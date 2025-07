100.000 Kinder schulpflichtig, können aber kein Deutsch

Trump kündigt weitere Waffenlieferungen an die Ukraine an + Mallorca wird zum Einfallstor für illegale Einwanderer aus Nordafrika + Bulgariens Angst vor dem „Teuro“ + X schützt Nutzerdaten + 88 % der Entwicklungshilfe kommt gar nicht bei den Betroffenen an +

Kehrtwende: Trump kündigt weitere Waffenlieferungen an die Ukraine an

Nur wenige Tage nach einem angekündigten Lieferstopp kündigt Trump überraschend neue Militärhilfen für die Ukraine an. Das Land müsse in der Lage sein, sich „selbst zu verteidigen“. Der US-Präsident erklärte zudem: „Ich beende Kriege“.

Nur wenige Tage nach einem angekündigten Lieferstopp für bestimmte Waffensysteme hat US-Präsident Donald Trump eine erneute militärische Unterstützung für die Ukraine in Aussicht gestellt. Am Montagabend (Ortszeit Washington) erklärte Trump, dass die Vereinigten Staaten die Ukraine weiterhin bei ihrer Verteidigung unterstützen werden. „Wir müssen“, sagte er. Die Ukraine müsse „in der Lage sein, sich selbst zu verteidigen.“ Weiter erklärte der US-Präsident: „Ich beende Kriege.“

Bei den Waffenlieferungen für die Ukraine soll es sich um Verteidigungswaffen handeln. Noch in der Vorwoche hatte Trump die umfangreiche Militärhilfe für Kiew kritisiert. Er warf seinem Vorgänger Joe Biden vor, die Waffenlieferungen an die Ukraine seien überzogen gewesen. Weiterlesen auf apollo-news.net

Migrationskrise: „Mallorca wird zum Einfallstor für illegale Einwanderer nach Europa“

Die Woche beginnt auf Mallorca einmal mehr mit einem verlassenen Flüchtlingsboot am Strand. Südlich der Insel griff die Polizei weitere 37 Bootsmigranten aus Nordafrika auf.

Mallorca und die Nachbarinseln haben sich zu einem Einfallstor für illegale Migration nach Spanien und Europa entwickelt. Allein in den vergangenen Wochen sind nach offiziellen Schätzungen bereits mehr als 3.200 Menschen mit Booten aus Nordafrika auf den Inseln angekommen – die meisten davon aus Algerien. Die Polizeigewerkschaft JUCIL warnt gegenüber der MM-Schwesterzeitung „Ultima Hora“ vor einer „dramatischen Verschärfung der Lage“.

[…]

Besonders dramatisch beschreiben die örtlichen Behörden die Lage auf Formentera, wo in diesem Jahr bereits 52 Boote mit 896 Migranten ankamen. Via mallorcamagazin.com

Bulgariens Angst vor dem „Teuro“

Bulgarien bekommt ab nächstem Jahr den Euro – die Einführung nahm heute in Brüssel die letzte Hürde. Doch viele Bulgaren befürchten, dass sich ihre wirtschaftliche Lage verschlechtern wird. Gerüchte heizen die Stimmung an.

Vor dem Präsidentenpalast in der bulgarischen Hauptstadt Sofia stehen neun kleine Campingzelte auf dem Steinboden, dazu ein Pavillon. „Nationaler Protest“ steht auf einem großen Plakat. (…)

„Die Eurozone ist das Schlimmste, was den Bulgaren derzeit passieren kann, denn wir sind ohnehin schon ein unterworfenes Territorium“,

behauptet eine Frau. Unter den Demonstranten herrscht eine allgemein europaskeptische Stimmung. Ein Mann etwa fragt: „Was sind denn diese europäischen Werte? Wir brauchen den Euro nicht. Wozu überhaupt?“ Weiterlesen auf tagesschau.de

100.000 Kinder schulpflichtig, können aber kein Deutsch – „Auch diese Kinder haben eine Chance“

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst dringt auf die Eindämmung irregulärer Migration, denn Kapazitätsgrenzen seien erreicht.

[…]

Allerdings müsse „irreguläre Migration“ stärker eingedämmt und die Hilfe auf Migranten begrenzt werden, die tatsächlich Hilfe brauchten, sagte der CDU-Politiker und verwies auf eine teilweise Überforderung der aufnehmenden Länder.

In vielen Bereichen seien „die Kapazitätsgrenzen hierzulande erreicht“, unter anderem in Kindertagesstätten und Schulen. Nordrhein-Westfalen schaffe es aber immer noch, „Flüchtlingen ein Dach über dem Kopf zu bieten“. „Wir wollen und brauchen Zuwanderung“, unterstrich Wüst. Dafür müsse die Einwanderung von Fachkräften stärker gefördert werden, im Heimatland erworbene Berufsabschlüsse müssten schneller anerkannt werden.

X schützt Nutzerdaten: Wie Elon Musks Plattform der Gesinnungsjustiz die Stirn bietet

Während deutsche Behörden und Staatsanwälte immer häufiger versuchen, über Strafanzeigen wegen vermeintlicher “Beleidigungen” und “Hassrede” an persönliche Daten von Nutzern zu kommen, verweigert die Plattform X inzwischen konsequent die Kooperation. Ein Schlag ins Gesicht für die deutsche Gesinnungsjustiz.

Seit Elon Musk Twitter übernommen und zu “X” umfirmiert hat, positioniert sich das Unternehmen als Plattform für Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt. Dies geht mittlerweile so weit, dass X die Herausgabe von Nutzerdaten wegen Bagatelldelikten wie “Beleidigung” konsequent ablehnt. Dem anhaltenden politisch motivierten Missbrauch des Strafrechts zur Meinungskontrolle wird zumindest dort die Stirn geboten. Weiterlesen auf report24.news

88 % der Entwicklungshilfe kommt gar nicht bei den Betroffenen an

Der US-amerikanische Vizepräsident JD Vance erklärt, wie Zahlungen für „Entwicklungshilfe“ funktionieren. Von der Gesamtsumme des gezahlten Geldes lösen sich 88 % im sozial-industriellen Komplex der NGOs auf. Nur 12 % kommen vielleicht am Ende da an, wo sie ankommen sollen.

Linke NGOs sind keine selbstlosen Wohltätigkeitsorganisationen, sondern sie betreiben ein lukratives Geschäftsmodell und machen sich auf Kosten der Ärmsten und der nichtsahnenden Steuerzahler die Taschen voll. Via kenjebsen

ÖSTERREICH: Koalition blockiert FPÖ U-Ausschuss zu Corona und Pilnacek

Zwei Gutachten halten das Verlangen für unzulässig – die Koalition will es am Mittwoch im Ausschuss bestreiten. Die FPÖ könnte nachbessern oder den Verfassungsgerichtshof entscheiden lassen.

Der von den Freiheitlichen geplante Untersuchungsausschuss geht wohl in die Warteschleife. Die Koalitionsfraktionen werden am Mittwoch im Geschäftsordnungsausschuss das von der FPÖ im Nationalrat eingebrachte Verlangen auf Prüfung diverser Corona-Maßnahmen und des Todes des früheren Sektionschefs Christian Pilnacek “bestreiten”, wie VP-Fraktionschef Andreas Hanger der APA ankündigte. Die FPÖ kann nun entweder ihren Antrag ändern oder den VfGH um eine Klärung ersuchen. Weiterlesen auf exxpress.at

Orban rollt Von der Leyen den roten Teppich zum Rücktritt aus

