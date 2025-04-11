Alastair Crooke über Lobbys und Strippenzieher, die noch über dem Weißen Haus stehen

Oktober 2025: Weißes Haus - Ostflügel-Erweiterung mit diesmal Privat-Finanzierung | Quelle: Screenshot YouTube, Credit Storyful

Judge Napolitano, Gastgeber der Plattform „Judging Freedom“ hat den ehemaligen britischen Spitzen-Diplomat Alastair Warren Crooke bei sich zu Gast. Alistair Crooke, Gründer des in Beirut ansässigen Conflicts Forums, war vormals auch für den britischen Geheimdienst MI6 und diplomatische Dienste in der EU aktiv und weiß, wovon er spricht!

Judge Napolitano stellt die Frage, ob Neocons, sprich radikale

US-Interventionisten, inzwischen China so sehr liebten?

Judge Napolitano: Hallo, alle zusammen, hier ist Judge Andrew Napolitano auf „Judging Freedom“. Heute ist Montag, der 3. November 2025. Alastair Crook ist bei uns und will die Frage beantworten: „Fangen die Neokonservativen plötzlich China zu lieben an?“

Alastair Crooke, willkommen, mein lieber Freund! Vielen Dank, dass Sie wie immer zu uns kommen. Ich weiß, dass Sie auf Reisen sind und weiß es sehr zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Bevor wir zu Ihrem faszinierenden Beitrag über die Neokonservativen und China kommen, können Sie uns bitte Ihre Einschätzung zur aktuellen Lage in Gaza abgeben? Ist die IDF [Israels Streitkräfte] noch dort? Rüstet die Hamas wieder auf bzw. kommen Lebensmittel und medizinische Hilfsgüter ins Land?

Alastair Crooke: Nun, was gerade passiert ist, dass die Israelis effektiv eine sogenannte gelbe [Demarkationslinie-]Linie gezogen haben: Das ist eine Linie in Gaza, die eine Hälfte mit 57% von der anderen abtrennt. Die Israelis besetzten die andere Hälfte – eine knappe Mehrheit davon ist Stadtgebiet. Sie besetzten nicht das gesamte Gebiet bis zur Grenze im Norden oder Süden bei Raffa. Ich will damit sagen,…

… Palästinenser werden gewissermaßen auf nur noch eine Hälfte des Gebiets von Gaza im Vergleich zu dem, was sie zuvor noch hatten, beschränkt!

Um es auf den Punkt zu bringen: Israel hat denselben Prozess und dieselben Verfahren, wie im Libanon angewendet, nämlich: Theoretisch gibt es einen Waffenstillstand, doch die Israelis sagen, dass sie sich das Recht vorbehalten, jederzeit und überall anzugreifen. Das tun sie inzwischen auch im Libanon. Jetzt haben sie dem Libanon erneut ein Ultimatum gestellt. Sie geben der Armee ein paar Tage Zeit, um mit der Entwaffnung der Hisbollah zu beginnen, sonst würde der Krieg dort wieder aufgenommen.

In Gaza ist es mehr oder weniger dasselbe. Es gibt einen Waffenstillstand und es soll eine Überwachung durch die Amerikaner als Teil eines Überwachungskomitees geben. Dies ist völlig unbrauchbar! Jeder Verstoß wird Konsequenzen nach sich ziehen!

Die Hamas geht also zunächst einmal daran, gemeinsam mit den anderen palästinensischen Widerstandsbewegungen dort – dem Islamischen Dschihad und allen anderen, insgesamt sind es 14 – für Ordnung zu sorgen. Inzwischen haben sie israelische Agenten und Kollaborateure aus dem Weg geräumt: Viele dieser Gruppen, die von den Israelis und den Vereinigten Arabischen Emiraten eingesetzt wurden, entsprachen – ich entsinne mich – im Prinzip dem Doghmush-Clan, den man als entsprechende Komponente für Recht und Ordnung hinstellte. Ich meine, es war hingegen einfach eine kriminelle Bande, die Kinder entführte und ihre Eltern dafür bezahlen ließ, sowie Menschen folterte. Doch, jetzt werden sie von der Hamas ausgeschaltet und ich denke, die meisten Palästinenser werden darüber sehr erleichtert sein.

Judge Napolitano: Rüstet sich die Hamas und erwartet die Wiederaufnahme der israelischen Invasion, auf die (Bezalel Joel) Smotrich und (Itamar) Ben-Gvir Netanjahu drängen?

Alastair Crooke: Auf jeden Fall: Natürlich – ja! Es sind neue Waffen eingetroffen. Sie bereiten sich vor. Es wird vielleicht eine andere Art von Krieg werden. Aber sie bereiten sich auf die nächste Runde vor. Im Moment gilt eine Waffenruhe. Die Hamas gibt die Leichen, soweit sie gefunden würden, an Israel zurück.

Doch, ich möchte nur eines sagen, was wirklich wichtig zum Verständnis ist: Israel ist ausschließlich und allein auf die Rückkehr seiner Geiseln fokussiert. Es gibt kein Bewusstsein für palästinensische Geiseln, die freigelassen und ganz offensichtlich schwer misshandelt wurden. Das wird nicht einmal erwähnt. Aber was am auffälligsten ist und ich besonders hervorheben möchte, ist Folgendes:

Die Mehrheit der Israelis bringt nicht ein Verständnis auf, dass in Gaza etwas schiefgelaufen wäre!

Es gibt keinerlei Wahrnehmung dafür, dass man für das, was in Gaza geschah, etwas wiedergutzumachen, zu erklären oder rechtzufertigen hätte. Tatsächlich denken sie einfach: „Okay, es gibt einen Waffenstillstand, wir wollten eigentlich eine klare Demütigung der Hamas, die wir nicht schafften, so machen wir eben weiter!“ Das ist nicht nur einfach hingesagt, sondern wichtig, weil es darauf hindeutet, dass der Krieg noch [lange] nicht vorüber ist.

Es entspricht dem, was 1948 passiert war: Wie man weiß, gab es schon 1948 einen Völkermord – 800.000 Palästinenser wurden aus ihren Häusern vertrieben, es gab kriminelle Übergriffe, wie Attentate, Völkermord, Vergewaltigungen, doch danach kam es zu keinerlei Einsicht. Israel erklärte sich selbst zum moralischsten Staat und zur moralischsten Armee, doch müsste sich nicht verantworten. Es kam zu keiner angemessenen Untersuchung. So, macht es meiner Meinung nach keinen Sinn zu sagen, dieser Krieg wäre vorbei:

Ich meine, dass dies nur einer Kriegspause gleichkommt!

Denn, es herrscht die Vorstellung als wäre nichts geschehen und dass alles in Ordnung wäre: „Wir haben diesmal das Gras nur etwas gründlicher gemäht!“ Es besteht keinerlei Einsicht gegenüber dem Standpunkt der anderen Seite und Berücksichtigung verdiente bzw. über das, was Israel anrichtete, Worte zu verlieren.

Tatsächlich kam es in Israel zu einer großen Krise mit einem Skandal, der den Staat erschüttert, doch in die entgegengesetzte Richtung zielt: Vor etwa einem Jahr – Mitte des Jahres 2024 – kam es in einem israelischen Gefängnis in der Negev [Sde Teiman Detention Camp] zu schweren Misshandlungen palästinensischer Gefangener. Ein Teil davon, insbesondere erzwungene Vergewaltigungen, wurde gefilmt und auf Video gebannt. Vor kurzem hat die Leiterin der Militärstaatsanwaltschaft, Generalmajorin [Yifat] Tomer-Yerushalmi, das Video veröffentlichen lassen. Der Clip ist natürlich viral gegangen. Vergleiche mit Abu Ghraib wurden gezogen, doch Tomer-Yerushalmi wird dafür verfolgt. Sie kooperierte eng mit dem Generalstaatsanwalt, dem man nun ebenfalls zu stürzen versucht.

Wie man sich erinnert, gab es diesbezüglich schon große Auseinandersetzungen: Einheiten der Armee kamen und drangen gewaltsam in das Gefängnis, in denen diese wegen Vergewaltigungen palästinensischer Gefangener einsaßen und Untersuchungen erwarteten, ein, um ihre Freunde zu befreien. Man ging so vor und holte diese Beschuldigten schließlich heraus.

Doch, inzwischen ist man hinter der Generalmajorin Tomer-Yerushalmi, der Generalstaatsanwältin der israelischen Armee, her. Man will sie strafrechtlich verfolgen und ins Gefängnis stecken lassen, weil sie die Verbreitung dieses Videos zugelassen hätte. Man sagt, es wäre die schlimmste Propaganda, unter der Israel jemals zu leiden gehabt habe. Tomer-Yerushalmi wurde gestern Abend noch als vermisst gemeldet und man kolportierte, sie hätte Selbstmord begangen oder sich ihres Telefons entledigt. Schließlich wurde sie gefunden und unter großem Beifall verhaftet. Nun heißt es, man werde gegen sie und den Generalstaatsanwalt [juristisch] vorgehen.

Worauf ich Ihnen gegenüber und in den Sendungen immer wieder verwiesen hatte, war die Spaltung Israels. Dies stellt nun praktisch einen Angriff auf das Justiz- und Polizeisystem Israels dar. Viele sehen darin einen Vorstoß Netanjahus und der Rechten gegen das Militär, wobei sie das als empörend empfinden. Die extreme Rechte wehrt sich und meint, dass jene Leute, welche die Palästinenser vergewaltigt hätten, gar nicht untersucht werden dürften. Es hieß: „Warum wurden sie untersucht? Diese Frau ist eine Verräterin, weil sie das Video, welches die Vergewaltigungen zeigte, öffentlich machten. Sie ist eine Verräterin und gehört ins Gefängnis, um die Konsequenzen zu tragen!“

Gleichzeitig verabschiedet die Knesset gerade einen Gesetzentwurf – dieser scheint in erster Lesung angenommen worden zu sein –, welcher die Todesstrafe für jeden vorsieht, der für den Tod eines Israelis verantwortlich sei. Jeder Terrorist, der einen Israeli getötet hätte, würde ohne Ausnahme sofort und automatisch zum Tode verurteilt. Es gibt viele Palästinenser, die sich noch in Haft befinden und unter diesen Strafbestand fallen könnten. Ich meine, die Lage in Israel wird sehr rau und schafft große Uneinigkeit.

Ich wiederhole nur, was ich Ihnen vor einiger Zeit schon gesagt hatte, dass es dabei wieder zunehmend um das Königreich Judäa gehe: Das Siedler-Königreich gegen den Staat Israel, der formell mehr einer aschkenasischen und europäisierten Staatskultur entspricht. Zwischen diesen Gruppen entwickelt sich intern ein sehr rauer und brutaler Konflikt. Das erzeugt Spaltungen, die sich dann auftun.

Judge Napolitano: Schicken die Europäer Waffen und Personal, Soldaten in die Ukraine, um gegen die Russen kämpfen zu lassen?

Alastair Crooke: Nicht um gegen die Russen kämpfen zu lassen, doch sie waren von Anfang an schon dort. Ich meine, wir sprechen hier vom Jahr 2014, als europäische und NATO-Streitkräfte die Verteidigung bzw. den Angriff auf den Donbass vorbereiteten. Das ist es, was 2022 tatsächlich zur Sonderoperation [SMO] geführt hat. Ich erinnere mich, dass damals die Russen den Plan für den Angriff auf die russischsprachige Bevölkerung im Donbass zugespielt bekamen. Es war eindeutig totaler Bürgerkrieg, der gegen die russische Bevölkerung gerichtet war. In diesem Zeitraum hatte sich die Zahl der Artillerieangriffe auf Orte wie Donezk um das 14-fache erhöht. Das war es, was die Sonderoperation (SMO) tatsächlich provozierte, um es klar zu sagen:

Putin hat eine verfassungsmäßige Verantwortung für die Sicherheit der russischen Bürger. Viele dieser Menschen im Donbass waren sowohl russische als auch ukrainische Staatsbürger, aber sie waren russische Staatsbürger.

Judge Napolitano: Nun zu China: Was ist aus den China-Falken in Washington D.C. oder im Weißen Haus geworden?

Alastair Crooke: Nun, ich denke, wenn man ganz allgemein über Falken spricht, sollte man die verschiedenen Stränge [Klans] unter ihnen erkennen und verstehen:

Denn, sie haben zwar gewisse Gemeinsamkeiten, doch sind auch verschieden!

Die Falken gegenüber Russland und gegenüber der Außenpolitik im Nahen Osten sind meist pro-israelische Oligarchen, die zugleich Mega-Geldgeber des Trump-Teams sind. Es war außergewöhnlich, wie offen sich Trump gab, als er öffentlich eingestand, dass besagte Spender ihm Mitglieder seines Teams, wie John Bolton und andere, vorgesetzt hatten. Man weiß natürlich, dass Rubio auch zu denen zählt.

Das Trump-Team wurde also von diesen Spendern vorgegeben, wozu die extrem pro-israelischen Mitglieder des Teams auch gehören. Das soll nicht heißen, dass Trump nicht pro-israelisch wäre – das ist er. Es gibt demnach eine Übereinstimmung der Ansichten, die man sehr deutlich in seiner Beziehung zu Israel und Netanjahu nachvollziehen kann. Nun haben diese Leute natürlich ein übergeordnetes Ziel, nämlich…

… die militärische Hegemonie und Macht der USA aufrechtzuerhalten!

Denn, das ist notwendig, um Israel zu erhalten. Denn ohne dem könnte Israel nicht überleben. Es braucht die uneingeschränkte Unterstützung der Vereinigten Staaten!

Nun, unter diesen Spendern – um das klar zu sagen – waren Miriam Adelson und ihr verstorbener Ehemann natürlich die Hauptgeldgeber, denen sich Trump verschrieb. Nur zur Erinnerung: In den späten 80er und frühen 90er Jahren gab es eine Krise im Immobilienimperium von Trump in Atlantic City, wo sich Immobilien von ihm befanden, denen der Konkurs drohte. Die Krise war so schwer, dass alles hätte mitgerissen werden können, um seine [gesamten] Immobilien in New York, Las Vegas bzw. das ganze Unternehmen zusammenbrechen zu lassen. Was also geschah: Es war Sheldon Adelson, der Trump zu Hilfe kam, indem er eine Gruppe gleichgesinnter pro-israelischer Oligarchen um sich scharte, um Besagtes Geschäft von Trump zu stützen und sein wirtschaftliches Vermögen zu konsolidieren. Dank der Hilfe von Sheldon Adelson und der Gruppe pro-israelischer Oligarchen hat Trump es überstanden:

Trump verdankt ihnen viel und ich bin sicher, dass sie das wissen, wie auch er!

Sie erhielten dadurch einen sehr starke Position im Bereich der Politik. Einige seiner anderen Geldgeber, die in vielerlei Hinsicht sich ebenso pro-israelisch geben, sehen jedoch die Bedeutung einer Beziehung zu China vor dem Hintergrund, um China aus seinem Bündnis mit Russland herauszuziehen, sodass Russland isolierter und ohne die Unterstützung Chinas dastünde. Ihr Ziel leitet sich aus einem Deal mit China ab: Ich nenne sie die Geldgeber der Wall-Street-Geschäfte. Es sind sehr wohlhabende Oligarchen und diese wollen:

ein Abkommen mit China!

den kompletten Wegfall der Trump-Tarife!

Sie betreiben Lobbyarbeit und reichen Anträge beim Obersten Gerichtshof für die Anhörung am Mittwoch ein, um den Obersten Gerichtshof davon zu überzeugen, dass die Zölle, die Trump ohne wirtschaftliche Notlage verhängen hat lassen, verfassungswidrig gewesen wären.

Das ist also eine andere Fraktion, die aber im Grunde nicht sehr unterschiedlich ist:

Sie sind nur Neokonservative einer anderen Couleur!

Auch weil sie sehr stark der Banken-Bruderschaft angehören. Einige von ihnen haben natürlich eine lange Geschichte. Sie kommen von Banken, deren Vorgänger führender Banken die bolschewistische Revolution [einst] finanzierten.

Judge Napolitano: Richtig!

Alastair Crooke: Sie finanzierten diesen Prozess und finanzierten dann in den 90er Jahren– in der Jelzin-Ära – einige der Oligarchen, indem die Harvard-Jungs im Zuge der Wirtschaftskrise für wenige Dollar fast ganz Russland aufzukaufen verstanden.

Judge Napolitano: Lassen Sie mich Ihnen eine Frage zu Präsident Xi stellen. Es ist nicht ganz klar, zumindest nicht für mich, wobei ich viele der gleichen Dinge, wie Sie lese, worauf sich Präsident Trump und Präsident Xi letzte Woche, als sie zusammen im Fernen Osten sich trafen, tatsächlich geeinigt hätten. Wer hat das bessere Geschäft gemacht, Xi oder Trump?

Alastair Crooke: Ganz klar hat Xi das bessere Geschäft gemacht. Ich meine, er analysierte die Schwachstellen des Systems und schlachtete diese aus: Die Seltenen Erden und auch Tarife, die kontraproduktiv sind. Das hat er sehr geschickt ausgespielt.

Es ist nicht so, dass China nur eine gewisse Dominanz bei Seltenen Erden hätte:

Sie sind in Bezug auf Seltene Erden unangreifbar!

Ja, China hat etwa 70% der Seltenen Erden, aber es hat 94% der weltweiten Abscheidekapazitäten und ein Beinahe-Monopol auf die benötigten Anlagen und Methoden zur Gewinnung derselben. Bei einigen Seltenerd-Metallen verfügt China sogar über ein Monopol. Es ist also ziemlich unangreifbar. Was Trump am Ende erreicht hat, war der Verkauf von Sojabohnen. Das war der Grund, warum sich (Scott) Bessent zu Siegestaumeln hinreißen ließ.

Die genaue Lage bleibt jedoch unklar und Sie wissen das wahrscheinlich besser als ich: Die Landwirte, welche Sojabohnen anbauen, haben tatsächlich große Probleme, aufgrund von Kostensteigerungen und ähnlichem, was ihr Geschäft nicht mehr so wirtschaftlich erscheinen lässt. Sie sind gegenüber brasilianischen Sojabohnen-Produzenten nicht mehr so konkurrenzfähig. Doch, wie auch immer, Xi hat zugestimmt und tatsächlich drei Schiffsladungen gekauft, bevor die Gespräche begannen. Das war der Kuchen, welcher Trump präsentiert wurde.

Das ist die Wahrheit! Die Chinesen sind sich darüber absolut im Klaren. Sie verstehen, dass dies [die Entspannung] wahrscheinlich nur von sehr kurzer Dauer sein wird. Trump ist bekanntlich launisch und seine Meinung kann jederzeit umschlagen. In den nächsten Tagen reist er nach Zentralasien – in die „Stan-Länder“ – um dort auf ähnliche Weise aufzutreten und zu versuchen, ihnen viel an Geld abzuknöpfen. China wird das überhaupt nicht gefallen, da dies eindeutig gegen die Belt and Road Initiative Chinas zielt. Alles könnte sich wieder ändern!

Judge Napolitano: Stößt Trump mit seinem erklärten Wunsch nach einer Normalisierung der Beziehungen zu Russland auf Widerstand seitens der amerikanischen Eliten, der Neokonservativen oder des Deep State?

Alastair Crooke: Ja – ich meine, ihm wurde eine sehr klare Botschaft gesandt. Die Art und Weise, wie das gehandhabt und erledigt wurde – man hat ihm ein [klares] „Nein“ signalisiert:

Ein „Nein“ zur Normalisierung der Beziehungen zu Russland!

Wie bereits gesagt, haben die Neokonservativen immer noch den Wunsch und versuchen derzeit mit aller Kraft, Russland einen sogenannten „eingefrorenen Konflikt“ als Waffenstillstand aufzudrängen, was Russland nicht akzeptiert hat und auch nicht akzeptieren wird. Sie versuchen, das Russland aufzuzwingen, weil es die Möglichkeit böte, eine Niederlage zumindest in eine Art bedingten oder vorläufigen Sieg umzumünzen. Es würde die Möglichkeit bieten, ein Narrativ zu setzen, wie:

„Dieser Krieg zehrt irgendwie an der russischen Wirtschaft – es wird immer schlimmer. In ein paar Jahren werden wir in der Lage sein, unser gesamtes Militär aufzubieten und Russland wird schwach sein!“

Ich meine, das ist Unsinn. Aber so versuchen sie, ihre Wähler in Europa und anderswo über die sich abzeichnenden großen Niederlagen in Pokrowsk und an anderen Frontabschnitten im nördlichen Donbass hinwegzutäuschen. Das ist also ihr Plan.

Doch es gibt viel böses Blut zwischen Oligarchen und Bankiers, deren Vorgänger die Russische Revolution finanziert hatten. Das rührt von früher her, indem sie Stalin hassten, so wie US-Trotzkisten diesen verabscheuen. US-Trotzkisten haben Stalin stets als Antisemiten verachtet:

Es gibt also eine Art persönlichen Hass in dieser Angelegenheit!

[Anmerkung der Redaktion: Stalin durchschaute den Plan der Trotzkisten und warf Leo Trotzki samt seinen Plänen zur Weltrevolution im Jahr 1929 aus der UdSSR hinaus. Das zwang die atlantische Kriegspartei als Trotzki-Ersatz auf Hitler zu setzen. Großbritannien und USA finanzierten das 3. Reich für seinen Ostfeldzug. Doch einmal mehr scheiterte man an der UdSSR und den Atlantikern blieb nur Deutschland mit der gesammelten Nazi-Garnitur der zweiten Reihe als „Trostpreis“. Diese Niederlage hat man Stalin/Russland bis heute nicht verziehen und erklärt unter anderem, die fanatische Verbissenheit Londons und seiner kollektiven Trabanten im gerade laufenden Ostfeldzug 2.0!]

Aber das sind die Mega-Geldgeber. Es ist nicht so, dass sie sich ideologisch von denen unterscheiden, die sich ganz auf Israel und Russland konzentrieren. Aber sie unterscheiden sich ein wenig von denen, die gerne eine Art Einbindung Chinas bevorzugen würden. Denn, sie haben Angst vor zwei Dingen:

Sie haben Angst, dass die KI-Blase, die Blase der künstlichen Intelligenz, platzen könnte und dass dies ein Chaos auf den Finanzmärkten auslösen würde!

Trump und sein gesamtes Team sind sehr besorgt, dass der Oberste Gerichtshof entscheiden könnte, die meisten Zölle für verfassungswidrig erklären oder sie sogar dazu verpflichten zu lassen, die Milliarden zurückzuzahlen, welche durch diese Tarife eingenommen wurden, was natürlich einer echten Krise gleichkäme!

Judge Napolitano: Letzte Frage: Hätten Sie jemals gedacht, dass der syrische Präsident Al-Jolani einmal zusammen mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten im Oval Office gefeiert werden würde?

Alastair Crooke: Das finde ich eigentlich verabscheuungswürdig. Bin ich davon überrascht? Ich habe immer gewusst bzw. schon seit langem darüber geschrieben, wie sehr die CIA und etablierten Kräfte mit Al-Jolani und Al-Nusra gespielt haben.

[Anmerkung der Redaktion: Die Al-Nusra-Front ist eine international sanktionierte Terrororganisation, eine der stärksten Rebellengruppen in Syrien und eine ehemals offene Al-Qaida-Splittergruppe, die das Assad-Regime in Syrien durch einen islamischen Staat ersetzen möchte. Seit Januar 2017 ist die Al-Nusra-Front Teil der Koalition Hayat Tahrir al-Sham (HTS) und wird beschuldigt, als Basis für weltweite Al-Qaida-Operationen zu dienen.]

Wir wissen jetzt oder zumindest gibt es Berichte darüber, dass USAID und verschiedene NGOs in den Jahren 2022 und 2023 22 Milliarden Dollar in Syrien hineinsteckten. Das sind riesige Summen, und ein Großteil davon floss an Nusra.

Botschafter [James Franklin] Jeffrey [US-Sonderbeauftragter für Syrien] hat zugegeben, dass sie Al-Jolani viele Jahre lang finanziert und ihn in den Prozess einbezogen hätten. Es ist das alte und meist sehr destruktive und kontraproduktive Spiel, extreme Militante zu bewaffnen, um diese den politischen Rahmen aufsprengen zu lassen und den Fluss bzw. die Bewegungsmöglichkeit herzustellen, was der USA dann ein Eingreifen ermöglichte, um das gesamte Paradigma in einem Land zu verändern.

Leider geht das auf Kosten vieler Alawiten, Christen, Druiden und anderer, die auch jetzt noch in Syrien getötet werden. Ich bin erstaunt, dass irgendjemand diesem Mann die Hand reichen wollte:

Aber das geht schon seit langem so – dieses Drehbauch der Vereinigten Staaten erstellt von der CIA!

Das Militär unter General Flynn vertrat tatsächlich eine ganz andere Politik. Er warnte ganz klar: Ich wollte das nur zu Protokoll geben, weil ich es für sehr couragiert halte. Er warnte, dass die CIA hingegen ganz andere Gruppen von Dschihadisten dort ausbildete und sich mit diesen einließ. General Flynn warnte, dass diese ein Kalifat errichten wollten:

Das war ihr Ziel, um ein Kalifat in Syrien und im Nahen Osten zu errichten!

Flynn sagte, dass dies nicht im Interesse Amerikas sei. Was ihm daraufhin [in den USA] widerfahren [bzw. angetan worden] ist, [sollte bekannt sein]!

Judge Napolitano: Stimmt, Alistair! Danke, mein Freund. Danke, dass ich wirklich alle Themen von der Ukraine bis China und alles dazwischen ansprechen durfte. Ich weiß das sehr zu schätzen. Ich weiß, dass Sie während Ihrer Reise einen Zwischenstopp für uns eingelegen mussten und dafür bin ich Ihnen sehr dankbar. Alles Gute an Sie – wir freuen uns darauf, Sie nächste Woche wiederzusehen!

Alastair Crooke: Vielen Dank, Judge!

Judge Napolitano: Bis bald!

Später heute sehen und hören Sie bei uns:

um 10:00 Uhr heute Vormittag Ray McGovern

um 11:30 Uhr heute Vormittag Larry Johnson.

um 13:00 Uhr heute Nachmittag Professor Francisco Rodriguez aus Venezuela. Er kommt aus Denver zu uns, ist aber Venezolaner und Experte für Venezuela. Er lässt Donald Trump ausrichten: „Lassen Sie Venezuela in Ruhe!“ Das folgt heute um 13:00 Uhr.

Judge Napolitano von Judging Freedom!

***

Transkript-Erstellung und Übersetzung: UNSER-MITTELEUROPA

Das Interview von Judging Freedom als Video auf Englisch: HIER

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.



