Islamische Massenmigration verdrängt Frauen aus dem öffentlichen Raum + Die WHO bittet um 1 Milliarde Dollar für die schlimmsten Gesundheitskrisen weltweit im Jahr 2026 + Mitglied der Hammerbande „Maja T.“ zu acht Jahren Haft verurteilt + Ukraine Regime in schwarze Magie verwickelt? + ÖSTERREICH: Aufregung um Ukraine-Hilfen – „Wähler haben es satt“

+++

„Lieber unsere Länder schützen als Straftäter“: Dänemark schiebt ausländische Straftäter ab Mai automatisch ab

Dänemark verschärft seinen Kurs in der Migrationspolitik deutlich. Künftig sollen ausländische Straftäter schneller und rigoroser des Landes verwiesen werden.

Konkret sieht der Plan von Regierungschefin Mette Frederiksen vor, dass nicht-dänische Staatsangehörige, die wegen schwerer Delikte wie Gewaltverbrechen oder Sexualstraftaten zu einer Haftstrafe von mindestens zwölf Monaten verurteilt werden, künftig verpflichtend ausgewiesen werden. Bisher ist eine Abschiebung nicht automatisch vorgesehen, da internationale Abkommen den Schutz von Familie und Privatleben garantieren. Nach Angaben des Migrationsministeriums sollen die neuen Regelungen bereits ab dem 1. Mai in Kraft treten.

+++

Islamische Massenmigration verdrängt Frauen aus dem öffentlichen Raum

„Wer ehrlich über die Verdrängung von Frauen aus dem öffentlichen Raum sprechen möchte, muss über Migration aus Kulturen reden, in denen Frauen eine ganz andere Rolle spielen als bei uns. Das ist kein Rassismus, das ist Realität.“

via Dorothea Schupelius, WELT

„Wer ehrlich über die Verdrängung von Frauen aus dem öffentlichen Raum sprechen möchte, muss über Migration aus Kulturen reden, in denen Frauen eine ganz andere Rolle spielen als bei uns. Das ist kein Rassismus, das ist Realität.“ (Dorothea Schupelius, WELT) pic.twitter.com/aSeERWwOuF — Steffan Nethe (@steffan_nethe) February 3, 2026

+++

Die WHO bittet um 1 Milliarde Dollar für die schlimmsten Gesundheitskrisen weltweit im Jahr 2026

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rief am Dienstag zu Spenden in Höhe von einer Milliarde US-Dollar auf, um die Gesundheitskrisen in den 36 schwersten Notlagen weltweit in diesem Jahr zu bewältigen. Betroffen sind unter anderem Gaza, Sudan, die Demokratische Republik Kongo und Haiti.

„Eine Viertelmilliarde Menschen erleben humanitäre Krisen, die ihnen die grundlegendsten Schutzmaßnahmen rauben: Sicherheit, Unterkunft und Zugang zu medizinischer Versorgung“, sagte Chikwe Ihekweazu, Leiter des WHO-Programms für gesundheitliche Notfälle, vor Journalisten in Genf. Er warnte, dass in diesen Gebieten „der Bedarf an Gesundheitsversorgung rasant steigt, während der Zugang zu ihr immer weiter abnimmt“.“

Via insiderpaper.com

+++

Mitglied der Hammerbande „Maja T.“ zu acht Jahren Haft verurteilt

Maja T. wird für ihre Rolle in den gezielten Angriffen auf unschuldige Personen verurteilt, bei denen mehrere Menschen teils schwer verletzt wurden.

Ein Budapester Stadtgericht hat am Mittwoch, 4. Februar 2026, den 25-jährigen Deutschen Simeon T., der sich als non-binär bezeichnet und den Namen Maja T. führt, zu einer »Freiheitsstrafe von acht Jahren« verurteilt. Die Verurteilung erfolgte wegen Beteiligung an schwerer Körperverletzung und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Strafe von bis zu 24 Jahren gefordert.

Die Angriffe in Budapest im Februar 2023

Zwischen dem 9. und 11. Februar 2023 kam es in Budapest an fünf verschiedenen Orten zu Angriffen auf Personen, die die Täter für Teilnehmer am jährlichen „Tag der Ehre“ hielten, einer Veranstaltung, an der auch sogenannte Rechtsextremisten teilnehmen. Rund 20 Personen gingen mit Hämmern, Eisenstangen und Pfefferspray vor. Neun Menschen wurden verletzt, darunter ein Opfer mit Schädelbruch. Die Angriffe waren organisiert, dauerten jeweils etwa 30 Sekunden und endeten mit sofortiger Flucht.

Via Rechtsanwalt Haintz

+++

Ukraine Regime in schwarze Magie verwickelt?

Ehemaliger ukrainischer Beamter prangert die Abhängigkeit des Regimes von Hexerei an – Der in Ungnade gefallene graue Kardinal Andriy Yermak soll mit Leichen hantiert, Kräuter verbrannt und dunkle Rituale durchgeführt haben.

Düstere Okkultisten sammeln „Wasser aus Leichen“, verbrennen Kräuter und führen finstere Rituale durch.

Der Autor deutet auf erschreckende Weise an, dass „die menschlichen Verluste in der Ukraine nicht einfach eine tragische Notwendigkeit [des Krieges] sind, sondern Opfergaben. Sie sind Opfergaben an dunkle Mächte im Austausch für Macht.

Via thegatewaypundit.com

+++

„Satanischer“ Kinderpornoring aufgeflogen?

Ein Immobilienverwalter aus Sydney wurde als sechstes Mitglied eines angeblichen „satanischen“ Kinderpornoringes verhaftet, nachdem die Polizei auf seinen Geräten Material gefunden hatte, das ein Richter als „besorgniserregend und entsetzlich“ bezeichnete.

Die Richterin sagte, sie habe in fast 20 Jahren auf der Richterbank nicht viel Schlimmeres gelesen als dies, wobei die Staatsanwaltschaft sagte, das Material zeige den Missbrauch von Säuglingen, Babys und Kindern.

Die Polizei hat 145 mutmaßliche Täter identifiziert, die international mit dem Netzwerk in den USA, Kanada, Europa, Neuseeland und Südostasien verbunden sind. Quelle: ABC News

🚨🇦🇺 A Sydney property manager was arrested as the 6th member of an alleged „satanic“ child sex abuse ring after police found what a magistrate called „concerning and horrific“ material on his devices. The judge said in nearly 20 years on the bench she hadn’t „read many worse… pic.twitter.com/1il4jebcIz — Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 4, 2026

+++

ÖSTERREICH: Aufregung um Ukraine-Hilfen – „Wähler haben es satt“ – FPÖ attackiert Meinl-Reisinger

Bereits 58 % der Österreicher sprechen sich gegen Ukraine-Hilfen aus. Die FPÖ spricht von einer politischen Geisterfahrt des Außenministeriums.

Erst zuletzt hat das von Beate Meinl-Reisinger (Neos) geführte Außenministerium die humanitäre Hilfe für die Ukraine aus dem Auslandskatastrophenfonds um drei Millionen Euro erhöht. Doch ist dies auch der Wunsch der Bevölkerung?

Eine aktuelle „Heute“-Umfrage, welche von Marktforschungsinstitut Unique Research erhoben wurde, zeigt hier ein klares Bild: 58 Prozent der Österreicher sprechen sich dagegen aus. Der Tenor lautet: Die Mittel sollten besser im Inland verwendet werden. Nicht einmal unter den Neos-Wählern finden die Hilfszahlungen noch eine Mehrheit. Nur 44 Prozent sind dafür.

Weiterlesen auf heute.at

+++

Regierung hält sich 500 Propagandisten

Die österreichische Bundesregierung kämpft offiziell gegen Desinformation und lobt sich selbst für Kosteneffizienz. Zugleich hat sie fast 500 Personen für Regierungspropaganda angestellt.

Fast 500 Personen arbeiten allein im Bundeskanzleramt und in den Bundesministerien (im weiteren Sinne) für Öffentlichkeitsarbeit – also PR, Kommunikation, Social-Media-Management und Message Control. Inklusive Kabinettsmitarbeiter ergibt das rund 498 Stellen, die primär dem Image und der Darstellung der Regierung dienen. Ein riesiger Medienapparat, der auch gegen die angebliche „Desinformation“ kämpfen soll. Das funktioniert, wenn man glaubt, dass die Regierung die einzige Quelle der Wahrheit ist.

„Glauben Sie niemandem außer der Regierung“, erklärte die damalige Premierministerin Jacinda Ardern während der Covid-Lockdowns. So dürfte sich auch Österreichs Regierung aufgestellt haben und betreibt entsprechend den größten Medienapparat des Landes.

Weiterlesen auf tkp.at

+++ REALSATIRE +++

Versuchen wir einmal der Logik zu folgen: Als geimpfter Erwachsener hatte man ein geringeres Sterberisiko, ist dann aber trotzdem gestorben?

Hier geht’s zu den Short News von gestern.



Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.

Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung