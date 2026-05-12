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Gott sei Dank ist die ultimative Eskalation rund um die russische Siegesfeier durch die Intervention Donald Trumps ausgeblieben!

Von FRANZ FERDINAND | Eigentlich sollte für die Politiker des Wertewestens eine Teilnahme an der Siegesfeier in Moskau am 9. Mai ein regelmäßiger Pflichttermin sein, wenn man den stets zur Schau getragenen Antinazismus der westlichen Eliten wirklich ernst nehmen würde, war es doch die Sowjetunion, die die Hauptlast des Kampfes gegen Hitler-Deutschland trug. Tatsächlich kamen in der Vergangenheit solche Besuche nur in Ausnahmefällen vor!

Insbesondere wäre den Opfern zu gedenken, die die Sowjetunion erlitt, nämlich etwa 27 Millionen Tote, wovon mehr als die Hälfte Zivilisten waren, die vielfach bestialisch ermordet wurden!

Warum gedenkt man nicht allen Opfern?

Bei den Naziverbrechen-Gedenken wird ausschließlich der jüdischen Opfer gedacht. Die viel größere Anzahl russischer Opfer wird grundsätzlich ausgeblendet. Diese Ungleichbehandlung der Opfer ermöglicht es dem Staat Israel heutzutage einen Krieg vom Zaun zu brechen, der die gesamte Weltwirtschaft erschüttert, während hingegen nicht akzeptiert wird, dass Russland seine Sicherheitsinteressen in der Ukraine wahrt!

Gäbe es in Hinblick auf die russischen Opfer ein ähnliches Schuldeingeständnis wie gegenüber den Juden, wäre die de facto Kriegsbeteiligung Deutschlands gegen Russland in der Ukraine völlig unmöglich, noch dazu wo Russland durch die Ermöglichung der deutschen Wiedervereinigung, Deutschland offensichtlich verziehen hatte! Den meisten Russen wird heutzutage dieser Großmut als Fehler vorkommen und man kann nicht davon ausgehen, dass dies ein weiteres Mal passiert.

Will die EU Hitlers Appetit auf Russland neu aufleben lassen?

Noch dazu wird die Politik der EU gegen Russland von ganz den gleichen Motiven getrieben, wie dereinst von Adolf Hitler. Es geht einfach um die Unterwerfung Russlands, um die Installierung einer EU-hörigen Regierung, die eine Ausbeutung Russlands sowie seinerzeit unter Boris Yelzin ermöglicht. Natürlich will man nicht denselben Fehler wie Hitler oder Napoleon machen und sich in den endlosen Weiten Russlands verrennen. Obendrein ist Russland heute eine überlegene Atommacht und ein direkter Angriffskrieg gegen Russland muss zwangsläufig in einem Desaster enden. Man lässt vielmehr Andere für sich kämpfen. Heute ist es die Ukraine, morgen Armenien, usw. usf. Man hofft dadurch, Russland zu destabilisieren und so eine EU-hörige Bande in Moskau an die Regierung zu bringen, obwohl eine ähnliche Strategie im Iran gerade krachend gescheitert ist.

Russische Rohstoffe wären Rettungsanker für westliche Pleite-Staaten

Für die bankrotte EU ist die Kontrolle über die russischen Rohstoffreserven die einzige Hoffnung, der sicheren Pleite und dem sicheren Zusammenbruch des gesamten EU-Gebildes zu entgehen. Auf diese Weise könnten sich die geisteskranken EU-Eliten noch eine Weile über Wasser halten und ihre desaströse Politik eine Zeit lang weiterführen!

Nur so kann man weiter weltweit Sozialschmarotzer anziehen, die dann möglichst schnell eingebürgert werden, damit sie die Verbrecher, die sie hereingeholt haben, bei Wahlen an der Macht halten. Die autochthone Bevölkerung wird dann wegen der Kinderlosigkeit verursacht durch Wokeness und dem LGBTQ-Schwachsinn, sowieso verschwinden. Irgendwann wird dann aus Europa ein Kalifat werden, aber bis dahin, haben all die Verbrecher, die uns in den Untergang leiten, ihre Schäfchen ins Trockene gebracht. So scheint es zumindest der Plan „unserer“ Eliten zu sein.



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