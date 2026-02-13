EU-Parlament Abstimmung: Schwangerschaft nicht nur für Frauen möglich

+ Trump beendet den Klima- und CO₂-Schwindel + Frankreich setzt voll auf Atomkraft und drosselt den Ausbau der Erneuerbaren + Justizskandal in Berlin: Verurteilter afghanischer Vergewaltiger wieder auf freiem Fuß + Kapitalmarktunion und Eurobonds sollen Euro-Schuldenclub liquide halten + Transgender Attentäter von Kanada mit schwerer Psychose +
Trump beendet den Klima- und CO₂-Schwindel
In einer bahnbrechenden Ankündigung hebt Präsident Trump die aus der Hussein-Ära stammende Regulierung von Treibhausgasen aus Kraftwerken und Autos auf – damit sollen die Amerikaner 1,3 Billionen Dollar einsparen.
Die „mit Abstand größte Deregulierung in der amerikanischen Geschichte“.
„Hussein Obama hat fossile Brennstoffe wie Öl, Gas und andere Dinge, die Fabriken am Laufen halten, als BEDROHUNG für Gesundheit und Wohlbefinden eingestuft!“ Die Gefährdungsfeststellung wurde offiziell aufgehoben.
„Sie bekommen ein besseres Auto, ein Auto, das besser funktioniert, für WENIGER GELD!“
Sechs neue Reaktoren: Frankreich setzt voll auf Atomkraft und drosselt den Ausbau der Erneuerbaren
Statt auf Wind- und Solarenergie zu setzen, plant Frankreich sechs weitere Atomreaktoren. Bereits Anfang der Woche führte Präsident Macron den Stromausfall in Spanien auf die Erneuerbaren zurück.
Frankreich setzt in seiner Energiepolitik auf einen Kurswechsel: Statt die Bedeutung der Kernkraft schrittweise zu verringern, soll die Atomstromproduktion in den kommenden Jahren wieder zulegen. In der neuen nationalen Energiestrategie macht die Regierung deutlich, dass sie Kernkraft als Rückgrat der Energieversorgung betrachtet. Gleichzeitig wird der geplante Ausbau der erneuerbaren Energien deutlich gedrosselt.
Nach Regierungsangaben ist die Errichtung von sechs neuen Kernreaktoren geplant. Der erste Neubau ist am Standort Penly am Ärmelkanal vorgesehen und könnte nach derzeitigem Zeitplan 2038 ans Netz gehen. Zusätzlich hält sich die Regierung die Möglichkeit offen, zu einem späteren Zeitpunkt acht weitere Reaktoren in Auftrag zu geben. Alle neuen Reaktoren sollen an bestehenden Kraftwerksstandorten errichtet und in die dortige Infrastruktur eingebunden werden. Weiterlesen auf apollo-news.net
Das Europäische Parlament stimmt darüber ab, ob nur biologische Frauen schwanger werden können
- 233 lehnen die Feststellung ab,
- 200 stimmen den Fakten zu,
- 107 Feiglinge enthalten sich
Ich kann in Zukunft also den Tatsachenbeweis führen, dass zumindest 233 Geistesgestörte im Europäischen Parlament sitzen, die biologische Fakten leugnen.
— Gerald markel (@MarkelGerald) February 13, 2026
Justizskandal in Berlin: Verurteilter afghanischer Vergewaltiger wieder auf freiem Fuß
In Berlin ereignete sich ein Fall, der das Vertrauen in die Justiz erneut erschüttert: Ein brutaler, mehrfach verurteilter Vergewaltiger läuft wieder frei herum – wegen eines Formfehlers.
Das Urteil von fast acht Jahren Haft steht, die Gefährlichkeit des Täters bleibt unbestritten, doch das Opfer muss nun erneut um sein Leben fürchten. Wieder einmal wird der Schutz des Täters über den Schutz des Opfers gestellt.
Nach einem Bericht des “Tagesspiegel” wurde der Afghane Mahmood D. (27) im Juni 2025 vom Landgericht Berlin zu einer Haftstrafe von sieben Jahren und neun Monaten verurteilt. Doch nun läuft der gefährliche Vergewaltiger wieder frei durch Berlin. Grund: Der Vorsitzende Richter hat nach der Urteilsverkündung kein Verhandlungsprotokoll verfasst, dadurch konnte das schriftliche Urteil den Verteidigern nicht rechtswirksam zugestellt werden. Weiterlesen auf report24.news
Ukraine-Kontaktgruppe erhöht Militärhilfe für 2026 auf 35 Milliarden Euro
Das teilte der britische Verteidigungsminister John Healey nach einem Treffen der Gruppe mit. Die 35 Milliarden Euro setzen sich nach Angaben aus NATO-Kreisen aus bereits angekündigten und neuen Beiträgen zusammen. Wie viel neue Zusagen nun gemacht wurden, ist bislang unklar.
Zugleich stellte Verteidigungsminister Boris Pistorius der Ukraine die Lieferung von fünf weiteren PAC-3-Abfangraketen in Aussicht. Die Zusage sei jedoch an die Bedingung geknüpft, dass andere Länder insgesamt 30 dieser Flugkörper spenden, sagte er. Deutschland werde sich zudem an einem Projekt zum Schutz von Großstädten in der Ukraine beteiligen. Via @ostnews_faktencheck!
Kapitalmarktunion und Eurobonds sollen Euro-Schuldenclub liquide halten
Der Bundesfinanzminister ist in diesen Tagen ein viel beschäftigter Mann. Zu den Kernaufgaben von Lars Klingbeil zählt die Distribution eines für deutsche Verhältnisse gigantischen Kreditvolumens in die von der Bundesregierung präferierten Kanäle.
Zusätzliche 50 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen müssen Jahr für Jahr in die Kanäle der Ökowirtschaft wie auch der Rüstungsproduktion gelenkt werden.
[…]
In Wahrheit geht es auch nicht primär um die Finanzierung von Unternehmensinvestitionen. Es geht darum, Kapital vom privaten Sektor in den Staatsapparat umzulenken. In Brüssel und in den EU-Hauptstädten spürt man den fiskalischen und ökonomischen Druck aus Washington (…)
In Washington rechnet man im Grunde mit der Fragmentierung der Eurozone – und damit der Europäischen Union. Den Sprengsatz dazu, so die Erwartung, werden sich die Europäer selbst ins Fundament legen. Mit Eurobonds würden sie ihn eigenhändig an die Stützpfeiler der EU montieren. Und Lunten, um diese Sprengladung zu zünden, finden sich in nahezu allen Hauptstädten der Europäischen Union. Via tichyseinblick.de
Schicksalsjahr: Konzern in der Krise: Wie geht es weiter bei VW?
Sinkende Absatzzahlen, Konkurrenz aus China, Probleme bei der E-Wende: Bei Volkswagen könnte 2026 zum Schicksalsjahr werden.
Und doch sind über dem Stammwerk in Wolfsburg und den anderen VW-Standorten dunkle Wolken aufgezogen. Der Hersteller steckt in der Krise, Werksschließungen und Massenentlassungen stehen zur Disposition. Der Grund: Die Autos verkaufen sich nicht mehr so gut wie früher.
Weiterlesen auf krone.at
Transgender Attentäter von Kanada mit schwerer Psychose
Das ist der Täter von Kanada. Sein Name ist Jesse. Er hat gestern 8 unschuldige Menschen erschossen, darunter seine Mutter, seinen Stiefbruder, eine Lehrerin und mehrere Kinder. Zahlreiche Menschen wurden verletzt.
Jesse soll im Alter von 12 angefangen haben, sich als Mädchen zu identifizieren. Doch statt Jesse zu helfen, ihn psychologisch aufzufangen, sich so zu akzeptieren, wie er ist und seine eigentlichen Probleme anzugehen, wurde er mit gegengeschlechtlichen Hormonen behandelt. Eine Behandlung, deren Konsequenzen wir noch kaum absehen können und die immer wieder schwere Psychosen auslöst. Mutter, Regierung, Medien…sie alle tragen Schuld.
Denn man wusste, dass Jesse psychisch krank und gestört war und eine Gefahr für sich und andere darstellte. Trotzdem ließen sie ihn frei herumlaufen, bestärkten ihn in seinen Wahnvorstellungen und vergifteten absichtlich seinen Geist und Körper.
Und statt diese Fehler einzusehen, das Thema endlich kritisch aufzuarbeiten, gaslightet man uns weiter und spricht in der Presse von einer „Frau“, die diese Tat begangen hat.
Absolut gestört was hier abgeht.
— Anabel Schunke (@ainyrockstar) February 12, 2026
Wadephul erklärt UN-Berichterstatterin Francesca Albanese wegen Israel-Äußerungen für unhaltbar
Nach Aussagen über einen „gemeinsamen Feind“ der Menschheit gerät UN-Berichterstatterin Albanese international in die Kritik. Außenminister Wadephul erklärt sie für unhaltbar.
BERLIN – Der Druck auf die UN-Sonderberichterstatterin für die palästinensischen Gebiete, Francesca Albanese, hat sich nach einem Auftritt beim katarischen Nachrichtensender Al Jazeera deutlich verschärft. Deutschlands Außenminister Johann Wadephul (CDU) und sein französischer Amtskollege Jean-Noël Barrot fordern ihren Rücktritt.
Auslöser ist ein Auftritt am vergangenen Wochenende. Albanese trat dort gemeinsam mit hochrangigen Funktionären der Hamas auf und sprach in ihrem Redebeitrag von einem „gemeinsamen Feind“. Weiterlesen auf jungefreiheit.de
Die Linke wendet sich an ihr neues Wahlvolk
„Deine Stimme“ in 14 verschiedenen Sprachen. Auf die deutsche Version wird bereits verzichtet.
Die Linke wendet sich an ihr neues Wahlvolk.
