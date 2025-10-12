Überholspur einmal anders – „Aufholjagd“ von Merz: schon so unbeliebt wie Vorgänger Scholz

Nach dem Ampel-Debakel hofften viele Deutsche auf eine politische Wende. Doch nach wenigen Monaten im Amt hat auch die neue Regierungskoalition das Vertrauen der Bürger völlig verspielt. Die CDU-SPD-Regierung unter Friedrich Merz ist in Umfragen im Tiefflug und inzwischen ebenso unbeliebt wie die Vorgängerregierung. Und Merz erreicht Scholz-Ergebnisse in Rekordzeit.

Die Ampel-Koaltion von SPD, Grünen und FDP unter SPD-Kanzler Olaf Scholz hatte die Latte schon sehr hoch gelegt. Als die Regierung scheiterte dürften viele Deutsche erleichtert aufgeatmet haben. Doch die gewünschte Wende blieb aus. Die jetzige CDU-SPD-Regierung mit Kanzler Friedrich Merz an der Spitze bricht bereits weitere Rekorde – im negativen Sinne. Wie eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA für Bild zeigt, hat die Merz-Regierung in einer unvergleichlichen Aufholjagd bereits ähnliche Umfragewerte wie die Ampel erreicht. So sind 70 Prozent der Befragten mit der Arbeit der Regierung unzufrieden.

Merz schafft Negativrekord in Rekordzeit

Alles andere als ein Zugpferd für die Regierung ist dabei der Kanzler selbst. Mehr als zwei Drittel der Deutschen sind mit der Arbeit von Friedrich Merz unzufrieden – ein Rekord. Nur noch 23 Prozent finden ihn als Kanzler gut. Die INSA-Umfrage ist dabei kein Ausreißer. Erst vor wenigen Tagen attestierte eine Umfrage von FORSA dem Kanzler noch schlechtere Werte. Ihr zufolge waren 76 Prozent mit seiner Arbeit unzufrieden, die Zustimmung war sogar noch um einen Prozentpunkt schlechter und lag bei nur 22 Prozent. Damit hat Merz die Beliebtheitswerte seines Vorgängers, des SPD-Kanzlers Olaf Scholz erreicht. Wer allerdings glaubt, die Union könne nicht performen, der irrt. Merz hat nach nur sechs Monaten im Amt bereits geschafft, wofür Scholz immerhin zweieinhalb Jahre brauchte. Das muss ihm ersteinmal jemand nachmachen.

Absoluter Tiefstand

Noch im Mai, kurz nach dem Start der Regierung fanden mehr als die Hälfte die Koaltion gar nicht schlecht. Inzwischen sind es laut INSA nur noch 21 Prozent, die mit der Regierungsarbeit zufrieden sind. Damit ist innerhalb weniger Monate ein neuer Tiefstand erreicht. Und laut aktuellem Sonntagstrend käme die Regierung nur noch auf 40 Prozent und ist damit weit weg von einer Mehrheit. Auch die eigenen Wähler sind unzufrieden. INSA-Chef Hermann Binkert erklärt im Springerblatt: Binkert: „Nur noch gut jeder zweite Unionswähler (52 Prozent) ist mit Merz zufrieden, unter den SPD-Wählern ist es nur noch gut jeder Dritte (35 Prozent). Sogar eine Mehrheit der Wähler von CDU/CSU (zufrieden 44 Prozent, unzufrieden 49 Prozent) und SPD (41,52 Prozent) ist mit der Bundesregierung unzufrieden.“

Ein Beitrag aus unserer Kooperation mit Der Status, unser Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION

***

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung