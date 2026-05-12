Brüssels grüne Planwirtschaft

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Die Europäische Zentralbank transformiert sich unter Frank Elderson endgültig zur obersten Klimabehörde des Kontinents. Was als technokratisches Risikomanagement getarnt wird, entpuppt sich als der finale Frontalangriff auf die wirtschaftliche Freiheit und das neutrale Geldwertversprechen.

Wie die EZB ihr Mandat für die Klimaideologie opfert

In Frankfurt vollzieht sich derzeit ein stiller Putsch gegen die Grundfesten der europäischen Währungsordnung. Während die Inflationsraten durch geopolitische Verwerfungen erneut unter Druck geraten, widmet sich das Direktoriumsmitglied Frank Elderson mit einem beinahe missionarischen Eifer der „grünen“ Transformation der Geldpolitik. In seinen jüngsten Auftritten Ende April 2026, etwa gegenüber dem NRC und Econostream, verteidigte er diesen Kurs als rein mandatsgetrieben. Doch die rhetorische Nebelkerze vom „Risikomanagement“ kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die EZB ihr Kernversprechen der Preisstabilität faktisch einem ideologischen Fernziel unterordnet: dem EU-Green-Deal.

Die Erosion der Preisstabilität: Eldersons Angriff auf das EZB-Mandat

Eldersons Argumentation, wonach Preisstabilität ohne die Berücksichtigung von „Naturrisiken“ nicht mehr gewährleistet werden könne, ist ein semantischer Trick zur Machtexpansion. Wenn eine Notenbank beginnt, Wetterdaten und Biodiversitätsverluste zur primären Richtschnur ihrer Politik zu machen, verlässt sie das Feld der neutralen Ökonomie. Elderson ging sogar so weit, in einem im April 2026 veröffentlichten Gastbeitrag in der Financial Times die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern als ein zentrales Inflationsrisiko darzustellen. Mit dieser Konstruktion der „fossilen Inflation“ schafft er die moralische und regulatorische Grundlage, um konventionelle Energieträger systematisch aus dem Finanzkreislauf zu drängen. Die Botschaft an die Industrie ist klar: Wer nicht transformiert, wird finanziell hingerichtet.

Fossile Inflation: Ein semantischer Trick zur Deindustrialisierung

Besonders alarmierend ist der aktuelle Vorstoß in der Bankenaufsicht, der weit über die bisherigen CO2-Ziele hinausgeht. Die EZB fordert die Institute zunehmend auf, auch „Biodiversitätsverluste“ systematisch in ihre Risikoanalysen und Kreditprüfungen einzubeziehen. Banken sollen nun physische Risiken – wie etwa die Hochwassergefahr für Immobilien oder die Bodenbeschaffenheit für landwirtschaftliche Betriebe – verstärkt in ihre Risikomodelle und Kapitalplanung integrieren. Dies ist nichts Geringeres als eine Schattenplanwirtschaft im digitalen Gewand. Nicht mehr Angebot, Nachfrage oder die tatsächliche Bonität eines Unternehmers entscheiden über den Kapitalfluss, sondern die algorithmische Übereinstimmung mit Brüsseler Klimavorgaben. Wer in der falschen Region baut oder ein vermeintlich „naturkritisches“ Produkt herstellt, wird durch künstlich erhöhte Risikoaufschläge finanziell ausgetrocknet.

Biologische Kreditsteuerung: Die Bankenaufsicht als Vollstrecker der Planwirtschaft

Diese Fixierung auf grüne Modelle offenbart eine gefährliche Realitätsverweigerung gegenüber den tatsächlichen Gefahren für unsere Währung. Während Elderson und seine Mitstreiter im Frankfurter Elfenbeinturm Naturrisiken für das Jahr 2050 modellieren, treibt der aktuelle Nahost-Konflikt die Energiepreise im Hier und Jetzt nach oben. Marktbeobachter weisen darauf hin, dass die zunehmende Fokussierung auf langfristige Klimarisiken die Reaktionsfähigkeit auf klassische Angebotsschocks erschweren könnte. Anstatt die Kaufkraft durch eine straffe, auf Fakten basierende Geldpolitik zu schützen, wird die Bilanzsumme als politischer Hebel zur Umgestaltung der Industrie missbraucht. Die EZB handelt nicht mehr als Schiedsrichter des Geldes, sondern als aktiver Spieler in einem globalen Umverteilungsprojekt.

Ideologie gegen Realität: Wenn grüne Träume an der Zapfsäule scheitern

Damit wird die EZB zum willfährigen Vollstrecker einer Industriepolitik, die den europäischen Standort im globalen Wettbewerb massiv schwächt. Während die USA und Asien auf Kosteneffizienz und strategische Versorgungssicherheit setzen, bürdet Elderson der europäischen Wirtschaft einen regulatorischen Rucksack auf, der Investitionen zunehmend unmöglich macht. Der Mittelstand, das Rückgrat unserer Wirtschaft, wird durch uferlose ESG-Reporting-Pflichten und künstlich verteuerte Kreditkonditionen in ein Korsett gezwungen, das keine unternehmerische Freiheit mehr lässt. Der „Staat im Staate“, den Elderson in Frankfurt errichtet, operiert weitgehend ohne parlamentarische Kontrolle und demokratische Legitimation.

Wenn die Währungshüter anfangen, die Welt zu retten, statt den Euro stabil zu halten, steht das gesamte System vor dem Kollaps. Die Transformation der EZB zur Klimapolizei ist ein Angriff auf das Vertrauen in unser Geld. Eine Zentralbank muss politisch neutral und ihrem einzigen Auftrag verpflichtet sein: der Kaufkraftsicherung. Wer eine planwirtschaftliche Transformation der Gesellschaft will, sollte dies dem Wähler offen sagen – und sich nicht hinter dem technokratischen Deckmantel der „Naturrisiko-Vorsorge“ verstecken. Der Weg, den Elderson beschreitet, führt geradewegs in die Deindustrialisierung Europas.

Dieser Beitrag erschien auf ZURZEIT (A.R.), unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION



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