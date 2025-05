Pro-Palästina-Demonstranten greifen Brussels Pride an

Die Organisatoren der Pride in Brüssel gaben sich einer naiven Illusion hin, als sie glaubten, sie könnten friedlich unter Regenbogenflaggen in unmittelbarer Nähe einer pro-palästinensischen Demonstration marschieren, schrieb die „European Conservative„.

Die Brussels Pride am Samstagabend nahm auf dem Bourse-Platz in der Innenstadt eine tragikomische Wendung: Pro-palästinensische Aktivisten griffen die woken LGBTQs mit Steinen und Glasflaschen an. Trotz der Solidarität der Organisatoren mit der palästinensischen gewaltsamen Auseinandersetzung musste die Veranstaltung vorzeitig abgebrochen werden.

Der Ort der Abschlusszeremonie der Pride, der Bourse-Platz, hatte sich nämlich in ein wahres Schlachtfeld verwandelt.

Etwa 50 pro-palästinensische Demonstranten sollen sich unter die Menge gemischt haben und Steine und Flaschen auf die Bühne zu werfen. Eine davon traf den DJ am Kopf, und die Organisatoren waren gezwungen, die Musik zu stoppen:

„Wir konnten die Sicherheit unserer Mitarbeiter nicht mehr garantieren.„

. so Frederick da Soghe, ein Vertreter des Regenbogendorfes gegenüber einem belgischen Nachrichtenportal.

Laut Polizei versuchten etwa hundert Demonstranten, auf die Bühne einzudringen, was unter den woken Teilnehmern Panik auslöste. Worauf die Hälfte der Demonstranten den Tatort fluchtartig verließ.

Dann musste die Polizei eingreifen, um die Ordnung wiederherzustellen, und nahm sechs Personen wegen Störung der öffentlichen Ordnung fest.

Der Vorfall wirft ein besonders peinliches Licht auf die oft geäußerte pro-palästinensische Solidarität von linken und LGBTQ+-Bewegungen. Denn trotz der pro-palästinensischen Einstellung der Pride-Organisatoren beruht diese Hingabe offensichtlich nicht auf Zweideutigkeit. Ein paradoxer links-woker Kulturwahnsinn.

________________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <ungarn_buch@yahoo.com> bestellbar.

Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <ungarn_buch@yahoo.com>

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.