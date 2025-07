Tappte Deutschland einmal mehr in die «1933 Falle»?

Manche Leute meinen, Geschichte wiederholt sich nicht! | Quelle: Artwork UM

Der Entscheid der EU-Führer, den Ukrainekrieg den USA abzunehmen, hat die „Deutsche Frage“ wieder virulent gemacht. Mit Deutschland, neben Großbritannien und Frankreich, künftig als Hauptfinanzier des EU-Krieges stellt sich die Frage: Treibt das Deutschland in seine letzte Niederlage?

Judge Napolitano: «Kommt jetzt das Vierte Reich

und bewegen wir uns zurück ins Jahr 1933?»

Von REDAKTION | Moderator Judge Napolitano hatte am 15. Juli 2025 Gilbert Doctorow zu seiner Sendung „Judging Freedom“ für ein Interview geladen. Gilbert Doctorow ist Magna cum Laude-Absolvent des Harvard College (1967), ehemaliger Fulbright-Stipendiat und hat einen Doktortitel mit Auszeichnung in Geschichte von der Columbia University (1975). Doctorow ist Autor zahlreicher Bücher mit dem Schwerpunkt „Russland“.

Judge Napolitano stellt die tückische Frage, ob Deutschland inzwischen nach dem „Vierten Reich“ strebe. Wenn auch die deutsche Führung von dieser Fata Morgana getrieben scheint, wird jene Rechnung nicht aufgehen, ausser als typische Falle: Die BRD wurde nämlich im Jahr 1945 als Protektorat dem „Atlantischen Reich“ angegliedert. Letzteres Reich gibt es schon seit 500 Jahren – das dürfte möglicherweise nur manchen Deutschen entgangen sein.

Was den Deutschen ebenso wenig gewahr scheint, sind die Methoden, mit denen die atlantischen Herren der grossen und weiten Welt Protektorate, nachdem sie ausgesaugt wurden und nur noch im Wege stehen, endgültig zu entsorgen pflegen: Man lässt sie in die Falle und über die Klinge springen, indem man sie beispielsweise in Feldzüge schickt, die im Desaster enden:

Dazu eigneten sich historisch betrachtet, insbesondere und vor allem die gesammelten Russlandfeldzüge!

Transkript des Interviews von Gilbert Doctorow durch Judge Napolitano

Napolitano: Hallo zusammen, hier ist Judge Andrew Napolitano mit „Judging Freedom“. Heute ist Dienstag, der 15. Juli 2025 mit der Frage an unseren heutigen Gast: Welcher neue Druck lastet auf Wladimir Putin? Professor Dr. Doctorow, willkommen, mein lieber Freund! Vielen Dank, dass Sie wieder bei uns sind und hier meine Frage: Erweitern europäische Unternehmen [die Produktion] ihrer Munitionsfabriken – von Fabriken, die echte Waffen herstellen?

Doctorow: Ja, das tun sie definitiv. Das wurde auch in der Wochenend-Zusammenfassung von Herrn [Dmitrij] Kisseljow, dem Leiter der russischen Staatsnachrichten, in seiner Sonntagsabendsendung herausgestellt. Er brachte einige sehr interessante Kommentare zur Expansion verschiedener [Rüstungs-] Unternehmen, die Fabriken in einem halben Dutzend Ländern in ganz Europa betreiben und ihre Produktions-Anlagen ausbauen, ihre Belegschaft aufstocken und dergleichen. Hier in Belgien gab es eine ehemalige Audi-Fabrik, die auf Munitionsproduktion umgestellt wird, nachdem Audi, welches über ein prächtiges Grundstück im Zentrum von Brüssel verfügte, sich zurückzog und auf dem nun Munition hergestellt werden soll.

Das ist der einfache Teil. Was wir jedoch beobachten, wenn man von zunehmender Munitionsproduktion hört und genau das war die Botschaft der Russen in besagter Sendung von Herrn Kisseljow, ist, dass man sich auf einen Krieg vorbereitet. Nun, für einen Krieg braucht man zwei Dinge: Das eine ist die Hardware und das zweite ist die Software. Man braucht Leute und genau daran wird es in Europa scheitern. Doch, was die Fabriken angeht – natürlich werden neue gebaut. Es ist sehr einfach, Geld zu beschaffen, insbesondere in Deutschland, indem man Kredite aufnimmt und langfristige Verträge und Zusagen an Rüstungsunternehmen austeilt. Letztere hatten sich bisher zurückhaltend gezeigt, Verpflichtungen einzugehen, weil sie keine langfristigen Beschaffungsverträge von der deutschen Regierung erhielten. Das ändert sich gerade, während wir hier sprechen:

Deshalb fahren private Unternehmen, die Waffen an die Regierung verkaufen, ihre Produktionen hoch!

Das ist alles richtig!

Napolitano: Welche Länder außer Deutschland tun dies [noch]? Ich habe noch ein paar Fragen zu Deutschland, aber ich möchte mir erst einmal einen Überblick verschaffen. Gibt es Rüstungsunternehmen in Belgien, Frankreich, Italien, Großbritannien, Spanien – wahrscheinlich nicht, aber was meinen Sie?

Doctorow: Es gibt mehrere in Skandinavien – ich meine, Norwegen ist diesbezüglich sehr aktiv. Vielleicht Schweden, aber wie Sie bereits erwähnten, sind Frankreich, Deutschland, neben Italien und Großbritannien, natürlich führend:

Das sind die Hauptakteure oder Täter bei den Vorbereitungen zum Dritten Weltkrieg – jawohl!

Napolitano: Scott Ritter, den Sie kennen und der regelmäßig in dieser Sendung zu Gast ist, warnt vor einem „Vierten Deutschen Reich“. Stimmen Sie dem zu – Marschiert der deutsche Militarismus unter Bundeskanzler Friedrich Merz stetig weiter?

Doctorow: Ja und nein! Das Endergebnis unterscheidet sich nicht so sehr von dem, was Scott beschreibt, aber der Weg dorthin ist ein anderer. Der Punkt ist und ich denke, mein Kollege Ray McGovern war der Erste, der sagte:

In Deutschland wäre insbesondere Konformismus und Schweigen gegenüber Regierungspropaganda das vorherrschende Problem!

Das geht zehn Jahre zurück, als ich…

Napolitano: Ray hat gestern in dieser Sendung ein Bild von der Zurückhaltung, Bescheidenheit und dem Schweigen der Deutschen, das erschreckend ist, gezeichnet. Falls man wieder an dem Punkt angelangt ist, an dem die Deutschen wie schon 1932 und 1933 sich fürchten, sich gegen ihre Regierung auszusprechen und es sich, wie 1932 und 1933 um eine Minderheitsregierung handelt:

Wohin wird diese Reise führen?

Doctorow: Das ist nichts Neues: Konformismus stellt für eine Reihe von Ländern Europas seit langem ein wichtiges Wesensmerkmal dar. Ich bin in den 1980er Jahren geschäftlich viel herumgekommen. Ich war sehr oft in Schweden: Konformismus war [dort] unglaublich. Alle hassten den Premierminister [Olaf Palme]. Ich war in einem Unternehmen, das viele Ingenieure beschäftigte. Diese wussten, dass seine sozialistischen Praktiken das Ingenieurwesen und die Universitäten des Landes ruinieren würden. Erst als Olaf Palmer ermordet wurde, hörte ich bei einem Mittagessen in der Kantine des Unternehmens von einem meiner Kollegen: „Endlich hat man den Bastard erwischt!“ Zuvor hatte man nie ein Wort darüber verloren.

Konformismus ist also kein neues Thema bezüglich Europa und Deutschland. Vor zehn Jahren, im Jahr 2015, nahm ich als Teilnehmer an der Schlangenbad-Konferenz – einem Dialog, der jährlich vom Thinktank der Sozialdemokraten in Deutschland veranstaltet wird – teil. Ich versichere Ihnen, Konformismus war an der Tagesordnung:

Jeder, der auch nur einen Mucks von sich gab und mit der Unternehmens- oder Regierungspolitik nicht übereinstimmte, wurde regelrecht fertiggemacht und in die Wüste geschickt.

Das ist also nichts Neues. Doch, leider neu ist, wer heute an der Spitze steht und an der Spitze steht Merz. Wie ich früher schon sagte:

Merz ist der gefährlichste deutsche Politiker seit Hitler!

Dieser Mann…

Napolitano: Nun, Merz ist von Beruf Investmentbanker. Sie sagen mir also, dass die Banken diesen Munitionsfabriken langfristige Kredite gewähren werden, weil die Munitionsfabriken von der Regierung langfristige Verträge erhalten bzw. kurz davorstehen, solche Verträge abzuschließen und diese nachweisen können. Woher nimmt die Regierung dieses Geld:

von den Banken?

kann die deutsche Regierung Geld drucken wie die US-Regierung? –

verkauft sie Anleihen?

erhöht sie die Steuern?

Was wird sie machen?

Doctorow: Nun, sie kann kein Geld drucken wie die US-Regierung, weil sie in diesem Bereich nicht souverän ist. Sie unterliegt den Regeln der Europäischen Union und Europäischen Zentralbank. Aber, sie kann Kredite aufnehmen. Sie kann Anleihen ausgeben – die Bonität Deutschlands ist recht gut. Ich glaube also nicht, dass die deutsche Regierung Schwierigkeiten haben wird, diese Billionen Euro, von denen Merz gesprochen hat, aufzubringen. Sie wird es tun und erhöhte Rüstungsproduktion finanzieren.

Was jedoch den Dritten Weltkrieg bzw. die Konfrontation mit Russland angeht, wird es das, obwohl es so scheint, nicht bewirken. Wie ich früher schon sagte: Falls die Europäer an einem bestimmten Punkt eine Millionen-Mann-Armee, die bereit wäre, in Russland einzumarschieren, aufstellen würde und diese über all die wunderbaren Panzer und andere militärische Ausrüstungen, welche die Deutschen bis 2029 hochfahren wollten, verfügen könnten, dann würden die Russen taktische Atomwaffen einsetzen. Darüber gibt es keine Frage! Ich glaube also nicht, dass Europa seine Sicherheit gewährleisten kann, indem es den Vorgaben von Herrn Merz, um sich auf einen Krieg vorzubereiten, folgt.

Richter: Nun, abgesehen von den kommerziellen Aktivitäten, welche die vormaligen Geschäftspartner von Herrn Merz erfreuen könnten, was soll damit erreicht werden?

Doctorow:

Die Vorherrschaft Deutschlands in Europa!

Das war…

Napolitano: Bewegt man sich wieder zurück ins Jahr 1933?

Doctorow: Nun, die Franzosen machen ihm [Merz] ein wenig Konkurrenz. Gestern war Bastille-Tag und Herr Macron hat verkündet, dass er die französischen Verteidigungsausgaben erhöhen, um die Verdopplung des Militärbudgets von 2017 auf 64 Milliarden Euro, was beträchtlich ist, voranzutreiben. Aber dies läge [im Vergleich] noch immer rund 30% unter dem deutsche Militärbudget.

Die Führung Europas lag nach dem Zweiten Weltkrieg nie mehr in deutschen Händen. Die Franzosen durften sich um die Diplomatie und militärische Angelegenheiten kümmern. Sie waren zusammen mit Großbritannien außerhalb Europas die Atommächte Europas:

Jetzt erheben die Deutschen den Anspruch die neue militärische Führungsmacht [in Europa] zu werden!

Das ist eine große Veränderung innerhalb Europas. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass die anderen Länder, beispielsweise Holland, damit einverstanden sein werden. Schließlich hat man deswegen den Zweiten Weltkrieg geführt!

Napolitano: Hm… – die Schweden, das klingt für mich lächerlich, aber ich habe darauf gewartet, um Sie zu fragen, weil ich davon gelesen habe: Die Schweden haben einen Vorschlag angekündigt, um das maximale Wehrpflichtalter von 47 Jahren auf 70 anzuheben: Ich kann mir nicht vorstellen, dass man zwischen 47 und 70 Jahren noch eingezogen werden kann. Meinen sie es ernst mit der Einberufung von Männern und Frauen bis 70?

Doctorow: Nun, ich schätze schon, nachdem sie das verkünden – warum auch nicht? Frauen dienen ja mittlerweile auch in der Armee. Doch aus praktischer Sicht, ist das alles Unsinn:

Das wird Schweden nicht davor bewahren, überrannt zu werden.

Das wird kein europäisches Land davor bewahren, von den Russen nicht zerstört zu werden.

Es ist nur ein Mittel derjenigen, die derzeit an der Macht sind, um ihre Macht zu erhalten!

Und, indem sie behaupten, dass eine schreckliche Bedrohung auf das Land zukäme, doch man mitten im Umbruch den Kurs nicht mehr ändern könne. Das entspricht nur der alten Logik!

Napolitano: Richtig?

Doctorow:

Es ist der Griff nach Macht und nichts anderes!

Napolitano: Könnte all dies durch Europa im Allgemeinen und Deutschland im Besonderen Druck auf Präsident Putin ausüben, um einen Präventivschlag zu führen – nicht gegen Menschen, nicht gegen das Militär, sondern gegen Munitionsfabriken?

Doctorow: Innerhalb Russlands gibt es eine solche Logik. Natürlich fordert der Politologe [Sergey] Karaganow seit zwei Jahren, dass Russland zeigen sollte, dass rote Linien etwas bedeuten und dass Europa aus seiner Psychologie-Blase, aus seiner Realitätsferne aufwachen müsste, um zu verstehen, dass Russland ein sehr ernstzunehmendes Land ist und nicht so behandelt werden könne, wie es in den letzten zehn Jahren oder so der Fall gewesen wäre.

Doch der Druck auf Herrn Putin unterscheidet sich meiner Meinung nach, von dem, welchen Sie beschreiben. Der Druck auf Herrn Putin wurde erst gestern über Herrn Trump ausgeübt. Darauf möchte ich etwas näher eingehen, weil ich es für sehr, sehr bedeutsam halte.

Napolitano: Nun, das wäre meine nächste Frage an Sie gewesen. Dieser weitschweifige Weg: Die CIA beschafft irgendwie diese Ausrüstungen, vielleicht hat sie diese sogar schon [gekauft] und verkauft diese an Europa sowie Kiew weiter. Ist das Unsinn oder Augenwischerei? Oder nimmt der Kreml das ernst bzw. als problematisch wahr?

Doctorow: Nun, ich schließe mich dem an, was Colonel McGregor gestern in Ihrer Sendung gesagt hat: Ich denke, all diese Vorbereitungen, bisher unbenannter militärischer Ausrüstungsgegenstände [außer] Patriot-Luftabwehrsysteme – zur Verschiffung, das sei komplett nutzlos. Es wird den Verlauf des Krieges in keiner Weise ändern können. Tatsache ist, dass man so viele Panzer oder Bradleys [US-Schützenpanzer], wie man nur will, liefern könne, doch dabei einfach nur folgende Fakten vor Ort übersehen würde:

Man ignoriert die Tatsache, warum die Russen inzwischen Luftangriffe als ihr Hauptkampfmittel einsetzen, um ihre Ziele in diesem Krieg zu erreichen, anstatt Bodentruppen, die natürlich weiterhin im Einsatz stehen. Denn, das eigentliche Ziel ist es, die Ukraine dem Erdboden gleichzumachen. Warum tun sie das? Weil das neue Zeitalter der Drohnen-Kriegsführung bedeutet, dass es keine Panzerschlachten mehr gibt und man Panzer nicht mehr aufs Schlachtfeld sendet. Man versteckt sie im Wald, weil sie sonst von Drohnen zerstört würden. Das Gleiche gilt für die Bradleys. Sie wären völlig ungeschützt gegen Angriffsdrohnen. Deshalb kan man aus USA und Europa Panzer und die gesamte Ausrüstung, was immer man möchte, in die Ukraine liefern, doch wo sie dann irgendwo im Wald nur versteckt würden. Das würde nichts an der Lage der ukrainischen Streitkräfte gegenüber denen der Russen ändern.

Was Herr Trump getan hat, war wichtig – allerdings in einem ganz anderen Bereich: Die Wiederaufnahme der Waffenlieferungen an die Ukraine. Das war gedacht, um seine Kritiker wie Lindsey Graham und die anderen Verrückten im Kongress zum Schweigen zu bringen. Sie sollen nur hören: „Ja, wir machen weiter. Wir verwenden das von Biden genehmigte Budget, um Waffen als Hilfe der Ukraine zuzuweisen!“ Das hören sie, doch es wird den Krieg in keiner Weise verändern.

Sie hören, dass man neue Sanktionen, neue Zölle, sekundäre Zölle verhängen wolle. Das haben sie gestern von Herrn Trump, Herrn Lindsey Graham und seinen anderen 81 Senatoren vernommen, die mehr oder weniger solche Sanktionen in einen Gesetzesentwurf, der jetzt im Kongress liegt, einbrachten. Sie dürfen sich freuen, dass Präsident Trump dem zustimmte. Doch, mit dem Zeitpunkt – in erst 50 Tagen – müssten sie sehr unzufrieden sein! Daraus erkenne ich die eigentliche Botschaft an Herrn Putin. Es ist dieselbe Botschaft, die Donald Trump Bibi Netanjahu in den ersten Tagen der Gaza-Offensive zukommen ließ, als er zu Netanjahu sagte: „Bringen Sie es einfach hinter sich. Tun Sie, was Sie tun müssen und bringen Sie es zu Ende!“

Die 50 Tage, die Trump Wladimir Putin eingeräumt hat, bedeuten dasselbe: „Wladimir, bring es zu Ende!“ Falls Putin genau auf die Absicht hinter dieser Aussage achten und auf die patriotischen Russen hören würde, die sagen: „Herr Präsident, bringen Sie es zu Ende!“, dann wäre es in 50 Tagen vorbei!

Napolitano: Sie haben einmal mehr meine nächste Frage vorweggenommen: Gibt es Druck aus dem Kreml oder dem Umfeld von Präsident Putin, die Sache großtuerisch und effektiv zu beenden?

Doctorow: Großtuerisch wäre riskant, weil das aufrührerisch klänge. Ich glaube nicht, dass Putin oder sein Umfeld etwas tun wollten, das Trump so in Verlegenheit brächte, dass er unverantwortlich reagieren müsste. Die Russen in ihren Datschen, sofern sie politisieren wollten, würden sich natürlich dafür aussprechen, dass der Krieg so schnell wie möglich beendet werde.

Inzwischen, da es sich in erster Linie nicht mehr um einen Kampf am Boden, sondern vielmehr um einen Luftkampf handelt mit Gleitbomben, Drohnenschwärmen und Hyperschallraketen, ist es so weit: Russland ist technisch in der Lage, die Werchowna Rada bzw. die Präsidialverwaltung [in Kiew], zu zerstören: Ein oder zwei Oreschniks [Anmerkung der Redaktion: Russische 10-Mach Hyperschall-Mittelstrecken-Ballistik-Rakete mit 6 x 6 Sprengköpfen] und sie wären weg. Die Ukraine würde zusammenbrechen. Ich glaube, es gibt viele Menschen in Russland, die das gerne sehen wollten.

Napolitano: Ist Wladimir Putin einer von ihnen?

Doctorow: Noch nicht: Herr Putin ist ein sehr vorsichtiger Mann. Er ist von Beruf Jurist, was viele Vorteile hat, aber auch einige Nachteile. Ob er sich zu dem, was ich gerade gesagt habe, überreden lässt, nicht weil ich es sage, sondern weil ich sicher bin, dass er es von vielen Leuten zu hören bekommt: Er hat Kontakte zu Basisgruppen, zu den einfachen Leuten. Das ist eine der Besonderheiten der russischen Demokratie, wie gut Herr Putin mit dem, was die Menschen sagen, in Verbindung steht. Ich hoffe, er hört ihnen zu!

Napolitano: Fürchten Moskau und Peking, soweit Sie das beurteilen können, Trumps Drohung mit sekundären Zöllen?

Doctorow: Das glaube ich keine Sekunde lang. Was Indien angeht, schaut es trickreicher aus. Aber was China betrifft, haben Xi und sein Außenminister im Zuge von Kaja Kallas‘ Besuch – ich glaube, das war vor einer Woche, zur Vorbereitung des EU-China-Gipfels in zwei Wochen – deutlich gemacht, dass China unter keinen Umständen zulassen könne, dass Russland eine demütigende Niederlage erleiden würde. Denn sie wissen, dass sie dann die Nächsten wären. Man hat das offen gesagt. Die Vorstellung, dass sie sich beugen und Trump die Füße küssen würden, ist also völlig ausgeschlossen. Außerdem haben sie bereits gezeigt, wer im Zollkrieg mit den Vereinigten Staaten die Oberhand behielt.

Napolitano: Ich stimme Ihnen in allem zu, was Sie gerade gesagt haben, aber das entkräftet das Argument, dass Putin Trumps 50-Tage-Warnung ernst nehmen würde. Ich meine, wer kann nur wissen, wie Trump auf diese 50 Tage kam? Hat Putin in dem Telefonat gesagt: „Ich brauche noch 50 Tage!“? Oder hat Trump diese Zahl einfach aus der Luft gegriffen?

Doctorow: Nein, ich glaube, er hat sich die russischen Kriegspläne vergegenwärtigt: Wir befinden uns gerade in einer großen Sommeroffensive, doch in 50 Tagen ist der Sommer vorbei. Das ist die Logik dahinter. Nun neigen die Fristen von Herrn Trump dazu, opportunistisch nach hinten verschoben werden zu können. Ich glaube also nicht, dass es nur 50 Tage sein werden: Es wird so lange dauern, wie Putin brauchen würde, um den Krieg zu beenden. Aber der große Druck auf Putin besteht darin, den Krieg zu beenden. Falls die… ja?

Napolitano: Nein, fahren Sie bitte fort!

Doctorow: … falls die Bedrohung nicht so sehr diese Sanktionen wären, die wirklich niemand ernst nehmen kann – sicherlich nicht in Bezug auf Indien und China. Nur Senator Graham dürfte glaube, dies ließe sich umsetzen und würde funktionieren: Das kann es nicht!

Aber wir wissen, dass Putin eine Normalisierung der Beziehungen [zur USA] anstrebt. Trump will eine Normalisierung der Beziehungen. Genau hier liegt der eigentliche Druckpunkt: Trump hat das nicht gesagt, weil er sich einer Welle der Kritik seitens des Kongresses ausgesetzt sehen würde, wenn er das jemals offen aussprechen würde. Aber in Wirklichkeit will er diese Beziehungen [herstellen], weil er mit Russland in verschiedenen internationalen Fragen zusammenarbeiten muss: Der Iran ist nur eine von vielen [Fragen]. Und so wird Putin versuchen, diesen Zeitplan zu übertreffen, einfach um eine Entspannung gegenüber den Vereinigten Staaten zu erreichen.

Napolitano: Scott Ritter, den Sie kennen und der hier regelmäßig auftritt, verglich die ukrainische Regierung und das ukrainische Militär mit einem Hospizpatienten, der kurz vor dem Exitus stünde. Glauben Sie, dass der Kreml – vielleicht nicht mit diesen Worten – diese Ansicht teilt?

Doctorow: Das bezweifle ich! Ich meine, sie sind es, die kämpfen – nicht Scott Ritter oder ich oder Sie. Sie kennen die Entschlossenheit der Ukrainer sehr gut. Sie haben dieselbe politische und religiöse Kultur wie die Russen. Sie sind sehr patriotisch. Sie sind bereit, sich für ihr Vaterland zu opfern, was sich gut anhört. Aber versuchen Sie mal, ein Land in Europa zu finden, wo das heute noch der Fall wäre – Sie werden keines finden. Die Russen und die Ukrainer sind solche Menschen. Und unter diesen Umständen müssen die Russen die ukrainische Armee respektieren, auch wenn sie die ukrainische Regierung nicht respektieren.

Napolitano: Professor Doctorow, es war mir ein Vergnügen, mein lieber Freund. Ich werde auf Reisen sein und in Ihre Nähe kommen, aber nicht genau dorthin, wo Sie sind. Sonst hätten wir uns zum Essen verabredet. Aber wir sind Ende des Monats wieder da und freuen uns darauf, Sie dann zu sehen. Vielen Dank!

Doctorow: Ja, ich freue mich auch darauf!

Napolitano: Danke!

Später heute, wenn Sie uns live um 11:00 Uhr morgens sehen, Aaron Mate – um 13:00 Uhr heute Nachmittag, Professor Glenn Diesen – um 15:00 Uhr heute Nachmittag, Professor John Mearsheimer – um 16:00 Uhr heute Nachmittag, Max Blumenthal. Bis zum nächsten Mal – Judge Napolitano für Judging Freedom!

