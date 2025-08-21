10 Jahre 2015: Orban hatte recht (Video) + UPDATE + „WSJ“: „Bald Grundlage von EU-Politik“

Von unserem Ungarn-Korrespondenten ELMAR FORSTER
+ UPDATE 21.8.2025 + „WSJ“: „Bald Grundlage von EU-Politik“
Der ungarische Ministerpräsident betonte nach dem EU-Gipfel zweierlei: Ein Treffen zwischen Trump und Putin sei zur Vermeidung eines dritten Weltkrieges notwendig, Und: Die Isolierungs-Politik gegen Russland ist gescheitert.
Bojan Pancevski vom „Wall Street Journal“, unterstützt Orban nun: Wonach die Botschaften von Orbán früher oder später die Grundlage der europäischen Politik bilden könnten, obwohl die ukrainische EU-Mitgliedschaft noch nicht so definitiv sei.
„Das Problem mit Orbán ist, dass seine Botschaften früher oder später zur Grundlage der europäischen Politik werden. In der Frage der EU-Mitgliedschaft ist die Situation jedoch nicht so eindeutig.“
The trouble with Orban is that sooner rather than later his talking points become European policy. Tho on eventual EU membership things are not that clear atm https://t.co/eRFy53pZ24
— Bojan Pancevski (@bopanc) August 19, 2025
ERST-Artikel vom 17.11. 2023
Flüchtlingskrise, Nation, Kritik an EU und Globalismus: Orban hatte recht
Hinter der jahrzehntelangen, westlichen Medien-Hass-Lügen-Propaganda gegen Ungarn versteckten sich immer Anti-Ost-Rassismen. Die Welle an manipulativer, bösartiger Desinformation war ein blinder, letzter Hass-Ausbruch links-nihilistischer Journaille- und Polit-„Eliten“, zur Entfesselung einer krypto-faschistischen Pogromstimmung.
Der psychologische Grund dahinter: Die Hass-Fake-News-Prediger erkannten, dass der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán recht behalten hat:
„Wir wissen von de Gaulle, dass die Hoffnungslosigkeit Hass gebiert. Jedem der Sätze der oppositionellen Parteien entströmt Hass. Es wird keinen Mangel an Niederträchtigkeit, persönlichen Angriffen und an Heuchelei geben.“ (Orbán: „Rede zur Lage der ungarischen Nation“, 18.2.2018)
1. In der Flüchtlings-Krise
„Der Westen fällt, während Europa nicht einmal bemerkt, dass es besetzt wird. (. . .) Anscheinend haben sich die Entwicklungsrichtungen (von) West- und Mitteleuropa getrennt. (. . .) In Westeuropa sind die alten, großen europäischen Nationen zu Einwanderungsländern geworden.“ (Orbán: „Rede zur Lage der Nation“, 18.2.2018)
2. Im Beharren auf den Nationalstaat:
„Wir wollen starke Nationalstaaten, und wir wollen starke Führer an der Spitze Europas sehen. Wir haben die Migranteninvasion an den Südgrenzen Ungarns aufgehalten, (. . .) wir werden den Niedergang Europas aufhalten.“ (Orbán: „Rede zum Nationalfeiertag“, 15.3.2019 – „Die Welt„)
3. In der Kritik am internationalen Finanzsystem, am Globalismus
„Der IWF ist eine Krähe, die keiner anderen ein Auge aushackt.“ (Orbán, NZZ)
„Wenn in Ungarn etwas geschieht, das die Interessen der Großmächte, der großen Firmen oder großer Menschen verletzt, dann springt das EU-Parlament als erster und greift Ungarn an.“ (Orbán, 7.12.2017, UngarnHeute)
„Die Herren der globalistischen Politik (. . .) verkündeten: Wenn in irgendeinem Land nicht die Liberalen die Wahlen gewinnen, dann gibt es dort keine Demokratie mehr. Sie verkünden, dass das Volk eine Gefahr für die Demokratie darstellt.“ (Orbán: „Rede zur Lage der Nation“, ebda)
4. In der Kritik am undemokratischen, nihilistischen Zustand der West-EU-Eliten
„Die Nihilisten (Juncker, Verhofstadt, Schulz) sind in der Gesellschaft in der Minderheit, aber die europäische Elite haben sie schon lange okkupiert.“ (Orbán, „NZZ“ 2016)
„Aus Brüssel wurden nur Kolonien verwaltet, aber wir waren weder Kolonie noch waren wir Kolonisatoren. Wir haben niemandem die Heimat weggenommen, aber wir werden unsere auch nicht verschenken.“ (Orbán-Rede, 23.10.2018)
„Diejenigen beschuldigen Ungarn, die die westliche Demokratie geerbt haben, die keine persönlichen Opfer eingehen mussten für die Freiheit. Und jetzt wollen Sie die antikommunistischen Freiheitskämpfer des demokratischen Widerstandes verurteilen.“ (Orbán)
5. In der Ablehnung des Multikulturalismus und in Bezug auf das christliche Europa
„Ich stelle nicht das Recht der anderen in Frage, sich ihres Multikulturalismus zu erfreuen. Aber Ungarn folgt ihnen (Westeuropa) da nicht. Unsere Verfassung beschreibt das Christentum als eine Kraft, die die Nation stärkt.“ (Orbán, Interview „Süddeutsche„, 2019)
6. In der Ablehnung der Political-Correctness, jener Orwellschen Meinungsdiktatur im Westen
„Wer das Denksystem der politischen Korrektheit in Frage stellt, kann ihnen zufolge kein Demokrat sein. Aber so wird die Gedanken- und Meinungsfreiheit verletzt. Ich dagegen, als Illiberaler, verteidige die Freiheit des Wortes. Ich weiß, dass das in den westlichen Hauptstädten merkwürdig klingt. Aber hier im Herzen Mitteleuropas denken alle so.“ (Orbán-Interview, s.o.)
7. Mit seinem wertkonservativen Weltbild
„Ich glaube an die einfachen Dinge. An die Arbeit, an die Familie und an die Heimat. Ich glaube daran, dass (. . .) wir Ungarn dann eine Zukunft besitzen, wenn wir Ungarn bleiben. Wir pflegen unsere Sprache, verteidigen unsere ungarische und christliche Kultur, bewahren die Unabhängigkeit und die Freiheit Ungarns.” (Orbán: „Rede zur Lage der ungarischen Nation“, 18.2.2018)
„Niemand will ‚Genderologen‘ anstellen, infolgedessen braucht man auch keine auszubilden.“ (stellvertretender ungarischer Ministerpräsident Zsolt Semyen im ORF)
Am Ende wird sich zeigen:
„Vor 27 Jahren glaubten wir, dass Europa unsere Zukunft ist. Im Augenblick sind wir es, die Europas Zukunft sind.“ (Orbán)
„Das Geheimnis des Glücks ist die Freiheit. Doch das Geheimnis der Freiheit ist der Mut.“ (Perikles)
Der größte ungarische Nationaldichter, Sandor Petöfi (1823 – 1849), fasste zwei antagonistische Wesensmerkmale der ungarischen Mentalität in knappe Worte:
„Freiheit, Liebe! Beide brauche ich. Für meine Liebe opfere ich mein Leben, für die Freiheit opfere ich meine Liebe.„
Höher als die Liebe setzt die ungarische Mentalität also die Freiheit:
„Unsere Vorfahren haben sehr richtig gesagt: ‚Ein feiges Volk besitzt keine Heimat‘. (. . . ) Doch am Ende haben immer wir gesiegt. Wir haben den Sultan mit seinen Janitscharen nach Hause geschickt, den habsburgischen Kaiser mit seinen Soldaten, die Sowjets mit ihren Genossen, und jetzt schicken wir auch Onkel Gyuri (Soros) zusammen mit seinem Netzwerk nach Hause.“ (Orbán: „Rede zur Lage der Nation„)
Und genau davor haben die links-nihiitischen EU-Eliten Angst:
Denn:
„Es gibt Schlimmeres als das Leiden und den Tod. (. . .) Schlimmer ist es, seine Selbstachtung zu verlieren.“ (Sandor Márai, 1900-1989, in seinem Roman „Die Glut“)
+UPDATE 17.11.+
Wagenknecht: „Orban dient Interessen seines Landes“
Sahra Wagenknecht untermauerte ihre Argumentation anhand eines konkreten Beispiels.
Warnung vor Verbot der AfD
Laut eines Artikels in der “Jungen Freiheit“ warnte Sahra Wagenknecht, die stv. Ex-Vorsitzende der „Linke“ vor einem Verbot der AfD.
„Ich halte die Forderung nach einem AfD-Verbot für völlig falsch und die Debatte an sich für gefährlich. Unpopuläre Parteien zu verbieten, weil sie zu mächtig sind, ist unvereinbar mit einer freien Gesellschaft“
– so Wagenknecht. Sie lobte die AfD dafür, dass sie die Migrationskrise in den Vordergrund der Politik gerückt habe. Durch den Aufstieg der AfD sei dieses Thema nun im Mainstream angekommen.
Im Interesse Ungarns: Import von russischem Gas
Insofern lobte Wagenknecht auch die Politik des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán.
„Ich muss Orbán nicht mögen, um zu sagen, dass das, was er tut, im Interesse des Landes ist.„
Ungarn – so Wagenkecht – importiere zum Beispiel weiterhin große Mengen an russischem Gas und Öl, weil es immer noch billig ist. Inhaltlich hält er aber auch vieles von dem, was Orbán tut, für politisch unkorrekt.
Österreichs Bundeskanzler Nehammer: Politischer Lehrling Orbans
Ihm zufolge sei das Migrationssystem der EU „kaputt„: Deshalb aber müssten Migranten auch außerhalb Europas angehalten werden. Un weiter: Die Ukraine könne nicht einem beschleunigten EU-Aufnahmeverfahren rechnen dürfen.
Diese Aussagen, die aber genau die politischen Ziel des ungarischen Ministerpräsidenten Orban wiedergeben, machte Nehammer während eines Abendessens, welcher der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz am Montagabend in Berlin ausrichten ließ organisiert: Auf Initiative von EU-Ratspräsident Charles Michel diskutierte er mit den Regierungschefs Ungarns, Griechenlands, Belgiens, Litauens, Zyperns und Österreichs über die Zukunftsrichtungen der Europäischen Union.
___
Dieser Artikel entstand in Zusammenarbeit mit MANDINER, unserem ungarischen Partner der Europäischen Medienkooperation.
_________________________________________________________________________
„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“
Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <ungarn_buch@yahoo.com> bestellbar.
Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <ungarn_buch@yahoo.com>
UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.
25 Gedanken zu „10 Jahre 2015: Orban hatte recht (Video) + UPDATE + „WSJ“: „Bald Grundlage von EU-Politik““
Sozialpolitik und Migration
Bürgergeld: Eine Einladung zum Plündern
Michael Paulwitz
Der ausufernde deutsche Wohlfahrtsstaat ist ein wahrer Migrantenmagnet – und ein Problem. Sogar diejenigen, die unter normalen Bedingungen ihren Beitrag zur Aufnahmegesellschaft leisten würden, nutzen die Vorteile des Bürgergeldes schamlos aus. Ein Kommentar von Michael Paulwitz.
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2023/buergergeld-eine-einladung-zum-pluendern/
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2023-11/bundestag-haushaltsausschuss-beratungen-buergergeld-bafoeg-faxgeraete
Warum mögen sie Herrn Orhan nicht, Frau Wagenknecht? Weil sie eine verbohrte Kommunistin sind. Systemtreu, das sind sie Frau Wagenknecht und dafür werden sie prächtig entlohnt
wagenknecht sollte nicht schon tausendmal
gekauftes wieder und wieder wiederholen.
die profilierung einer neuen deutschen zukunfts
partei sollte sich rein dem abzug der besatzungs
mächte widmen…den genau dort und nur dort
wird am deutschen untergang geschliffen und
gefeilt…resultat; schaut euch um))
wie ihr oskar schon sagte: time to leave…amis!
Demokratie hat versagt und ist tot.
Das hat sich in den 200 Jahren bewiesen, weil sie nicht wachsen kann und unterstützt nur die Macht des Geldes.
Und Freiheit gibt es nirgendswo, also?
Neue Staatsformen können nur freien Nationalstaaten werden, die mit den wollen zusammenarbeiten.
Die Menschheit weder an 1 Vasallenstaat, noch an Einigen zu teilen ist nicht realistisch.
Jeder Staat hat das Recht für sich zu arbeiten, lernen, leben und das genießen.
Nur das Volk darf frei entscheiden, ohne Zwang.
Die Menschheit auf dieser Welt hat sich grundsätzlich den verbrecherischen US Amerikanern zu unterwerfen. So lange es die auf der Welt gibt, wird es keinen
Frieden geben ! Die USA sind eindeutig das Reich des Bösen !
Die USA traten damit das Erbe der Briten an, – das bitte im Kopf behalten.
Deren Elite fädelte hinter den Kulissen beide Weltkriege ein und wirkt weiter in dieser Richtung.
und mit eu lakaien
wie scholz, merz,
elendsky, bärbock
oder dem hofnarr
zündelt man am
3wk..denn nur
dieser könnte die
u.s. dopeshow
noch retten
also…….
!!close ramstein!!
nur dass kann
deutsche staats
räson sein
Und weil es schon immer so mit den Germanen war, war es der restlichen Welt ein Dorn im Auge. Und das wurde und wird mittels korrupten Politikern gerade zur Endlösung gebracht!
Auch diesen Artikel dazu:
https://uncutnews.ch/die-vereinten-nationen-sehen-sich-mit-dem-widerstand-von-laendern-konfrontiert-die-sich-weigern-sich-ueber-den-tisch-ziehen-zu-lassen/
und auch diesen noch:
https://uncutnews.ch/technokratie-nachhaltigkeit-ist-das-neue-codewort-fuer-voelkermord/
Bitte alles auf allen Kanälen verbreiten, auf alle Händies wo nur möglich und wo irgend möglich auch persönlich mit auch Hinweis auf Quellen zur Selbstinformation verbreiten.
Meiner Ansicht nach.
Nun – hier spucken Sie aus, was sie wollen – WeEäF – in 5 Jahren wird die KaI die menschliche Vor-herr-schaft beenden:
https://uncutnews.ch/wef-in-fuenf-jahren-wird-ki-die-menschliche-vorherrschaft-beenden/
Dass sie m. A. n. in 5 Jahren die menschliche Vor-herr-schaft durch die Eliminierung der Menschheit beenden wollen -und zwar auch die ihrer jetzt noch bestens bezahlten und ego-bedienten menschlichen Vasällen- verschweigen sie NOCH bis es dann so weit wäre, würden ihre Pläne aufgehen.
Meiner Ansicht nach.
„Das Weltwirtschaftsforum (WEF) von Klaus Schwab
infiltriert Regierungen und Parlamente
und nimmt zunehmend Einfluss auf die Politikgestaltung weltweit.
Doch nicht im Interesse der Menschen, sondern in jenem der globalistischen Eliten.
Das muss ein Ende finden.
JEDER „Politiker“, der das WEF unterstützt, begeht Landesverrat ! “
https://report24.news/rettet-die-demokratie-und-entmachtet-das-weltwirtschaftsforum/
Die WeHaO nicht zu vergessen. – Alle m. A. n. eine einzige SAT-ANs-Bande.
Meiner Ansicht nach.
So sehr ich seine Einstellungen und seine Standhaftigkeit schätze, vermisse ich nach wie vor eine klare Äußerung zur WHO und ihren totalitären Bestrebungen. Da gibt es nur seitens der (rechten) Oppositionspartei Mi Hazank erkennbaren Gegenwind. Auch in Sachen Plandemie und Genspritze fehlt mir eine zumindest nachträgliche Distanzierung durch Orbán und/oder Fidesz. Hinsichtlich der „Schutzmaßnahmen“ war Ungarn ja wenigstens noch ziemlich zurückhaltend.
Ungarn gehört dazu wie 1989 Polen und Ungarn auch oder denkt jemand, daß nur mal eben so, weil ihm danach ist, ein Habsburger den Drahtzaun zwischen dem Ost- und Westlager medienwirksam durchschneidet? Diese Welt ist gefangen in den Krallen ganz weniger, ohne deren Zustimmung gar nichts passiert. 1989 wollten sie den Riesenmarkt für sich freimachen, wo es nach den Jahrzehnten des künstlichen Mangels einen Riesenbedarf auf allen Gebieten gab. Mal schaun, was uns jetzt kredenzen. Sie werden ja auch merken, daß alle die Schnauze gestrichen voll von ihnen haben. Ich denke, sie verlagern ihre Zentrale nach China. Dort haben sie gute Chancen, ihre Unterdrückung mit KI und Überwachun mit ebensolcher auszuleben und auf uns alle zu übertragen, wie immer in Salamitaktik. Erinnern wir uns: Erst Autogurt, dann Masken—alles zu unserem Besten.
Wenn wir nicht die Auflösung all der Buchstabenkonstruktionen global fordern. Dieses weltweite Netz dient unserer Unterdrückung, weil es weder wählbar noch volksabhängig ist. Das Geldzinssystem gehört auch aufgelöst.
Der „Kopf der Schlange“ siedelte schon 2010 nach China um.
Deutschland blockiert die EU-Asylreform und steuert Europa in den Untergang
********************************************************************************
https://report24.news/aufgeflogen-deutschland-blockiert-die-eu-asylreform-und-steuert-europa-in-den-untergang/
Unter Kohl hieß es, die EU ist das Tollste was es nur gibt, es fördert die „Freundschaft“ zwischen den einzelnen Völkern und eine Kriegsgefahr würde es dann schon gar nicht mehr geben.
Und wie sieht’s heute aus, viele Länder sind sich untereinander spinnefeind nur diese BRD wird von allen sooooo seeeehr geliebt, weil die Blödmänner mit seiner dämlichen Bevölkerung für jeden Scheiß im Ausland bezahlen ansonsten will man von den Deutschen nämlich nichts wissen und haßt sie wie die Pest !
Die Ampel führt einen Vierfrontenkrieg gegen Deutschland, gegen Russland, gegen die US-Republikaner und gegen die guten Sitten. Was tun, damit sie ihn verliert?
Geschlossen BLAU w.hlen bei allen W.hlen von lokal über LT, über BT bis zu EU auf der irdischen Ebene und mit der reinen guten geistigen Welt in Verbindung gehen, damit auch dieses tätig wird – denn ohne TUN auf allen Ebenen kann das reine Gute null ändern.
Meiner Ansicht nach.
Was 2000 Jahre Normalität darstellte, nämlich daß ein Volk auch sein Staatsgebiet beansprucht und sich selbst regiert, wurde durch die Kolonisten England, Frankreich, Belgien und die USA zur Farce. Die Welt sah zu, jetzt greifen sie nach Europa, aber bereits vor 100 Jahren, als sie das deutsche Land aufteilten und die Deutschen vertreiben ließen. Die Zerstörug der Nationalstaaten setzte vor 100 Jahren ein. Wir alle sollen ein Völkermischmasch wie die USA werden.. Warum machen das England und Frankreich freiwillig mit? Haben ihre Vorfahren ihr Blut in beiden Kriegen umsonst vergossen? Was ist aus den beiden Ländern nur geworden? Paris ist schwarz, London mohammedanisch.
Noch lange vor Orban hat das die NPD für Europa und diese BRD vorhergesagt!
Reaktion der Herrschenden: NAZIS, Spinner, Volksverhetzer, Rassisten, Verbieten usw. usf…!
Heute hetzt man gegen die AfD genau so, sie wiederholen ja nur die Argumente der NPD von damals!
Stimmts? (-;
An ihrer hektischen und schrillen Gegenreaktion kann man die Kräfte erkennen, die einen Völkerbrei für sich als Vorteil erkennen. Es sind die, die über 2000 Jahre in fremde Völker eindrangen, von diesen aber wegen ihres schmutzigen und betrügerischen Wesens erkannt und isoliert wurden.
Heute sitzen sie am großen Geld und regieren die Welt nach ihren Vorstellungen und ihrer Moral.
Man sieht überall ihre Handschrift: Nihilismus, Atomisierung, Unmoral und Scheußlichkeit in Kunst und Architektur.
Aus dem Völkerbrei ist ein stinkender , höchst gefährlicher Völkermatsch geworden.
Zwangsfinanzierter Staatsfunk als Propagandaorgan in Deutschland.
Mehr muß man über die „fortschrittliche Demokratie“ des Westens nicht wissen…