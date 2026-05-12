Rheinmetall und Telekom entwickeln Anti-Drohnen-Abwehrschirm

+ Venezuela bald 51. Bundesstaat der USA? + Starmer in der Sackgasse: Jetzt sollen ihm mehrere Minister den Rücktritt nahegelegt haben + Moslems übernehmen Stadtregierung in Birmingham, UK + Nordkoreas Diktator plant bei seiner Ermordung nuklearen Vergeltungsschlag + Muslime bedrohen Mitschüler + Elektroautos verkommen in China zum Wegwerfprodukt

+++

Venezuela bald 51. Bundesstaat der USA?

US-Präsident Donald Trump soll laut mehreren US-Medien erklärt haben, er ziehe eine Aufnahme Venezuelas als „51. Bundesstaat“ der Vereinigten Staaten „ernsthaft in Betracht“. Hintergrund sind die jüngsten Entwicklungen nach dem Sturz von Nicolás Maduro sowie Venezuelas enorme Ölreserven.

Laut Fox News sagte Trump zudem, „Venezuela liebt Trump“ und verwies auf angeblich 40 Billionen Dollar an Öl im Land. Die Aussagen sorgen international für Aufmerksamkeit, nachdem Trump zuletzt bereits mehrfach mit ähnlichen Aussagen über Kanada und andere Regionen Schlagzeilen gemacht hatte. Via nypost.com

+++

Starmer in der Sackgasse: Jetzt sollen ihm mehrere Minister den Rücktritt nahegelegt haben

Für den britischen Premierminister Keir Starmer wird die Luft in der Downing Street immer dünner. Laut Medienberichten sollen mehrere ranghohe Minister dem Premier einen Rücktritt nahegelegt haben.

Nach Labours desaströsem Wahlergebnis am vergangenen Donnerstag wächst der Druck auf Keir Starmer weiter. Mehrere hochrangige Regierungsmitglieder sollen dem Premierminister Medienberichten zufolge inzwischen nahegelegt haben, sein Amt aufzugeben. Nach Informationen der Times wollen vier Minister – darunter Innenministerin Shabana Mahmood und Außenministerin Yvette Cooper – Starmer voraussichtlich am Dienstagvormittag im Kabinett zum Rücktritt auffordern.

Die Stimmung in der Downing Street 10 kippt zunehmend, denn Premierminister Starmer gerät ins Kreuzfeuer seiner eigenen Partei. Mittlerweile haben 78 Labour-Abgeordnete den Premierminister dazu aufgefordert, zurückzutreten. 81 Stimmen werden benötigt, um eine Anfechtung des Parteivorsitzes zu initiieren. Weiterlesen auf apollo-news.net

+++

Moslems übernehmen Stadtregierung in Birmingham, UK

Unterdessen wurden in Birmingham, Großbritannien, 13 unabhängige muslimische Stadträte wurden gewählt, die nun die zweitgrößte Stadt Englands regieren sollen – fast ausschließlich Pakistaner.

Man beachte, dass keine einzige Frau zu sehen ist, die mitfeiert.

Keir Starmer sagt, dies seien nun die Gesichter des modernen Großbritanniens – das auf dem Weg ist, ein von der Scharia regierter, überwiegend muslimischer Staat zu werden.

🚨🇬🇧 Meanwhile in Birmingham, UK 13 Independent Muslim Councillors were just elected to Govern Englands second largest City – mostly all Pakistani. Note how that isn’t a single Woman celebrating in sight. Keir Starmer says these are now the faces of modern Britain – which… pic.twitter.com/RYC6F6UvjQ — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) May 10, 2026

Frisch gewählter pakistanischer Stadtrat reitet nach seinem Wahlsieg durch die Straßen seines Wahlkreises

Man kann tatsächlich kaum glauben, dass dies jetzt das moderne England sein soll.

🇬🇧 WATCH: MEANWHILE IN ENGLAND A newly elected councillor celebrates through the streets of his constituency after victory. I genuinely cannot believe this is modern England. pic.twitter.com/fmYqyUFqWr — British Intel (@TheBritishIntel) May 10, 2026

+++

Nordkoreas Diktator plant bei seiner Ermordung nuklearen Vergeltungsschlag

Diktator Kim Jong-un hat Nordkoreas Verfassung dahingehend geändert, dass ein nuklearer Vergeltungsschlag automatisch ausgelöst werden soll, sofern er durch einen ausländischen Militärschlag getötet wird.

Dies berichtet The Telegraph. Anlass dieser Verfassungsänderung: Die Ermordung des Obersten Führers des Iran, Ali Chamenei, im Zuge der jüngsten Angriffe der USA und Israels. Via weltwoche.de

+++

Rheinmetall und Telekom entwickeln Anti-Drohnen-Abwehrschirm

Der Rüstungskonzern Rheinmetall übt den Schulterschluss mit der Deutschen Telekom, um gemeinsam feindliche Drohnen und Cyberangriffe abzuwehren. Ein entsprechendes Entwicklungsvorhaben für einen Drohnen-Schutzschild gaben die beiden Firmen bekannt. Es ist noch in einem frühen Stadium. (…)

Die Telekom erforscht mit der Hamburger Bundeswehr-Universität, wie sich solche Drohnen finden lassen. Hierfür wird das Mobilfunknetz selbst zu einer Art Radar, das bestimmte Auffälligkeiten im Datenverkehr erfasst. Dadurch wiederum sollen die Drohnen frühzeitig erkannt werden. Diese neue Art der Abwehr von Mobilfunk-Drohnen soll ebenfalls in das Gemeinschaftsvorhaben der Telekom und von Rheinmetall einfließen. Via epochtimes.de

+++

Muslime bedrohen Mitschüler – deutsche Schüler werden übelst von moslemischen Kindern gemobbt

Während wir immer noch Demos gegen rechts erleben, werden deutsche Schüler nicht nur in Hamburg, sondern deutschlandweit Opfer von oft muslimischen Anfeindungen. Man fragt sich wirklich, warum heute noch zu Demos gegen rechts gegangen wird, wenn Kinder an Schulen solche Zustände erleben.

In der Reportage wird klar aufgezeigt, dass gerade jüdische und christliche Kinder unter Druck gesetzt werden zu konvertieren, dass sie angefeindet werden, wenn sie Schweinefleisch essen, und dass Ausgrenzung und Mobbing immer mehr zunehmen.

Dabei sieht man, dass die Migration, wie wir sie aktuell in Deutschland erleben, fatal ist und viele negative Folgen mit sich bringt.

Ein jüdisches Mädchen soll von einer muslimischen Freundesgruppe bedroht worden

„man werde sie ins KZ bringen und töten“.

Ein deutscher Junge, der auf einem Spielplatz gefragt wurde, ob er Schweinefleisch esse, sei von einer gleichaltrigen Gruppe bedroht worden

„man werde ihn Kopfüber aufhängen und ausbluten lassen“.

Während wir immer noch Demos gegen rechts erleben, werden deutsche Schüler nicht nur in Hamburg, sondern deutschlandweit Opfer von oft muslimischen Anfeindungen. Man fragt sich wirklich, warum heute noch zu Demos gegen rechts gegangen wird, wenn Kinder an Schulen solche Zustände… pic.twitter.com/TpN07pDOoz — Alex (@libertas_HH) May 11, 2026

+++

Elektroautos verkommen in China zum Wegwerfprodukt

Chinesen wollen neueste Technik wie beim Smartphone – Elektroautos werden zum Wegwerfprodukt mit massiven Folgen für die Umwelt (…)

Das Wort Wegwerfprodukt beschreibt vor allem eine wirtschaftliche Fehlentwicklung. Viele Fahrzeuge sind nicht defekt, jedoch verlieren sie durch neue Modellgenerationen rasch ihre Attraktivität. Deshalb sinkt der Anreiz, sie lange weiterzufahren. (…)

Kurze Nutzungszeiten schwächen den Klimavorteil. Ein Elektroauto muss ausreichend lange fahren, damit Produktion und Akkuherstellung ins Gewicht fallen. Wird es früh ersetzt, steigen Ressourcenverbrauch und Emissionen pro Nutzungsjahr.

Via blackout-news.de

+++ SATIRE +++

+++

Hier geht’s zu den Short News von gestern.



Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier. x