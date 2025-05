Ohne Grund oder Anlass findet nach Baerbocks Drohungen gegen China in ihrer Zeit als deutsche Außenministerin die undiplomatische Gebarung gegen die asiatische Großmacht in Frankreich ihre Fortsetzung.

Man gewinnt den Eindruck, dass ein EU-weiter Größenwahn um sich greift. Der bekannte und angesehene Experte für Wirtschaft und Geopolitik, Arnaud Bertrand, analysiert die Geschichtsfälschungen, die dem TV-Publikum in Frankreich auf manipulative Weise präsentiert wurden:

Von ARNAUD BERTRANT | Ich bin immer noch verblüfft über das Ausmaß der Propaganda gegen China in Frankreich, selbst im staatlichen Fernsehen.

Diese Sendung heißt „Ccesoir“ auf FranceTV und der Sprecher ist Romain Graziani, angeblich einer der führenden „Experten“ Frankreichs für China, Professor für Chinastudien an der École Normale Supérieure von Lyon.

Die Art und Weise, wie er die Geschichte Taiwans erzählt und warum es für China von Bedeutung ist, ist, höflich ausgedrückt, eine komplette Erfindung.

Wenn man ihm zuhört, „war Taiwan nur 10 Jahre lang wirklich Teil der chinesischen Nation“ (und das Gegenteil zu behaupten ist „reiner Revisionismus“), und erst „in den 1990er Jahren“ entstand Chinas „Besessenheit“ von der Wiedervereinigung Taiwans. Er behauptet weiter, dass erst heutzutage mit Xi Jinping „die räuberische Gier Chinas dazu führt, die gesamte Geschichte umzuschreiben, als wäre es eine verlorene Provinz gewesen, ähnlich wie die Ukraine mit Russland“.

Das ist so ungeheuerlich falsch, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Zum einen sollte er als Franzose vielleicht das Buch „Quand la Chine s’éveillera“ („Wenn China erwacht“) von Alain Peyrefitte, einem ehemaligen hochrangigen französischen Politiker und Vertrauten von De Gaulle, lesen.

In diesem 1972 (also lange vor den 1990er Jahren) geschriebenen Buch beschreibt Peyrefitte – gestützt auf seine ausführlichen Gespräche mit Zhou Enlai in China – Taiwan als „Chinas Elsass-Lothringen“ und zieht den Vergleich mit Frankreichs eigenem historischen Trauma, diese Provinzen 1871 an Deutschland verloren zu haben, was zeigt, dass Chinas Wunsch nach einer Wiedervereinigung mit Taiwan bereits Jahrzehnte vor den 1990er Jahren eine zentrale nationale Priorität war und keine Erfindung der jüngsten Zeit, wie Graziani fälschlicherweise behauptet.

In dem Buch erzählt Peyrefitte auch, wie er in China so viele „Lasst uns Taiwan befreien“-Parolen neben anderen wie „Lasst uns den Imperialismus vernichten“ sah, was wiederum zeigt, wie zentral das Thema schon damals für China war.

Die Wahrheit ist, dass China Taiwan als untrennbaren Teil seines Territoriums ansieht, der wiedervereinigt werden muss, und dass dies seit der Gründung der Volksrepublik China (und sogar schon davor, als das Land von Japan kolonisiert wurde) eine hartnäckige diplomatische Haltung ist, so dass Grazianis Zeitleiste nicht nur Revisionismus ist, sondern eine reine Geschichtsfälschung.

Außerdem lässt Graziani in seiner lächerlich falschen Geschichtsdarstellung bequemerweise die zentrale Tatsache der jüngeren Geschichte Taiwans aus: dass es für China in der Tat ein „Elsass-Lothringen“ darstellt, und zwar in dem Sinne, dass es sich um eine schmerzhafte territoriale Wunde handelt, die in einer Zeit der nationalen Schwäche zugefügt wurde.

So wie Frankreich nie die Legitimität der deutschen Kontrolle über Elsass-Lothringen akzeptiert hat und jahrzehntelang entschlossen war, es zurückzuerobern, hat China Taiwan stets als eine Provinz betrachtet, die durch einen nicht beendeten Bürgerkrieg und ausländische Einmischung vorübergehend abgetrennt wurde, und nicht als eine „zehnjährige“ historische Fußnote, wie Graziani absurderweise behauptet.

Auch auf die Gefahr hin, in Grazianis Augen ein „Revisionist“ zu sein, ist es lächerlich falsch zu behaupten, dass Taiwan nur 10 Jahre lang zwischen 1885 und 1895 zu China gehörte.

Dabei wird absichtlich verschwiegen, dass die Qing-Dynastie 1683, nachdem sie die Truppen des Ming-Loyalisten Koxinga besiegt hatte (der seinerseits die holländischen Kolonisatoren vertrieben hatte), Taiwan in ihr Reich eingliederte. Zu diesem Zeitpunkt wurde Taiwan formell in das Reich eingegliedert und über zwei Jahrhunderte – nicht 10 Jahre – als Teil der Provinz Fujian verwaltet, bevor es 1885 eine eigene Provinz wurde. Die Neuordnung der Provinzen von 1885, die Graziani fälschlicherweise als „Eingliederung“ Taiwans darstellt, war lediglich eine administrative Anpassung innerhalb des bereits bestehenden chinesischen Territoriums.

Schließlich verstehe ich, dass der Vergleich der Taiwan-Frage mit der Ukraine für westliche Kommentatoren, die Chinas Souveränitätsansprüche delegitimieren wollen, ein bequemes rhetorisches Mittel ist, aber es ist eine unverschämt unehrliche Parallele.

Zum einen gibt es kein einziges Land auf der Welt, kein einziges, das Taiwan als unabhängigen, souveränen Staat anerkennt, im Gegensatz zur Ukraine. Und als Franzose sollte Graziani wissen, dass Frankreich dies auch nicht tut. Nach internationalem Recht ist Taiwan Teil von China.

Und Taiwan selbst sagt in seiner Verfassung (zur Erinnerung: das Land heißt offiziell „Republik China“), dass es ein Teil Chinas ist und nicht die Unabhängigkeit erklärt hat.

— Arnaud Bertrand (@RnaudBertrand) May 13, 2025