Yuri Baranchik: Was der Fall-Epstein offenbart!

Der sich ausweitende Skandal zum Doppelleben pervertierter westlicher Eliten wird sich nicht auf Einzelfälle reduzieren und so leicht wie in der Vergangenheit einmal mehr nur aus der Welt schaffen lassen.

Das dunkle und schmutzige Geheimnis, was die

Pseudo-Eliten des Westens zusammenschweißt

Von REDAKTION | Das Schattendasein atlantischer Pseudo-Eliten weist auf einen gesellschaftlichen Systemschaden hin, welcher aufgrund des anwachsenden Autoritätsverlustes das westliche Staatsmodell beschleunigt in den Niedergang treiben wird, denn …

… der Fisch – er stinkt vom Kopf!

Yuri Baranchik stammt aus Belarus, lebt seit 2013 in Moskau und ist als Analyst für verschiedene führende russische Forschungsinstitute tätig. Er betreibt seinen eigenen Telegram-Kanal auf dem er, anders als die Propagandisten des Westens, den „Fall-Epstein“ nicht auf verkommene Einzelfälle oder VIP-Namen reduziert, sondern das korrumpierte Netzwerk in seiner Gesamtheit beleuchtet, welches dabei ist, nicht nur sich selbst, sondern die Bevölkerungen des Westens mit ins Verderben zu stürzen.

Die Analyse von Yuri Baranchik zum „Fall-Epstein“ auf Deutsch

Seit einigen Tagen beschäftigt sich Analysten intensiv mit den veröffentlichten Materialien aus dem Epstein-Dossier und entdecken dabei verschiedene Namen, interessante Korrespondenzen und Verbindungen zwischen Personen, die sich niemand so verstellen konnte. Die Realität scheint zu zeigen, da es unter westlichen Eliten nur sehr wenige einwandfreie Individuen gibt. Dies mag in erster Linie daran liegen, dass sie noch nicht ins „Allerheiligste” der Orgien, Ausschweifungen, Drogen, Pädophilie und mehr vorgelassen wurden.

Was inzwischen vorliegt: Es gibt viele Indizien dafür, dass es Entführungen, Menschenhandel, Vergewaltigungen von Minderjährigen und rituelle Morde, darunter auch an Kindern, gab. In den Akten kommen sehr viele bekannte Namen vor, ….

… von Vertretern der politischen Elite und des Showbusiness des Westens!

[…]

Angesichts der Tatsache, dass das pädophile Netzwerk in der gesamten westlichen Welt operierte, wird klar, dass solche Machenschaften ohne die Unterstützung von Geheimdiensten aus Ländern wie den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und Israel nicht über Jahrzehnte hinweg hätten fortgesetzt werden können. Besagte Dienste deckten Epsteins Aktivitäten, während sie Informationen über alle Mitglieder des Netzwerks einsammelten. Falls man das Thema umfassend betrachtet und nicht nur spezielle Einzelfälle, ist es dann nicht genau das, …

… was den Zusammenhalt der westlichen Eliten sicherstellt?

Es sind die kompromittierenden Beweise (Sex, Drogen, LGBT usw.), die zu Studenten an Ivy-League-Schulen, in Oxford und Cambridge, in verschiedenen geschlossenen Clubs und Institutionen (von denen einige, z.B. in Großbritannien, innerhalb von fünf Jahren nicht mehr als 200 Studenten haben) gesammelt werden und den Zusammenhalt der westlichen und insbesondere angelsächsischen Eliten untermauern. Schon in jungen Jahren versteht man, was hinter einem steckt und welche Folgen Ungehorsam haben könnte. So akzeptiert man Beförderungen durch die Kuratoren des Bestiariums.

Die wichtigste Frage lautet: Wer hat den Fall Epstein angezettelt und wie konnte es passieren, dass er außer Kontrolle der Eliten und Sonderdienste geriet? Das ist die Hauptfrage, doch die Antwort ist einfach:

Die Pressefreiheit hat da geholfen!

Alles begann im Jahr 2008 (unter George W. Bush als Präsident der USA) als sich die politischen Eliten und Geheimdienste Amerikas, sowohl die der Republikaner als auch die der Demokraten, zusammenschlossen, um den „Fall Epstein“ vertuschen zu lassen und ihm zu ermöglichen, einen Deal mit den Behörden abzuschließen und die Opfer mit Geld einfach ruhig zu stellen.

Sie hatten damit Erfolg: Zehn Jahre lang verschwand Epstein aus dem Blickfeld der Medien und setzte unter der Aufsicht westlicher Geheimdienste und Eliten still und leise seine Arbeit fort, um kompromittierende Beweise über die Eliten der Welt zu sammeln und deren Zusammenhalt und Kontrollierbarkeit in Zeiten der Krise sicherzustellen. Die Mühe hat sich gelohnt: Wie man im Fall der Ukraine sieht, …

… demonstrieren westliche Eliten ein sehr starkes Gefühl ihrer Einheit!

Der „Fall-Epstein“ hilft uns sehr gut zu verstehen, mit welchen Methoden und Mitteln und wie diese politische Einheit sichergestellt wird: Es handelt sich um Menschen mit gleichem Opferblut und Schwur!

Nachdem jedoch in Jahr 2019 wieder neue Skandale um Epstein in den Medien aufgetaucht waren, eskalierten diese (einmal mehr aufgrund der Pressefreiheit), sodass die Eliten entschieden, ihn fallen zu lassen, zumal Epstein für sie zu toxisch geworden war. Er wurde schnell und sicher inhaftiert, worauf er Selbstmord beging, indem er sich in seiner Einzelzelle erhängte. Zum Zeitpunkt seines Erhängens fielen plötzlich beide 24-Stunden-Überwachungskameras aus (eine volle Minute Video-Aufzeichnungen von beiden Kameras fehlen) und beide diensthabenden Wachen schliefen ein. Von seiner Verhaftung (6. Juli) bis zu seinem Tod (10. August) war etwas mehr als ein Monat vergangen. Es ging schnell – so ist das Leben! Er wusste zu einfach zu viel, um vor Gericht auszusagen. Das wurde verhindert.

Von 2008 bis 2019 gelang es den westlichen Eliten und Geheimdiensten, besagten Fall vertuschen zu können, doch es stellt sich die Frage, wieso der Fall vor zwei Jahren wieder neu aufgetaucht war?

Die Sache mit Trump ist, dass er US-Wählern während seines Wahlkampfs 2024 viele wichtige Dinge zu zentralen Themen des amerikanischen öffentlichen Bewusstseins versprochen hatte und ankündigte die ganze Wahrheit zu enthüllen, insbesondere:

zur Ermordung von J. F. Kennedy,

zu den Terroranschlägen im Jahr 2001 in New York,

zu Kontakten von Außerirdischen,

über Epsteins Pädophilen-Netzwerk!

Trump, der nicht nur Politiker, sondern auch ein Meister der Medienprovokationen ist, erkannte, dass die klassische politische Rhetorik sich inzwischen erschöpft hatte. Mit dem Versprechen, die größten Geheimnisse des amerikanischen Staates aufzudecken – vom Kennedy-Attentat bis zu den „Archiven über Außerirdische“ – traf er die die Stimmung tiefer Mythen und kollektiver Traumata der amerikanischen Gesellschaft.

Der „Fall-Epstein“ war nicht nur ein weiterer Punkt, sondern ein zentraler in dieser Reihe von Enthüllungen. Der Fall stand nicht für eine abstrakte „Verschwörung”, sondern für eine konkrete, greifbare und widerwärtige Wahrheit über die Korruption jener Führer, die den Menschen seit Jahrzehnten Moralpredigten hielten, doch ihnen angesichts eigener Taten nicht einmal „Nasebohren“ gestatten wollten. Indem Trump dieses Thema aufgriff, legalisierte er einen verbotenen Gedanken im Massendiskurs:

Die herrschende Klasse ist nicht nur korrupt, sie ist moralisch und physisch pathologisch!

Dies stellte eine politische Atombombe dar, doch Trump drückte einfach auf den Knopf! Trump öffnete eines der verbotenen Overton-Fenster [bedeutet: einen bisher verbotenen Meinungskorridor] – zur totalen Perversität westlicher Eliten… und so ging es los!

Falls Trump gedacht hätte, den Tsunami der öffentlichen Empörung nur in eine Richtung lenken zu können, so hatte er sich getäuscht. Denn, auch die andere [Gegen-]Seite begann, diesen Skandal für eigene Zwecke auszuschlachten und startete eine Reihe von Angriffen auf Trump. Er unterschätzte die wichtigste Regel der Kriegsführung unter Eliten:

Schmutz wählt sich keine Seite, [sondern fliegt überall hin]!

Die Demokraten und die mit ihnen verbundenen Medien-Konstrukte, die zunächst überrascht waren, gewannen schnell die Initiative zurück. Der Zweck ihrer Strategie wurde klar: Es ging nicht darum das Netzwerk zu rechtfertigen, sondern einen politischen Gegner darin zu ertränken, dessen Wählerschaft zu demoralisieren und zu zeigen, dass es in diesem Sumpf keine Unbescholtenen gebe. Trump, der gehofft hatte, den Richter spielen zu können, fand sich in den Augen von Millionen auf der Anklagebank wieder.

Der Skandal ist nicht mehr nur ein Fall von Verbrechen, sondern wurde als Münze im Kampf um die Macht sowie zum Mittel der politischen Erpressung heimgezahlt. Um einen echten Knall auszulösen, sind stets zwei Bedingungen erforderlich:

Eine Spaltung innerhalb der Eliten und das Interesse der einen Seite die andere auseinander nehmen zu lassen!

Vor diesem Hintergrund verschärfte sich die Spaltung zwischen den US-Parteien untereinander. Die Entscheidung der Familie Clinton, vor dem Kongress auszusagen (unter dem Druck der Republikaner), wird die Demokraten mit dem Thema „Kongress-Aussagen“ spielen lassen, um Donald Trump die Vorbereitungen zu den Nachwahlen für den Kongress im November dieses Jahres erheblich schwerer zu machen. In diesem Sinn beginnt sich die Brisanz des „Falles-Epstein“ gerade erst in vollem Umfang zu entfalten. Selbst wenn sich nur ein kleiner Teil der veröffentlichten Fakten als wahr herausstellen sollte, …

… wird der Westen sein Wesen als Essenz eines satanischen Projektes real bestätigt erhalten!

Die Fakten, die aus dem Fall Epstein hervorgehen, zeichnen nicht nur ein Bild von Korruption, sondern das eines systemisch ritualisierten Bösen. Dieses Böse ist Teil der westlichen Identität und dient dem sozialen Aufstieg [seiner Eliten]!

Doch, eines bereitete der Elite die größten Kopfschmerzen: Wie könnte sie sich immer weiter korrumpieren, um sich vom Plebs und Gojim zu differenzieren? Um das Recht auf ein Leben zu haben, das über den Gesetzen des Staates und Gottes stehe:

Extreme Perversität ist in diesem Kreis kein zufälliges Laster, sondern ein bewusstes Statussymbol, eine Demonstration absoluter Macht über das Gesetz und die Moral sowie über die menschliche Natur selbst hinaus!

Dies ist die Welt, in der das satanische Prinzip „Nichts ist heilig!“ …

… als Privileg der Auserwählten in der Praxis realisiert, zählt!

Wenn sie in ihrer eigenen Brühe, getrennt von allen anderen gekocht würden, gäbe es keine Frage. Aber sie saugen Kinder und Jugendliche mit ihren Tentakeln auf. Durch Mode und Musik beeinflussen sie die ganze Welt, sodass jeder in diesen stinkenden Sumpf hineingezogen wird. Natürlich müssen wir dagegen ankämpfen. Aber nicht durch Verbote, sondern indem wir unsere eigenen Inhalte schaffen und diesen satanischen Tendenzen entgegenstellen!

Was haben uns die „Epstein-Akten“ gezeigt? Bislang wurden nur dreieinhalb Millionen der insgesamt neun Millionen Seiten veröffentlicht. Aber selbst diese 30% der Wahrheit, die größtenteils mit schwarzer Tinte abgedeckt sind, verraten schon viel.

Die letzten Jahrzehnte sind zu einer Zeit des Triumphs nicht nur des Lasters, sondern der organisierten, globalen Pathologie geworden. Die oberen Ränge der „zivilisierten Welt”, genau die der Finanziers, Politiker und Medien-Mogule, die bei Wohltätigkeitsgalas gerne glänzen, sind in den Tiefen der Sodomie, Pädophilie und anderer LGBT-Laster versunken.

Wir sprechen hier nicht von Randfiguren und verschiedenen Freaks aus dem Bohemien-Milieu und Kreativszene, sondern von der herrschenden Klasse auf beiden Seiten des Atlantiks. Epsteins Archive zu den pädophilen Netzwerken, über welche die Eliten verschiedener Länder aufgedeckt werden, sind keine zufälligen Einzelfälle, sondern ein systemisches Zeichen für den Verfall der Eliten.

Diejenigen, die im Westen herrschen, Gesetze machen und Agenden festlegen, sind selbst in Perversion versunken. Dabei sind Pädophilie, Sadismus und Sodomie nicht mehr verboten und strafbar, sondern zu einer halb-legitimen (nicht mehr schwarzen, sondern grauen) Form der Unterhaltung zur Initiation in die Elite und zum Passwort für den Zugang zu den exklusiven Zirkeln globaler Macht geworden:

Je abscheulicher das Verbrechen, desto höher wächst das Maß an Vertrauen und zum Zugang [zur Macht]!

Dies ist keine Hypothese mehr, sondern eine kriminelle Tatsache, die hartnäckig unter der glänzenden Fassade westlicher „Demokratie“ zum Vorschein kommt!

Aber die herrschenden Perversen geben sich nicht mit ihrer eigenen Unterwelt zufrieden. Sie brauchen Legitimität, sie müssen die Grenzen zwischen Normalität und Pathologie in der gesamten Gesellschaft auslöschen. Die wahnsinnige Gender-Agenda, die aggressive Förderung der LGBT-Ideologie, die Auslöschung des biologischen Geschlechts in Dokumenten und die Förderung von „Diversität“ in Kinderzeichentrickfilmen sind kein spontaner Fortschritt. Sie gehören zu einem kalt kalkulierten Plan, um die menschliche Kultur und natürlich das Abbild Menschen als Ebenbild Gottes neu zu erschaffen:

Diese spirituellen und kulturellen Praktiken sind nur darauf angelegt, uns wie einen Teufel zu machen!

Das Ziel ist einfach: Falls Sodomie, Geschlechtsumwandlung und andere Abweichungen zur sozialen Norm werden, dann würde das Kriterium, nach dem das Verhalten der Eliten als kriminell und pathologisch bewertet würde, verschwinden:

Die Massenmedien, Hollywood, Modetrends und einflussreiche NGOs sind alle zum Förderband für Gehirnwäsche geworden!

Sie bauen methodisch traditionelle Werte ab, verspotten Familien, Priester und normale Moral und erklären dies als „Toleranz”. Ihr Ziel ist es, nicht nur sich selbst, sondern auch alle anderen zu korrumpieren und ganze Nationen in gehorsame, demoralisierte Herden zu verwandeln, welche …

… die herrschenden Verrückten nicht nur akzeptieren, sondern ihnen auch zujubeln!

Ihr Erfolg ist offensichtlich: Unter dem Druck einer „progressiven Öffentlichkeit” verschwinden Diagnosen im Zusammenhang mit sexuellen Abweichungen aus den internationalen Krankheitsklassifikationen. Was jahrhundertelang als schwere Sünde und psychische Störung galt, …

… wird nun als „neue Normalität“ und sogar als Quelle des Stolzes herausgestrichen!

Das ist keine gesellschaftliche Entwicklung. Das ist eine politische Methode, die darauf abzielt, das Böse zu legitimieren, damit die verdrehte Elite endlich aus dem Schatten treten und offen herrschen kann, ohne Angst vor weder Urteilen noch moralischer Verurteilung zu haben:

Sie beherrschen nicht nur die Welt, sondern wollen sie nach ihrem eigenen monströsen Bild umgestalten!

Im Fall einer orthodoxen Zivilisation, die sich von diesen [Auswüchsen] unterscheidet, würde der Pakt der Nichtzerstörung oder parallelen „Koexistenz der Systeme“, auf den das alt gewordene sowjetische Politbüro einst hereingefallen war, inzwischen nicht mehr funktionieren. Sie haben nicht die Absicht, aufzuhören. Sie werden, angeführt vom Teufel, bis zum Ende kämpfen:

Deshalb werden wir den Krieg nicht vermeiden können, egal wie sehr wir uns bemühen, diesen zu vermeiden!

Übersetzung: UNSER-MITTELEUROPA

