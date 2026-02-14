Stadt Hannover empfiehlt „queere“ Bücher in Kindergärten

+ Epstein Akten: US-Justizministerin Pam Bondi hat dem Kongress die größte Falle der politischen Geschichte gestellt + Fico: Europa in „furchtbarem“ Zustand – Strompreise müssen sofort runter + Linksextremist Maja T. und die Antifa-Verklärung + Meta sichert sich Patent für Toten-Bot + Brüssel ist eine der unsichersten Städte in der EU +

Dänische Regierungschefin Frederiksen: USA wollen Grönland weiterhin besitzen

Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen sieht Grönland weiterhin durch US-Pläne zur Übernahme der Arktis-Insel bedroht.

„Leider denke ich, dass der Wunsch derselbe ist“, sagte sie am Samstag bei der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) auf die Frage, ob Trump ihrer Meinung nach die Insel immer noch besitzen wolle. Der Druck auf Grönland sei „völlig inakzeptabel“, fügte Frederiksen hinzu.

Epstein Akten: US-Justizministerin Pam Bondi hat dem Kongress die größte Falle der politischen Geschichte gestellt

Gestern saß Justizministerin Pam Bondi vor dem Justizausschuss des Repräsentantenhauses. Eine übliche Anhörung. Routinefragen. Dann zog sie ein Dokument hervor. Aufschrift: „Jayapal Pramila – Suchverlauf“. Stille im Saal.

[…]

Folgendes war geschehen: Das Justizministerium hatte dem Kongress diese Woche Zugang zu den ungeschwärzten Epstein-Akten gewährt. Jedes Mitglied erhielt einen eigenen Login, einen eigenen Computer, eine eigene Sitzung.

Was der Kongress nicht wusste: Das Justizministerium protokollierte JEDE EINZELNE SUCHE. Jeden Namen, der nachgeschlagen wurde. Jedes Dokument, das geöffnet wurde. Jede Datei, die heruntergeladen wurde. ALLES. PROTOKOLLIERT. Und Bondi brachte die Belege zur Anhörung mit.

Sofort brach Panik aus. Abgeordnete Jayapal nannte es „Spionage gegen Kongressmitglieder“. Abgeordneter Raskin warf Bondi „eklatanten Machtmissbrauch“ vor. Abgeordneter Moskowitz nannte es „verdächtig und unangemessen“.

🔺PAM BONDI JUST PLAYED THE GREATEST TRAP IN POLITICAL HISTORY. And Congress walked right into it. Yesterday, Attorney General Pam Bondi sat before the House Judiciary Committee. Standard oversight hearing. Routine questions. Then she pulled out a document. Labeled: „Jayapal… — Mr. Pool (@MrPool_QQ) February 12, 2026

Fico: Europa in „furchtbarem“ Zustand – Strompreise müssen sofort runter

Die Europäische Union befinde sich wegen „sinnloser Klima- und Ideologieziele“ in einem „katastrophalen“ und „furchtbaren“ Zustand, erklärte der slowakische Premierminister, Robert Fico, auf dem Weg zum informellen EU-Gipfel in Brüssel.

Sollte die EU nicht umgehend die Strompreise in den Griff bekommen, würde sie zu einem „Freilichtmuseum“ für reiche Chinesen verkommen.

via @ostnews_faktencheck!

Linksextremist Maja T. und die Antifa-Verklärung: Das Messen mit zweierlei Maß der Linksrepublik

In den Räumen des Budapester Stadtgerichts fiel am 4. Februar 2026 ein Urteil, das aus deutscher Sicht kaum zu begreifen ist: Der 25-jährige non-binäre Simeon „Maja“ T. aus Jena, eine Figur, die in der deutschen Antifa-Szene längst zum Symbol des Widerstands avanciert ist, wird zu acht Jahren Haft verurteilt.UNSER MITTELEUROPA berichtete.

[…] In den Monaten vor dem Urteil wurde Maja T. in Deutschland zu einer Art unschuldigem politischen Gefangenen stilisiert, einem Märtyrer der Linken, dem Solidarität aus Politik, Journalismus und Prominenz zuteilwurde. Politiker wie Martina Renner und Martin Schirdewan von der Linken besuchten T. nicht nur im ungarischen Gefängnis, sondern sprachen von einer „autoritär inszenierten Justizfarce“ und bezeichneten den Hungerstreik als „existenziellen Akt des Widerstands“. Weiterlesen auf nius.de

Posten bis in alle Ewigkeit? Meta sichert sich Patent für Toten-Bot

Der Meta-Konzern hat Ende Dezember ein Patent auf eine KI erhalten, die nach dem Tod weiter posten soll, schreibt „Business Insider“.

„Das Sprachmodell kann zur Simulation des Nutzers verwendet werden, wenn dieser nicht im sozialen Netzwerk präsent ist, etwa bei einer längeren Pause oder im Todesfall“,

hieß es. Aus Sicht des Konzerns könnten Menschen dies benötigen, wenn sie jemanden vermissen, der nicht mehr online ist.

Um diese Lücke zu füllen, will Meta einen digitalen Klon der Social-Media-Präsenz einer Person erschaffen. Dafür würde ein Modell mit „nutzerspezifischen Daten“ trainiert, darunter vergangene Aktivitäten auf der Plattform – Kommentare, Likes oder Inhalte.

Stadt Hannover empfiehlt „queere“ Bücher in Kindergärten

Die Stadt Hannover verteilt in Kindergärten eine Liste „queerer“ Bücher für Kleinkinder. Abgeschnittene Brüste, Burkinis und „Körperspiele“ werden dort dargestellt. Ein Sprecher der Stadt rechtfertigt sich auf Nachfrage.

HANNOVER. Die Stadt Hannover hat in ihren städtischen Kindergärten Listen mit Empfehlungen für „queere Bücher“ verteilt. Die Zusammenstellung der Bücher wurde vom „queeren Mitarbeiter*innennetzwerk“ im Auftrag der Beauftragten für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt organisiert.

Unter den dort genannten Büchern befindet sich unter anderem eines mit dem Titel „Untenrum: Und wie sagst du?“, wie „Apollo News“ unter Berufung auf die Liste, die dem Portal vorliegt, berichtete. In diesem Buch, das sich an Kinder zwischen drei und sieben Jahren richtet, geht es auch darum, wie Kinder ihre Genitalien erkunden können – unter anderem mit einer Taschenlampe und einem Spiegel. Auch ist dort die Rede von „Körperspielen“. Eine Erzieherin betont in dem Buch, dass diese Spiele ausschließlich einvernehmlich zwischen Kindern stattfinden und Erwachsene nicht mitmachen dürften.

An Kinder im Grundschulalter wird das Buch „Me and my Dysphoria Monster“ („Ich und mein Dysphorie-Monster“) verteilt. Hauptfigur ist ein sogenanntes „Transmädchen“, also ein Junge, der sich für ein Mädchen hält. Seine Geschlechtsdysphorie, also die psychische Erkrankung, sich für das andere Geschlecht zu halten, wird durch Monster symbolisiert. Diese werden jedes Mal größer, wenn jemand den Jungen mit seinem „falschen“ Namen anspricht oder er beim Sportunterricht bei den Jungs mitmachen muss. Ein sogenannter „Transmann“ taucht später auf und hilft dem Protagonisten, mit der eigenen Identität zurechtzukommen. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

Klage erfolgreich: Thüringer AfD-Mitgliedern steht Waffenerlaubnis zu

Das Verwaltungsgericht Gera hat entschieden, dass AfD-Mitgliedern nicht allein wegen ihrer Parteizugehörigkeit die Waffenerlaubnis entzogen oder verweigert werden darf. Damit hatten vier Thüringer AfD-ler Erfolg.

Vier Mitglieder der Thüringer AfD haben erfolgreich gegen Entzug oder Vorenthalten der Waffenbesitzkarte geklagt. Wie das Verwaltungsgericht Gera am Dienstag mitteilte, hat die 1. Kammer am Montag den Klagen stattgegeben. Es war nicht das erste Mal, dass ein Thüringer Gericht einem AfD-Mitglied Recht gibt, dem die Waffenerlaubnis entzogen wurde. Weiterlesen auf mdr.de

Merz: mit 4-Tage-Woche lässt sich kein Wohlstand aufrechterhalten

Mario Nawfal ist ein international arbeitender Podcaster mit zwei Millionen Followern bei X. Er nennt Friedrich Merz „Bruder“, und liest ihm erstmal die Hausordnung vor:

„Der deutsche Bundeskanzler Merz hat den Deutschen gerade gesagt, dass sie mit einer 4-Tage-Woche und Work-Life-Balance keinen Wohlstand aufrechterhalten können. Bruder, deine Wirtschaft stirbt, weil du Atomkraftwerke abgeschaltet, Energie unerschwinglich gemacht, Unternehmen mit Vorschriften überschüttet und die Wettbewerbsfähigkeit zusammenbrechen lassen hast. Aber klar. Das Problem ist, dass die Deutschen Wochenenden wollen.“

Mario Nawfal ist ein international arbeitender Podcaster mit zwei Millionen Followern bei X. Er nennt Friedrich Merz „Bruder“, und liest ihm erstmal die Hausordnung vor: „Der deutsche Bundeskanzler Merz hat den Deutschen gerade gesagt, dass sie mit einer 4-Tage-Woche und… https://t.co/2NmNlRvueU — Eva Herman (@EvaHermanEx_ARD) February 13, 2026

BELGIEN: Brüssel ist eine der unsichersten Städte in der EU

Belgien weist eine der höchsten Obdachlosen- und Arbeitslosenquoten in Europa auf.

22 % Weiße

10 % der Kinder sind Belgier

25 Sperrzonen

Der beliebteste männliche Vorname ist Mohamed

Christliche Schüler sind in den Schulen in der Minderheit

Brussels, Belgium: -22 % White

-10 % of children are Belgian

-25 no-go zones

-Most popular male name is Mohamed

-Christian students are a minority in schools

-It has some of the highest homelessness and unemployment rates in Europe

-One of the least safe cities in the EU pic.twitter.com/QCecoQE6qr — Taya (@travelingflying) February 13, 2026

