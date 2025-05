80 % der Blutvorräte könnten mit Spike-Proteinen aus mRNA-Spritzen kontaminiert sein

+ US-Präsident Trump: „Russland und die Ukraine werden unverzüglich Verhandlungen aufnehmen“ + Bundesamt entfernt sexistische Figur „Venus Medici“ + Milei triumphiert bei wichtigen Stadtwahlen in Buenos Aires + Belgien und Dänemark: Rückkehr zur Kernkraft + Trump-Administration kippt Impfempfehlung für Kinder und Schwangere



US-Präsident Trump: „Russland und die Ukraine werden unverzüglich Verhandlungen über einen Waffenstillstand und – noch wichtiger – über ein Ende des Krieges aufnehmen.

Die Bedingungen hierfür werden zwischen den beiden Parteien ausgehandelt, und das ist nur möglich, weil sie Einzelheiten einer Verhandlung kennen, die sonst niemandem bekannt sind. Der Ton und der Geist des Gesprächs waren ausgezeichnet. (…)

Dies habe ich dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, der Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen, dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der italienischen Premierministerin Giorgia Meloni, dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz und dem finnischen Präsidenten Alexander Stubb in einem Telefonat mit mir unmittelbar nach dem Gespräch mit Präsident Putin mitgeteilt.

Der Vatikan, vertreten durch den Papst, hat erklärt, dass er großes Interesse daran hätte, die Verhandlungen auszurichten. Lassen Sie den Prozess beginnen!““ Weiterlesen auf bild.de

DEUTSCHLAND: Nach Sexismus-Beschwerde – Bundesamt entfernt historische Figur „Venus Medici“

Eine jahrhundertealte Skulptur, geschaffen in einer völlig anderen Zeit, wird heute plötzlich zur Zielscheibe links-woker Bilderstürmer: Das Bundesverwaltungsamt entfernt nun brav und devot die weltberühmte „Venus Medici“.

Im Bundesamt für Strahlenschutz schlugen die Jünger der links-woken Bilderstürmer zu. Eine Bronzestatue der Venus, eine Nachbildung der Statue aus den Uffizien in Florenz, wurde aus dem Foyer entfernt. Der Vorwurf: Sexismus. Die klassisch-antike Darstellung weiblicher Schönheit und Symbolik, seit Jahrhunderten Teil des kulturellen Erbes Europas war einer Gleichstellungsbeauftragten ein Dorn im links-versifften Auge.

Diese neue Form des Tugendterrors führte nun dazu, dass die bronzene „Venus Medici“ unter Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten des BVA aus dem Eingangsbereich des Bundesamtes für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen in Berlin-Weißensee entfernt wurde.

[…]

Die Entfernung der Venus ist kein Einzelfall, sondern Symptom einer größeren Entwicklung: einer moralpanischen links-woken Reinigungswelle, die mit erschreckender Selbstgerechtigkeit über Jahrtausende Kultur hinwegfegt. Es ist höchste Zeit, sich diesen durchgeknallten Bilderstürmern in den Weg zu stellen. Weiterlesen auf journalistenwatch.com

Ergebnis mehr als verdoppelt: Milei triumphiert bei wichtigen Stadtwahlen in Buenos Aires

Vor den entscheidenden Zwischenwahlen in Argentinien hat Javier Mileis Partei die Stadtwahlen in Buenos Aires gewonnen. „Heute ist ein Wendepunkt für die Ideen der Freiheit“, kommentierte der Präsident die Wahlergebnisse.

In einem ersten Härtetest vor den nationalen Zwischenwahlen im Oktober hat in Argentinien die Partei des Präsidenten Javier Milei die Wahlen in der Landeshauptstadt Buenos Aires am Sonntag gewonnen. Bei den Wahlen wurden die Hälfte des Stadtparlaments neu gewählt – im Ballungsraum der Hauptstadt lebt rund ein Drittel der Bevölkerung des Landes, weshalb die Wahlen im Stadtgebiet auch ein Ausrufezeichen für die nationale Politik sind.

Insgesamt holte die Liste von Mileis Die Freiheit schreitet voran (LLA) 30 Prozent der Stimmen – gegenüber der letzten Wahl im Jahr 2023 hat sich die Partei mehr als verdoppelt, damals holte sie nur rund 14 Prozent. Weiterlesen auf apollo-news.net

Verdorbenes Blut: 80 % der Blutvorräte sind mit Spike-Proteinen aus mRNA-Spritzen kontaminiert, geben Blutbanken versehentlich zu

Politiker im Bundesstaat Montana setzen sich für einen neuen Gesetzentwurf ein, der Blutspenden für Personen, die die COVID-Spritze erhalten haben, unter Strafe stellt.

Unter Berufung auf Kontaminationsprobleme will der Abgeordnete Greg Kmetz (R-Miles City), der den Gesetzentwurf 645 eingebracht hat, geimpften Spendern, die ihr mit Spike-Proteinen belastetes Blut in den Spendenpool einbringen, eine Ordnungswidrigkeit mit einer Geldstrafe von 500 Dollar auferlegen. HB 645 würde auch Menschen, bei denen „Long Covid“ diagnostiziert wurde, medizinisch definiert als „postakute Folgen von SARS-CoV-2 aufgrund einer chronischen SARS-CoV-2-Virusinfektion“, die Blutspende in Montana untersagen.

„Die Blutversorgung in Montana könnte um bis zu 80 % gekürzt werden, was zu nachteiligen Folgen für die Patienten führen könnte, einschließlich unnötiger und unverantwortlicher Todesfälle“, sagte Cliff Numark, leitender Vizepräsident der gemeinnützigen Blutspendeorganisation Vitalant, zu den möglichen Auswirkungen der Gesetzgebung. Weiterlesen auf legitim.ch

Rückenwind für die Atomenergie in Belgien und Dänemark

Belgien und Dänemark sind dabei, ihren kernkraft-kritischen Kurs aufzugeben.

Kehrtwende in der Energiepolitik: Auf Initiative der seit Anfang Februar amtierenden Mitte-rechts-Regierung Belgiens unter Premierminister Bart de Wever hat das Parlament in Brüssel beschlossen, den vor zwei Jahrzehnten in Gang gesetzten Ausstieg aus der Atomkraft zu stoppen und die Laufzeit der noch betriebenen Reaktoren zu verlängern. 102 Abgeordnete stimmten am letzten Donnerstag für die Pläne, nur acht waren dagegen, 31 enthielten sich.

Energieminister Mathieu Bihet von der wirtschaftsliberalen Reformbewegung kündigte überdies an, die Stromproduktion aus Atomkraft mittelfristig zu verdoppeln. Neben den bestehenden vier Reaktoren will die Regierung bis zu vier Gigawatt zusätzliche Kapazität durch neue bzw. reaktivierte Anlagen schaffen. Ob die Pläne umgesetzt werden können, ist allerdings fraglich. Weiterlesen auf nd-aktuell.de

Trump-Administration kippt Impfempfehlung für Kinder und Schwangere

Unter der Führung von HHS-Chef Robert F. Kennedy Jr. plant die Trump-Administration einen drastischen Kurswechsel: Die COVID-19-Impfempfehlung für Kinder und Schwangere soll aufgehoben werden, berichtet das Wall Street Journal.

Ein transatlantischer Widerspruch wirft Fragen auf: Wissenschaftliche Neubewertung oder politischer Stillstand?

Ein aktueller Bericht des Wall Street Journal hat international für Aufsehen gesorgt: Das US-Gesundheitsministerium (HHS) plant laut Informationen aus Regierungskreisen, die allgemeine Empfehlung zur COVID-19-Impfung für Schwangere, Kinder und Jugendliche aufzuheben. In Deutschland, Österreich und der Schweiz hingegen bleibt die Empfehlung bestehen – ohne erkennbare Neubewertung. Dieser Widerspruch wirft grundlegende Fragen nach Transparenz, Wissenschaftlichkeit und politischer Verantwortung auf. Weiterlesen auf uncutnews.ch

ÖSTERREICH: ORF kassiert 800 Millionen, Private nur 30 – Blogger klagt gegen Zwangsbeitrag!

Während der ORF mit über 800 Millionen Euro gefüttert wird, bekommen alle Privatsender zusammen nur 30 Millionen. Für den Blogger Lucas Ammann und Anwalt Gerold Beneder ist das ein Fall für die Gerichte: Das neue ORF-Gesetz sei ein Angriff auf Medienvielfalt, Rechtsstaat und Gerechtigkeit.

[…] Lucas Ammann ist Jus-Student, Blogger und noch junger Journalist. Seine Sorge: Österreichs Medienvielfalt. Deshalb hat er eine Beschwerde gegen den ORF-Beitrag beim Bundesverwaltungsgerichtshof eingebracht. „Ich beschäftige mich schon länger mit Medienpolitik“, berichtet er auf exxpressTV. Der Grund für seinen juristischen Vorstoß: „Ich möchte mir in 10, 20 Jahren meinen Arbeitgeber selbst auswählen können. Das geht nicht, wenn ein Sender alles absaugt und die anderen ersticken. Die Pressefreiheit der Österreicher muss gewahrt bleiben, doch die wird ihnen gerade weggenommen, indem man private Marktteilnehmer drangsaliert.“ Weiterlesen auf exxpress.at

