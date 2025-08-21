10 Jahre 2015: Orban hatte recht (Video) + UPDATE + „WSJ“: „Bald Grundlage von EU-Politik“

Von unserem Ungarn-Korrespondenten ELMAR FORSTER

+ UPDATE 21.8.2025 + „WSJ“: „Bald Grundlage von EU-Politik“

Der ungarische Ministerpräsident betonte nach dem EU-Gipfel zweierlei: Ein Treffen zwischen Trump und Putin sei zur Vermeidung eines dritten Weltkrieges notwendig, Und: Die Isolierungs-Politik gegen Russland ist gescheitert.

Bojan Pancevski vom „Wall Street Journal“, unterstützt Orban nun: Wonach die Botschaften von Orbán früher oder später die Grundlage der europäischen Politik bilden könnten, obwohl die ukrainische EU-Mitgliedschaft noch nicht so definitiv sei.

„Das Problem mit Orbán ist, dass seine Botschaften früher oder später zur Grundlage der europäischen Politik werden. In der Frage der EU-Mitgliedschaft ist die Situation jedoch nicht so eindeutig.“

The trouble with Orban is that sooner rather than later his talking points become European policy. Tho on eventual EU membership things are not that clear atm https://t.co/eRFy53pZ24 — Bojan Pancevski (@bopanc) August 19, 2025

ERST-Artikel vom 17.11. 2023

Flüchtlingskrise, Nation, Kritik an EU und Globalismus: Orban hatte recht

Hinter der jahrzehntelangen, westlichen Medien-Hass-Lügen-Propaganda gegen Ungarn versteckten sich immer Anti-Ost-Rassismen. Die Welle an manipulativer, bösartiger Desinformation war ein blinder, letzter Hass-Ausbruch links-nihilistischer Journaille- und Polit-„Eliten“, zur Entfesselung einer krypto-faschistischen Pogromstimmung.

Der psychologische Grund dahinter: Die Hass-Fake-News-Prediger erkannten, dass der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán recht behalten hat:

„Wir wissen von de Gaulle, dass die Hoffnungslosigkeit Hass gebiert. Jedem der Sätze der oppositionellen Parteien entströmt Hass. Es wird keinen Mangel an Niederträchtigkeit, persönlichen Angriffen und an Heuchelei geben.“ (Orbán: „Rede zur Lage der ungarischen Nation“, 18.2.2018)

1. In der Flüchtlings-Krise

„Der Westen fällt, während Europa nicht einmal bemerkt, dass es besetzt wird. (. . .) Anscheinend haben sich die Entwicklungsrichtungen (von) West- und Mitteleuropa getrennt. (. . .) In Westeuropa sind die alten, großen europäischen Nationen zu Einwanderungsländern geworden.“ (Orbán: „Rede zur Lage der Nation“, 18.2.2018)

2. Im Beharren auf den Nationalstaat:

„Wir wollen starke Nationalstaaten, und wir wollen starke Führer an der Spitze Europas sehen. Wir haben die Migranteninvasion an den Südgrenzen Ungarns aufgehalten, (. . .) wir werden den Niedergang Europas aufhalten.“ (Orbán: „Rede zum Nationalfeiertag“, 15.3.2019 – „Die Welt„)

3. In der Kritik am internationalen Finanzsystem, am Globalismus

„Der IWF ist eine Krähe, die keiner anderen ein Auge aushackt.“ (Orbán, NZZ)

„Wenn in Ungarn etwas geschieht, das die Interessen der Großmächte, der großen Firmen oder großer Menschen verletzt, dann springt das EU-Parlament als erster und greift Ungarn an.“ (Orbán, 7.12.2017, UngarnHeute)

„Die Herren der globalistischen Politik (. . .) verkündeten: Wenn in irgendeinem Land nicht die Liberalen die Wahlen gewinnen, dann gibt es dort keine Demokratie mehr. Sie verkünden, dass das Volk eine Gefahr für die Demokratie darstellt.“ (Orbán: „Rede zur Lage der Nation“, ebda)

4. In der Kritik am undemokratischen, nihilistischen Zustand der West-EU-Eliten

„Die Nihilisten (Juncker, Verhofstadt, Schulz) sind in der Gesellschaft in der Minderheit, aber die europäische Elite haben sie schon lange okkupiert.“ (Orbán, „NZZ“ 2016)

„Aus Brüssel wurden nur Kolonien verwaltet, aber wir waren weder Kolonie noch waren wir Kolonisatoren. Wir haben niemandem die Heimat weggenommen, aber wir werden unsere auch nicht verschenken.“ (Orbán-Rede, 23.10.2018)

„Diejenigen beschuldigen Ungarn, die die westliche Demokratie geerbt haben, die keine persönlichen Opfer eingehen mussten für die Freiheit. Und jetzt wollen Sie die antikommunistischen Freiheitskämpfer des demokratischen Widerstandes verurteilen.“ (Orbán)

5. In der Ablehnung des Multikulturalismus und in Bezug auf das christliche Europa

„Ich stelle nicht das Recht der anderen in Frage, sich ihres Multikulturalismus zu erfreuen. Aber Ungarn folgt ihnen (Westeuropa) da nicht. Unsere Verfassung beschreibt das Christentum als eine Kraft, die die Nation stärkt.“ (Orbán, Interview „Süddeutsche„, 2019)

6. In der Ablehnung der Political-Correctness, jener Orwellschen Meinungsdiktatur im Westen

„Wer das Denksystem der politischen Korrektheit in Frage stellt, kann ihnen zufolge kein Demokrat sein. Aber so wird die Gedanken- und Meinungsfreiheit verletzt. Ich dagegen, als Illiberaler, verteidige die Freiheit des Wortes. Ich weiß, dass das in den westlichen Hauptstädten merkwürdig klingt. Aber hier im Herzen Mitteleuropas denken alle so.“ (Orbán-Interview, s.o.)

7. Mit seinem wertkonservativen Weltbild

„Ich glaube an die einfachen Dinge. An die Arbeit, an die Familie und an die Heimat. Ich glaube daran, dass (. . .) wir Ungarn dann eine Zukunft besitzen, wenn wir Ungarn bleiben. Wir pflegen unsere Sprache, verteidigen unsere ungarische und christliche Kultur, bewahren die Unabhängigkeit und die Freiheit Ungarns.” (Orbán: „Rede zur Lage der ungarischen Nation“, 18.2.2018)

„Niemand will ‚Genderologen‘ anstellen, infolgedessen braucht man auch keine auszubilden.“ (stellvertretender ungarischer Ministerpräsident Zsolt Semyen im ORF)

Am Ende wird sich zeigen:

„Vor 27 Jahren glaubten wir, dass Europa unsere Zukunft ist. Im Augenblick sind wir es, die Europas Zukunft sind.“ (Orbán)

„Das Geheimnis des Glücks ist die Freiheit. Doch das Geheimnis der Freiheit ist der Mut.“ (Perikles)

Der größte ungarische Nationaldichter, Sandor Petöfi (1823 – 1849), fasste zwei antagonistische Wesensmerkmale der ungarischen Mentalität in knappe Worte:

„Freiheit, Liebe! Beide brauche ich. Für meine Liebe opfere ich mein Leben, für die Freiheit opfere ich meine Liebe.„

Höher als die Liebe setzt die ungarische Mentalität also die Freiheit:

„Unsere Vorfahren haben sehr richtig gesagt: ‚Ein feiges Volk besitzt keine Heimat‘. (. . . ) Doch am Ende haben immer wir gesiegt. Wir haben den Sultan mit seinen Janitscharen nach Hause geschickt, den habsburgischen Kaiser mit seinen Soldaten, die Sowjets mit ihren Genossen, und jetzt schicken wir auch Onkel Gyuri (Soros) zusammen mit seinem Netzwerk nach Hause.“ (Orbán: „Rede zur Lage der Nation„)

Und genau davor haben die links-nihiitischen EU-Eliten Angst:

Denn:

„Es gibt Schlimmeres als das Leiden und den Tod. (. . .) Schlimmer ist es, seine Selbstachtung zu verlieren.“ (Sandor Márai, 1900-1989, in seinem Roman „Die Glut“)

+UPDATE 17.11.+

Wagenknecht: „Orban dient Interessen seines Landes“

Sahra Wagenknecht untermauerte ihre Argumentation anhand eines konkreten Beispiels.

Warnung vor Verbot der AfD

Laut eines Artikels in der “Jungen Freiheit“ warnte Sahra Wagenknecht, die stv. Ex-Vorsitzende der „Linke“ vor einem Verbot der AfD.

„Ich halte die Forderung nach einem AfD-Verbot für völlig falsch und die Debatte an sich für gefährlich. Unpopuläre Parteien zu verbieten, weil sie zu mächtig sind, ist unvereinbar mit einer freien Gesellschaft“

– so Wagenknecht. Sie lobte die AfD dafür, dass sie die Migrationskrise in den Vordergrund der Politik gerückt habe. Durch den Aufstieg der AfD sei dieses Thema nun im Mainstream angekommen.

Im Interesse Ungarns: Import von russischem Gas

Insofern lobte Wagenknecht auch die Politik des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán.

„Ich muss Orbán nicht mögen, um zu sagen, dass das, was er tut, im Interesse des Landes ist.„

Ungarn – so Wagenkecht – importiere zum Beispiel weiterhin große Mengen an russischem Gas und Öl, weil es immer noch billig ist. Inhaltlich hält er aber auch vieles von dem, was Orbán tut, für politisch unkorrekt.

Österreichs Bundeskanzler Nehammer: Politischer Lehrling Orbans

Ihm zufolge sei das Migrationssystem der EU „kaputt„: Deshalb aber müssten Migranten auch außerhalb Europas angehalten werden. Un weiter: Die Ukraine könne nicht einem beschleunigten EU-Aufnahmeverfahren rechnen dürfen.

Diese Aussagen, die aber genau die politischen Ziel des ungarischen Ministerpräsidenten Orban wiedergeben, machte Nehammer während eines Abendessens, welcher der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz am Montagabend in Berlin ausrichten ließ organisiert: Auf Initiative von EU-Ratspräsident Charles Michel diskutierte er mit den Regierungschefs Ungarns, Griechenlands, Belgiens, Litauens, Zyperns und Österreichs über die Zukunftsrichtungen der Europäischen Union. ___ Dieser Artikel entstand in Zusammenarbeit mit MANDINER, unserem ungarischen Partner der Europäischen Medienkooperation.

_________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <ungarn_buch@yahoo.com> bestellbar.

Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <ungarn_buch@yahoo.com>

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.