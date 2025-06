Larry C. Johnson über Strategen des Westens: „Sie haben nur das Gehirn von Teenagern!“

Angriff auf eine der drei strategischen Säulen russischer nuklearer Abschreckung | Quelle: Screenshot „Judging Freedom“ / Artwork UM

Atlantische Kolonialgeschichte lehrt, was passiert, bevor der Hegemon verliert: Es kommt zu Terrorismus gegen Zivilsten, Züge oder Brücken etc., der vor allem auf wehrlose Zivilbevölkerungen des vermeintlichen Feindes zielt, weil das mit verdeckt anonymen Mitteln am leichtesten geht.

Wenn„bad things” – sprich, „schlimme Dinge“ – geschehen,

braucht es keine „fünf Augen“, um die Drahtzieher zu sehen!

Von REDAKTION | Der kollektive Westen musste erkennen, dass auch sein laufender Ostfeldzug mit konventionellen militärischen Mitteln einmal mehr droht auf dem Schlachtfeld verloren zu gehen. In solchen Fällen pflegen atlantische Kolonialherren gerne auf unkonventionelle Methoden zurückgreifen zu lassen. Denn, auf dem Gebiet schmutziger Kriegsführung scheint westliche Überlegenheit traditionell als gegeben. Das ist der Grund, warum man immer wieder aufs Neue versucht, beispielsweise Züge entgleisen, Brückenpfeiler einstürzen bzw. möglichst viele Unbeteiligte töten zu lassen.

Judge Napolitano, Gastgeber der Plattform „Judging Freedom“ und Larry C. Johnson, politischer Kommentator, ex CIA Analyst und Mitbegründer der Vereinigung „Veteran Intelligence Professionals for Sanity“ (VIPS) analysieren die Eskalation in der letzten Phase dieses Krieges und die drohenden Konsequenzen aufgrund des anwachsenden Einsatzes von Staatsterrorismus von Seiten der Verlierer gegen verstärkt zivile Ziele.

Sprecher der BBC: „Weit entfernt von der

ukrainischen Grenze ein Angriff von erstaunlicher Dreistigkeit!“

Judge Napolitano: Hallo, zusammen, hier ist Judge Napolitano von „Judging Freedom“: Heute ist Montag, der 2. Juni 2025 – Russland wird 2500 Meilen entfernt von der Ukraine innerhalb seiner Grenzen angegriffen. Larry Johnson ist hier, um uns die Hintergründe zu erläutern. Larry Johnson, willkommen hier, mein lieber Freund: Was wissen Sie über das Wer, Was, Wann, Wo und Wie dieses Drohnenangriffs auf russische Zivilisten und Militärangehörige?

Larry Johnson: Eine westliche Geheimdienstoperation, geplant und durchgeführt von den Ukrainern, doch eindeutig unter Beteiligung des Westens. Ein klassischer Pyrrhussieg für die Ukraine, was eine Art taktischen Sieg, aber eine strategische Niederlage für sie darstellt. Ganz offen gesagt, die überschwängliche Freude und Euphorie, die im Westen über die sogenannte Zerstörung der russischen Luftwaffe herrscht, ist nicht nur falsch, sondern erscheint mir lächerlich!

Judge Napolitano: Wie oft hat man in den letzten acht – oder neun Stunden das Schlagwort „Pearl Harbor“ vernommen, als wolle man das Vorgehen der Ukraine gegenüber dem russischen Geheimdienst – worauf ich gleich noch näher eingehen werde – mit den Ereignissen vom 7. Dezember 1941 vergleichen?

Larry Johnson: Nun, ich halte das an sich für einen passenden Vergleich… Denn vergessen wir nicht, dass der japanische Angriff alle US-Flugzeugträger zerstören und die US-Marine dezimieren sollte. Doch, was war passiert? Japan hat eine Klatsche eingefangen, weil die Flugzeugträger intakt geblieben waren und vier oder fünf Monate später in der Schlacht um Midway die Vereinigten Staaten vier japanische Flugzeugträger versenken konnten.

All diese Idioten in der Presse, die das als Metapher oder Analogie verwenden, haben offensichtlich keine Ahnung von der Geschichte. Aber ich denke, die Parallele ist insofern richtig, indem der Angriff von Admiral Yamamoto auf Pearl Harbor als „Weckruf an den schlafenden Riesen“ beschrieben wurde. Bis jetzt hat sich Russland damit begnügt, eine „spezielle Militäroperation“ auszuführen, was bedeutete, dass es nicht in vollständige Kriegsbereitschaft übergegangen ist. Ich meine, das könnte sich jetzt ändern und Russland nun in Richtung Kriegsmodus bewegen: Es bedeutet, dass Ziele, die zuvor noch ignoriert oder tabu waren, nun auf die russische Zielliste gesetzt würden. Doch, das wird zu noch größeren Zerstörungen in der Ukraine führen.

Seien wir ehrlich: Sie haben vielleicht sieben Flugzeuge zerstört oder beschädigt – ich will nicht so tun, als hätte das überhaupt nichts zu bedeuten, doch es symbolisiert, dass diese Flugzeuge verwundbar waren, weil Russland sich an den START-2-Vertrag, der vorschreibt, dass diese Bomber sichtbar abgestellt sein müssen, gehalten hatte. Nun lässt der Westen zu, dass sie angegriffen wurden und ich stelle fest, dass Donald Trump und seine Regierung von sich geben, nichts davon gewusst zu haben. Nun, das nennt man „glaubhafte Abstreitbarkeit“ [plausible denial]. Ich garantiere Ihnen, dass mindestens ein, wenn nicht sogar mehrere Offizielle der Central Intelligence Agency [CIA] davon gewusst haben und möglicherweise sogar an der Planung und Durchführung dieser Operation beteiligt waren.

Judge Napolitano: Ist es nicht unvorstellbar, dass John Ratcliffe, Direktor der CIA, oder Tulsi Gabbard, Direktorin des Nationalen Nachrichtendienstes, oder Marco Rubio, Außenminister und Nationaler Sicherheitsberater bzw. Präsident Trump selbst nichts davon gewusst hätten? Wie glaubwürdig sind diese Dementis?

Larry Johnson: Nun, deshalb spricht man von „plausibler Abstreitbarkeit“. Ja, manchmal hält man die Vorgänge im Dunkeln, damit man nichts davon erfährt, weil das bewusst so gewollt ist, indem man sagt: „Erzählt mir nichts davon – macht es einfach!“

Judge Napolitano: Wie sicher sind Sie, dass CIA, MI6 und vielleicht sogar der Mossad ihre Finger im Spiel hatten?

Larry Johnson: Hundertprozentig! Allein schon die Durchführung der Operation – das Starten der Drohnen – denken Sie an den Ablauf: Sie befanden sich unter einer Abdeckung, also musste diese Abdeckung geöffnet werden. Dazu war ein Befehl von außen erforderlich. Nun gibt es Berichte, dass sie das russische Mobilfunknetz genutzt hätten. Vielleicht – aber ich glaube, dass auch Starlink, das Unternehmen von Elon Musk, daran beteiligt war. Man kann Satellitenkommunikation als Quelle visueller Unterstützung nicht ausschließen. Es wurde berichtet, obwohl mir dazu noch keine Bestätigung vorliegt, dass Pete Hegseth [US Secretary of Defense] den Angriff in Echtzeit verfolgt habe! Das bedeutet, dass er genau wusste, was hier ablief. Die Ukrainer hatten Drohnen mit Videofunktion, was zum Teil erklärt, warum einige der Drohnenaufnahmen in Umlauf kamen. Ein Teil davon wurde jedoch auch von künstlicher Intelligenz generiert.

Judge Napolitano: Nun, hier ist die BBC-Version. Sie ist knapp zwei Minuten lang. Alaster Crook [Britischer Diplomat, Gründer des Beirut Konflikt Forums, ex MI6 Diplomat] spielt die Sache erheblich herunter, doch wir wurden dafür kritisiert, dass wir uns überhaupt auf die BBC einlassen. Ich verlasse mich nicht auf die Richtigkeit dieser Angaben, aber das ist es, was der Westen uns sicherlich glauben machen möchte und ich würde gerne Ihre Meinung dazu erfahren, Larry!

Schnitt Nummer eins – BBC Sprecher: Weit entfernt von der ukrainischen Grenze ein Angriff von erstaunlicher Dreistigkeit: Russische strategische Bomber wurden einer nach dem anderen von einem Drohnenschwarm drangenommen. Die Ukraine nennt diese Operation „Spider’s Web“ (Spinnennetz) und sie wurde von Präsident Selenskyj persönlich überwacht – einer der bisher kühnsten Angriffe Kiews. Eine Erinnerung daran, dass die Ukraine trotz der überwältigenden zahlenmäßigen Überlegenheit Russlands ein einfallsreicher und entschlossener Feind bleibt. Quellen sagen, dass die Vorbereitung anderthalb Jahre gedauert habe. Dutzende Drohnen wurden nach Russland eingeschmuggelt, auf Holzpaletten gelagert, auf Lastwagen verladen, zu weit entfernten Luftwaffenstützpunkten gefahren und ferngesteuert gestartet:

In den sozialen Medien wurden über Drohnenschwärme von Sibirien bis zum Polarkreis berichtet.

An einer Tankstelle nördlich von Irkutsk konnte man einen Blick auf die laufende Operation werfen, wobei hinter einer Drohne, die aus dem Lastwagen aufstieg und sich dem Angriff anschloss, aufsteigender Rauch zu sehen ist. Augenblicke später folgte eine weitere Drohne und es fielen Schüsse, als Polizisten versuchten, Drohnen abzuschießen. Die Ukraine behauptet, Schäden in Höhe von unglaublichen sieben Milliarden Dollar angerichtet und ein Drittel der russischen Flugzeuge-Bestände, die Russland für den Einsatz von Marschflugkörpern nutzt, ausgeschaltet zu haben.

Selenskyj: „Wir wissen genau, mit wem wir es zu tun haben. Wir werden uns mit allen Mitteln, die der Ukraine zur Verfügung stehen, verteidigen.Wir haben diesen Krieg keinen einzigen Moment lang gewollt. Wir haben den Russen einen Waffenstillstand angeboten!“

Zuvor gab es eine andere Art von Trümmerlandschaft: So sieht die ukrainische Stadt Saporischschja aus, nachdem das Land einen weiteren schweren Drohnen- und Raketenangriff [der Russen] erlitten hat. An anderer Stelle wurden 12 ukrainische Soldaten in einer Ausbildungsstätte getötet. Der Chef der ukrainischen Landstreitkräfte hat seinen Rücktritt eingereicht.

Wie stehen nun die Chancen für eine weitere Runde der Friedensgespräche, die in Istanbul stattfinden sollen? Russische und ukrainische Delegationen werden dort erwartet. Aber nach 24 Stunden Chaos stehen die Vorzeichen für einen Durchbruch…

Judge Napolitano: Das einzig Richtige daran vielleicht ist, dass die Vorzeichen für einen Durchbruch nicht gutstünden. Reuters berichtete, dass die Gespräche nach weniger als einer Stunde beendet waren. Aber lassen Sie mich nach den Fakten fragen: Sieben Milliarden Verluste – ein Drittel der russischen (strategischen Luft-) Flotte. Kann das stimmen, Larry?

Larry Johnson: Nein, nein, das ist nicht korrekt! Russische Sender berichten, dass bis zu sieben Flugzeuge zerstört oder beschädigt worden wären. Es betraf nicht alle Luftwaffenstützpunkte, von denen die Ukraine behauptet, dass sie tatsächlich getroffen worden wären, denn mehrere dieser Luftwaffenstützpunkte haben mit ihren elektronischen Abwehrsystemen die angreifenden Drohnen abschießen können.

Doch, dies scheint ein weiteres Beispiel für die vom Westen verbreitete Propaganda, die in Abstimmung mit der CIA erfolgte, zu sein. Dieser Nachrichtenbericht [der BBC] ist nur ein Beispiel dafür, wie CIA und MI6 durch ihren Information-Operations- Warfare solche Informationen aufzublasen versuchen.

Sie versuchen, Donald Trump beispielsweise davon zu überzeugen: „Mann, die Ukraine hat eine hervorragende Chance genutzt! Sie konnten so etwas schaffen, doch Russland ist schwach. Seht her, sie konnten es nicht verhindern!“ Dabei ignorieren sie jedoch alles, was insbesondere an der Kontaktlinie abläuft. Natürlich ist das eine PR-Niederlage für Russland.

Aber Kriege gewinnt man nicht, indem man PR-Schlappen austeilt!

Kriege gewinnt man, durch die Masse an Soldaten, die man auf dem Schlachtfeld ausschaltet, doch diesbezüglich liegt der entscheidende Vorteil bei Russland!

Judge Napolitano: Gab es zivile Opfer – haben diese Drohnen auch eine inländische Bahnlinie angegriffen?

Larry Johnson: Nun, es gab Opfer bei einigen der Lkws. In einem Fall hatte ein Fahrer Verdacht geschöpft, dass etwas nicht stimmte. Als er ausstieg, um hinten nachzusehen, explodierte der Anhänger und tötete ihn vermutlich…

Ich stufe diese Angriffe auf strategische Luftwaffenstützpunkte nicht als Terroranschläge ein. Es handelt sich um legitime militärische Ziele und die Ukraine hatte einen Weg gefunden, sie anzugreifen: Das ist kein Terrorismus!

Judge Napolitano: Richtig!

Larry Johnson: Der Angriff auf den zivilen Personenzug in Brjansk, der durch die Sprengung einer Brücke, die auf den Zug stürzte, verursacht worden war sowie eine weitere Brücke, die in Kursk gesprengt wurde: Das waren Terrorakte!Diese hatten keinen militärischen Zweck. Der Hauptzweck insbesondere bei dem Anschlag in Brjansk war, dass die Ukrainer, als sie ihn verübten, warteten, bis sie den Zug kommen sahen, damit die Brücke bei der Sprengung auf den Zug stürzte, wobei mindestens 12 Menschen getötet wurden: Das war Terrorismus!

Judge Napolitano: Falls Hegseth das gesehen und im Voraus davon erfahren hätte, hätte er dann nicht die Pflicht gehabt, den Präsidenten zu informieren?

Larry Johnson: Hier wiederum gilt besagte „plausible Abstreitbarkeit“, Judge! Es gibt bestimmte Dinge, die man dem Präsidenten nicht sagt. Der Präsident kann demnach auf legitime Weise behaupten, davon nichts gewusst zu haben!

Judge Napolitano: Werden die Russen Donald Trump jemals vertrauen? Hier versucht er, mit Wladimir Putin zu verhandeln, doch Trumps Central Intelligence Agency [CIA] versucht, russische Sachanlagen in die Luft sprengen und russische Zivilisten töten zu lassen?

Larry Johnson: Ich glaube nicht, dass die Russen Donald Trump vertrauen. Sie erkennen – ich glaube, sie verstehen Trump als den, der er ist und sie werden entsprechend mit ihm umgehen. Sie werden seine Versprechen nicht für bare Münze nehmen!

Trump hat sich in der letzten Woche bereits selbst diskreditiert, denn er hat die ukrainischen Angriffe auf die russischen Stützpunkte immer noch nicht verurteilt: Meines Wissens hat er kein Wort darüber verloren. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass Lawrow und US-Außenminister Rubio gestern ein Gespräch geführt hatten. Bislang hat Russland kein Transkript zu diesem Gespräch veröffentlichen lassen …

Judge Napolitano: Ich könnte mir vorstellen, dass Lawrow – wir kennen ihn ja beide [persönlich] – Rubio den „Riot Act“ [das britische Gesetz gegen Aufstände aus dem Jahr 1714 mit extrem scharfen Strafmaßnahmen] gelesen hat?

Larry Johnson: Ja! Lawrow ohne zu schreien – ohne emotional zu werden, aber mit einer sehr eindeutigen Botschaft:

Ich könnte mir vorstellen, dass Rubio nach diesem Gespräch vielleicht seine Unterhose wechseln musste!

Trump hat in der vergangenen Woche Russland für seine Angriffe vom 24. & 25. Mai gegen die Ukraine verurteilt, ohne ein Wort über die 1.400 ukrainischen Angriffe zu verlieren, die in der Woche zuvor dem vorausgingen. Ich meine, Russland hat demnach erkannt, dass Donald Trump kein ehrlicher Vermittler ist. Donald Trump ist in diesem Prozess keine objektive Figur. Ich denke, man versteht zugleich, dass Donald Trump zu Hause vielen politischen Zwängen ausgesetzt scheint. Aber man würden einen Dialog bevorzugen. Die gute Nachricht von gestern sehe ich darin, dass zumindest Rubio und Lawrow miteinander reden. Das hat es unter Biden nie gegeben!

Judge Napolitano: Hat die USA Russland angegriffen?

Larry Johnson: Wenn ich Russland wäre, würde ich mit „Ja!“ antworten. Ich gebe die Frage an Sie zurück und Sie spielen Richter: Wenn vor Ihnen ein Mann säße, der eine Frau auf offener Straße erschossen hätte und unter den Passanten gebe es einen Mann, der dem Täter die Waffe besorgt hätte, obwohl er wusste, dass der Täter fähig dazu wäre, Menschen zu erschießen und sich vorgenommen hatte, diese Frau zu attackieren. Würden Sie den Mann für ebenso schuldig erachten?

Judge Napolitano: Nun, Staatsanwälte würden diesen Mann sofort von Ordnungskräften verhaftet lassen!

Larry Johnson: Ja, genau! So einfach ist das:

Wir sind die Mittäter bei diesem Verbrechen!

Judge Napolitano: Können Sie sich vorstellen, indem wir darüber schon bis zum Umfallen diskutierten: Wenn die Situation umgekehrt wäre, wenn jemand Drohnen in die Vereinigten Staaten geschickt hätte, um amerikanische Militäreinrichtungen anzugreifen und einen Zug zu zerstören, in dem sich Zivilisten befänden: Unsere Reaktion wäre exzessiv ausgefallen?

Larry Johnson: Ja, wir wären voll der Wut. Nun, wir haben ja sogar nach dem 11. September gesehen, wie wir Länder angegriffen haben, die nichts mit dem 11. September zu tun hatten, beispielsweise den Irak! Wir benutzen solche Vorkommnisse nur als Vorwand. Russland konzentriert sich darauf, dem ein Ende zu setzen, um – wie sie sagen – die Grundursachen zu adressieren. Wie Sie richtig bemerkt haben, sind die Gespräche heute in Istanbul nach einer Stunde zu Ende gewesen.

Ich habe heute früh mit Pepe Escobar gesprochen, der meinte, dass diese Gespräche zum Scheitern verurteilt seien. Aber, Russland zieht sich nicht zurück. Russland wird nicht sagen: „Verschwindet – wir werden Euch töten!“ Russland spielt weiter mit und hält an seinem Weg hoher Ansprüche fest, was meiner Meinung nach die Ukrainer wahnsinnig werden lässt: Denn Russland hat gesagt: „Okay, die nächste Vereinbarung lautet, dass wir uns auf den Austausch der Leichen von Soldaten einigen. Wir werden über bestimmte Stellen der Front einen zwei- bis dreitägigen Waffenstillstand verhängen, damit ihr Eure Gefallenen abholen könnt!“

Judge Napolitano: Welcher Druck lastet auf Präsident Putin, um es metaphorisch auszudrücken und mit Oreschniks auf Kiew zu zielen? Anmerkung der Redaktion: Oreschnik ist neuester Typ einer russischen Hyperschall-Mittelstrecken-Rakete mit 6 x 6 Sprengköpfen gegen die der Westen keine Abwehrmöglichkeit hat. Der kollektive Westen verfügt selbst auch über keine Waffe solch fortgeschrittener Technologie.

Larry Johnson: Ich denke, der Druck ist erheblich. Das Rätselhafte, Seltsame und Wahnsinnige an der vermeintlichen Strategie des Westens, scheint jedoch der Glaube zu sein: Falls man Putin loswerden könnte, alles mit Russland in Ordnung wäre. Doch, das gleicht einem ein Witz: Will man sich ggfs. mit Medwedew einlassen?

Anmerkung der Redaktion: Dazu nur der kurze Kommentar auf Telegram von D. Medwedew zur jüngsten Eskalation im inneren Russlands vom 3. Juni 2025:

Zitat Medwedew

An alle, die sich sorgen und auf Vergeltung warten.

Sorge ist eine Eigenschaft des normalen Menschen. Vergeltung ist unvermeidlich.

Dabei sollte man Folgendes bedenken:

Unsere Armee rückt proaktiv vor und wird ihren Vormarsch fortsetzen. Alles, was explodieren muss, wird mit Sicherheit explodieren, und diejenigen, die vernichtet werden müssen, werden verschwinden. Die Verhandlungen in Istanbul dienen nicht einem Kompromissfrieden zu unrealistischen Bedingungen, die sich irgendjemand ausgedacht hatte, sondern unserem schnellstmöglichen Sieg und der vollständigen Vernichtung der neonazistischen Regierung. Das entspricht dem Sinn des russischen Memorandums, das gestern veröffentlicht wurde.



Zitat Ende

Besagter jüngster Vorfall illustriert, dass die öffentliche Meinung in Russland zunehmend eine härtere Gangart gegen die Ukraine befürwortet! Nicht weniger Härte, sondern mehr! Doch, Putin versucht, diese Emotionen zu kanalisieren und die Entscheidungen Russlands zu moderieren bzw. zu kontrollieren, was ihm hoch anzurechnen ist!

Judge Napolitano: Es klingt, als hätten Selenskyj und seine Kollegen die natürlichen und wahrscheinlichen Folgen jener Eskalation nicht bedacht. Eine davon ist das, was Sie gerade artikuliert haben: Die immer geschlossenere russische (öffentliche) Meinung noch weiter zu vereinheitlichen. Ich frage mich nur, was Präsident Putin Ihrer Meinung nach, tun sollte und werde? Die Russen sind sehr nahe daran, das zu erreichen, was Sie, Scott Ritter, Ray McGovern und Douglas McGregor uns schon sagten: Sie sind sehr nahe daran, ihre Ziele an der Front zu erreichen.

Larry Johnson: Nun, man hat strategischen Ziele zu analysieren: Man führt bestimmte Maßnahmen durch, um letztendlich ein Ziel zu erreichen. War die Strategie [des kollektiven Westens], Russlands strategische Bomberflotte zu zerstören, um Russland soweit zu schwächen, damit es sich zur Kapitulation gezwungen sieht? Wenn dies das strategische Ziel war, dann ist das gescheitert! In der Tat hat man in Folge die gegenteiligen Konsequenz in Betracht zu ziehen:

Es hat Russland inzwischen bestärkt, den Krieg auf aggressivere Weise zum Nachteil der Ukraine weiter zu führen!

Das ist das Problem, welches man hier bei den Ukrainern feststellt: Es fehlt ihnen völlig an strategischem Denken. Sie konzentrieren sich alle auf Taktik:

Sie haben im Grunde genommen die Gehirne von Teenagern!

Teenager denken nur an sofortige [Trieb-]Befriedigung – an sofortiges Vergnügen – doch, sie denken nicht daran, ob X zu Y und Z führen könnte und wie man sich auf diese Ereignisse vorzubereiten hätte. Sie unternehmen also keine Schritte, um ihre Fähigkeiten zu stärken, den russischen Vormarsch vor Ort zu stoppen. Doch, jetzt haben sie im Grunde genommen die gesamte russische Bevölkerung in einem Maße mobilisiert, wie es vor zwei Monaten noch nicht der Fall war, samt der Notwendigkeit zur Zerstörung der Ukraine. Doch, genau darauf läuft es hinaus!

Judge Napolitano: Hier ist ein „großartiger“ Militärstratege aus South Carolina – ich kann das nicht einmal mit ernstem Gesicht vortragen – Clip Nummer zwei:

Lindsey Graham (Rep.), Senator und Vorsitzender des Justizausschusses des US-Senats droht Russland «die Knochen zu brechen» | Screenshot Judging Freedom

Lindsey Graham: Wir haben glaubwürdige Hinweise auf eine Invasion im Sommer oder Frühherbst erhalten – eine neue Offensive von Putin. Er spielt am Verhandlungstisch. Er bereitet sich auf weitere Kriege vor. Ich meine, der Senat hat genug von Putin. Das amerikanische Volk hält Putin für unvernünftig. Es sieht, dass die Ukraine sich bemüht. Präsident Trump hat diesen Unterschied deutlich gemacht.

Daher werden der Senat und das Repräsentantenhaus in den nächsten zwei Wochen ein Sanktionsgesetz auf den Weg bringen, das Putin die Knochen brechen wird!

Larry Johnson: Ja, Lindsay hat sich mit jeder seiner Vorhersagen in Bezug auf die Ukraine und Russland schon geirrt. Ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass Lindsay finanziell in Bezug auf die Ukraine kompromittiert ist. Das wird derzeit sogar untersucht. Das erklärt viel, warum er so blind darauf abzielt, diesen Krieg weiter anzuheizen. Ich schätze, man macht weiter, weil man damit Geld verdient: Es ist ein guter Deal!

Ich denke, der Senat wird die Sanktionen wahrscheinlich nicht gegen Russland, sondern gegen Indien und China, verhängen. Doch, die Vorstellung des Senats, dass Indien und China dann in eine Embryonen-Stellung verfielen, um nur zu sagen: „Oh ja, wir müssen uns den Vereinigten Staaten ergeben!“ wird nur das Gegenteil erreichen, doch diese [China und Indien] nur noch wütender machen!

Was Graham und seine Konsorten nicht verstehen: Wenn sie auf derartige Aktionen der Vereinigten Staaten bestehen, um den Hegemonen und Anführer zu spielen, werden sie die große Mehrheit der Weltbevölkerung und all jene Länder, die tatsächlich über natürliche Ressourcen verfügen, von ihnen abspenstig machen. Das ist kontraproduktiv!

Judge Napolitano: Hier ist Senator Grahams Reisebegleiter und neuer Freund, der liberale demokratische Senator Richard Blumenthal aus Connecticut im selben Interview, Ausschnitt Nummer drei:

Richard Blumenthal: Putin spielt mit Präsident Trump. Er hält ihn für einen Trottel [Sucker]. Er zögert und blockiert, verlängert die Gespräche, damit er seine Offensive starten und mehr Territorium vor Ort unter seine Kontrolle bringen kann. Wenn ich Präsident Trump wäre, würde ich mich persönlich sowie für die Vereinigten Staaten von Amerika durch diese Beleidigung gekränkt und beleidigt fühlen. Und „Amerika“ sollte wütend sein – zutiefst wütend!

Judge Napolitano: Fairerweise muss man sagen, dass diese Interviews vor dem Angriff der Ukraine geführt worden waren. Ich weiß nicht, ob sie darüber informiert waren – wie soll ich das wissen?

Larry Johnson: Ich bin mir sicher, dass sie darüber informiert wurden, während sie dort [in Kiew] waren, ganz sicher! Aber okay: „Amerika“ ist wütend: Was soll nun „Amerika“ dagegen tun? „Amerika“ schickt ihnen einen scharf formulierten Brief? Was „Amerika“ tut ist Terrorismus zu ermöglichen – die fortgesetzten militärischen Aktivitäten der Ukraine zu begünstigen und im Grunde sicherzustellen, dass wahrscheinlich weitere 400.000 bis 500.000 Ukrainer sterben werden, bevor diese Sache vorüber sein wird. Das heißt:

Die Vereinigten Staaten leisten Beihilfe zum Mord!

Judge Napolitano: Larry, ich weiß, dass Sie auf Reise sind, aber ich hoffe, wir können Sie bis Ende der Woche mit Ray McGovern zusammenspannen. Vielen Dank für Ihre Zeit! Vielen Dank vor allem für die Eindringlichkeit und Klarheit Ihrer Analyse, die Sie uns heute haben zukommen lassen: Alles Gute, mein Freund!

Larry Johnson: Danke, Judge!

***

