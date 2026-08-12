Madrid erwartet neue Invasion: Urlaubssperre für Guardia Civil und Militär + China greift nach dem Gehirn + Millionen-Zoff mit Berliner Bank: So sieht es für Dieter Hallervorden aus + Migranten-Mob tobt auf den Straßen Zürichs + Dobrindts Geheimdienst-Revolution + Tierpässe und Drohnen-Überwachung wird weltweit ausgerollt

+++

China greift nach dem Gehirn – Das Rennen um den direkten Zugang zum menschlichen Denken hat begonnen

Während die Welt auf den Wettlauf um Künstliche Intelligenz blickt, zeichnet sich bereits die nächste technologische Revolution ab – und sie könnte weit tiefgreifender sein. China investiert massiv in Gehirn-Computer-Schnittstellen (Brain-Computer Interfaces, BCI) und arbeitet an Implantaten, die nach Angaben der Entwickler künftig innerhalb von nur zehn Minuten eingesetzt werden können.

Was heute noch als medizinischer Fortschritt präsentiert wird, könnte morgen zu einer der strategisch wichtigsten Technologien des 21. Jahrhunderts werden.

Offiziell dienen die Implantate dazu, Menschen mit Querschnittslähmungen, Schlaganfällen oder neurologischen Erkrankungen zu helfen. Patienten sollen Computer, Prothesen oder andere Geräte allein mit ihren Gedanken steuern können. Kaum jemand wird bestreiten, dass diese Entwicklung für Millionen Betroffene enorme Chancen eröffnet. (…)

Wer kontrolliert diese Informationen?

Neuronale Signale gehören zu den sensibelsten Daten, die ein Mensch überhaupt besitzt. Wer entscheidet, wo sie gespeichert werden, wer sie auswerten darf und wie sie vor Missbrauch geschützt werden? Mit jedem Schritt, der Gehirn und Computer enger miteinander verbindet, rücken Fragen des Datenschutzes, der Cybersicherheit und der digitalen Selbstbestimmung in den Mittelpunkt. Weiterlesen auf uncut-news.ch

+++

Vergewaltigungen, Hepatitis, Tuberkulose – jetzt warnen die Ärzte in Ceuta vor dem Ausbruch von Epidemien

In Ceuta sind weitere Vergewaltigungsfälle bekannt geworden. Doch nicht nur das: Die völlig überfüllte Universitätsklinik muss bei den Migranten neben Hepatitis auch Tuberkulose behandeln. Nun warnen die Ärzte vor dem Ausbruch von Epidemien.

Das Universitätsklinikum der spanischen Exklave Ceuta ist mit den tausenden Migranten, die sich noch immer vor Ort befinden, völlig überfordert. Mit der gleichen Besetzung müssen die Mitarbeiter in Doppelschichten 300 bis 400 Menschen mehr pro Tag behandeln. Um überhaupt alle Patienten versorgen zu können, wurden zwei Bereiche eingerichtet: einer für Spanier und einer für Migranten – darunter werden immer mehr Fälle von jungen Mädchen und Frauen bekannt, die Opfer einer Vergewaltigung geworden sein sollen.

Vor einigen Tagen war bekannt geworden, dass fünf marokkanische Mädchen unter 14 Jahren nach ihrem Grenzübertritt sexuell missbraucht worden seien (mehr dazu hier). Nun berichtet die Zeitung Libertad Digital, dass 15 Mädchen im Universitätsklinikum wegen einer Vergewaltigung behandelt werden – einige von ihnen seien marokkanischer Herkunft und unter 14 Jahre alt. (…) Neben den Vorwürfen sexueller Übergriffe gibt es auch Berichte über Tuberkulosefälle. Weiterlesen auf apollo-news.net

+++

Madrid erwartet neue Invasion: Urlaubssperre für Guardia Civil und Militär

Die spanische Regierung fährt an ihren beiden Grenzen zu Marokko die Sicherheitsmaßnahmen hoch. Die Guardia Civil hat angeordnet, in den Kommandanturen von Ceuta und Melilla bis auf Weiteres keine neuen Urlaube, Freistellungen oder sonstigen Beurlaubungen mehr zu genehmigen. (…)

Seit Tagen verbreiten sich in marokkanischen Facebook-, Instagram-, TikTok- und WhatsApp-Gruppen Aufrufe zu einem neuen Anlauf auf Ceuta am 15. August. Der katholische Feiertag Mariä Himmelfahrt wird dabei gezielt als Datum genannt. Weiterlesen auf report24.news

+++

Millionen-Zoff mit Berliner Bank: So sieht es für Dieter Hallervorden aus

Eine Berliner Bank hat Corona-Hilfen in Höhe von 2,2 Millionen Euro von Dieter Hallervorden zurückgefordert. Nun kommt die Kehrtwende. (…)

Schnelle Wende im Millionen-Streit um Dieter Hallervordens (90) Schlosspark Theater in der Hauptstadt: Die unter Staatsaufsicht der Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe stehende Investitionsbank Berlin (IBB) hebt sämtliche Rückzahlungsforderungen an die Halliwood GmbH, die das Theater betreibt, mit sofortiger Wirkung auf. Das teilt das Schlosspark Theater der AZ mit. (…) Via abendzeitung-muenchen.de

Anmerkung: Der erstaunliche Sinneswandel wirft Fragen auf. Bemerkenswert ist der Zeitpunkt: Erst kürzlich trat Hallervorden auf Einladung von CDU-Ministerpräsident Sven Schulze mit schroffen Tönen gegen die AfD im Landtagswahlkampf in Sachsen-Anhalt für die CDU auf – nachdem er zuvor mit seiner scharfen Kritik an Cancel Culture und politischer Bevormundung gerade auch unter AfD-Anhängern viel Zustimmung erhalten hatte. Kritik an Cancel Culture – und dann auf einmal eine Millionenforderung? Danach Millionenforderung gelöscht aufgrund von politischem Gesinnungswandel?

+++

Migranten-Mob tobt auf den Straßen Zürichs

Nach der Street Parade am 8. August 2026 kam es in der Nacht auf den 9. August an der Langstrasse in Zürich zu Chaos und Auseinandersetzungen, bei denen Gruppen (laut Berichten überwiegend Personen ohne festen Wohnsitz in der Schweiz, aus Ländern wie Gambia, Algerien, Tunesien u. a.) die Straßen beherrschten.

Die Polizei nahm rund 30 Personen wegen Körperverletzung, Diebstahl und weiterer Delikte fest. Das Video zeigt die nächtlichen Polizeieinsätze und das Durcheinander vor Ort.

Eines der sichersten Länder der Welt sieht jetzt aus wie ein 3. Welt-Land.

Video auf X:

Migrants just tore through the streets of Zurich after the Street Parade. Nearly 30 arrested for assault and other charges. Switzerland. One of the wealthiest, safest countries on Earth. Now looking like a third world free for all at 2 a.m. pic.twitter.com/MCAaUyDSj2 — Joey Mannarino (@JoeyMannarino) August 10, 2026

+++

Echte Spione, aktive Bombenabwehr, offensive Cyber-Missionen: Dobrindts Geheimdienst-Revolution

Mit einer umfassenden Reform des Nachrichtendienstrechts will Dobrindt den Verfassungsschutz vom reinen Beobachter zum offensiven Akteur machen.

Dobrindt zu BILD: „Die hybride Bedrohungslage, die Versuche der Destabilisierung durch Sabotage, Spionage, Cyberangriffe und verdeckte Aktionen fremder Mächte bekommen eine neue Antwort. Wir machen aus unseren Nachrichtendiensten echte Geheimdienste.“ (…)

Das darf der Verfassungsschutz bald alles

Nach dem Gesetzentwurf können die Verfassungsschützer künftig laufende Operationen von Terroristen, Saboteuren oder ausländischen Agenten stören, Informationen manipulieren, Datenverkehr umleiten oder technische Systeme gezielt beeinflussen.

Selbst das Unschädlichmachen von Tatmitteln oder der Austausch von etwa für Anschläge vorgesehenen Bomben gegen funktionsunfähige Attrappen werden ermöglicht. Auch digital erhält die Behörde völlig neue Werkzeuge. Der Verfassungsschutz soll Computer und Smartphones infiltrieren („Trojaner“), Online-Durchsuchungen durchführen und umfangreicher auf Kommunikations- und Videodaten zugreifen dürfen. Via bild.de

+++

Tierpässe und Drohnen-Überwachung wird weltweit ausgerollt

In mehreren Ländern auf verschiedenen Kontinenten schreiten verpflichtende Registrierungen von Nutztieren, digitale Identifikationen und Pässe sowie die Überwachung von Bauernhöfen und privaten Flächen mit Drohnen voran.

Afrika, Asien oder Europa: Die Begründung variiert, doch überall ist das Ergebnis dasselbe: Jedes Huhn, und jeder noch so kleine Tierbestand soll in ein zentrales Register aufgenommen werden. Argumentiert wird mit Seuchenkontrolle, Biosicherheit oder globaler Wettbewerbsfähigkeit. Und trotzdem läuft das Programm an mehreren Stellen weltweit im Gleichschritt ab: ein weltweites Bestreben, Viehbestände und Lebensmittelproduktion zu erfassen, zu kontrollieren und zu steuern. Weiterlesen auf tkp.at

+++

Hier geht’s zu den Short News von gestern.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier. Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen. Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier. x