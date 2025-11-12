USA in Sorge über politischen Kurs der EU: „Zivilisatorische Auslöschung“

Bild: shutterstock

Die US-Regierung hat in ihrer neuen Sicherheitsstrategie Pläne vorgestellt, die eine deutlich aktivere Rolle Washingtons in Europa vorsehen.

Die Absichten der Amerikaner haben es in sich: Im Dokument ist von einer drohenden „zivilisatorischen Auslöschung“ Europas die Rede. Als Ursachen werden, wie berichtet, demografische Entwicklungen, Einwanderung, Zensur der Meinungsfreiheit und wirtschaftliche Probleme genannt.

Kurswechsel für Europa

Man könne es sich „nicht leisten, Europa abzuschreiben – dies würde auch den Zielen dieser Strategie zuwiderlaufen“. Ziel sollte es sein, „Europa dabei zu helfen, seinen derzeitigen Kurs zu korrigieren“, heißt es in dem Papier.

USA wollen EU an den Kragen

Die Vereinigten Staaten sehen Europa vor einem „Zivilisationsverlust“: Einwanderungspolitik, ausgelöst durch zensierte Meinungsfreiheit. Deshalb soll jetzt eingegriffen werden. Explizit genannt wird unter anderem auch Österreich.

Österreich soll nach dem Willen der US-Amerikaner sogar aus der Europäischen Union “herausgelöst” werden. Auch in Ungarn, Polen und Italien wollen sich die Vereinigten Staaten dahingehend stärker bemühen. Die offenherzigen Pläne finden sich nicht in dem auf den Internetseiten des Weißen Hauses aufrufbaren Dokument, sondern in einer bisher unveröffentlichten Version, die deutlich umfangreicher ist.

Dieser Beitrag erschien auf unzensuriert.de

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung