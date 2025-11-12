Regierungskritische Intellektuelle werden mit polizeilichen Hausdurchsuchungen eingeschüchtert

+ Elon Musk über den wahren Grund für den Kauf von Twitter + Trump-Regierung hat 62.000 Migrantenkinder vor Sexhandel und Kinderarbeit gerettet + Illegaler Organhandel – 100 Leichen bei Razzia in Nigeria entdeckt + Österreich an der Spitze: Der teuerste Sozialstaat der Welt

Elon Musk über den wahren Grund für den Kauf von Twitter

„Ich habe Twitter nicht gekauft, weil ich dachte, es wäre eine tolle Möglichkeit, Geld zu verdienen. Mir war klar, dass ich dafür unzählige Anfeindungen ernten würde.“

Es fühlte sich wirklich so an, als bestünde eine Gefahr für die Zivilisation: Wenn nicht eine der großen Online-Plattformen aus der Reihe tanzte, dann – denn sie alle agierten im Gleichschritt mit den etablierten Medien – gab es buchstäblich keinen Ort mehr, an dem man die Wahrheit finden konnte. Es war nahezu unmöglich. Also wurde alles zensiert. Die Macht des Zensurapparats war unglaublich.

Elon Musk:

„Man erkennt, wer die Guten und Bösen sind daran, wer die Meinungsfreiheit einschränken will. Die Seite, die zensiert? Das ist die Strategie von Hitler, Stalin und Mussolini. Zensur und ein übermächtiger Staat ergeben Faschismus. Ideen sollten sich durchsetzen, weil sie stärker sind – nicht weil andere zum Schweigen gebracht werden.“

Trump-Regierung hat 62.000 Migrantenkinder vor Sexhandel und Kinderarbeit gerettet

WASHINGTON – Mehr als 62.000 Migrantenkinder wurden von der Trump-Regierung vor schlimmen Bedingungen wie Sexhandel und Zwangsarbeit gerettet. Diese Kinder hatten die Grenze unter der Biden Regierung ohne Eltern überquert.

„Über eine halbe Million Kinder wurden unter Joe Biden in dieses Land geschmuggelt“,

sagte Homan am Sonntag bei „Fox & Friends“.

„Sie haben den Überblick über vermutlich 300.000 geschmuggelte Kinder verloren. Präsident Trump hat am ersten Tag erklärt, dass wir alles tun werden, um jedes dieser Kinder zu finden.“

Via nypost.com

Illegaler Organhandel – 100 Leichen bei Razzia in Nigeria entdeckt

In dem westafrikanischen Land hat die Polizei bei einer Razzia Dutzende verweste und verstümmelte Leichen entdeckt. Der Verdacht: illegaler Organhandel!

Offenbar wurden in der Vergangenheit in dem südlich gelegenen Bundesstaat Imo mehrere Personen entführt, um sie für anschließend für den illegalen Organhandel zu missbrauchen. Die Polizei fahndet nach mehreren Verdächtigen.

An der großangelegten Razzia waren unter anderem der Gesundheitsminister von Imo, ein Pathologe, lokale Beamte und Mitglieder einer Bürgerwehr, die mit der Polizei zusammenarbeitet, beteiligt. Offenbar nutzen die Kriminellen die beiden Orte, um dort die Leichen nach der Organentnahme zu entsorgen.

Via bild.de

Björn Höcke: Deutschland ist aktuell kein souveräner Staat

In dieser Woche bestreitet der Thüringer Landtag die erste von drei Dezember-Sitzungen. Grund genug für den AfD-Fraktionschef Björn Höcke, sich zuvor in der Thüringer Landespressekonferenz den Fragen der anwesenden Journalisten zu stellen.

„Deutschland ist für Sie aktuell kein souveräner Staat und er ist nicht frei?“

Höcke:

„Das ist doch deutlich aus der Pressemitteilung herauszulesen.

Ja, wir sind keiner souveräner Staat. Das ist staatsrechtlich auch ganz einfach nachzuvollziehen.

Wir haben unsere Verteidigungssouveränität an die NATO abgegeben.

Wir haben unsere Finanzsouveränität an die EZB abgegeben.

Wir haben unsere Wirtschaftssouveränität an die EU abgegeben.

Wir haben unsere Gesundheitssouveränität an die WHO abgegeben.

Alles Organisationen, die nicht demokratisch legitimiert sind und nicht demokratisch kontrolliert werden.

Ja, Deutschland ist kein souveräner Staat – das ist so.“

Landespressekonferenz vor Dezember-Plenum: Björn Höcke, Chef der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag

„Das ist verrückt“ – regierungskritische Intellektuelle werden mit polizeilichen Hausdurchsuchungen eingeschüchtert

Aktuell mehren sich die Fälle polizeilicher Hausdurchsuchungen bei regierungskritischen Intellektuellen. Das Motiv ist erkennbar Einschüchterung. Eine Richterin zeigt sich gegenüber Multipolar fassungslos. Hat Deutschland aus seiner Geschichte nichts gelernt?

„Ich finde nach wie vor: Man kann die Verabschiedung des Infektionsschutzgesetzes im Jahr 2020 mit dem Ermächtigungsgesetz der Nazis von 1933 vergleichen“. Hopkins nennt den „Ausnahmezustand“, das „Außerkraftsetzen von Grundrechten“, das „Regieren per Dekret“.

„Die Nazis haben ihre Herrschaft nicht durchgesetzt, indem sie allen Pistolen vor das Gesicht gehalten haben. Sie nutzten das Rechtssystem, sie höhlten es aus. Der Vergleich ist daher absolut legitim.“ Er sei mit seiner Kritik und dem Bemühen, „verfassungswidrige Bestrebungen“ abzuwehren, nicht allein gewesen, sagt Hopkins und verweist auf Demonstrationen zu Beginn der Corona-Krise. „Da liefen Menschen durch die Straßen und hielten das Grundgesetz in die Höhe.“

Weiterlesen auf multipolar-magazin.de

Notaufnahmen verzeichnen mehr Schwerverletzte durch Messergewalt

In Deutschland müssen immer mehr Menschen mit gewaltsam zugefügten Messerstichverletzungen in Notaufnahmen behandelt werden. Die Zahl der Fälle ist von rund 250 im Jahr 2019 auf etwa 375 im Jahr 2023 gestiegen – ein Anstieg um 50 Prozent.

(…) Das geht aus dem Traumaregister der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie hervor, berichtet der „Spiegel“. Eine Gruppe von Notfallmedizinern hat demnach erstmals aus dem Register jene Fälle herausgefiltert, bei denen jemand absichtlich auf einen Menschen eingestochen hatte.

Weiterlesen auf epochtimes.de

Österreich an der Spitze: Der teuerste Sozialstaat der Welt

Neue Zahlen versetzen die Alpenrepublik in Aufruhr: Österreich hat sich an die Spitze der teuersten Sozialstaaten der Welt gesetzt. Wie die Denkfabrik Agenda Austria vorrechnet, fließt fast ein Drittel der gesamten Wirtschaftsleistung in Sozialleistungen.

Mit einer Sozialquote von 31,6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts überholt Österreich sogar Länder wie Frankreich und Finnland, die lange als Spitzenreiter galten.

Ein Rekord mit bitterem Beigeschmack

Die Zahlen, die auf Schätzungen der OECD beruhen, zeichnen ein klares Bild. Während die Sozialausgaben im Jahr 2024 um gewaltige 10,2 Prozent auf 161,7 Milliarden Euro explodierten, schrumpfte die Wirtschaft gleichzeitig um 0,7 Prozent. Es ist genau diese gefährliche Mischung aus steigenden Kosten und sinkender Leistung, die Österreich den zweifelhaften Titel des „Sozialstaat-Weltmeisters“ einbringt.

Weiterlesen auf exxtra24.at

Der Lohn der Arbeit – nur 53% des Gehalts kommt beim Arbeitnehmer an!

