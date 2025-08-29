FPÖ TV: So viel zahlt man in Österreich wirklich drauf!

Ganz Österreich spricht gerade vom Österreich-Aufschlag – also darum, wie viel die Österreicher für die gleichen Produkte zusätzlich zahlen müssen. Doch wie schlimm ist das Problem wirklich? FPÖ-TV hat sich das einmal genauer angeschaut.

Besonders skandalös: Beamte sind im Auftrag des ÖVP-Wirtschaftsministers in der EU-Ratsarbeitsgruppe für die Beibehaltung des Österreich-Aufschlages.

