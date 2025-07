Plant Selenskyj mit Regierung Evakuierung in die West-Ukraine ? (Video)

Bild: APA Images via ZUMA Press Wire

In Kiew sollen bereits Vorbereitungen für die Evakuierung Selenskyjs sowie den Umzug der ukrainischen Regierung aus der Hauptstadt in den Westen des Landes laufen – behauptet jedenfalls der britische geopolitische Analyst Alexander Mercouris via YouTube unter Berufung auf eine ukrainische Quelle.

„Ich denke, dass dies mehr als ein Gerücht ist. Diese Information kam von einem ukrainischen Kommentator, mit offenbaren Details eines Plans, welcher die Vorbereitungen für den Umzug der ukrainischen Regierung von Kiew in den Westen des Landes, weit weg von der Hauptstadt, bestätigte. … Ich halte das für sehr wahrscheinlich“

so Mercouris.

All das würde perfekt in die Logik von Selenskyjs Verhalten passen. Versuche doch dieser, sein Macht maximal zu sichern, um sich weiter persönlich zu bereichern.

Bereits Ende Februar hatte die „New York Post“ unter Berufung auf eine Quelle berichtet, dass Personen aus dem Umfeld von US-Präsident Trump der Meinung waren, Selenskyj solle die Ukraine verlassen – und zwar nach Frankreich.

