Führendes staatliches Britisches Labor entwickelt aus hochpathogenen Genen chimäre H7N7-Vogelgrippe-Hybride, die eine asymptomatische Ausbreitung des tödlichen Virus ermöglichen, berichger die Fachzeitschrift „Virology”

Zwei synthetische H7N7-Hybride zeigten bei

Versuchshühnern ein stilles, hochriskantes Ausscheidungsverhalten.

Von JON FLEETWOOD | Laut einem im Oktober in „Virology” veröffentlichten Artikel hat das führende staatliche Virologielabor des Vereinigten Königreichs mithilfe der reversen Genetik neue Vogelgrippeviren entwickelt. In dem Artikel wird die gezielte Konstruktion und experimentelle Infektion von Hühnern mit synthetischen H7N7-Vogelgrippevarianten dokumentiert.

Die Studienergebnisse werden veröffentlicht, während die WHO im Rahmen ihres neuen Pandemieabkommens ein permanentes internationales System zur Sammlung, Lagerung und Weitergabe von Krankheitserregern aufbaut.

Die bei der Animal and Plant Health Agency (APHA-Weybridge) durchgeführte Arbeit rekonstruierte den Mutationsweg, über den die niedrigpathogene Vogelgrippe zu einem tödlichen, hochpathogenen Stamm wird.

Die Studie bestätigt, dass Regierungsforscher zwei gentechnisch veränderte Influenzaviren geschaffen haben, bei denen genau der molekulare Schalter verändert wurde, der für die Umwandlung der milden Vogelgrippe in ihre hochpathogene Form verantwortlich ist.

Der Artikel mit dem Titel „Infektion von Legehennen zur Bewertung der aufeinanderfolgenden Ereignisse während des Auftretens der hochpathogenen Vogelgrippe H7N7 in einer Legehennenhaltung” [“Infection of point-of-lay hens to assess the sequential events during H7N7 high-pathogenicity avian influenza emergence at a layer premises”]besagt, dass Wissenschaftler der APHA zwei rekombinante H7N7-Viren durch Reverse Genetics (RG) erzeugt haben: “Two viable RG rescued recombinant LPAIVs were genetically identical to the isolated H7N7-HPAIV except for the CS, with one containing a DBCS (H7N7-DBCS) and the other a SBCS (H7N7-SBCS).”

Diese konstruierten Viren wurden anschließend verwendet, um Hühnergruppen unter SAPO-Stufe 4 / ACDP-Stufe 3 – den höchsten Sicherheitsstufen für Tiererreger im Vereinigten Königreich – zu infizieren.

Der Versuch wirft nationale Sicherheitsbedenken auf, insbesondere da US-Kongress, Weißes Haus, Energieministerium, FBI, CIA und der deutsche BND bestätigt haben, dass die COVID-19-Pandemie wahrscheinlich das Ergebnis einer im Labor manipulierten Erregerkonstruktion war.

Weltweit führen Regierungen ähnliche Experimente an Vogelgrippe-Erregern durch.

Neue Vogelgrippeviren mit konstruierten Spaltstellen

Die konstruierten Viren unterschieden sich nur in der Hämagglutinin-(HA)-Spaltstelle, dem entscheidenden molekularen Faktor, der bestimmt, ob ein Vogelgrippevirus niedrigpathogen bleibt oder systemisch tödlich wird.

H7N7-SBCS: synthetisches Virus mit „single-basic“ Spaltstelle

synthetisches Virus mit „single-basic“ Spaltstelle H7N7-DBCS: synthetisches Virus mit „di-basic“ Spaltstelle

Beide Konstrukte behielten alle inneren Gene eines bekannten hochpathogenen H7N7-Ausbruchsstammes bei. APHA erzeugte somit niedrigpathogene Versionen eines hochpathogenen Virus, deren Spaltstellen gezielt manipuliert wurden.

Der Artikel erklärt:

Die SBCS-, DBCS- und MBCS-(HPAIV)-Viren waren ansonsten genetisch identisch (einschließlich der inneren Gene).

Mit anderen Worten:

Man nahm das Genom eines hochpathogenen Vogelgrippevirus, veränderte die Spaltstelle, um es „niedrigpathogen“ erscheinen zu lassen, und infizierte dann Hühner, um zu beobachten, wie sich erneut eine hochpathogene Form herausbilden könnte.

Dies ist dieselbe Spaltstellenmutation, die historisch H5- und H7-Viren in tödliche Stämme verwandelt.

Die konstruierten Viren zeigten neues funktionales Verhalten

Obwohl als „low-path“-Modelle hergestellt, zeigten die künstlichen Viren auffällige neue biologische Eigenschaften:

Die Infektionsraten unterschieden sich deutlich.

Das DBCS-Virus verhielt sich stärker wie ein hochpathogenes Vorläuferstadium.

Hühner überlebten die erste Infektion – schieden jedoch später bei Kontakt mit dem hochpathogenen Virusin 95 % der Fälle eine tödliche Viruslast aus.

Der Artikel berichtet:

„Eine vorherige Exposition gegenüber H7N7-LPAIV verhinderte die Replikation von H7N7-HPAIV nicht… 20/21 (95 %) schieden H7N7-HP aus.“

Die Tiere blieben äußerlich gesund, schieden jedoch tödliches Virus aus – ein epidemiologisch gefährliches Verhalten, das bei natürlichen Ausbrüchen hochpathogener Vogelgrippe untypisch ist.

Dies schafft ein Superspreader-Szenario: scheinbar gesunde Vögel verbreiten tödliche Viren in Wasser, Einstreu und Umgebung.

Die Umweltproben bestätigten dies:

H7N7-HPAIV-Umweltkontamination trat auf… im Trinkwasser und in Stroh-/Kotgemischen.

Schrittweise Nachbildung des Entstehungsprozesses hochpathogener Vogelgrippe

Die Studie zielte explizit darauf ab, die Abfolge der Ereignisse nachzubilden, durch die ein niedrigpathogener Stamm hochpathogen wird.

Die Autoren schreiben:

„Unsere aktuelle Studie zielte darauf ab, die sequenziellen Ereignisse zu modellieren… beginnend mit einer H7N7-LPAIV-Infektion, gefolgt zwei Wochen später von einer H7N7-HPAIV-Exposition.“

Die Experimente reproduzieren:

Einführung des synthetischen LPAI-Virus milde Erstinfektion zweite Exposition mit hochpathogenem Virus stille Weitergabe des tödlichen Virus Umweltkontamination Überleben der Wirte bei gleichzeitiger Ausscheidung

Diese Kombination – erhöhtes Überleben + verlängerte Ausscheidung – ist genau jene Funktionsveränderung, die dual-use-Bedenken in der Influenzaforschung auslöst.

Durchgeführt in staatlichen BSL-3/4-Labors

Die Arbeiten fanden in strengsten Sicherheitseinrichtungen statt:

„Experimente wurden in britisch zertifizierten SAPO-Level-4- und ACDP-Level-3-Biocontainment-Laboren durchgeführt.“

SAPO-4 gehört zu den höchsten Pathogen-Sicherheitsstufen des Vereinigten Königreichs, normalerweise reserviert für Erreger mit großem agrarischem oder wirtschaftlichem Schadenspotenzial.

Kurz zusammengefaßt:

Ein britisches Regierungsvirologielabor hat:

zwei neue Influenzaviren konstruiert,

auf Basis eines hochpathogenen Genoms,

die lethale Spaltstelle gezielt verändert,

lebende Hühner damit infiziert

und gezeigt, dass diese Konstrukte still, aber effektiv hochpathogenes Virus replizieren und ausscheiden können.

Diese Arbeit bestätigt die absichtliche Schaffung neuer Influenzaviren und zeigt funktionelle Eigenschaften – insbesondere verlängerte Ausscheidung ohne Sterblichkeit –, die erhebliche Bio­sicherheits- und Dual-Use-Fragen aufwerfen.

Die Welt könnte einer weiteren im Labor entstandenen Pandemie einen Schritt näher gekommen sein.

Quelle: jonfleedwood.com

