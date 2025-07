Anti-Migrations-Demos in 80 polnischen Städten gegen Tusk-Politik

Die Organisatoren der Demonstrationen erklärten: „Wir wollen keine Wiederholung dessen, was in Westeuropa passiert – Kriminalität, Chaos und den Verlust der nationalen Identität“. Gestern Samstag fanden auf Initiative der Oppositionsgruppe „Konföderation“ und Zusammenarbeit mit Fußballklubs in rund 80 polnischen Städten, darunter auch in Warschau, Demonstrationen gegen die Migrationspolitik der Tusk-Regierung und der EU statt.

Dabei wurden polnische Fahnen und Transparente zur Unterstützung der Grenzschutzbewegung geschwenkt. Diese hatte in den vergangenen Wochen im westlichen Grenzgebiet Bürgerwehreinheiten gegen aus Deutschland nach Polen abgeschobene illegale Migranten organisiert. Laut den Organisatoren sind Proteste eine Reaktion auf die wachsende Zahl illegaler Grenzübertritte und die „Passivität der Regierung“.

„Heute gehen wir in ganz Polen auf die Straße, um zu sagen, dass wir genug von der Masseneinwanderungspolitik haben, die von der EU auferlegt und von der Regierung von Donald Tusk unterstützt wird.„

– wie die „Konföderation“ am Samstag auf „X“ schrieb.

Tusk-Regierung „wartet auf Anweisungen aus Brüssel“

Bei einer Demonstration von mehreren hundert Menschen in Białystok, nahe der belarussischen Grenze, kritisierte der stellvertretende Sprecher des Unterhauses und Politiker der „Konföderation“, Krzysztof Bosak, dass die linke Regierung „die Migrationspolitik praktisch aufgegeben“ habe und „nur auf Anweisungen aus Brüssel wartet„. Bosak forderte die Regierung auf, die Grenze für aus Deutschland abgeschobene Migranten zu schließen und die litauischen, ukrainischen, belarussischen und slowakischen Grenzabschnitte vor illegalen Einwanderern zu schützen.

Recht auf Schusswaffengebrauch

Außerdem wurde das Recht auf Schutzwaffengebrach durch Grenzschutzbeamte, Polizisten und Soldaten gegen Grenzverletzer gefordert, sollten diese den Befehlen der Beamten nicht Folge leisten.

Laut Veranstaltern und Polizei nahmen Hunderte von Menschen an den Demonstrationen in Lublin und Rzeszów in Ostpolen, in Krakau in Südpolen, in Toruń und Lodz in Zentralpolen, in Breslau und Poznan in Westpolen sowie in Stettin und Danzig an der Ostseeküste teil. In Kattowitz in Schlesien versammelten sich etwa dreitausend Menschen.

Außerdem wurde an mehreren Orten mit einer Schweigeminute an eine junge Frau gedacht, die im Juni in Toruń von einem ausländischen Mann vergewaltigt und dann ermordet wurde.

Linksextreme Gegendemonstranten

In einigen Städten wie Warschau, Lodz und Danzig wurden die Proteste von linken Gegendemonstrationen begleitet. Die Demonstranten waren durch Polizeiabsperrungen voneinander getrennt. (vadhajtasok)

Krakow says no to mass immigration! Beautiful scenes out of Poland. Be like Poland 🇵🇱 ♥️

pic.twitter.com/EAlalsZ3Wn — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) July 19, 2025

Polen wehrt sich seit 2021 gegen einen wachsenden Migrationsdruck am belarussischen Grenzabschnitt. Seit dem 7. Juli werden auch an den deutschen und litauischen Grenzabschnitten Kontrollen eingeführt.

The beautiful city of Gdansk filled with a sea of red and white and Poland stands as one across more than a 100 towns and cities with one message: „STOP MASS IMMIGRATION“. pic.twitter.com/2IrqoC6wEG — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) July 19, 2025

Auch linke Gegendemonstrantinnen wurden von polnischen Patrioten auseinandergetrieben, als Huren beschimpft und deren Schilder mit migrationsfreundlichen Parolen wie, „Migranten aufnehmen Faschisten verpisst euch“ ihnen abgenommen:

Communists turn up to counter protest the Polish fightback against mass immigration, but were hugely outnumbered so bottled it. Patriots took their placards off them 🇵🇱

pic.twitter.com/9nZuDtA9mC — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) July 19, 2025

