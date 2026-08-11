+ Fauci warnte intern vor Fehlgeburten nach Covid-Impfung – öffentlich sprach er von „keinen Warnsignalen“ + Musk: Linke sind die wahren Rechten + Gates-Stiftung finanziert erstmals die Erschaffung von 16 synthetischen Viren mithilfe von KI + Völlig irre: CDU-Politiker erklärt Russland den Krieg

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Oberverwaltungsgericht bestätigt Waffenentzug bei AfD-Mitgliedern in Sachsen-Anhalt

Drei aktuelle und frühere AfD-Mitglieder wollten ihre waffenrechtlichen Erlaubnisse behalten – und scheiterten nun endgültig vor Gericht.

Das OVG Sachsen-Anhalt sieht Zweifel an ihrer „waffenrechtlichen Zuverlässigkeit“!

Rechtskräftige Beschlüsse: Mitgliedern und Unterstützern des AfD-Landesverbands Sachsen-Anhalt kann wegen ihrer Parteibindung ihre waffenrechtliche Erlaubnis entzogen werden. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) von Sachsen-Anhalt bestätigte den Widerruf der waffenrechtlichen Erlaubnis für drei aktuelle und frühere Mitglieder der vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuften Partei, wie aus am Montag in Magdeburg veröffentlichten Beschlüssen hervorgeht.

Demnach fehlt den Klägern die erforderliche waffenrechtliche Zuverlässigkeit. Das Gericht verwies dabei auf die gegen die Menschenwürde und das Demokratieprinzip gerichteten Bestrebungen des AfD-Landesverbands. Weiterlesen auf welt.de

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Fauci warnte intern vor Fehlgeburten nach Covid-Impfung – öffentlich sprach er von „keinen Warnsignalen“

Er wusste offenbar um die Risiken der Corona-Impfung – behielt sie aber für sich. Die Gefahr von Fehlgeburten wurden nur im kleinsten Kreis diskutiert – nach außen wurden auch Schwangere zur Impfung motiviert.

Es ist ein Skandal, der brisanter kaum sein könnte! Anthony Fauci, während der Corona-Pandemie der einflussreichste Gesundheitsberater der US-Regierung und Anpeitscher der amerikanischen Impfkampagne, gerät durch neu veröffentlichte Textnachrichten massiv unter Druck!

In einer SMS vom 25. Januar 2021 an die damalige CDC-Direktorin Rochelle Walensky und den US-Gesundheitsbeauftragten Vivek Murthy schrieb Fauci:

„Ich habe mich noch etwas weiter umgehört, und dabei ist ein weiterer Punkt aufgekommen, den ihr kennen solltet. Da viele Menschen nach der zweiten Dosis einen erheblichen Zytokinsturm und Fieber entwickeln, könnte dies theoretisch mit Fehlgeburten im ersten Trimester in Verbindung stehen.“ Walensky antwortete: „Das ist definitiv ein guter Punkt – insbesondere nach der zweiten Dosis.“

Weiterlesen auf nius.de

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Musk: Linke sind die wahren Rechten

Elon Musk: „Hitler war ein weit links stehender Sozialist. Deshalb sind Sozialisten Hitler. Unausweichliche Logik“Dazu teilte e: „Wir haben den größten ideologischen Betrug des 20. Jahrhunderts geschafft: Hitler in die Schublade „extreme Rechte“ zu stecken.“

„Nehmen Sie das gesamte wirtschaftliche Programm der Nazis (nicht die aus dem Kontext gerissenen Zitate):

– Kontrolle von Preisen und Löhnen

– massive industrielle Planung

– Nationalisierung und Verstaatlichung ganzer Wirtschaftssektoren

– Stigmatisierung der Kriegsspekulanten und Kapitalisten als Sündenböcke

– Besessenheit vom Kontrollieren der Lokalisation von Kapital und Produktion

Dazu kommt:

– Gleichschaltung von Presse, Medien, Kunst und Kultur

– Verbot anderer Parteien

– Verfolgung und Ermordung Oppositioneller

Ersetzen Sie ein paar Wörter und Sie haben exakt dieselbe Logik wie bei einem Bernie Sanders oder jedem anderen Sozialisten, der im Namen des Volkes „die Kontrolle“ über die Wirtschaft von den Eliten zurückerobern will.

Der Nationalsozialismus war nicht „rechts“, da er autoritär und rassistisch war. Er war sozialistisch in seiner wirtschaftlichen Struktur und in seiner Methode: einen Sündenbock benennen, die Macht konzentrieren und planen.

Hitler „rechts“ zu nennen, hat der Linken erlaubt, sich 80 Jahre lang von jedem wirtschaftlichen Totalitarismus die Hände in Unschuld zu waschen. Und genau das vergiftet bis heute die politische Debatte.“ Elon Musk auf X

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Gates-Stiftung finanziert erstmals die Erschaffung von 16 synthetischen Viren mithilfe von KI

Die Grenze zwischen digitalem KI-Output und einem funktionsfähigen biologischen Erreger wurde nun überschritten.

Zum ersten Mal überhaupt haben Wissenschaftler künstliche Intelligenz eingesetzt, um vollständige Virusgenome zu entwerfen, die anschließend physisch synthetisiert und in 16 neue funktionsfähige, vermehrungsfähige Viren umgewandelt wurden. Die Arbeit wurde in der Fachzeitschrift Science, einer der renommiertesten wissenschaftlichen Zeitschriften der Welt, veröffentlicht. Beunruhigend ist, dass der leitende Autor der Studie, Brian L. Hie, der die Forschung konzipierte, entwickelte und leitete, eine Finanzierung durch die Gates-Stiftung offenlegte. Weiterlesen auf uncut-news.ch

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Völlig irre: CDU-Politiker erklärt Russland den Krieg

Vor dem Hintergrund des ominösen Leipziger Drohnenvorfalls hat CDU-Geheimdienstexperte Marc Henrichmann Russland praktisch den Krieg erklärt, indem er sich für “präventive” Angriffe des BND auf Drohnenhersteller in Russland ausspricht. “Die beste Drohne, ist die, die niemals aufsteigt und Deutschland bedrohen kann”, so der Bundestagsabgeordnete.

Was der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums des Bundestages zur Überwachung der Geheimdienste gegenüber dem Nachrichtensender WELT TV sagte, ist nichts weniger als eine Kriegserklärung gegenüber Russland.

Denn Marc Henrichmann will deutsche Geheimdienste zum Präventivschlag gegen russische Drohnenhersteller befähigen – und rechtfertigt das mit dem Leipziger Drohnenfund, obwohl es keinerlei Belege für eine russische Verwicklung in den ominösen Vorfall gibt. Weiterlesen auf anonymousnews.org

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Wien schickt Jugendstraftäter auf Traumurlaub

Madeira oder Skandinavien? Jugendliche Straftäter aus Wien werden offenbar auf Reisen geschickt. Es soll sich um eine pädagogische Maßnahme handeln.

Es dürfte sich um eine erneute Negativschlagzeile der Wiener Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) handeln. Laut einem Bericht des „Kurier“ gebe es bereits seit Jahren ein Angebot, das Problemkindern aus Wien wochenlange Reisen ermöglicht – also eine „Auszeit-WG“ der besonderen Art. Ziele sind unter anderem die Trauminsel Madeira, Skandinavien oder Mittelmeerländer.

Die Kosten für die „Auslandsaufenthalte“ der noch strafunmündigen Intensivtäter trage demnach unter anderem der Steuerzahler. Dies bestätigte eine Sprecherin der MA 11 gegenüber der Tageszeitung. Es handle sich dabei um eine pädagogisch notwendige Maßnahme. (…) Obwohl die Reisen als luxuriös erscheinen sollen sie noch billiger sein als die Unterbringung der jugendlichen Straftäter in Wien. Hier würden die Kosten bis zu 2.000 Euro pro Tag und Person betragen. Weiterlesen auf heute.at

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Neue Anfrage nach Bablers „Urin-Klage“: Wer zahlte für die Prozessniederlage?

Kaum ist ein Gerichtsurteil gesprochen, folgt schon die nächste politische Runde: Nachdem Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) mit seiner sogenannten Urin-Klage gegen FPÖ-Landtagsabgeordneten Leo Lugner erstinstanzlich gescheitert ist, bereitet die FPÖ nun eine parlamentarische Anfrage vor.

Im Zentrum steht die Frage, wer die Klage tatsächlich finanziert und organisiert hat.

Der Ausgangspunkt: Eine Klage rund um den „Urin-Pool“

Ausgelöst wurde der Streit durch kritische Äußerungen Lugners zum österreichischen Beitrag bei der Kunst-Biennale 2026 in Venedig – konkret zu einer umstrittenen Installation, die in Medien als „Urin-Pool“ bezeichnet wurde. Weiterlesen auf exxtra24.at

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Thilo Sarrazin lässt Journalistin ins Leere laufen

In einem Interview vom 30.06.2026 wird er mit dem Vorwurf konfrontiert, dass seine Schriften den Eindruck erwecken würden, dass es besser wäre, wenn die ganzen Araber nicht hier wären. Darauf antwortet der Autor gewohnt trocken, „Ja, das wär’s ja auch.“

2010 erschien „Deutschland schafft sich ab“ und befeuerte die Integrations- und Zuwanderungsdebatte auf einem völlig neuen Level. Darin beschrieb Sarrazin, damals noch SPD-Mitglied und Bundesbank-Vorstand, die demografische und bildungspolitische Schieflage durch unkontrollierte Zuwanderung aus islamischen Ländern. Die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel bezeichnete das Buch damals als „nicht hilfreich“. Andere feiern ihn bis heute als Propheten des Untergangs, der als einer der ersten die Probleme der Migration klar benannt hat.

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