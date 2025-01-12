Im Zeitalter der Gegenaufklärung

Intelligenz und Wahrheit stehen zunehmend unter grün/roten Attacken. Bild: UM/AI

Der Begriff Aufklärung bezeichnet die um das Jahr 1700 einsetzende Entwicklung, durch rationales Denken alle den Fortschritt behindernden Strukturen zu überwinden. Es galt, Akzeptanz für neu erlangtes Wissen zu schaffen – etwa für jenes, das im Zuge der naturwissenschaftlichen Revolution im 16. und 17. Jahrhundert gewonnen worden war.

Von FRANZ FERDINAND | Seit etwa 1780 bezeichnet der Terminus Aufklärung auch diese geistige und soziale Reformbewegung, ihre Vertreter und das zurückliegende Zeitalter der Aufklärung (Aufklärungszeitalter, Aufklärungszeit) in der Geschichte Europas und Nordamerikas. Es wird meist auf etwa 1650 bis 1800 datiert. Aufklärung und Barock, die oft als Gegensätze gesehen werden, entwickelten sich über Jahrzehnte gleichzeitig im gleichen geografischen Raum (siehe ).

Die Aufklärung versuchte also, vor allem die von der Kirche betriebene totale Gehirnwäsche des Menschen zu durchbrechen und zu überwinden. Diese Revolution ermöglichte den materiellen Fortschritt, der mit der Aufklärung einsetzte, als auch politische Umwälzungen.

Als dereinst die Germanen das alte Rom überrannten, übernahmen sie die christliche Religion von den Römern. Es war ungewöhnlich, dass ein Sieger die Religion und damit die Kultur des Besiegten übernahm. Zwar hatte die Übernahme der römischen Kultur zweifellos auch für die Germanen praktische Vorteile. Man denke nur daran, dass es für die Germanen plötzlich eine gemeinsame Sprache und Schrift gab. Trotzdem war die Übernahme der christlichen Religion ungewöhnlich. Diese wurde fast ausschließlich von den germanischen Königen und Fürsten betrieben. Ein König oder Fürst ließ sich taufen und darauf konnten die Mönche Missionarsarbeit leisten. Ohne den Schutz durch den Herrscher wären die meisten Mönche sofort massakriert worden, wenn sie beispielsweise eine heilige Eiche gefällt, oder einen heiligen Hain entweiht hätten.

Der Grund für diese Politik lag auf der Hand: Die christliche Religion war für die Herrscher ein ideales Unterdrückungsinstrument. Obendrein konnte man die zentrale Organisation der Kirche nutzen.

Zwar wurde durch den christlichen Glauben der alte Aberglaube der Germanen überwunden, aber nur zum Preis eines neuen Aberglaubens: Die vielen Götter der Germanen wurden durch einen einzigen, aber dreifaltigen Gott ersetzt!

Der Glaube an diesen dreifaltigen Gott war totalitär, da er keinen anderen Gott neben sich duldet und ermöglichte die Gründung von Großreichen, die es davor in der germanischen Welt nicht gab. Man erinnere sich an den siebzehnjährigen Krieg, den Karl der Große gegen die Sachsen führte, nur um diesen den christlichen Glauben aufzuzwingen. Ohne dass die Sachsen ihre Häupter über das Taufbecken gebeugt hätten, wären sie vernichtet worden.

Diese totalitäre christliche Religion war dann auch später die ideologische Basis für die Kolonisation großer Teile der weiten Welt. In einen gewissen Sinn begann damit die Globalisierung des Planeten! Die Seelen der „Wilden“ mussten schließlich gerettet werden. Als Belohnung für diese Akte der christlichen Nächstenliebe holten sich beispielsweise die Spanier Gold und Silber tonnenweise aus Amerika!

Bis heute hält sich der Wertewesten aus dieser Tradition heraus für exzeptionell und berufen die ganze Welt zu dominieren. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion erreichte der Westen den Zenit seiner Macht. Man wähnte sich „am Ende der Geschichte“! Doch diese Annahme beruhte auf einer völligen Fehlkalkulation und Selbstüberschätzung. Durch den wirtschaftlichen Aufstieg der ehemals „Dritten Welt“ wurde die westlich dominierte Weltordnung nicht länger akzeptiert!

Nun versucht der Wertewesten seine Dominanz durch die abstruse Klimareligion, ein Rückfall in einen neuen Aberglauben, weiter zu rechtfertigen. Die Rettung des Planeten vor der, angeblich durch das CO2 bedingte Erdverkochung soll den Apologeten dieses Aberglaubens ihre Vorherrschaft retten. Dabei werden etablierte physikalische Erkenntnisse, wie die Hauptsätze der Thermodynamik einfach über Bord geworfen. Ebenso wird ignoriert, dass das CO2 ein lebensnotwendiges Gas ist.

Ermöglicht wurde dieser Unsinn auch durch den einsetzenden geistigen Niedergang des Wertewestens. Durch die Zunahme der verfügbaren Informationsmenge wähnt man sich als allwissend, aber die leichte Verfügbarkeit von Faktenwissen ermöglicht noch lange nicht das Verständnis für Zusammenhänge. Über die Kontrolle der verfügbaren Fakten kann der moderne Mensch beliebig manipuliert werden, insbesondere was politische und wirtschaftliche Zusammenhänge betrifft. Die „künstliche Intelligenz“ wird diese Entwicklung leider noch verschärfen.

Insbesondere scheint das Gehirntraining durch Lernen immer wenig notwendig, da man Wissen leicht abrufen kann und mühsames Pauken daher überflüssig erscheint. Der Mensch wird daher nicht gescheiter, sondern dümmer und immer anfälliger für allerlei ideologischen Irrsinnigkeiten wie den Klimaschwindel oder den LGBTQ-Schwachsinn!

Dass diese Verdummung durchaus auch gewollt ist und den Interessen der gesellschaftspolitisch tonangebenden Kreise entspricht, beweist der Umstand, dass das Gegensatzpaar „wahr oder falsch“ durch „gut oder böse“ ersetzt wird. Diese Form des Ersetzens von Erkenntnis durch Bekenntnis bedeutet einen Rückschritt in die Zeit vor der Aufklärung – eine „moderne” Form der Gegenaufklärung.

