Möglicher weiterer Grund für Intervention – Venezuela erzeugt Spezialdrohnen für den Iran

Bild: Keystone/Iranian Army via AP

Ein Bericht von Dr. Robert Malone zeigt einen weiteren „Aspekt“ der US-Militärintervention in Venezuela auf.

Auch Teherans Expansionsstrategie der „Achse des Widerstands“ hat dadurch wohl einen Dämpfer erhalten.

Analyse von Dr. Malone

Nur wenige scheinen sich der verflochtenen strategischen geopolitischen Beziehungen bewusst zu sein, die sich hinter den Schlagzeilen aus dem Iran und Venezuela verbergen. Sie können jedoch sicher sein, dass weder Außenminister Rubio noch Präsident Donald Trump so naiv sind.

Die jüngste Aktion gegen Nicolás Maduro wurde als aggressiver Schritt gegen einen chronischen Unterstützer des Narko-Terrorismus verkauft, doch die Problematik reicht deutlich tiefer. In diesem Moment kritisiert eine politisch breit gefächerte Gruppe von Social-Media-Influencern diese Intervention. Dennoch scheint kaum jemand diese tieferliegenden geopolitischen Fragen wahrzunehmen oder dabei zu berücksichtigen.

Das ist kein Kinderspiel. Hier geht es um ernsthafte Fragen der nationalen Sicherheit und geopolitischer Allianzen. Ja, es gibt klare Verbindungen zwischen Iran und Venezuela, ebenso wie zwischen China und Venezuela. Das ist keine aufgebauschte Propaganda über Chemiewaffen oder Massenvernichtungswaffen, wie sie zur Rechtfertigung des Irak-Kriegs benutzt wurde. Was wir hier sehen, ist eine reale, gegenwärtige und multidimensionale Gefahr.

„Das neue Gesicht der Kriegsführung“

Es ist hilfreich, dies strategisch zu analysieren, da die meisten Mainstream-Berichte es lediglich durch die Brille von Sanktionen oder der Zusammenarbeit „abtrünniger Staaten“ betrachten und dabei die tiefere Realität der Beziehung verfehlen. Das ist nicht nur Geopolitik, es ist das neue Gesicht modularer, sanktionsresistenter Kriegsführung.

Konzentrieren wir uns auf ein Beispiel, um den Punkt zu verdeutlichen. In den vergangenen Jahren gab es erhebliche Hinweise darauf, dass Iran Venezuela tatsächlich beim Aufbau lokaler Drohnen-Produktionskapazitäten unterstützt hat, insbesondere für iranisch entworfene UAVs der Mohajer- und Shahed-Familien.

Iran und Venezuela stehen seit Jahren unter harten US-Sanktionen. Beide Länder verfolgen eine Strategie der technologischen Autarkie. Technologische Autarkie ist das politische Ziel, ein Land in kritischen Technologien selbstversorgend zu machen, sodass es nicht auf ausländische Staaten für Entwicklung, Produktion oder Wartung essenzieller Technologiesysteme angewiesen ist. Beide Länder gelten als „Schurkenstaaten“ und waren im Laufe der Jahre zahlreichen Wirtschaftsembargos ausgesetzt.

Irans Drohnenprogramm ist eine seiner erfolgreichsten exportfähigen Industrien. Drohnen wurden in den 2010er- und 2020er-Jahren zu Irans wichtigster asymmetrischer Abschreckungsfähigkeit, vor allem über die Revolutionsgarden (IRGC).

Um das Jahr 2022 tauchten Berichte auf, wonach Venezuela Einrichtungen eröffnet habe, in denen mutmaßlich iranische Shahed-Drohnen montiert werden, möglicherweise unter lokaler Umbenennung wie „ANSU-200“ oder als „Mohajer-6-Variante“. Die Zusammenarbeit scheint sich auf den Bundesstaat Aragua nahe dem CAVIM-Komplex (Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares) zu konzentrieren. Berichten zu Folge stellten iranische Ingenieure Entwürfe, Teile und Schulungen für venezolanische Techniker bereit.

Dies fügt sich in Teherans Ausweitung seiner Strategie der „Achse des Widerstands“ ein.

„Achse des Widerstands“

Teherans „Achse des Widerstands“ ist am besten als ein von Iran geführtes Stellvertreternetzwerk zu verstehen, das geschaffen wurde, um den Nahen Osten und darüber hinaus zu destabilisieren und Iran gleichzeitig eine plausible Abstreitbarkeit zu verschaffen. Anstatt die Vereinigten Staaten oder Israel direkt zu konfrontieren, finanziert, beliefert und trainiert Iran militante Gruppen wie die Hisbollah, Hamas, die Huthis sowie verbündete Milizen im Irak und in Syrien, um asymmetrische Kriegsführung zu betreiben, Zivilisten zu bedrohen und globale Handelsrouten zu stören. Dieser Ansatz erlaubt es Teheran, seinen regionalen Einfluss auszudehnen, Israel einzukreisen, US-Verbündete unter Druck zu setzen und souveräne Regierungen zu schwächen – und dabei die Risiken eines offenen Krieges zu vermeiden. In Wirklichkeit fungiert diese „Achse“ weniger als defensives Bündnis denn als staatlich gefördertes Terrornetzwerk, das Konflikte aufrechterhält und regionale Stabilität untergräbt.

Aus diesem Grund hat Iran Drohnen-Produktionszentren in befreundeten Staaten aufgebaut, um Einfluss zu exportieren. Für Caracas wiederum boten Drohnen ein Instrument der inneren Sicherheit und ein psychologisches Gegengewicht zu den Vereinigten Staaten und Kolumbien.

Dies ist kein simples Outsourcing wie in der Wirtschaft, es handelt sich um einen strategischen gemeinsamen Technologietransfer. Iran hat Teile seiner Drohnenproduktion effektiv ausgelagert, Komponenten, Ausbildung oder sogar komplette Montagelinien an verbündete Staaten, darunter:

Venezuela

Sudan (früher)

Syrien

Russland (insbesondere über die Produktion der Shahed-136)

Venezuela fungiert als lateinamerikanischer Produktionsknotenpunkt, der Irans logistische und politische Exponierung reduziert und zugleich eine regionale Waffen-Kundenbasis schafft, die mit anti-US-Bewegungen ausgerichtet ist.

Unabhängige und institutionelle offene Quellen konvergieren auf die strategische Wahrheit nachstehender Fakten.

Der venezolanische Staatshersteller CAVIM präsentierte öffentlich Drohnen (UAVs), die eindeutig mit iranischen Mohajer-6-Drohnen identisch sind.

Die Präsenz iranischer Ingenieure wurde im Rahmen von „technischen Kooperationsabkommen“ bestätigt.

Die Partnerschaft fällt zeitlich mit anderen iranischen Drohnen-Exportzentren in Russland, Tadschikistan und Syrien zusammen.

Interessierte Beobachter können die gesamte Struktur dieser Behauptungen leicht anhand offener Publikationen überprüfen; es handelt sich nicht um ein Gerücht, sondern ist in offiziellen und verteidigungsnahen Berichten aus den Jahren 2022–2024 umfassend dokumentiert (Referenzen am Ende dieses Artikels).

Anfang 2026 hat sich der Einsatz iranischer Drohnen durch Venezuela intensiviert. Die Mohajer-6-Drohne ist nun Berichten zufolge im venezolanischen Militär einsatzbereit und kann sowohl Überwachungs- als auch bewaffnete Einsätze durchführen. Diese Entwicklung folgt auf jahrelange Zusammenarbeit zwischen Iran und Venezuela, einschließlich des Transfers von Drohnentechnologie und Munition, wobei US-Sanktionen auf an der Produktion und Montage dieser Drohnen in Venezuela beteiligte Akteure abzielen. Die Vereinigten Staaten haben Iran wiederholt beschuldigt, Drohnen und präzisionsgelenkte Munition an Venezuela zu liefern – ein Vorwurf, den Iran bestreitet.

Iranische Drohnenverbreitung in Venezuela

Iranische Mohajer-6-Drohnen wurden im Dienst der venezolanischen Streitkräfte bestätigt, Bilder zeigen sie auf dem Luftwaffenstützpunkt El Libertador. Diese Drohnen können kleine gelenkte Munitionen tragen und Aufklärungs- sowie Angriffseinsätze durchführen, was einen Wandel gegenüber früheren reinen Überwachungsrollen markiert. Es wird angenommen, dass sie mit iranischen Qaem-Gleitbomben ausgerüstet sind, die in Venezuela präsentiert wurden.

US-Sanktionen und diplomatischer Druck seitens der USA hatte man mehrere Sanktionsrunden gegen iranische und venezolanische Akteure verhängt, die am Drohnenhandel beteiligt sind. Im Dezember 2025 sanktionierte das Finanzministerium das in Venezuela ansässige Unternehmen Empresa Aeronáutica Nacional S.A. sowie dessen Vorsitzenden José Jesús Urdaneta González wegen der Koordinierung der Drohnenproduktion mit iranischen und venezolanischen Militärvertretern. Im Januar 2026 folgten weitere Sanktionen gegen Unternehmen, die mit einem Kampfdrohnen-Netzwerk des Maduro-Regimes in Verbindung stehen.

Ein Drohnenangriff auf eine venezolanische Hafenanlage am 29. Dezember 2025 wurde öffentlich von Donald Trump beansprucht und später Berichten zu Folge einer CIA-Operation zugeschrieben, was die Spannungen zwischen den USA und Venezuela verschärfte. Obwohl die Details des Angriffs unbestätigt bleiben, unterstreicht er die wachsende Rolle von Drohnen in regionalen Konfliktdynamiken wie auch in der US-Strategie.

Neue fotografische Beweise bestätigen den Einsatz iranischer Mohajer-6-Unmanned-Aerial-Vehicles (UAVs) auf dem venezolanischen Luftwaffenstützpunkt El Libertador und markieren die erste visuelle Bestätigung der operativen Präsenz dieser Drohne in Lateinamerika. Dies verdeutlicht die Vertiefung der militärischen Zusammenarbeit zwischen Iran und Venezuela und den Ausbau venezolanischer Drohnenfähigkeiten, die nun auch bewaffnete Aufklärungsplattformen umfassen und neue operative Risiken für US-Kräfte in der Karibikregion darstellen.

Die Mohajer-6, eine Kampfdrohne mit Aufklärungs-, Überwachungs- und Erkundungsfähigkeiten (ISR), wird von Irans Qods Aviation Industries (QAI) hergestellt und in Venezuela unter Aufsicht der staatlichen Empresa Aeronáutica Nacional S.A. (EANSA) montiert. EANSA wartet und überwacht die Montage der Mohajer-Serie in Venezuela und verhandelte direkt mit QAI, was zum Verkauf von Mohajer-6-Drohnen im Wert von mehreren Millionen Dollar an Venezuela beitrug.

Abkommen Iran – Venezuela seit 2006

Das Drohnenprogramm begann 2006 mit einem technisch-militärischen Abkommen zwischen Iran und Venezuela, das Technologietransfer, Ausbildung und Teilelieferungen umfasste. Iranische Mohajer-2-Bausätze wurden verwendet, um 2009 die erste venezolanische Drohne, die Arpía-001, zu montieren. Seitdem hat sich das Programm zu einem hochentwickelten Arsenal nach iranischem Vorbild entwickelt.

Die ANSU-100, eine aktualisierte bewaffnete Version der Arpía-001, ist eine direkte Ableitung der Mohajer-2 und kann iranische Qaem-Luft-Boden-Lenkbomben einsetzen, womit Venezuela das erste lateinamerikanische Land ist, das bewaffnete Drohnen betreibt. Die ANSU-200 ist ein Nurflügler-Prototyp, inspiriert von iranischen Stealth-Designs, der als „Technologie der nächsten Generation“ vorgestellt wurde.

Stand Dezember 2025 ist die Mohajer-6 nachweislich bei der venezolanischen Luftwaffe im Einsatz. Die ersten visuellen Belege erschienen am 30. Dezember 2025 in sozialen Medien. Die Drohne wird für Aufklärungs- und Angriffseinsätze genutzt und kann Qaem-Raketen tragen.

Das US-Finanzministerium hat EANSA und dessen Vorsitzenden José Jesús Urdaneta González als Unterstützer von QAI benannt und ihre Rolle bei Produktion und Wartung iranischer Drohnen in Venezuela hervorgehoben. Das US-Außenministerium beschreibt die Zusammenarbeit zudem als Teil von Irans breiterer strategischer Projektion in Lateinamerika, wobei Venezuela als zentrale Achse dient.

Berichten zu Folge halten iranische Militärangehörige eine Präsenz auf dem Luftwaffenstützpunkt El Libertador aufrecht, wo sich Drohnenfertigungs- und Ausbildungseinrichtungen befinden. Sie behalten die Kontrolle über die Anlagen, wobei venezolanisches Personal für den Zugang iranische Genehmigungen benötigt.

Auswirkungen auf regionale Sicherheit

Das venezolanische UAV-Programm hat erstmals fortschrittliche Überwachungs- und Angriffsfähigkeiten in die Sicherheitslandschaft Südamerikas eingeführt.

Drohnentechnologie kann als „Luft- und Raumfahrtausrüstung“ verschifft werden und so ihren militärischen Zweck verschleiern und die Sanktionen umgehen.

Es ist mit weiteren Knotenpunkten der „Achse des Widerstands“ zu rechnen, also mit Stellvertreter-Drohnenfabriken als alternatives Modell militärisch-industrieller Zusammenarbeit sanktionierter Staaten, sozusagen als zukünftiger Trend.

Iran hat die Drohnenproduktion effektiv ausgelagert oder gemeinsam in Venezuela etabliert. Diese Formulierung verharmlost es jedoch: Es handelt sich um eine dezentrale Fertigungsstrategie, die iranische Drohnentechnologien in eine verteilte, abstreitbare Exportindustrie verwandelt, die Einrichtungen und Arbeitskräfte der Partnerstaaten der „Achse des Widerstands“ nutzt.

Das ist nicht nur Geopolitik, es ist das neue Gesicht modularer, sanktionsresistenter Kriegsführung.

Der Aufstieg iranischer Drohnen „Made in Venezuela“ markiert eine entscheidende Transformation darin, wie staatliche Macht und Kriegsführung unter dem Schatten von Sanktionen projiziert werden. Was manche als randständige Kooperation abtun, ist in Wahrheit ein kalkulierter Schritt in einem breiteren Muster verteilter Abschreckung. Diese sogenannten Schurkenstaaten lernen, militärische Technologie außerhalb der Reichweite westlichen Drucks zu duplizieren, zu verbergen und zu lokalisieren. Die iranisch-venezolanische Drohnenpartnerschaft ist keine isolierte Kuriosität. Sie ist eine Blaupause dafür, wie sanktionierte Staaten im kommenden Jahrzehnt überleben und sich anpassen werden.

Wenn die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten diesen Wandel nicht begreifen, werden sie weiterhin die Architektur globaler Macht fehlinterpretieren, indem sie sich auf sichtbare Schlachtfelder konzentrieren und gleichzeitig ein weitverzweigtes Netzwerk stiller Fabriken, verborgener Ingenieure und modularer Waffen-Ökosysteme ignorieren, die weit außerhalb konventioneller Kontrolle operieren.

Das Schlachtfeld der 2020er-Jahre ist nicht nur kinetisch, es wird in den Randzonen produziert. Und Drohnenfähigkeiten sowie Fertigungskapazitäten werden auf absehbare Zeit eine Schlüsselrolle bei der Bestimmung der Ergebnisse kinetischer Kriegsführung spielen. Die derzeitige iranische Militärführung mag vieles sein, aber dumm ist sie nicht.



POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.

Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung



Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung