Studie belegt – Infektionen nach Covid-Impfung weit gefährlicher als ohne Impfung

Bild: msges.at

Mittlerweile ist ja über die Covid-Impfung so Einiges bekannt geworden, unter anderem auch, dass diese eben gerade Covid zu verursachen vermag.

Nunmehr belegt eine jüngst veröffentlichte Studie nicht nur besagte Tatsache sondern vielmehr, dass Infektionen nach einer solchen Impfung deutlich gefährlicher verlaufen.

Kumulative Effekte von mRNA-Injektionen

Am 14. August wurde eine Studie von Pre-Prints veröffentlicht, einer Plattform, die die Veröffentlichung noch nicht peer-reviewter Studien ermöglicht.

In der Studie wurde der Begriff „Hybrid Harms Hypothesis“ geprägt, um die kumulativen Effekte von mRNA-Injektionen und Coronavirus-Infektionen zu beschreiben, bei denen die mRNA-„Impfstoffe“ und SARS-CoV-2 interagieren und eine toxische Synergie erzeugen, wie auch expose-news berichtet hatte.

Die Autoren argumentieren, dass mRNA-Injektionen toxische Spike-Proteine, Lipid-Nanopartikel und DNA-Verunreinigungen freisetzen, die chronische Erkrankungen, plötzliche Todesfälle und erhöhte Sterblichkeit verursachen und die negativen Auswirkungen künftiger SARS-CoV-2-Begegnungen verstärken können.

Die Studie stellt fest, dass Länder mit hoher mRNA-„Impfstoff“-Aufnahme eine anhaltend hohe Gesamtmortalität verzeichneten, wobei viele Todesfälle bei vollständig geimpften oder geboosterten Personen auftraten. „Eine Analyse von 145 Ländern ergab, dass Impfprogramme mit bis zu 291 % mehr Fällen und 205 % mehr Todesfällen verbunden sind als ohne sie prognostiziert“, schreibt Nicholas Hulscher.

In Folge erläutert Nicholas Hulscher die Thematik in einer Abhandlung.

Hulscher nimmt Stellung zu „Covid“ und den „Impfstoffen“, die wir seit Ende 2020 erhalten haben.

Dieser Artikel erinnert an Prof. Dolores Cahill aus dem Jahr 2020 oder 2021, die genau verstanden hatte, was vor sich ging. Um es anders auszudrücken, sie sagte, dass das Covid-„Virus“ und die Injektionen „dafür sorgen, dass man reinkommt oder rauskommt“. Die Orchestrierung dieser Plandemie allein durch die Bestandteile der Biowaffe, die Impfungen und das Muster der Gesundheitsschäden/Todesfälle ist mittlerweile ziemlich klar.

Unsere verbleibende Frage lautet also, wenn Covid eine absichtlich verbreitete Biowaffe war, vielleicht in mehreren Wellen, wofür es Belege gibt, wie können dann geimpfte Menschen in Zukunft an Covid erkranken? Ist zukünftiges Covid nur ein geschwächtes Immunsystem, das aufgrund der mRNA in ihrem System auf bestimmte dysfunktionale Weise reagiert? Darüber sind wir uns nicht im Klaren.

Bevor wir uns mit dem neuen Manuskript befassen, ist es wichtig zu verstehen, dass die Menschheit von zwei biologischen Kampfstoffen getroffen wurde.

Ein künstlich hergestelltes SARS-CoV-2-Virus – das Produkt einer Zusammenarbeit zwischen den USA und China, entwickelt durch jahrelange, gefährliche Gain-of-Function-Forschung.

mRNA-Gentherapie-„Gegenmaßnahmen“, konzipiert im Rahmen der Pandemieprogramme der DARPA vor über zehn Jahren.

Die Menschheit wurde von zwei synergistischen biologischen Waffen getroffen. Gemeinsam haben sie Wellen chronischer Erkrankungen, plötzlicher Todesfälle und eine beispiellose Übersterblichkeit ausgelöst. Uns wurde gesagt, mRNA-Impfstoffe würden uns vor dem Virus schützen – doch immer mehr Beweise zeigen, dass sie das genaue Gegenteil bewirkt haben.

Das neue wissenschaftliche Manuskript der McCullough Foundation mit 380 Referenzen, „Compound Adverse Effects of COVID-19 mRNA Vaccination and Coronavirus Infection: A Convergence of Extensive Spike Protein Harms to the Human Body“, untersucht nun, wie diese beiden Wirkstoffe interagieren und eine toxische Synergie erzeugen, die wir als „Hybrid Harms Hypothesis“ bezeichnen.

Dieses umfassende Werk – verfasst von M. Nathaniel Mead, MSc, PhD; Jessica Rose, MSc, PhD; Stephanie Seneff, MSc, PhD; Claire Rogers, MSPAS, PA-C; Breanne Craven, PA-C; Nicolas Hulscher, MPH; Kirstin Cosgrove, BM, CCRA; Paul Marik, MD; und Peter McCullough, MD, MPH – beschreiben, wie Coronavirus-Infektionen die negativen Auswirkungen früherer mRNA- Impfungen seit Jahren, was zu einer anhaltenden globalen Gesundheitskrise führt, die von chronischen Erkrankungen, plötzlichen Todesfällen und einer anhaltend hohen Sterblichkeit geprägt ist. Mead M N Rose J Seneff S Rogers C Craven B Hulscher N Cosgrove K Marik P McCullough P A Zusammengesetzte Nebenwirkungen der COVID-19-mRNA-Impfung und der Coronavirus-Infektion. Eine Konvergenz umfangreicher Spike-Protein-Schäden für den menschlichen Körper.

Die fünf Merkmale der Hybrid-Harms-Hypothese

Immuntoxische Wirkung

mRNA-Impfstoffe liefern:

Spike-Protein – toxisch, egal ob vom Virus oder Impfstoff.

Lipid-Nanopartikel – stark entzündungsfördernd und immunschädigend.

DNA-Verunreinigungen – riskieren genomische Integration, Autoimmunität und Krebs.

Diese anhaltende immuntoxische Belastung macht den Körper anfälliger für größere Schäden bei zukünftigen SARS-CoV-2-Begegnungen.

Bioverteilung im gesamten Körper

Das mRNA-LNP-Paket verbleibt nicht an der Injektionsstelle. Es wandert durch den Körper, passiert die Blut-Hirn- und Plazentaschranke und reichert sich in Herz, Gehirn, Eierstöcken, Nebennieren und anderen Organen an. Das bedeutet, dass jede Infektion zu einem Angriff auf mehrere Organe führen kann.

Länger anhaltende Exposition gegenüber dem Spike-Protein

Stark modifizierte, stabilisierte synthetische mRNA kann die Spike-Protein-Produktion über Monate – in dokumentierten Fällen sogar über Jahre – ankurbeln. Diese Persistenz lässt sich nicht allein durch die anhaltende mRNA-Stabilität oder die Proteinretention erklären. Ein plausibler Mechanismus ist die genomische Integration von Plasmid-abgeleiteter Fremd-DNA – einschließlich des SV40-Promotors und der Spike-kodierenden DNA – in menschliche Zellen.

Das Spike-Protein selbst ist resistent gegen Abbau und kann noch lange nach der Injektion im Gewebe verankert bleiben. Dadurch entsteht ein zwei- bis dreijähriges „Fenster der Anfälligkeit“, in dem jede nachfolgende SARS-CoV-2-Reinfektion („Covid“) den Schaden verstärken kann, indem neue Verletzungen zu der bestehenden, durch Spikes verursachten Pathologie hinzukommen – ein Prozess, der für die Hybrid-Harms-Hypothese von zentraler Bedeutung ist.

Kumulative Exposition

Mehrere mRNA-Dosen erhöhen das Risiko. Jede Impfung erhöht die Gesamtbelastung durch Spikes und verschärft die Immundysregulation. Infektionen nach wiederholter Impfung führen zu einer veränderten Immunprogrammierung – einschließlich IgG4-Klassenwechsel und T-Zell-Erschöpfung –, was die Virusbeseitigung und die Krebsüberwachung beeinträchtigt.

Überlappende Pathophysiologie

Sowohl die mRNA-Impfung als auch eine SARS-CoV-2-Infektion können Folgendes verursachen:

Hyperinflammation

Autoimmunität

Lymphopenie

Interferonsuppression

Wenn sich diese Mechanismen überschneiden, können sie additiv oder synergistisch wirken, wodurch Infektionen nach der Impfung weitaus gefährlicher sind als jede Exposition allein.

Negative Wirksamkeit fördert Covid-19

In allen acht in Abbildung 1 dargestellten Ländern begannen die Fall- und Todeszahlen erst stark zu steigen, nachdem 75 % der Bevölkerung vollständig geimpft waren – während der milden Omicron-Ära. Umfangreiche Studien zeigen übereinstimmend, dass der Schutz durch mRNA-Injektionen innerhalb weniger Monate nachlässt und dann in eine negative Wirksamkeit umschlägt, wobei mehr Dosen ein höheres Infektionsrisiko bedeuten. Eine Analyse von 145 Ländern ergab, dass Impfprogramme mit bis zu 291 % mehr Fällen und 205 % mehr Todesfällen in Verbindung gebracht wurden als ohne sie prognostiziert. Diese Muster deuten darauf hin, dass die Massenimpfung mit mRNA ein Haupttreiber der Covid-19-Wellen nach der Einführung ist.

Post-Impfsyndrom oft als „Long Covid“ getarnt

Viele Fälle von sogenanntem Long Covid seit 2021 könnten tatsächlich Post-Impfsyndrome durch Covid-19-mRNA-Injektionen sein. Sowohl Infektion als auch Impfung setzen den Körper persistentem Spike-Protein aus, was zu überlappenden Symptomen in Herz-Kreislauf-, neurologischen, Autoimmun- und anderen Systemen führt. Studien zeigen, dass Geimpfte oft höhere Spike-Proteine ​​aufweisen.

Antikörperspiegel – und höhere Raten chronischer Symptome – als bei ungeimpften Personen. Die Fehlklassifizierung von Impfschäden als PASC [postakute Folgeerscheinungen einer SARS-CoV-2-Infektion] verschleiert das volle Ausmaß des Schadens und verzerrt das Risiko-Nutzen-Profil von mRNA-Produkten.

Übersterblichkeit und Fehlzuordnung

Das epidemiologische Muster ist klar:

Länder mit hoher mRNA-Impfstoff-Akzeptanz verzeichneten eine anhaltend hohe Gesamtsterblichkeit, selbst nachdem die Letalität von Omicron stark zurückgegangen war.

Viele dieser Todesfälle wurden als „Covid-19“ erfasst, ereigneten sich jedoch bei vollständig geimpften oder aufgefrischten Personen, oft Monate oder Jahre nach ihrer letzten Injektion.

Mechanistisch ist es plausibel, dass eine vorherige Impfung die Schwere ansonsten leichter Reinfektionen verstärkte und so zu schlechteren Ergebnissen führte.

Diese systematische Fehlzuordnung hat die tatsächliche Rolle der Impfung bei der Sterblichkeit nach 2021 verschleiert. Die Hybrid-Harms-Hypothese liefert eine biologisch konsistente Erklärung dafür, warum selbst leichte Omikronwellen mit anhaltenden Spitzen bei der Übersterblichkeit einhergingen.

Sollte die Hybrid-Harms-Hypothese zutreffen, befinden sich Millionen Menschen in einer anhaltenden Gefahrenzone, in der jede Reinfektion schwere Erkrankungen oder den Tod auslösen kann – eine Folge der Massenimpfung mit mRNA-Impfungen, die zusätzlich zu einem im Labor hergestellten Erreger durchgeführt wird.

Dies hat zu einer anhaltenden, globalen Gesundheitskrise geführt, die in der modernen Geschichte beispiellos ist – und die Verantwortlichen werden noch immer nicht zur Rechenschaft gezogen. Dieser Artikel kann lediglich die gesamte Bandbreite der im Papier präsentierten Beweise zusammenfassen. Das vollständige Manuskript finden Sie hier: Zusammengesetzte Nebenwirkungen der COVID-19-mRNA-Impfung und der Coronavirus-Infektion: Eine Konvergenz umfangreicher Spike-Protein-Schäden für den menschlichen Körper.

