Windrad-Kritiker werden von Politiker als „Putinfreunde“ diffamiert

Symboldbild windräder in Landschaft | Bild: imago / Jochen Tack

Die Zeit, in der Don Quijote gegen Windmühlen gekämpft hat, ist vorbei. Aktuell wird dieser Kampf von seriösen und gebildeten Kritikern aller Gesellschaftsschichten geführt. Und das nicht ohne Grund.

Wie allgemein bekannt gibt es berechtigte Bedenken gegen den planlosen Ausbau der Windenergie-Struktur, da diese auch viele Schattenseiten hat. Dazu zählen beispielsweise die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, die Beeinflussung des Mikroklimas, die Dezimierung von Vögeln und Fledermäusen, aber auch die Kornterminierung des Bodens durch Abrieb. Somit gibt es viele negative Einflüsse für Mensch und Tier sowie für Landwirtschaft und Tourismus.

Vom Windkraftkritiker zum Putin-Freund

Besonders im österreichischen Weinviertel gehen die Wogen immer wieder hoch, da sich viele Menschen mit der politischen Entscheidung nicht abfinden möchten. In diesem Zusammenhang bezeichnete der niederösterreichische ÖVP-Landtagspräsident Karl Wilfing Kritiker der Windräder als „Putinfreunde”.

Wilfing gegenüber der Kronen-Zeitung wörtlich:

„ … Putinfreunde wünschen sich das Erdgas.“

Ja, ja, der böse Putin, der uns seit dem Terroranschlag unserer „Freunde“ auf die Nord-Stream-Pipelines ohnehin kein Gas mehr liefern darf, muss also selbst für derart absurde Argumentationen herhalten. Wäre da nicht „Trump-Freund” oder „Araber-Freund” angebrachter, denn die beliefern Europa aktuell mit Gas?

Diese Aussage zeigt deutlich wie verwirrt österreichischen Politiker der Partei der Verlierer-Koalition bereits sind, welche geopolitische Diskussionen einbringen, selbst wenn es um die Politik auf Gemeindeebene geht.

Es bleibt zu hoffen, dass solche „Leuchten” der Österreichischen Volkspartei keinen direkten Einfluss auf die Außen- und Sicherheitspolitik ihres Landes ausüben.



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