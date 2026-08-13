Immer mehr junge Deutsche verweigern den Wehrdienst

Trump kippt Impfvorschrift für US-Kinder – Mediziner laufen Sturm + «Sánchez, tritt zurück»: Tausende Menschen demonstrieren in Ceuta gegen die Regierung + Sonnenfinsternis löst Massenansturm in Europa aus + Rumänien fährt Atomkraftwerk komplett herunter + 14 Faustschläge, 40 Asthiebe – Syrer wegen brutalen Mordes an Freundin angeklagt

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Trump kippt Impfvorschrift für US-Kinder – Mediziner laufen Sturm

Ein historischer Einschnitt in der amerikanischen Gesundheitspolitik: US-Präsident Donald Trump hat eine Executive Order unterzeichnet, die die Zahl der für Kinder empfohlenen Impfungen drastisch reduziert und die Kombi-Impfung gegen Masern, Mumps und Röteln aufsplitten soll. Ärzteverbände und Wissenschaftler reagieren alarmiert.

Von 18 auf 11 Impfungen

Am Montag unterzeichnete Trump im Oval Office die Order mit dem Titel „Gold Standard Childhood Vaccine Recommendations“, wie aus dem offiziellen, auf der Website des Weißen Hauses veröffentlichten Erlass hervorgeht. Die Zahl der für alle Kinder pauschal empfohlenen Impfungen sinkt damit von 18, wie sie die US-Gesundheitsbehörde CDC 2024 noch vorsah, auf 11. Impfungen etwa gegen Hepatitis, Grippe, Rotaviren, Meningokokken und Covid-19 werden künftig nicht mehr generell empfohlen, sondern der individuellen Entscheidung zwischen Eltern und Arzt überlassen. Weiterlesen auf exxtra24.at

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«Sánchez, tritt zurück»: Tausende Menschen demonstrieren in Ceuta gegen die Regierung

Tausende Einwohner der spanischen Exklave Ceuta haben gegen das Krisenmanagement der Zentralregierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez protestiert. Dies berichtet Euronews. Die Veranstalter sprachen von mehr als 10.000 Teilnehmern, die Policía Nacional zählte rund 5000 Menschen.

Die Kundgebung folgte auf die Ankunft von nach Angaben der Organisatoren mehr als 70.000 Migranten über den Wasserweg innerhalb einer Woche. Auf der Plaza de la Constitución riefen Demonstranten unter anderem «Sánchez, tritt zurück», «Ceuta gehört zu Spanien» und «Abschiebung der Illegalen». Zahlreiche Teilnehmer schwenkten spanische und Ceuta-Fahnen. Via weltwoche.de

Es wird nach dem Massenansturm auf Ceuta der Ruf nach einem Migranten-Haftzentrum immer lauter. Tausende Migranten sollen nach dem massiven Zustrom aus Marokko noch immer in Ceuta ausharren. Der konservative Regierungschef der spanischen Exklave fordert nun ein eigenes Haftzentrum für Ausreisepflichtige. Gleichzeitig wächst der Streit zwischen Madrid und den Regionen über den Umgang mit unbegleiteten Minderjährigen.

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Sonnenfinsternis löst Massenansturm in Europa aus

Zum ersten Mal seit 1905 verschwand die Sonne über Spanien komplett hinter dem Mond – Millionen Menschen verfolgten das Naturschauspiel. In Berlin musste die Polizei sogar anrücken, um die Besuchermassen vor einem Planetarium zu bändigen.

Ein Jahrhundert-Ereignis direkt über den Köpfen Europas: Am Mittwochabend verfolgten bei zumeist klarem Wetter Millionen Menschen, wie sich der Mond vor die Sonne schob. Der Kernschatten zog von der Nordpolarregion über Grönland und Island bis nach Spanien und in den äußersten Nordosten Portugals, ehe die totale Sonnenfinsternis kurz nach 20.30 Uhr im Mittelmeer endete.

Besonders Spanien stand im Zentrum des Spektakels. Dort verschwand die Sonne zum ersten Mal seit 1905 komplett hinter dem Mond – für eine Minute und 18 Sekunden wurde der Tag zur Nacht. Los ging es um 20.27 Uhr und 41 Sekunden in A Coruña im Nordwesten des Landes, der letzte Beobachtungspunkt an Land war die kleine Insel Formentera südlich von Ibiza. Weiterlesen auf exxpress.at

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Rumänien fährt Atomkraftwerk komplett herunter

Wegen des Niedrigwassers der Donau soll das einzige Atomkraftwerk Rumäniens vollständig heruntergefahren werden: Das hat das Energieministerium angekündigt. Ende Juli war schon der erste der beiden Reaktoren heruntergefahren worden.

Ohne das Wasser der Donau kann das Kraftwerk nicht gekühlt werden. Es produziert ein Fünftel des Stroms in Rumänien. Via br.de

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Zahl mehr als verdoppelt: Immer mehr verweigern den Wehrdienst

Immer mehr junge Menschen in Deutschland sagen NEIN zum Wehrdienst. Die Zahl der Verweigerer hat sich in den ersten sieben Monaten des Jahres im Vergleich zum gesamten Vorjahr mehr als verdoppelt. (…)

Hintergrund: Seit dem 1. Januar gilt in Deutschland der neue Wehrdienst. Männer werden kurz nach ihrem 18. Geburtstag angeschrieben, sie müssen einen Fragebogen ausfüllen. Damit will die Bundeswehr vorfühlen, wer dazu passt und Lust hat. Während Männer antworten müssen, ist es Frauen freigestellt. (…) Auf freiwilliger Basis soll mit dem neuen Wehrdienst die Zahl der Soldaten erhöht werden. (…)

Auch das Recht auf Kriegsdienstverweigerung ist im Grundgesetz geregelt. Dort heißt es im Artikel 4:

„Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden.“

Weiterlesen auf bild.de

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Mannheim: 14 Faustschläge, 40 Asthiebe – Syrer wegen brutalen Mordes an Freundin angeklagt

Brutales Verbrechen wegen verletzter „Ehre“: Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat Anklage wegen Mordes gegen einen 17-jährigen syrischen Staatsangehörigen erhoben.

Der Jugendliche soll im März 2026 seine 19-jährige Freundin im Käfertaler Wald brutal – mit Dutzenden Faustschlägen und mindestens 40 Asthieben auf Kopf und Hals – getötet haben. Das Landgericht Mannheim entscheidet nun über die Zulassung der Anklage.

Nach den Ermittlungen der Behörde führten der Beschuldigte und die junge Frau seit März 2025 eine Beziehung. Diese sei im Frühjahr 2026 zunehmend von gegenseitigem Misstrauen und Eifersucht geprägt gewesen. Der 17-Jährige soll vermutet haben, dass ihm die 19-Jährige untreu gewesen sei. Zugleich habe er sich durch verschiedene Äußerungen der Frau in seiner „Ehre“ verletzt gefühlt. Nachdem sie ihm zum wiederholten Male mitgeteilt habe, dass sie die Beziehung beenden wolle, soll er Anfang März den Entschluss gefasst haben, sie zu töten. Bereits Ende Februar hatte die Frau einen „körperlichen Übergriff“ durch den Jugendlichen bei der Polizei angezeigt. Weiterlesen auf report24.news

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Mehr Einbürgerungen in Österreich

Deutlich mehr Einbürgerungen: 13.700 Personen haben im ersten Halbjahr die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten – um 17 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Das teilt die Statistik Austria mit. Die meisten Einbürgerungen in Österreich gab es in Wien (3.333). Etwa 3.950 der Eingebürgerten leben im Ausland, viele davon sind Nachkommen von NS-Verfolgten.

Bei den Neo-Österreicher:innen kamen die meisten aus Syrien, der Türkei und Afghanistan. Rund ein Drittel war unter 18 Jahre alt, mehr als ein Fünftel wurde in Österreich geboren. Via ZIB

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Corona-Aufarbeitung: „Sie haben sich alle schuldig gemacht!

„Sie haben sich alle schuldig gemacht. Und das beantwortet auch die Frage, warum wir keinen Corona-Untersuchungsausschuss haben, weil sie sich nicht gegenseitig jetzt ans Messer liefern, weil sie genau wissen, sie sind alle dran“, sagt STATEMENT-Chefredakteurin Birgitt Kelle bei NIUS Live.

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