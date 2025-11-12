Bild: screenshot ZDF

Forschungsergebnisse zeigten jüngst, dass Russland Gebiete in der Ukraine so rasch erobert, wie nie zuvor im beinahe vier Jahre andauernden Konflikt.

Dies wurde bereits vor dem Gipfeltreffen in der Downing Street am 8. Dezember bekannt.

Daten widerlegen klar das westliche „Ukraine-Schutz-Narrativ“

Neue Daten zeigen nunmehr, dass Russland in der Ukraine so schnell Gebiete erobert wie nie zuvor seit Kriegsbeginn. Dies geschah kurz vor einem Krisengipfel in der Downing Street. Laut DeepState, einem in der Ukraine ansässigen und als zuverlässig geltenden Portal für Schlachtfeldkarten, eroberte die Kreml-Armee im November 200 Quadratmeilen Land, im Vergleich zu 100 Quadratmeilen im Vormonat, wie auch der Telegraph berichten konnte.

Das Vormarschtempo nähert sich dem höchsten seit dem Einmarsch vor fast vier Jahren, so das Institute for the Study of War, eine US-amerikanische Denkfabrik. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj traf sich am 8. Dezember mit Sir Keir Starmer. An dem Treffen nahmen auch Emmanuel Macron aus Frankreich und Friedrich Merz aus Deutschland teil.

Im Vorfeld der Gespräche am Abend des 7. Dezember betonte jedoch der Élysée-Palast, die Ukraine stehe nicht „am Rande des Zusammenbruchs“.

Ein Sprecher erklärte, die europäischen Staats- und Regierungschefs müssten sich langfristig zur Unterstützung der Ukraine verpflichten, falls die jüngsten Friedensgespräche mit Donald Trump scheitern sollten.

„Der Ukraine geht es gut, sie steht sogar noch besser da. Die Ukraine steht nicht am Rande des Zusammenbruchs“, hieß es, freilich ganz EU-Narrativ konform.

Nur EU-Unterstützung verhindert ukrainische Gebietsverluste

„Wenn wir nicht sofort ein Friedensabkommen mit Russland erzielen können, ist es unerlässlich, dass wir der Ukraine jede notwendige Unterstützung zukommen lassen, damit sie nicht aufgrund mangelnder Unterstützung an Boden verliert.“ Es scheint beinahe als würde man dem Narrativ mittlerweile selbst Glauben schenken.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat angekündigt, die ostukrainische Region Donbass entweder mit Gewalt oder durch Verhandlungen zu erobern.

Ein gemeinsam mit der Regierung von Donald Trump ausgearbeiteter Plan zur Beendigung des Krieges sah vor, dass die Ukraine östliche Gebiete abtreten sollte. Die Ukraine und Europa haben diese Vorschläge abgelehnt. Die Gebietsgewinne könnten Trump in der Annahme bestärken, dass der Frieden nach russischen Bedingungen geschlossen werden müsse und die Lieferung von Waffen und Hilfsgütern nach Kiew sinnlos gewesen sei.

Russland treibt auch die Einnahme der kleinen östlichen Stadt Siversk in Donezk voran, als Teil seines umfassenderen Vorstoßes hin zur „Festungsstadt“ Slowjansk.

Am 7. Dezember berichtete der russische Telegrammdienst, Moskaus Streitkräfte hätten nördlich der ukrainischen Grenze Wohngebiete eingenommen. Sie hätten kleine Infiltrator-Gruppen eingesetzt, um hinter die ukrainischen Linien zu gelangen. Eine Taktik, die bereits in Pokrowsk erfolgreich angewendet worden war.

Ablehnung von Friedensverhandlungen führt zum „Bedingungsdiktat“ Russlands

Das ukrainische Militär meldete heftige Kämpfe. Laut Deep State befand sich die Hälfte der Stadt in der umkämpften Zone.

Am Abend des 6. Dezember erklärte Präsident Selenskyj, er habe ein „langes und ausführliches Telefongespräch“ mit Steve Witkoff, dem Russland-Gesandten des Weißen Hauses, und Jared Kushner, dem Schwiegersohn von Präsident Trump, der die Verhandlungen unterstützt, geführt.

Kurz nach diesem Gespräch startete Putin einen verheerenden Raketen- und Drohnenangriff auf ukrainische Städte und kritische Infrastruktur, darunter Bahnhöfe.

Europäische Staats- und Regierungschefs reagieren mit großem Eifer, da die Unterstützung für die Ukraine schwindet und die Trump-Regierung ihr Augenmerk vom Konflikt abwendet.

Trumps Sohn, Donald Jr., erklärte auf einer Nahostkonferenz, sein Vater könne die Friedensgespräche abbrechen.

Keith Kellogg, der scheidende US-Sondergesandte für die Ukraine, sagte jedoch, ein Abkommen sei „sehr nah“. Ukrainische und US-amerikanische Unterhändler veröffentlichten zudem eine gemeinsame Erklärung, in der sie Russland zu einem „ernsthaften Bekenntnis zu einem langfristigen Frieden“ aufforderten, was die Aussicht auf ein Abkommen weiter in Frage stellte. Der eilig anberaumte Gipfel scheint ein Versuch zu gewesen zu sein, sicherzustellen, dass die Ukraine im von den USA geführten Friedensprozess mit Russland nicht „verraten“ wird, eine Befürchtung, die Präsident Macron Anfang der Woche bereits angedeutet hatte.

Ukraine als „klarer Verlierer“ gesprächsbereit

Der Élysée-Palast erklärte allerdings dazu, „das Positive an der aktuellen Phase ist, dass die Konsultationen mit den Ukrainern sehr intensiv verlaufen. Es ist in der Tat gut, dass die Amerikaner von den Ukrainern erfahren, was möglich ist und was nicht.

Sobald dies geklärt ist, ist es für die Amerikaner entscheidend, von den Russen Zusagen zu erhalten, die die Verhandlungen glaubwürdig machen.“

Die Gespräche folgten auf die Veröffentlichung von Trumps nationaler Sicherheitsstrategie am 6. Dezember, in der die langfristige US-Position detailliert dargelegt wurde. Das Dokument wirft Europa vor, den Friedensprozess in der Ukraine zu blockieren, und passt die Formulierung gegenüber früheren Versionen an, indem es die Passage streicht, die Russland als direkte Bedrohung bezeichnete.

Moskau begrüßte die Änderungen und erklärte, die Anpassungen stünden „weitgehend im Einklang“ mit der eigenen Vision.

In den letzten Wochen sind russische Streitkräfte an mehreren Fronten vorgerückt. Pokrowsk, ein ehemaliges Eisenbahn- und Logistikzentrum in der Ostukraine, steht nach einem langen und verlustreichen Kampf kurz vor dem Fall, während die nahegelegene Stadt Myrnohrad fast eingekesselt ist.

Nachdem die Ukraine einige ihrer besten Brigaden und Drohneneinheiten zur Verteidigung von Pokrowsk eingesetzt hatte, konnten russische Streitkräfte die Ressourcen Kiews entlang der 1014 Kilometer langen Front binden und so Schwachstellen im Südosten und weiter nördlich aufdecken.

Infolgedessen hat Moskau in der südlichen Region Saporischschja stetige Geländegewinne erzielt und steht kurz vor der Einnahme der nordöstlichen Stadt Kupjansk, einer wichtigen Festung, die seit zwei Jahren angegriffen wird.

Finnlands „Experten“ auf Schönrede-Kurs

Die Zahlen erscheinen jedoch schlimmer als die Realität auf dem Schlachtfeld, sagte Emil Kastehelmi, Militäranalyst der finnischen Black Bird Group.

„Es gab keine großen Durchbrüche, derzeit keinen unmittelbaren Zusammenbruch der ukrainischen Frontlinien“, erklärte er gegenüber dem Telegraph. „Russland war nicht in der Lage, die Front in irgendeiner Richtung entscheidend zu durchbrechen.“ Mit Blick auf Russlands jüngste Vorstöße im Südosten argumentierte er, dass die Ukraine, wenn sie schon Land verlieren müsse, dies der bevorzugte Ort wäre.

„Russland müsste deutlich erfolgreicher sein, um dort etwas Bedeutendes zu erreichen, es hat lediglich ein kleines Dorf nach dem anderen und viele Felder erobert. Diese Entwicklungen gefährden derzeit nicht die gesamte Front“, fügte Kastehelmi narrativgetreu hinzu.

Analysten gehen davon aus, dass Russland noch mehrere Jahre brauchen könnte, um den Rest des Donbass einzunehmen, das Ziel Putins, das durch die Festungsstädte Kramatorsk und Slowjansk stark geschützt wird. Mit Einbruch des Winters wird sich das Tempo des russischen Vormarsches voraussichtlich verlangsamen. Dennoch hat Putin, als Signal an Washington, das russische Militär angewiesen, sich auf einen Winterkampf vorzubereiten, ein Hinweis darauf, dass er seine Gebietsforderungen nicht aufgeben wird.

Russlands Forderungen klar und unverrückbar

Russland, das 19,2 Prozent der Ukraine kontrolliert, fordert laut dem im vergangenen Monat von Washington und Moskau gemeinsam verfassten Friedensplan die Abtretung des gesamten Donbass von Kiew.

Die Ukraine soll vom NATO-Beitritt ausgeschlossen und zu einer deutlichen Reduzierung ihrer Streitkräfte verpflichtet werden.

Diese Vorschläge lösten in Kiew und anderen europäischen Ländern freilich Empörung aus. Man setzte sich gemeinsam für einen abgeschwächten Alternativvorschlag ein, der jedoch letzte Woche von Putin abgelehnt wurde, wodurch die Gespräche erneut in einer Sackgasse stecken.

Am 7. Dezember beanspruchte das russische Verteidigungsministerium die Kontrolle über zwei Dörfer, Kucherivka in der Region Charkiw und Riwne in Donezk. Der Telegraph konnte die jüngsten russischen Truppenbewegungen jedoch noch nicht unabhängig überprüfen, und die Ukraine hat sich erwartungsgemäß noch nicht dazu geäußert.

