gefährden.

[…]

Rasanter PV-Zubau gefährdet die Netzstabilität

Besonders die kleinen Solaranlagen betrachtet die Bundesnetzagentur kritisch, also solche auf Einfamilienhäusern oder Balkonkraftwerke. Diese erzeugen „unabhängig vom aktuellen Bedarf Strom aus der solaren Strahlungsenergie. […] Sie schieben auch dann ihren erzeugten Solarstrom ins öffentliche Netz, wenn schon zu viel davon vorhanden ist.

Die Energiebehörde schlussfolgert daraus:

„Dies kann die Systemstabilität an sonnenstarken Tagen mit geringem Stromverbrauch erheblich belasten.“

Und es wird eher noch schlimmer: „Mit fortschreitendem Zubau kleiner PV-Anlagen steigt auch die Strommenge an, die ohne Preisreaktion ins Netz fließt. Dadurch nimmt das Stabilitätsproblem tendenziell weiter zu“, schreibt die Bundesnetzagentur. Weiterlesen auf epochtimes.de

+++

Trotz Blackout – Spaniens Ministerpräsident Sánchez hält an Energiewende fest

Trotz des großflächigen Stromausfalls Ende April hält Spaniens Premierminister Pedro Sánchez unbeirrt am Ziel einer vollständig erneuerbaren Stromversorgung fest. In einer energischen Rede im Parlament betonte Sánchez, dass weder politische Gegner noch technische Störungen den Kurs seiner Regierung ändern könnten.

Etwa 60 Millionen Menschen in Spanien und Portugal waren bei dem bislang schwersten Blackout in Westeuropa über neun Stunden ohne Strom – doch für die Regierung stellt das keinen Anlass zur Kurskorrektur dar.

Sánchez verteidigt erneuerbare Energien im Parlament

In Madrid unterstrich Sánchez, Spanien bleibe „auf seiner Energie-Roadmap“ und gehe „keinen einzigen Millimeter zurück“. Die Energiewende sei die einzige tragfähige Option für die Zukunft des Landes – wirtschaftlich, ökologisch und technologisch. Den Ruf nach einem Comeback der Kernenergie bezeichnete er als „gigantische Manipulationsübung“. Weiterlesen auf blackout-news.de

+++

