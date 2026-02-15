Diese zeigen erneut die wachsende Spannung zwischen Zelenskyjs Regime und der im Land verbliebenen einfachen Menschen, während die Politeliten in ausländischen Luxushotels den Krieg aussitzen.

Das Video zeigt einen Konflikt zwischen einem jungen Zivilisten und Armee-Rekrutierern. Zunächst attackieren jene vier den jungen Mann mit Tränengas ins Gesicht, um ihn dann wegzuziehen zu versuchen. Schließlich kommen auch Passanten zu Hilfe: Eine ältere Frau wird aber von den Soldaten beiseite geschoben. Dann steigt ein Mann aus einem LKW aus: Dessen erster Versuch, einzugreifen, scheitert zwar, indem dieser von den Soldaten zurückgeschlagen wird. Dann allerdings kehrt der Mann mit einem Eisenrohr in der Hand zurück und ging gegen die Rekrutierungsbeamten vor, die sich für kurze Zeit zurückzogen.

Dem jungen Mann gelingt daraufhin die Flucht…

