Merz & Co provozieren die atomare Auslöschung Deutschlands

Ein Atomschlag gegen die EU und GB wäre wohl das Ende Europas wie wir es kennen.. Bild: GROK

In einem in den „Wahrheitsmedien“ unterdrückten Interview des US-Journalisten Tucker Carlson spricht der russische Regierungsberater Sergei Karaganow Klartext.

Gastbeitrag vom BUND GEGEN ANPASSUNG | Auch wenn die Russen in der Vergangenheit viele „rote Linien“ haben überschreiten lassen und redeten, statt zu handeln, ist die Sache ernst. Aber warum trompeten die „Qualitätsmedien“ die Äußerungen Karaganows nicht mit Wonne zwecks Hetze gegen die „aggressiven, Europa-bedrohenden Russen“ heraus? Warum lassen sie sich eine solche „Chance“ entgehen? Fürchten sie, dass der aktuelle Gegenwind gegen die Kriegstreiberei der Soros-Rockefeller-Bande und deren europäischen Vasallen und das in Aussicht gestellte Sterben an der Ostfront anschwellen und aus der eher lauen Brise wenigstens ein Gewittersturm werden könnte?

Auf Begeisterung stößt die Bundeswehr-Werbung per Plakat und an Schulen nicht, das walten die lächerlichen Zahlen an Freiwilligen (die diesmal mit Bedacht nur prozentual verkündet werden, nicht absolut…). Oder wollen sie nicht, dass allzu deutlich wird, wie gleichgültig „unseren“ Politniks das Schicksal der eigenen Bevölkerung ist, wenn sie es als Marionetten der besagten Bande der atomaren Verstrahlung preisgeben und diese auch noch „ums Verrecken“ provozieren?1 Wie dem auch sei: Auffällig ist die Unterdrückung dieser als letzte Notwehr Russlands angedrohten atomaren Vernichtung Deutschlands respektive Europas, wenn es nicht von seinem aggressiven Kriegskurs zurücksteht – ein Schicksal, das wir übrigens seit mehr als 4 Jahren, also bereits vor Kriegsbeginn, in verschiedenen Artikeln und Flugblätter vorausgesagt haben.

Flugblatt „Kein Krieg gegen Rußland!“ (https://www.bund-gegen-anpassung.com/…)

Flugblatt „Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten!“ (https://www.bund-gegen-anpassung.com/…)

Ketzerbriefe 229 „Biden bedeutet Krieg gegen Rußland“ (https://www.ahriman.com/de/produkt/ke…)

Hier geht es zum Video vom Interview von US-Journalisten Tucker Carlson mit Sergei Karaganow mit deutschem Untertitel:

