web analytics

UNSER MITTELEUROPA

KRITISCH * UNABHÄNGIG * UNPARTEIISCH

Aktueller Beitrag FPÖ TV Österreich

FPÖ TV: So viel zahlt man in Österreich wirklich drauf!

VonRedaktion

Aug. 29, 2025 #energiepreise, #Österreich-Aufschlag, #Vergleich

Ganz Österreich spricht gerade vom Österreich-Aufschlag – also darum, wie viel die Österreicher für die gleichen Produkte zusätzlich zahlen müssen. Doch wie schlimm ist das Problem wirklich? FPÖ-TV hat sich das einmal genauer angeschaut.

Besonders skandalös: Beamte sind im Auftrag des ÖVP-Wirtschaftsministers in der EU-Ratsarbeitsgruppe für die Beibehaltung des Österreich-Aufschlages.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

 

 

 

Ähnliche Beiträge:

Von Redaktion

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

You missed

Aktueller Beitrag FPÖ TV Österreich

FPÖ TV: So viel zahlt man in Österreich wirklich drauf!

29. 08. 2025 Redaktion
Aktueller Beitrag BRICS Studien USA

Jeffrey Sachs zu US-Defiziten auf dem Gebiet der hohen Diplomatie

29. 08. 2025 Redaktion
Aktueller Beitrag Allgemein Europa Kirche Studien

Weihbischof Schneider: „Massenimmigration ist ein Plan zur Islamisierung Europas“

29. 08. 2025 Redaktion
Aktueller Beitrag Großbritannien

Großbritannien – eskalierender Streit um Hissen der Nationalflagge

29. 08. 2025 ELA