Weihnachtsgrüße von Pavel Durow, die vor Macron und digitalem EU-Gulag warnen

Pavel Durow beschuldigt Macron hinter der Zensur-Gesetzgebung der EU zu stehen | Quelle: UM AI generiert

Pavel Durow, Gründer von Telegram, hat bereits im Oktober 2025 in einem Posting anlässlich seines Geburtstages davor gewarnt, dass „einst freie Länder dystopische Maßnahmen“ ergriffen hätten und dabei wären, freie Kommunikation und auch ein bisher freies Internet zerstören zu lassen.

Wie Emmanuel Macron laut Durow versuche, Online-Kritiker

über vertrauten EU-Kommissar mundtot machen zu lassen

Von REDAKTION | Inzwischen hat Pavel Durow nachgelegt und am 24. Dezember 2025 auf der sozialen US-Medien-Plattform X eine Weihnachtsbotschaft abgesetzt, die, wie schon sein „Geburtstagsgruß vom 10.10.2025“, einmal mehr nachdenklich stimmt:

Pavel Durow legt das, dass der inzwischen mit US-Sanktionen belegte ehemalige EU-Kommissar Thierry Breton, einer der Architekten des DSA, ein enger Verbündeter und Vertrauter Macrons sei.

Pavel Durow wirft in seinem Posting dem vermeintlich unter extrem niedriger Zustimmung leidenden französischen Präsidenten Emmanuel Macron vor, Online-Zensur verhängen zu lassen, um zu versuchen „Online-Kritiker zum Schweigen“ zu bringen und die „gesamte EU in einen digitalen Gulag“ zu verwandeln.

Pavel Durow informiert, dass Macron dazu auf repressive Instrumente zurückgreifen lasse, wie insbesondere:

den Digital Services Act (DSA – Digitales Service Gesetz) der EU zur Zensur!

Chat Control [Unterhaltungs-Kontrolle] zum Zweck der Massenüberwachung!

Das Posting von US-Unterstaatssekretärin Sarah B. Rogers in voller Länge lautet:

Das Posting der US-Unterstaatssekretärin auf das sich auch Pavel Durow bezieht, führt aus, dass der von den Vereinigten Staaten sanktionierte [und dazu mit einem US-Einreiseverbot belegte] Thierry Breton, der führende Kopf des Digital Services Act gewesen sei. Er hätte im August 2024, in seiner Funktion als EU-Kommissar für Binnenmarkt und Dienstleistungen [2019 – 2024], einen Brief veröffentlichen lassen, in dem er @elonmusk mit Hilfe des DSA vor dessen Live-Interview mit Präsident Trump drohte:

Vor dem Interview habe Breton Musk auf ominöse Weise an die rechtlichen Verpflichtungen von @X und laufende „formelle Verfahren“ wegen mutmaßlicher Nichteinhaltung von Anforderungen gemäß DSA in Bezug auf „illegale Inhalte“ – und „Desinformation“, erinnert.

Zusammenfassung und Status zu den von den USA erlassenen Straf-Maßnahmen

Das selbstherrliche Gebaren der EU nach Gutsherrenart mit Anschlägen auf die Meinungsfreiheit wollen sich die USA offenbar nicht mehr länger gefallen lassen. So haben Sie neben dem vormaligen EU-Kommissar Thierry Breton noch weitere führende Repräsentanten des „globalen industriellen Zensur-Komplexes“, wie Marco Rubio, der US-Außenminister, sie inzwischen zu nennen pflegt, sanktionieren lassen. Zu den betroffenen mutmaßlichen Tätern gegen Verfassungs- & Grundgesetzrechte in Bezug auf Meinungsfreiheit zählen:

Vier Vertreter der deutschen Organisation HateAid, deren Gründerin vor kurzem noch mit dem Bundesverdienstorden ausgezeichnet wurde.

Eine Vertreterin des Global Disinformation Index (GDI) aus Großbritannien

Ein Brite des Centers for Countering Digital Hate (CCDH), der in den USA lebt, doch dem nun die sofortige Deportation droht.

Es gilt abzuwarten, ob die US-Strafsanktionen ausreichen werden, um den fortgeschrittenen neo-faschistischen Tendenzen in einer Vielzahl europäischer Länder noch entschieden einen Riegel vorschieben zu können.

