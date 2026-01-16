Italien will CO₂ Steuer einfrieren und stellt klar den EU-Kurs infrage

Russland rüstet sein Militär mit einem Hightech-Arsenal aus + Trump entzieht kriminellen Eingewanderten die Staatsbürgerschaft + Leak enthüllt Putschfantasien: EU-Funktionäre wollten Orbán stürzen + Causa Jacques Baud – Bern protestiert bei der EU + Statistisches Bundesamt stellt Veröffentlichung der vorläufigen Insolvenzzahlen ein

+++

Russland rüstet sein Militär mit einem Hightech-Arsenal aus

Von atomgetriebenen U-Booten bis hin zu KI-gesteuerten Drohnen – das Jahr 2026 markiert eine entscheidende Phase in der Transformation des militärisch-industriellen Komplexes Russlands. Die Modernisierung der russischen Streitkräfte spiegelt deren kohärente Weiterentwicklung in allen Bereichen wider.

Russlands militärisch-industrieller Komplex wird voraussichtlich im Jahr 2026 eine neue Welle von Waffensystemen in nahezu allen Bereichen der Kriegsführung einführen. Zahlreiche langjährige Waffensysteme werden wichtige Testphasen erreichen oder in Dienst gestellt, während andere in aktualisierten Konfigurationen, basierend auf jüngsten Einsatzerfahrungen, zum Einsatz kommen werden.

Via anonymousnews.org

+++

Trump entzieht kriminellen Eingewanderten die Staatsbürgerschaft

US-Präsident Trump wird die Staatsbürgerschaft „aller eingebürgerten Einwanderer – ob aus Somalia oder anderswo –, die wegen Betrugs an unseren Bürgern verurteilt wurden, entziehen“.

„Wir werden sie hier schleunigst loswerden!“

🚨 IT’S OFFICIAL: President Trump is moving forward with REVOKING the citizenship of „any naturalized immigrant — from Somalia or anywhere else — who is convicted of defrauding our citizens.“ „We’re gonna get ‚em the h*ll out of here, FAST!“ 🔥pic.twitter.com/smYyxFXwL5 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) January 13, 2026

+++

Leak enthüllt Putschfantasien: EU-Funktionäre wollten Orbán stürzen

Viktor Orbán steht den Brüsseler Eurokraten im Weg, weil er die nationale Souveränität nicht als Verhandlungsmasse betrachtet. Ein linker EU-Funktionär arbeitet bereits seit 2019 an konkreten Plänen, um über die EU-Ebene “Widerstand gegen das Orbán-Regime zu organisieren”.

Der ungarische Premierminister, Viktor Orbán, steht für eine souveränistische Politik, die wichtige nationale Kernkompetenzen nicht an den Brüsseler Machtapparat abgeben will. Ein Europa der Nationen und Vaterländer statt einer zentralistischen EUdSSR – so wie es auch die meisten Ungarn selbst wollen – ist sein Ziel. Doch dies wird von den linken und zentristischen EU-Fanatikern mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln bekämpft. Denn Brüssel soll noch mehr Macht und Einfluss erhalten, als es ohnehin schon hat.

Weiterlesen auf report24.news

+++

Italien will CO₂ Steuer einfrieren und stellt klar den EU-Kurs infrage

Rom beabsichtigt, die CO2-Steuer vorübergehend auszusetzen. Hintergrund ist laut Regierungsangaben die wachsende finanzielle Belastung für den Agrarsektor, die durch die Klimavorgaben der EU verursacht wird.

Wie Euronews berichtet, stellt die Regierung angesichts steigender Kosten infrage, ob Landwirte die Lasten einer Politik tragen sollten, die ihre Existenz gefährdet. Dieser Schritt wird als deutlicher Widerstand gegen die aktuelle Klimastrategie der EU gewertet.

+++

Causa Jacques Baud – Bern protestiert bei der EU

Nach langem Warten – und wohl unter Druck von vielen aufrechten Menschen – protestiert die offizielle Schweiz in Brüssel. Ein erster Lichtblick, aber erst das Ende des Beginns.

Es erreichte uns die Nachricht, dass das Eidgenössische Departement des Äusseren (EDA) 26 Tage nach der Sanktionierung von Jacques Baud durch die EU offiziell in Brüssel protestiert hat, weil den gegen Jacques Baud verhängten Sanktionen kein ordentliches Verfahren vorangegangen und die Meinungsfreiheit nicht respektiert worden sei.

Diese Reaktion Berns auf ein rechtloses Vorgehen gegen einen Schweizer Bürger kommt reichlich spät. (…) Entgegen Art. 11 ihrer eigenen Charta ist die EU dazu übergangen, Bürger aller Länder ohne begangenes Delikt zu bestrafen, zu entrechten und zu enteignen, wie dies letztmals in Nazi-Deutschland geschehen ist. Die betroffenen Dutzende von Menschen erhielten nie das Recht, sich zu verteidigen oder angehört zu werden. Diese Ausschaltung von Andersdenkenden wird denn auch nicht etwa von einem Gericht, sondern vom «Rat der Europäischen Union», dem politischen Arm der EU, verfügt. Dem Rat, in welchem sich nicht demokratisch gewählte Apparatschiks ein gutes Leben gönnen, steht die nicht demokratisch gewählte Kaja Kallas vor. Wir sind zurück im Mittelalter.

Via forumgeopolitica.com

+++

Nach zuletzt verheerenden Berichten: Statistisches Bundesamt stellt Veröffentlichung der vorläufigen Insolvenzzahlen ein

Das Statistische Bundesamt wird ab sofort keine vorläufigen Insolvenzzahlen mehr herausgeben. Die letzte Meldung für Dezember zeigt ein düsteres Bild, so lagen Insolvenzanträge im Dezember 2025 um 15,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. (…)

Endgültige Ergebnisse sollen weiterhin veröffentlicht werden. Damit werden die Insolvenzzahlen künftig jedoch erst mit einer Verzögerung von etwa drei Monaten verfügbar sein. Dabei ist zu beachten, dass Insolvenzanträge erst nach der ersten Entscheidung des zuständigen Insolvenzgerichts statistisch erfasst werden.

Via apollo-news.net

+++

Große deutsche Krankenkasse verschickt Schreiben mit Beitragserhöhung – und attackiert darin Merz

Bei dem Brief der Krankenkasse staunten bestimmt einige Versicherte nicht schlecht. Es gibt wieder eine Beitragserhöhung, vor der schon 2025 gewarnt wurde.

Doch das wird nicht nur der Hauptgrund für die Empörung gewesen sein, sondern auch der erste lange Absatz der Erklärung, warum das so ist. Nämlich klare Worte gegen die aktuelle Regierung unter Friedrich Merz und Unzufriedenheit, wie das gehandhabt wird. (…)

Im Brief der DAK heißt es weiter:

„Durch die unzureichenden Reaktionen der Politik bestehen diese Finanzprobleme der gesetzlichen Krankenversicherung weiter. Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen hat deshalb bereits im Oktober vor weiteren Beitragserhöhungen für 2026 gewarnt. Viele Krankenkassen sind deshalb gezwungen, ihren Zusatzbeitrag anzupassen. Dies ist auch bei uns erforderlich.“

Weiterlesen auf merkur.de

+++ CORONA AUFARBEITUNG +++

Ein Lockdown-Mananger packt aus

Die Sendung dokumentiert und kommentiert einen Vortrag, in dem der frühere Leiter des Gesundheitsamts der Stadt Frankfurt die Coronamaßnahmen scharf kritisiert.

Anmerkung: Ist doch ungemein beruhigend, dass die Entscheidungsträger vom Gesundheitsamt immer schon bestens über alle medialen und politischen Lügen und Datenverzerrungen Bescheid wussten und trotzdem mitgemacht haben. In der Pensionierung fassen sie dann den Mut, zu erklären, Zeugen des Corona-Skandals, des Verfassungsbruchs und des Impfmassenmords gewesen zu sein. Wahrscheinlich waren sie ja sogar immer heimlich dagegen und selber politisches Opfer.

+++ REALSATIRE +++

Hier geht’s zu den Short News von gestern.



Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung