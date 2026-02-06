Wahlbeeinflussung dank „EU-Zensur“

Bild: Epthinktank

Einmal mehr konnte der beweis dafür erbracht werden, dass die EU aktiv legale Inhalte zensiert, die ihrer Agenda widersprechen und dass sie sich dadurch in mindestens acht europäische Wahlen eingemischt hatte.

Darunter auch die niederländischen Wahlen von 2023 und 2025, indem sie sich mit Social-Media-Plattformen traf, um diese unter Druck zu setzen, politische Äußerungen in den Tagen vor der Wahl zu zensieren.

„Vertrauenswürdige Melder“ laut DSA

Im Vorfeld der niederländischen Wahlen 2023 ernannte die EU-Kommission das damalige niederländische Innenministerium sogar zu einem „vertrauenswürdigen Melder“, der berechtigt war, vorrangige Zensuranträge gemäß dem DSA (Digital Services Act) zu stellen.

Von welcher Art von politischer Rede hierbei die Zensur betroffen ist, wird nachstehend aufgeführt.

– „Populistische Rhetorik“

– „Regierungsfeindliche/EU-feindliche Inhalte“

– „Anti-Elite“-Inhalte

– „Politische Satire“

– „Antimigranten- und islamophobe Inhalte“

– „Flüchtlingsfeindliche Inhalte/einwanderungsfeindliche Stimmung“ einwanderungsfeindliche Stimmung“

– „Anti-LGBTQI-Inhalte“

– „Meme-Subkultur“

Mit anderen Worten, alles, was der EU-Agenda entgegensteht, alles, was auch nur entfernt als rechtsgerichtet oder konservativ definiert wird, und alles, was mit der desaströsen Migrationssituation hier in Europa im Zusammenhang steht.

Allerdings niemand der in der EU eine Machtposition inne hat, und in den Entscheidungsgremien der EU sitz, befindet sich ebendort weil er demokratisch gewählt wurde.



Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.

Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung