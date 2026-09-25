„Das ist beschämend“: Südkoreas Präsident geht auf Ukraine wegen Gefangenen-Enthüllung los

Bild: UME & AI

Der südkoreanische Präsident Lee Jae-myung hat die Ukraine scharf dafür kritisiert, dass sie die Übergabe von zwei nordkoreanischen Gefangenen an Südkorea öffentlich gemacht hat. Seinen Angaben zufolge bestand zwischen den beteiligten Seiten eine Vereinbarung, die Informationen über den Transfer vertraulich zu behandeln.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte jedoch während seiner Rede vor der UN-Generalversammlung erklärt, dass die Ukraine zwei gefangene nordkoreanische Soldaten an Südkorea übergeben habe. Über die Übergabe hatte zuvor auch die „New York Times” berichtet.

Lee Jae-myung erklärte, die ukrainische Seite habe mit der öffentlichen Bekanntgabe gegen die vereinbarte Vertraulichkeit verstoßen. „Menschen, die aus persönlichem und geringfügigem Eigennutz das Leben anderer sowie die nationale Sicherheit gefährden, werden als Mörder oder Verräter bezeichnet”, schrieb der südkoreanische Präsident.

Zugleich betonte er, ihm seien die genauen Umstände, die die ukrainische Seite zur Veröffentlichung der Informationen veranlasst hätten, nicht bekannt. Dennoch sei die Situation „beschämend”.

Nach Ansicht des südkoreanischen Staatschefs könnte die Veröffentlichung der Informationen nicht nur die Stabilität auf der koreanischen Halbinsel beeinträchtigen, sondern auch die Familien der betroffenen Gefangenen unmittelbar gefährden.

Lee kritisierte insbesondere diejenigen, die eine Rückführung der Gefangenen möglichst schnell öffentlich verkünden wollten, um sich die Verdienste dafür zuzuschreiben und einen politischen Erfolg zu feiern. Dabei würden die Beziehungen zwischen Nord- und Südkorea, mögliche Menschenleben sowie nationale Interessen außer Acht gelassen.

Nordkoreanische Soldaten waren nach russischen Angaben an Kämpfen zur Rückeroberung der Region Kursk beteiligt. Im August 2024 waren ukrainische Truppen in Teile der russischen Grenzregion vorgedrungen. Russland und Nordkorea hatten im selben Jahr einen Vertrag über eine umfassende strategische Partnerschaft geschlossen. Der russische Generalstab erklärte im Frühjahr 2025 die Region Kursk vollständig von ukrainischen Truppen befreit.

Der südkoreanische Präsident bezeichnete es als „nicht hinnehmbar“, in Fragen von Menschenleben und nationaler Sicherheit eine derartige „Rücksichtslosigkeit und Verantwortungslosigkeit“ an den Tag zu legen.

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